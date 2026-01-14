Salt Bank, bancă 100% digitală deţinută de Grupul Banca Transilvania, lansează plăţile instant în euro direct din aplicaţie, pentru transferuri în timp real către peste 30 de ţări europene

00:15

Dacia va comercializa simultan două maşini electrice pentru a-şi reduce media emisiilor de CO2 şi a respecta reglementările europene, care devin tot mai stricte. Cel de-al doilea model electric, al cărui nume nu a fost încă dezvăluit, va fi prezentat în al doilea trimestru al anului şi va avea un preţ ţintă de 18.000 de euro, potrivit Automotive News Europe.