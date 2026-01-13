Trump avertizează: măsuri dure din SUA dacă Iranul spânzură protestatari

17:10

Real Madrid l-a numit antrenor pe Alvaro Arbeloa, înlocuindu-l pe Xabi Alonso, iar președintele Florentino Perez visează la Jurgen Klopp. Arbeloa, fără experiență antrenorală, are șansa să repete succesul lui Zidane. Debutul său va fi în Cupă, urmat de meciuri în La Liga și Liga Campionilor.