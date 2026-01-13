Trump avertizează: măsuri dure din SUA dacă Iranul spânzură protestatari
MainNews.ro, 14 ianuarie 2026 00:20
Trump amenință Iranul cu măsuri dure dacă începe să spânzure protestatari. Președintele american avertizează că SUA vor răspunde sever la violențele împotriva demonstranților. El promite ajutor cetățenilor iranieni și anunță taxe vamale pentru țările care comercializează cu Iranul. Violențele din Iran au provocat mii de morți. Donald Trump avertizează că SUA vor lua măsuri dure
• • •
Acum 5 minute
00:40
Premierul Ilie Bolojan susține achiziționarea unui avion prezidențial, evidențiind că România are nevoie de un astfel de aparat pentru demnitarii săi. El subliniază că utilizarea avioanelor oficiale este o practică obișnuită în Europa, iar analiza cost-beneficiu ar putea demonstra eficiența acestei investiții. Premierul Ilie Bolojan a susținut achiziționarea unei aeronave prezidențiale pentru demnitarii statului România
00:40
Bill și Hillary Clinton refuză să depună mărturie în dosarul Epstein, fiind amenințați cu o procedură de sfidare a Congresului. Soții Clinton contestă prioritățile comisiei conduse de James Comer, acuzându-l de încercări de a deturna atenția de la legăturile curente ale lui Donald Trump cu Epstein. Bill și Hillary Clinton refuză să depună mărturie în
Acum 30 minute
00:20
Manchester City s-a impus cu 2-0 în fața lui Newcastle United în prima manșă a semifinalei Cupei Ligii Angliei. Antoine Semenyo a deschis scorul în minutul 53, iar Cherki a încheiat meciul cu un gol în prelungiri. Manchester City este mai aproape de finală, iar returul va avea loc pe 4 februarie. Manchester City a
00:20
Acum o oră
00:10
Fosta judecătoare Daniela Panioglu a fost dată în judecată pentru neplata întreținerii, având restanțe de 3.422,63 lei, dintre care 2.119,46 lei sunt datoriile la întreținere. Procesul a durat aproape trei ani, iar decizia inițială a fost contestată, urmând ca soluția finală să fie pronunțată pe 26 februarie 2026. Fosta judecătoare Daniela Panioglu a fost dată
00:00
China va investiga achiziția Meta a startupului de AI Manus, evaluând conformitatea cu legile privind controlul exporturilor. Tranzacția de 2 miliarde de dolari reflectă interesul China asupra tehnologiei avansate și a proprietății intelectuale. Manus, o entitate din Singapore, a crescut rapid, generând 100 milioane USD în venituri. China va investiga achiziția de 2 miliarde de
Acum 2 ore
23:40
Guvernul României a votat pentru acordul UE-Mercosur, provocând scandal în coaliție. PSD critică decizia, susținând că afectează agricultura românească. Ministerul de Externe a declarat că votul reflectă o poziționare asumată, în timp ce ministrul Economiei insistă că acordul va aduce beneficii economice. Guvernul a votat pentru acordul UE-Mercosur, generând tensiuni în coaliție PSD contestă decizia,
23:40
Emisarul lui Trump, Steven Witkoff, s-a întâlnit în secret cu prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, pentru a discuta despre protestele împotriva regimului de la Teheran. Pahlavi câștigă popularitate, iar Trump a amenințat regimul islamic dacă va continua violențele. Ajutorul este promisiune pe calea spre Iran. Steven Witkoff, emisarul lui Trump, s-a întâlnit în secret
23:20
FCSB continuă perioada de transferuri și pregătește socoteli pentru alte două transferuri de fotbaliști. Gigi Becali a adus deja doi jucători, iar Gheorghe Mustață confirmă că noile achiziții nu sunt români. Conducerea merită felicitări pentru discreția în privința negocierilor, protejând astfel prețurile. FCSB a transferat recent doi jucători, Andre Duarte și Ofri Arad Gheorghe Mustaţă
23:20
Un câine polițist a imobilizat un român de 56 de ani în timpul unei urmăriri spectaculoase pe străzile din Villach, Austriei. Suspectul, împreună cu un complicele său, a spart o casă, iar în timpul fugii a abandonat bijuterii și un iPad. Poliția continuă căutările pentru celălalt suspect. Un furt a avut loc pe 12 ianuarie
