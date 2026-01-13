VIDEO Accident grav în această dimineață, pe podul din Bartolomeu. Traficul a fost serios perturbat în zonă

04:20

România este țara care are una dintre cele mai mari populații de păsări răpitoare din Europa. Pe serpentinele Transfăgărășanului, la peste 2.000 metri altitudine, când te oprești să admiri peisajul, îți poți ridica privirea și să vezi ceva spectaculos. O siluetă uriașă care planează fără să bată din aripi. Este acvila de munte – pasărea [...]