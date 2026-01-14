Datoria externă totală a României a crescut la 227,5 mld. euro după 11 luni/2025, cu un avans de 24 mld. euro faţă de decembrie 2024, din care aproape 19 mld. euro aparţine administraţiei publice

12:45

Grupul francez Auchan, cunoscut mai ales pentru magazinele alimen­ta­re care poartă acest brand, se nu­mără printre marii proprietari imobi­liari din Europa şi din România, având un portofoliu de real-estate evaluat la 5,9 mld. euro. E vorba de 678 de puncte de vânzare – hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proxi­mi­tate modernă şi puncte de colec­tare, cu o suprafaţă totală de 5,7 mi­lioane de metri pătraţi.