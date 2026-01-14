Salt Bank, bancă 100% digitală deţinută de Grupul Banca Transilvania, lansează plăţile instant în euro direct din aplicaţie, pentru transferuri în timp real către peste 30 de ţări europene
Ziarul Financiar, 14 ianuarie 2026 11:00
Salt Bank, bancă 100% digitală deţinută de Grupul Banca Transilvania, lansează plăţile instant în euro direct din aplicaţie, pentru transferuri în timp real către peste 30 de ţări europene
Acum 15 minute
11:00
Consiliul de Administraţie al Companiei TAROM l-a numit marţi pe Bogdan Costaş în funcţia de director general interimar al companiei.
11:00
11:00
11:00
11:00
Acum 30 minute
10:45
Acum o oră
10:30
Familia Muntmark revine în piaţa care a consacrat-o, energia eoliană: cine a pus în funcţiune anul trecut parcuri eoliene şi cum a evoluat cel mai important sector verde din piaţă? # Ziarul Financiar
În 2024, eolienele au fost a patra cea mai importantă forţă de producţie de energie din România, înaintea cărbunilor. După un deceniu de îngheţ, piaţa revine la investiţii. În 2025, numele familia Muntmark se întoarce pe şantier pentru a-şi consolida numele de unul dintre cei mai puternici jucători din sectorul eolian.
10:15
Cum văd fermierii din România acordul UE cu MERCOSUR: „România este unul dintre principalii producători de cereale din UE. Importurile pot genera presiune asupra preţurilor, pot accentua volatilitatea pieţei şi pot reduce capacitatea fermierilor de a investi. UE se construieşte împreună cu fermierii, nu în absenţa lor” # Ziarul Financiar
10:15
ZF Live. Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR: Mă aştept la o creştere a investiţiilor în 2026. Această creştere se va datora stabilizării mediului economic, printre altele. O mare variabilă aici este sectorul public # Ziarul Financiar
Anul 2026 este de aşteptat să vină cu o creştere a investiţiilor, care va fi datorată, printre altele, stabilizării mediului economic, după ce anul trecut s-a dat startul unei noi ere fiscale. Totuşi, există un semn de întrebare legat de sectorul public, a explicat Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
10:15
Acum 2 ore
10:00
09:45
Debora Revoltella, economistă-şefă a BEI : Diferiţi factori - atât interni, cât şi internaţionali, în special evoluţiile în materie de reglementare - continuă să afecteze condiţiile de acordare a creditelor în regiune # Ziarul Financiar
Băncile din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est (CESEE) raportează tendinţe de îmbunătăţire în condiţiile în care cererea de credite rămâne robustă, în special din partea companiilor, în timp ce băncile anticipează o îmbunătăţire uşoară a ofertei de credite după o perioadă de contracţie, potrivit unui sondaj privind activitatea de creditare a băncilor din CESEE realizat de Banca Europeană de Investiţii (BEI).
09:45
09:15
Bursă. Viitorul începe astăzi. BT Capital Partners, divizia de servicii de brokeraj a Băncii Transilvania, a acordat acţiunilor One United Properties un preţ-ţintă de 60 de lei: randament potenţial de circa 100% # Ziarul Financiar
Brokerii celei mai mari bănci din România văd potenţial de dublare pentru o companie din structura indicelui BET, de referinţă pentru piaţa locală de capital, reiese dintr-un raport de analiză.
09:15
Acum 4 ore
09:00
08:45
Bursă. Acţiunile DN Agrar, în creştere după anunţarea rezultatelor operaţionale din 2025 # Ziarul Financiar
Cu 6,5% se apreciau acţiunile companiei DN Agrar (simbol bursier DN) la mijlocul şedinţei de tranzacţionare de marţi, pe măsură ce investitorii reacţionau la raportul operaţional publicat înaintea deschiderii.
08:45
Bursă. Horia Cardoş face un nou pariu pe o piaţă mică din România, cu potenţial de creştere datorită restaurantelor fine dining: Agroland cumpără un producător de pui şi ouă de raţă din Buzău # Ziarul Financiar
Agroland Business System, companie fondată de antreprenorul Horia Cardoş, a cumpărat Avirom din Buzău, o companie românească activă în producţia de pui de găină şi de raţă de o zi, precum şi de ouă de găină şi de raţă.
