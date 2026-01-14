Trădarea lui Alexandru Bălan: dosarul preluat de magistrații români

19:00

Aurul a depășit 4.600 de dolari, iar argintul a crescut cu 4,1% într-o zi, pe fondul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor economice globale. Investitorii optează pentru active de refugiu, iar analistii prevăd că prețul aurului ar putea atinge 10.000 de dolari pe uncie în viitorul apropiat. Aurul a depășit 4.600 de dolari, iar argintul a … Articolul Aurul depășește 4.600 dolari, iar argintul crește cu peste 4% într-o zi apare prima dată în Main News.