23:10
Soldații ruși se confruntă cu condiții extreme pe frontul din Ucraina, trăind în corturi improvizate la minus 14 grade Celsius. Imaginile recent apărute surprind dificultățile întâmpinate de aceștia, care se plâng de frig și de vânt. În ciuda acestora, atacurile continuă, amplificând miza conflictului. Soldații ruși trăiesc în corturi improvizate pe frontul din Ucraina, la
23:10
Averea lăsată de Rodica Stănoiu este marcată de o fraudă imensă. O platformă de investiții falsă folosește numele ei pentru a atrage fonduri, promițând câștiguri exorbitante. Procurorii avertizează că astfel de scheme pot duce la pierderi financiare și la furtul de date personale. Fii precaut și informează-te! Rodica Stănoiu este implicată într-o fraudă imensă printr-o
23:00
În Castiglion Fiorentino, 14 persoane au murit în primele 10 zile ale anului, provocând îngrijorare în rândul localnicilor. Primarul Mario Agnelli subliniază că ratele mortalității sunt alarmante, cu capelete funerare pline. Cauzele posibile includ vremea rece și un val de gripă. 14 decese în primele zece zile ale anului în Castiglion Fiorentino, Toscana Primarul Mario
23:00
Scandal între Trump și președintele Fed, Jerome Powell, din cauza dobânzilor mari. Trump amenință cu acțiuni legale, acuzând politicile Fed de impact global, inclusiv asupra României. Tensiunile cresc pe fondul criticilor adresate renovărilor băncii centrale și refuzului de a reduce ratele dobânzilor. Trump amenință să-l demită pe președintele Fed, Jerome Powell, din cauza dobânzilor mari
Acum 4 ore
22:30
MAI a confirmat discuții în Guvern privind creșterea vârstei de pensionare a polițiștilor, menționând că va exista o perioadă de tranziție. Ministrul Cătălin Predoiu a subliniat că propunerile vor respecta drepturile actuale ale angajaților și vor include consultări cu sindicatele. MAI confirmă discuții pentru creșterea vârstei de pensionare a polițiștilor Se va implementa o perioadă
22:30
Președintele PNL, Ilie Bolojan, discută despre înlocuirea ministrului Educației, având în vedere două opțiuni: un tehnocrat sau un membru de partid. Bolojan preia interimatul, iar decizia finală va fi luată până la sfârșitul lunii, înainte de discuțiile pe bugetul de stat pentru 2026. Ilie Bolojan, președintele PNL, anunță că se analizează două variante pentru noul
22:10
CSM solicită urgent deblocarea concursurilor de admitere în magistratură, evidențiind un deficit de 15% de judecători. Suspendarea acestor concursuri afectează grav funcționarea instanțelor și accesul cetățenilor la justiție. Necesitatea măsurilor legislative este vitală pentru eficiența sistemului judiciar. CSM cere deblocarea concursurilor de admitere în magistratură, suspendate până în 2026 Deficitul de judecători a ajuns la
22:10
Adrian Mutu afirmă că Dinamo București are potențial să fie o candidată serioasă la titlu, dar necesită un atacant veritabil. Echipa, antrenată de Zeljko Kopic, ocupă locul patru în clasamentul Ligii 1, la doar două puncte de lider. Obiectivul este clasarea în cupele europene, dar visul este titlul. Dinamo București va începe 2026 pe locul
22:00
Bulgaria se confruntă cu primele cazuri de euro falși după trecerea la moneda unică europeană pe 1 ianuarie 2026. Autoritățile avertizează că o parte dintre bancnotele contrafăcute au calitate ridicată. Legea prevede pedepse severe pentru falsificarea banilor. Verificarea bancnotelor este esențială pentru prevenirea fraudei. Bulgaria a raportat cazuri de bancnote euro falsificate după adoptarea monedei
21:40
Zoe Saldaña devine cea mai bine plătită actriță din toate timpurile, datorită succesului filmului „Avatar: Fire and Ash". Cu încasări de peste 15 miliarde de dolari, a jucat în filme legendare, inclusiv „Avatar" și „Avengers". Saldaña a câștigat premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol secundar în 2025. Zoe Saldaña a devenit cea