08:15
Radiografia Europei Centrale şi de Est de la Viena: ce susţine creşterea şi ce ameninţă echilibrele economiilor din regiune. România oferă stabilitate şi randamente atractive pentru investitori, dar are nevoie de consolidare fiscală şi pieţe de capital mai profunde # Ziarul Financiar
Omer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, a deschis intervenţiile din primul panel al unuia dintre cele mai importante evenimente financiar din Europa Centrală şi de Est, desfăşurat la Viena, subliniind că România este într-o poziţie bună în regiune, în pofida provocărilor globale, iar sistemul bancar se află „în cea mai bună formă din istorie”.
08:15
ZF IT Generation. Lucian Popovici, fondator: Bridging Innovation, companie de consultanţă AI: Văd o nevoie uriaşă de servicii de consultanţă în implementarea inteligenţei artificiale în România # Ziarul Financiar
După 25 de ani în care a construit echipe şi a condus proiecte de digitalizare în multinaţionale precum Deloitte, Ericsson, Deutsche Bank şi Cegeka, Lucian Popovici a decis să plece din lumea corporaţiilor şi să lanseze propria firmă de consultanţă. Bridging Innovation, înfiinţată în această lună, vizează o nişă pe care antreprenorul o consideră neacoperită: consultanţa de implementare AI pentru companiile mari şi medii din România.
08:15
Acum 12 ore
00:45
Disillusionomics - Ce se întâmplă când o generaţie creşte cu promisiuni economice care nu se materializează niciodată? Pe măsură ce primii membri ai Gen Z se apropie de pragul de 30 de ani, obiceiurile economice ale unei generaţii care nu a trecut prin marea recesiune din 2008 arată tot mai diferit faţă de cele ale millennials, care au trăit acea criză şi haosul ce a urmat # Ziarul Financiar
00:30
00:30
00:30
00:30
Amenda pentru derapaj: consumul scade brutal în noiembrie, cu aproape 5%, dar încasările din TVA cresc cu 20% an la an. Cea mai dură lecţie a anilor 2024 şi 2025 este că degeaba arunci bani cu nemiluita în economie şi ai deficite bugetare de peste 8% din PIB dacă nu ai capacitate locală de producţie să răspunzi acestei cereri suplimentare, care se duce în import # Ziarul Financiar
00:30
Guvernul estimează că se va împrumuta cu cel puţin 12 mld. euro de pe pieţele externe anul acesta. Necesarul de finanţare în 2026: peste 52 mld. euro # Ziarul Financiar
Guvernul estimează că se va împrumuta cu cel puţin 12 mld. euro de pe pieţele financiare internaţionale anul acesta în condiţiile în care necesarul de finanţare total al României în anul 2026 depăşeşte 52 mld. euro.
00:15
00:15
Garda Naţională de Mediu a realizat controale în perioada 1 septembrie - 12 decembrie în judeţele Dolj, Vâlcea, Olt şi Argeş, astfel că au fost date 71 de sancţiuni, iar comisarii au decis suspendări de activitate pentru exploatări ilegale şi au dat amenzi de peste 1,74 de milioane de lei
00:15
Livrările globale de PC-uri au crescut cu 9,6% în T4 2025, depăşind aşteptările. Piaţa se pregăteşte însă de un 2026 volatil marcat de o nouă criză a memoriilor # Ziarul Financiar
Livrările globale de PC-uri au înregistrat o creştere de 9,6% în al patrulea trimestru din 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, totalizând 76,4 milioane de unităţi, conform datelor preliminare ale companiei de cercetare de piaţă International Data Corporation (IDC).
00:15
Gigantul polonez de stat JSW din sectorul cărbunelui este în pragul falimentului. Lipsa de experienţă a conducerii ar fi agravat criza # Ziarul Financiar
Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW) din Polonia se confruntă cu probleme financiare grave, care, potrivit cotidianulului polonez Rzeczpospolita, sunt rezultatul nu doar al preţurilor scăzute la materii prime la nivel mondial, ci şi al unei serii de decizii de conducere şi acorduri politice cu membrii de sindicat, scrie Business Insider.
