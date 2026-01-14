Repartizări netransparente ale dosarelor: mărturia unui fost magistrat

22:10

Adrian Mutu afirmă că Dinamo București are potențial să fie o candidată serioasă la titlu, dar necesită un atacant veritabil. Echipa, antrenată de Zeljko Kopic, ocupă locul patru în clasamentul Ligii 1, la doar două puncte de lider. Obiectivul este clasarea în cupele europene, dar visul este titlul. Dinamo București va începe 2026 pe locul …