21:30
Peste 70% din exporturile Transnistriei ajung în Uniunea Europeană, România fiind printre principalii importatori. Datele Biroului Politici de Reintegrare arată că comerțul între Transnistria și UE s-a consolidat, România, Polonia și Italia dominând piața. Această tendință sprijină integrarea economică regională. Peste 70% din exporturile Transnistriei ajung în Uniunea Europeană România, Polonia și Italia sunt principalii
21:30
Ilie Bolojan a comentat acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, subliniind necesitatea unei evaluări independente. Premierul consideră plagiatul o formă de furt, dar hotărârea finală va veni de la o instituție specializată. PSD susține ministrul și acuză atacuri politice. Premierul Ilie Bolojan afirmă necesitatea evaluării independente a acuzațiilor de plagiat la adresa ministrului
21:20
Un șofer român beat a condus 30 de kilometri pe contrasens pe autostrada A3 din Germania, provocând panică printre șoferi. Poliția a intervenit pentru a-l opri, iar alcoolemia sa a fost de 2,31‰. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, nu avea dreptul de a conduce și i-a fost confiscat permisul. Un șofer român a
21:10
Acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu, au apărut în contextul selecției șefilor de parchete. Ministrul a respins acuzațiile ca fiind defăimătoare și a subliniat că teza sa de doctorat a respectat standardele legale și academice de la acea vreme. Controlul parlamentar rămâne crucial. Radu Marinescu, ministrul Justiției, este acuzat de plagiat în
21:10
Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a decis să ofere jucătorilor săi o zi liberă înaintea meciului cu Lecce, o abordare inovatoare în Serie A. Aceasta măsură vine în contextul în care echipa se află pe primul loc, având nevoie de odihnă mentală, după un program dificil și pentru a pregăti o serie de meciuri
21:00
Ministerul Afacerilor Externe al României a susținut Acordul UE-Mercosur, considerându-l o decizie semnificativă de politică comercială și o oportunitate de dezvoltare economică. Votul favorabil reflectă o poziționare asumată, cu scopuri de politică externă bine definite. Acordul are etape clare de aprobat atât la nivelul UE, cât și pentru România. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat susținerea
Acum 6 ore
20:40
Un elefant în călduri este căutat în India după ce a ucis cel puțin 20 de oameni în statul Jharkhand. Autoritățile lansează operațiuni de salvare, temându-se că masculul solitar terorizează populația din peste 20 de sate. Conflictele dintre oameni și elefanți cresc odată cu degradarea habitatului natural. Un elefant în călduri din Jharkhand, India, a
20:30
Dominic Fritz reacționează la acuzațiile de plagiat îndreptate împotriva ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu. Acesta condamnă intimidările la adresa jurnalistei Emilia Șercan și solicită PSD să se delimiteze de linșajul public. Fritz subliniază gravitatea plagiatului și importanța protejării libertății presei. Dominic Fritz a reacționat la acuzațiile de plagiat împotriva lui Radu Marinescu, ministrul Justiției
20:10
Președinta Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie, a semnalat presiuni asupra judecătorilor, evidențiind influența unor procurori care sugerează controlul justiției. Aceasta a subliniat că peste 1.900 de judecători au fost vizați în trecut pentru supraveghere sau urmărire penală, iar riscurile persistă. Președinta Curții de Apel București
20:10
Marius Șumudică, antrenorul formației Al Okhdood, a obținut prima victorie în fotbalul arab, învingând Al Kholood cu 1-0. Golul a fost marcat de Christian Bassogog. Al Okhdood, cu 8 puncte, se află pe locul 17 în clasament, având șanse reduse de salvare de la retrogradare. Marius Șumudică a obținut prima victorie ca antrenor al echipei … Articolul Șumudică salvează o echipă sărăcită de Al Okhdood în Arabia Saudită apare prima dată în Main News.