00:15
Corvin Pughin, cofondator, Maguay: Anul acesta vom lansa o versiune cu AI a platformei noastre low-code Asigno. Vom concura cu jucătorii globali pe acest segment. În 2025 am avut afaceri de circa 335 mil. lei # Ziarul Financiar
Maguay, unul dintre cei mai mari integratori de sisteme informatice cu capital românesc, îşi conturează strategia pentru 2026 în jurul extinderii portofoliului de proprietate intelectuală, miza principală fiind lansarea unei versiuni mult îmbunătăţite a platformei proprii low-code Asigno.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ovidiu Şerdean, IFB Finwest: Rezultatele financiare, dividendele, nivelul dobânzilor şi restructurările vor dicta direcţia pieţei. Reacţia companiilor la noul cadru fiscal, esenţială # Ziarul Financiar
Invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, Ovidiu Şerdean, broker la IFB Finwest, a spus că direcţia pieţei de capital va fi conturată de performanţa financiară a emitenţilor listaţi şi de politica de remunerare a acţionarilor.
00:15
UniCredit se aşteaptă la o creştere economică de 1,5% în România în 2026, peste anul trecut, dar sub potenţial, inflaţie de 4,5% şi o dobândă-cheie de 5,5%. Cele mai mari ameninţări ţin de o instabilitate politică internă şi un eventual eşec al continuării reducerii deficitului bugetar # Ziarul Financiar
UniCredit Bank începe anul 2026 cu o prognoză de creştere economică de 1,5% pentru România în acest an, faţă de 0,8% în 2025, cu o inflaţie care scade la 4,5% de la 9,8%, cu o scădere a dobânzii de către BNR la 5,5% de la 6,5%, într-un scenariu optimist.
00:15
ZF Agropower. Alice şi Marian Spiridon cultivă legume pe 12.000 mp, în solarii şi culturi în câmp, la Fierbinţii de Jos din Ialomiţa, care ajung direct în supermarketurile din Bucureşti. „Nu putem produce cât putem vinde. Ne gândim şi la procesare în viitor“ # Ziarul Financiar
La Fierbinţii de Jos, un sat din Ialomiţa aflat la o oră distanţă de Bucureşti, agricultura se face cu muncă multă şi calcule atente pe 12.000 de metri pătraţi în solarii şi în câmp, unde Alice şi Marian Spiridon cultivă răsaduri şi legume.
00:15
00:15
Pagina verde. Cincisprezece candidaţi la funcţia de director general al Apelor Române. Cine sunt cei cinci membri ai comisiei care va evalua dosarele # Ziarul Financiar
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă închiderea etapei de depunere a candidaturilor pentru procedura de selecţie a directorului general al Administraţiei Naţionale „Apele Române“ (ANAR), după ce la începutul lunii decembrie Flori Ghiţă şi-a dat demisia de la conducerea companiei de stat în urma scandalului de la barajul Paltinu, care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă.
00:15
Dacia pregăteşte un al doilea model electric care va fi produs în Slovenia şi va costa 18.000 de euro. Numele noului model nu a fost dezvăluit. El va fi prezentat în al doilea trimestru al anului. # Ziarul Financiar
Dacia va comercializa simultan două maşini electrice pentru a-şi reduce media emisiilor de CO2 şi a respecta reglementările europene, care devin tot mai stricte. Cel de-al doilea model electric, al cărui nume nu a fost încă dezvăluit, va fi prezentat în al doilea trimestru al anului şi va avea un preţ ţintă de 18.000 de euro, potrivit Automotive News Europe.
00:15
Exportatorii vs. importatorii de electricitate europeni sau de ce costă atât de mult energia în România? # Ziarul Financiar
La nivelul anului 2024, Franţa a devenit cel mai mare exportator de electricitate la nivel mondial în contextul unei creşteri a producţiei de energie nucleară şi un plus de 10% pe regenerabile. Drept urmare, Franţa este una dintre cele mai ieftine pieţe de energie la nivel european.
00:15
Bursă. Ce a făcut Cris-Tim de la debutul la Bursa de Valori: investitorii care au subscris în oferta de listare au astăzi un randament de circa 16% # Ziarul Financiar
Cris-Tim Family Holding (simbol bursier CFH), unul dintre cei mai mari producători locali din industria alimentară, controlat în proporţie de 65,5% de familia Timiş, afişează un avans de 15,8% al preţului acţiunilor de la încheierea ofertei publice de listare încheiată în toamnă, de la 16,5 lei la 19,1 lei per unitate în după-amiaza de ieri.