20:10
Parlamentul ucrainean a blocat numirea lui Denis Șmîhal ca ministru al Energiei, o decizie surprinzătoare pentru președintele Zelenski în contextul războiului. Aceasta reflectă o disipare a disciplinei în rândul partidului „Slujitorul Poporului”, în timp ce Ucraina se confruntă cu atacuri rusești severe asupra infrastructurii energetice. Parlamentul ucrainean a respins numirea lui Denis Șmîhal ca ministru … Articolul Zelenski, mutare-cheie blocată de Parlamentul de la Kiev apare prima dată în Main News.
20:00
Prețurile apartamentelor în Cluj-Napoca au depășit 3.300 euro/mp în 2026, făcându-l cel mai scump oraș din România pentru locuințe. În contrast, Iașiul rămâne accesibil cu prețuri sub 2.000 euro/mp. Analiza evidențiază și creșterea prețurilor în București și ritmul diferit de apreciere pe piața veche vs. nouă. Piața imobiliară din România în 2026 arată o creștere … Articolul Apartamente scumpe în România: cresterea prețurilor peste 3.300 euro/mp în 2026 apare prima dată în Main News.
19:40
Ambasada Franței la Teheran: Plecări ale personalului diplomatic neesențial după proteste # MainNews.ro
Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei în Iran a părăsit ţara din cauza protestelor violente și a reprimării manifestanților. Plecările au avut loc în două valuri, iar Ambasada rămâne deschisă. Preşedintele Macron condemnă violenţa regimului, iar UE pregătește noi sancțiuni. Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei la Teheran a părăsit Iranul din cauza tulburărilor interne … Articolul Ambasada Franței la Teheran: Plecări ale personalului diplomatic neesențial după proteste apare prima dată în Main News.
19:30
FCSB a anunțat transferul mijlocașului Ofri Arad, 27 de ani, liber de contract, după plecarea lui Adrian Șut la Al Ain. Arad, cu experiență în Champions League și cotat la 1,2 milioane de euro, va semna curând. Gigi Becali a declarat că a ajuns să aprecieze poporul evreu și are încredere în calitățile jucătorului. FCSB … Articolul FCSB aduce un jucător din Israel: „Îmi iubesc comunitatea evreiască” apare prima dată în Main News.
19:30
Liderul PSD București, Daniel Băluță, îl critică pe primarul general Ciprian Ciucu, subliniind că acesta trebuie să găsească soluții pentru problemele capitalei, nu doar să se plângă. Băluță amintește de opțiunea depunerii mandatului, dacă Ciucu nu are viziune pentru a gestiona situația financiară dificilă a PMB. Daniel Băluță de la PSD îl critică pe primarul … Articolul Atac PSD la Ciprian Ciucu: „Mandatul poate fi oricând depus” apare prima dată în Main News.
19:30
Ministerul de Externe a confirmat că ambasadoarea Iulia Matei a votat pentru Acordul UE-Mercosur fără mandat oficial, pe baza unor instrucțiuni. Acordul ridică preocupări privind sănătatea europeană din cauza importurilor de carne din America Latină, subliniind riscurile pentru fermierii români. Ministerul de Externe a confirmat că ambasadoarea Iulia Matei a votat pentru Acordul UE-Mercosur fără … Articolul MAE: Votul României pentru Acordul UE-Mercosur, fără mandat oficial apare prima dată în Main News.
19:10
ÎCCJ a stabilit că penalitățile definitive se aplică doar în caz de neexecutare a obligației, nu pentru întârzieri. Procedura pentru cuantumul acestora este relevantă doar când obligația nu este respectată de debitor. Decizia a fost pronunțată pe 26 iunie 2025. Află mai multe despre acest aspect juridic important. ÎCCJ a decis că penalitățile definitive se … Articolul ÎCCJ: Penalitățile definitive se aplică doar în caz de neexecutare a obligației apare prima dată în Main News.
19:00
Aurul a depășit 4.600 de dolari, iar argintul a crescut cu 4,1% într-o zi, pe fondul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor economice globale. Investitorii optează pentru active de refugiu, iar analistii prevăd că prețul aurului ar putea atinge 10.000 de dolari pe uncie în viitorul apropiat. Aurul a depășit 4.600 de dolari, iar argintul a … Articolul Aurul depășește 4.600 dolari, iar argintul crește cu peste 4% într-o zi apare prima dată în Main News.
19:00
În dimineața zilei de 13 ianuarie, Rusia a condus un atac aerian masiv asupra Kievului, folosind rachete balistice și drone, provocând cel puțin patru morți și numeroși răniți. De la începutul războiului, aproape 15.000 de civili au fost uciși. Președintele Zelenski denunță teroarea vizată împotriva Ucrainei. Atacuri aeriene intense asupra Kievului pe 13 ianuarie, cu … Articolul Atacul aerian masiv al Rusiei în Ucraina: Civilii afectați și pierderi tragice apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
18:40
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol riscă pedeapsa capitală pentru tentativa de lovitură de stat din decembrie 2024. Procurorii acuză orchestrarea unei insurecții și impunerea ilegală a legii marțiale, provocând o gravă criză politică. Decizia instanței este așteptată în februarie 2026. Procurorii sud-coreeni cer pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol Yoon este … Articolul Yoon Suk Yeol riscă pedeapsa capitală pentru tentativa de lovitură de stat în 2024 apare prima dată în Main News.
18:30
Amenzi record de 50.000 lei pentru Călin Georgescu pentru colectarea datelor personale # MainNews.ro
Călin Georgescu, liderul suveranist, riscă amenzi record de peste 50.000 lei după ce Tribunalul Ilfov i-a respins contestația privind colectarea ilegală a datelor personale. ANSPDCP l-a sancționat pentru nerespectarea legislației privind protecția datelor. Georgescu poate face recurs în termen de 30 de zile. Călin Georgescu riscă amenzi totale de 50.000 de lei după respingerea contestației … Articolul Amenzi record de 50.000 lei pentru Călin Georgescu pentru colectarea datelor personale apare prima dată în Main News.
18:10
Finalul anului 2025 a adus un val alarmant de insolvențe în România, cu peste 1.000 de firme intrate în incapacitate de plată doar în decembrie. Bucureștiul conduce în statisticile negative, urmat de creșteri semnificative în alte județe. Restaurantele și construcțiile sunt cele mai afectate sectoare. Finalul anului 2025 a înregistrat peste 1.000 de insolvențe în … Articolul Insolvențe masive în decembrie 2025: peste 1.000 de firme în faliment apare prima dată în Main News.
18:10
Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, avertizează despre riscurile unei lumi fără reguli, criticând țările occidentale pentru încălcarea suveranității naționale. Volodin subliniază erodarea dreptului internațional și denunță confuzia conceptelor de democrație și intervenție externă, fără a menționa specific Statele Unite. Veaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat a Rusiei, a denunțat riscul unei lumi … Articolul Duma de Stat rusă acuză încălcarea suveranității în lume fără reguli apare prima dată în Main News.