00:15
Bursă. Azomureş, o tranzacţie în impas: Romgaz a oferit sub 100 mil. euro, proprietarii Azomureş se aşteaptau la circa 200 mil. euro # Ziarul Financiar
Disputa care are loc zilele acestea între Azomureş şi Romgaz este cauzată de neînţelegeri legate de preţul oferit de producătorul român de gaze pentru preluarea combinatului de îngrăşăminte din Târgu-Mureş.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Raliul indicilor din 2025 a umflat participaţiile statului la companiile de la bursă cu 30 mld. lei # Ziarul Financiar
Anul trecut a adus un raliu istoric la bursa locală, cu indicele BET la maxime şi randamente consistente pentru investitori. În acest context, statul român s-a conturat drept principalul beneficiar: valoarea participaţiilor sale în marile companii listate a crescut cu aproape 30 mld. lei, exclusiv din aprecierea bursieră, pe fondul avansului din energie şi utilităţi, într-un moment marcat de presiuni bugetare şi evaluări tot mai ridicate pe piaţă.
00:15
Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, la forumul CEE de la Viena alături de FMI, BERD şi BEI: Sectorul bancar din România este în cea mai bună formă din istorie. România oferă stabilitate şi randamente atractive pentru pieţele emergente # Ziarul Financiar
România se află într-o poziţie solidă în Europa Centrală şi de Est, în pofida incertitudinilor internaţionale, iar sistemul bancar local se află „în cea mai bună formă din istorie“, susţinut de niveluri ridicate de capitalizare, lichiditate şi încredere.
00:15
Pagina verde. Analiză ZF. Harta centrelor de colectare separată a deşeurilor: în unele judeţe punctele de colectare dedicate ambalajelor cu sigla SGR au ajuns şi la un sfert din total # Ziarul Financiar
Mai bine de 17.300 de centre de colectare erau la finalul anului trecut în România, dintre care peste 2.500 de puncte de colectare a ambalajelor cu sigla Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR), conform platformei Harta Reciclării, un proiect al asociaţiei Viitor Plus, care şi-a propus să centralizeze într-un singur loc, pe o hartă, locurile în care pot fi predate diferite categorii de deşeuri.
00:15
Cine importă şi cine exportă energie în Europa şi de ce costă atât de mult energia în România? Lipsa investiţiilor în capacităţi de producţie, ponderea mare a gazului şi a cărbunelui, plus interconexiunile slabe încing preţul # Ziarul Financiar
România este de ani buni de zile importator net de energie, cu o pondere semnificativă a gazului şi cărbunilor în mix, fără a avea norocul unor vecini ca Franţa. Acestea ar fi principalele explicaţii la întrebarea de ce costă energia mult în România, în general. Aceeaşi explicaţie se aplică şi acum când frigul saltă consumul şi încinge preţul, aceasta fiind adevărata „factură“ a lipsei de investiţii din ultimii 30 de ani.
00:15
Retailerii din China, în frunte cu Temu şi Shein, au luat cu asalt Europa şi controlează 10% din volumele vândute online în Italia şi 30% în Spania. Care e situaţia în România? # Ziarul Financiar
Platformele online originare din China, respectiv Temu, Shein, AliExpress şi Miravia, au luat cu asalt ţările din Europa de Vest, unde au reuşit să îi atragă pe consumatori cu preţuri mici şi cu portofolii extrem de variate de produse, de la haine la electronice şi de la ustensile de bucătărie la cosmetice. Astfel, aceşti comercianţi s-au impus pe pieţe mari, cunoscute a fi bogate şi cu putere de cumpărare pe măsură.
13 ianuarie 2026
23:45
23:45
Revoluţia din Iran: ţara se apropie de un moment de turnură, Trump ameninţă cu taxe vamale care pun în pericol armistiţiul comercial cu China, europenii lucrează la sancţiuni noi, „mai severe“, Berlinul crede că zilele regimului de la putere sunt numărate # Ziarul Financiar
Cu protestatarii luând cu asalt străzile din Iran noapte după noapte în pofida răspunsului violent al forţelor guvernamentale, liderii din regiune şi din întreaga lume analizează posibilitatea căderii regimului ayatolahului Khomeini, un eveniment care ar transforma geopolitica globală şi pieţele de energie, scrie Bloomberg.
22:45