18:10
O nouă tentativă de hacking vizează utilizatorii Windows printr-un e-mail fals de la Booking.com. Atacatorii utilizează tehnica „ClickFix”, provocând panică printr-un „blue screen of death”. Victimele instalează spyware-ul AsyncRAT, permițând hackerilor acces total la device-uri. Protejează-te verificând expeditorul mesajelor. O nouă campanie de hacking vizează utilizatorii Booking.com prin e-mailuri false Victimele sunt manipulate psihologic să … Articolul Noua tentativă de hacking pe Windows mascată ca eroare comună a sistemului apare prima dată în Main News.
18:10
Dănuț Ștefan Briceag a obținut două medalii de argint în schi adaptat la Jasna, Slovacia, după doar un an de pregătire. Proiectul Caiac SMile transformă vieți și dă direcție persoanelor cu dizabilități prin sport. Antrenoarea Bianca Stan Munteanu a devenit prima arbitru principal din România în competiții internaționale. Dănuț Ștefan Briceag a câștigat 2 medalii … Articolul Caiac SMile: De la accesibilizare la succesul internațional în schi adaptat apare prima dată în Main News.
18:10
CSM solicită Guvernului României deblocarea urgentă a concursurilor de admitere în magistratură, având în vedere deficitul acut de judecători, cu 751 de posturi vacante. Justiția în România se află în criză, iar măsurile legislative sunt esențiale pentru asigurarea unui acces rezonabil la justiție pentru cetățeni. CSM solicită Guvernului deblocarea concursurilor de admitere în magistratură suspendate … Articolul CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile pentru 700 de posturi în justiție apare prima dată în Main News.
17:40
Prim-ministrul Japoniei propune dizolvarea Camerei Reprezentanților pentru alegeri anticipate # MainNews.ro
Sanae Takaichi, primul ministru al Japoniei, plănuiește să dizolve Camera Reprezentanților pentru a organiza alegeri anticipate. Această decizie intervine pe fondul unei cote ridicate de popularitate și a unei majorități fragiele în Parlament. Alegerile ar putea avea loc în februarie, influențând politica fiscală și economică a țării. Sanae Takaichi, prim-ministrul Japoniei, intenționează să dizolve Camera … Articolul Prim-ministrul Japoniei propune dizolvarea Camerei Reprezentanților pentru alegeri anticipate apare prima dată în Main News.
17:30
Dominic Fritz a cerut PSD să respingă linșajul public al jurnalistei Emilia Șercan, care l-a acuzat pe Radu Marinescu de plagiat în lucrarea sa de doctorat. Fritz a subliniat gravitatea acuzației și importanța protejării libertății presei, în timp ce PSD l-a susținut pe Marinescu și a contestat acuzațiile. Dominic Fritz cere PSD să condamne linșajul … Articolul Dominic Fritz despre acuzațiile de plagiat în cazul Radu Marinescu: poziția PSD apare prima dată în Main News.
17:10
Real Madrid l-a numit antrenor pe Alvaro Arbeloa, înlocuindu-l pe Xabi Alonso, iar președintele Florentino Perez visează la Jurgen Klopp. Arbeloa, fără experiență antrenorală, are șansa să repete succesul lui Zidane. Debutul său va fi în Cupă, urmat de meciuri în La Liga și Liga Campionilor. Real Madrid l-a numit pe Alvaro Arbeloa ca antrenor … Articolul Real Madrid îl numește pe Alvaro Arbeloa, dar caută un antrenor de valoare apare prima dată în Main News.
17:10
Apelul văduvei fostului șah al Iranului către forțele de securitate: „Acționați înainte de a fi prea târziu” # MainNews.ro
Farah Pahlavi, văduva fostului șah al Iranului, a lansat un apel către forțele de securitate pentru a se alătura protestelor împotriva regimului ayatollahilor. În contextul violențelor continue, fosta împărăteasă îndeamnă la unitate și la ascultarea nemulțumirilor populare, reafirmând dreptul iranienilor de a protesta pașnic. Farah Pahlavi, văduva fostului șah al Iranului, a făcut apel la … Articolul Apelul văduvei fostului șah al Iranului către forțele de securitate: „Acționați înainte de a fi prea târziu” apare prima dată în Main News.
