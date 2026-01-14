VIDEO A trecut razant pe lângă moarte: Momentul în care un tren trece milimetric pe lângă un bărbat care a traversat calea ferată
BizBrasov.ro, 14 ianuarie 2026 11:10
Un bărbat a fost pus într-o situație extrem de periculoasă, când a traversat calea ferată. Un tren a trecut milimetric pe lângă el. Sursa video: G4media CFR S.A. subliniază că factorul uman rămâne principala cauză a accidentelor la trecerile la nivel. Un tren, cu o masă de sute de tone, nu poate schimba direcția și [...]
Acum 30 minute
11:10
11:00
„Cadou” de la ITM Brașov, în decembrie: Amenzi în valoare de 130.000 de lei, în urma controalelor. Ce nereguli au descoperit inspectorii # BizBrasov.ro
În urma celor 120 de controale efectuate pe parcursul lunii decembrie, inspectorii de muncă brașoveni au aplicat amenzi în valoare de 129.500 lei pentru neregulile constatate. „Au fost depistate 4 persoane care desfășurau muncă nedeclarată pentru care 2 angajatori au fost sanctionați cu amenzi în valoare totală de 20.000 lei, după cum urmează: Pentru primirea [...]
Acum o oră
10:50
Jandarmii montani din cadrul Jandarmeriei Române au făcut un experiment prin care au vrut să arate condițiile vitrege în care lucrează în perioade de ger cumplit. Jandarmeria Montană este o structură de renume a Jandarmeriei Române și are în grijă cărările și înălțimile Munților Carpați ai României. Sunt 570 de jandarmi montani și 77 de [...]
Acum 2 ore
10:00
Proiectul de lege care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală și locală, publicat de Ministerul Dezvoltării. Câți bugetari vor mai rămâne pe post după ce se va aplica legea # BizBrasov.ro
Proiectul de lege care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală și locală, publicat de Ministerul Dezvoltării. Câți bugetari vor mai rămâne pe post după ce se va aplica legea. Ministerul Dezvoltării a publicat, pentru transparenţă, proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei [...]
09:30
Marți 13, zi cu noroc pentru una dintre locomotivele modernizate la Brașov. A trecut testul tractării a 16 vagoane # BizBrasov.ro
Locomotiva EC 005 modernizată la SCRL Brașov a trecut marți testele pe rețeaua feroviară națională, la tracțiunea a 16 vagoane ale CFR Călători. „Marți 13? Doar o altă zi de succes pentru EC 005! Am scos locomotiva la probe și totul a mers . Se spune că marți 13 aduce cele , dar [...]
Acum 4 ore
09:20
Schemă de șantaj care folosește numele fostului ministru al Justiţiei Rodica Stănoiu. Credulii păcăliți că ar putea câștiga milioane de lei „investind” # BizBrasov.ro
O aşa-numită „platformă de investiţii”, care promite câştiguri de sute de ori mai mari decât sumele investite, foloseşte numele fostului ministru al Justiţiei Rodica Stănoiu şi controversa privind averea mare lăsată de aceasta, acreditând ideea că şase milioane de lei din averea fostului ministru ar fi provenit din investiţiile pe care aceasta le făcea. Procurorul [...]
09:10
Traficul rutier este îngreunat pe DN1, după ce un autoturism a luat foc în timpul deplasării # BizBrasov.ro
Trafic îngreunat pe DN1, după ce un autoturism a luat foc în timpul deplasării. Traficul este îngreunat pe DN1, între Brașov și Sibiu, din cauza unui autotorism care a luat foc în mers între localitățile Scoreiu și Porumbacu de Jos. Pompierii au intervenit de urgență și au reușit să stingă incendiul care a distrut autoturismul. [...]
Acum 6 ore
06:20
Bogdan Marinescu a cerut insolvența firmei de distribuție pe care o controlează, după ce și-a dat în judecată 20 de parteneri # BizBrasov.ro
Compania de distribuție Distrib SRL, deținută de Bogdan Marinescu (foto), acționar al trustului Transilvania Expres, fost apropiat și partener de afaceri al unor politicieni PDL, și-a cerut insolvența la începutul acestui an. Compania brașoveană operează şi magazinul online directacasa.ro, aflat momentan în mentenanță, iar în 2024 a avut afaceri de 32,75 milioane de lei, un [...]
06:00
Compania low cost maghiară Wizz Air, singura care zboară la acest moment la și de la Brașov, lansează un nou serviciu pentru clienți # BizBrasov.ro
Compania low cost maghiară Wizz Air, singura care zboară la acest moment la și de la Brașov, lansează un nou serviciu pentru clienți. Companiile aeriene low-cost caută constant soluții prin care să răspundă cererilor tot mai diverse ale pasagerilor, fără a renunța la modelul de preț accesibil. În acest context, Wizz Air, singura companie care [...]
05:50
Primăria Brașov începe evaluarea exproprierilor necesare pentru construcția pasajului Gară – Coresi # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a reluat anul trecut proiectul construcției unui pasaj hobanat între zonele Tractorul – Coresi și Gara Brașov și a actualizat indicatorii tehnico-economici. În vederea implementării proiectului, municipalitatea a demarat acum procedura de evaluare terenurilor ce vor fi afectate de lucrări și vor trebui expropriate. În acest sens, ar urma să apeleze la un [...]
05:40
Cetatea Făgăraș va găzdui un eveniment special, dedicat Zilei Culturii Naționale. Aceasta va fi marcată la printr-un eveniment cultural dedicat teatrului și valorilor românești. Joi, 15 ianuarie, începând cu ora 18.00, trupa de teatru „Thalia” invită publicul la o lecție specială de cultură, organizată în Crama Cetății Făgăraș, scrie fagarasultau.ro. Intrarea este liberă Evenimentul se [...]
05:40
Zona Uzina 2 este a rămas deficitară la capitolul comerț, fiind predominante micile magazine de cartier, astfel că un investitor are în plan să dezvolte acest capitol în zonă. Firma Izopol SRL este în curs de autorizare a proiectului ce vizează construirea unui centru comercial cu parter și etaj tehnic parțial și amenajări exterioare conexe [...]
05:40
Proceduri urbanistice pentru conservarea vechii platforme CET Brașov, în așteptarea proiectelor de viitor # BizBrasov.ro
Primăria Brașov are planuri mari pentru vechea platformă CET, intenția fiind aceea de a o transforma într-un hub energetic. Într-o primă etapă, ar urma să fie dezafectectate structurile care nu mai sunt necesare, să fie decontaminat terenul, unde este cazul, iar apoi, să fie implementate unele dintre proiectele propuse în studiul de oportunitate cu privire la [...]
Acum 8 ore
05:10
Salariul trebuie trecut obligatoriu în anunțurile de angajare, din iunie 2026. „Angajatori vor fi nevoiți să scoată la iveală dezechilibre pe care ani de zile le-au ținut ascunse” # BizBrasov.ro
Salariul trebuie trecut obligatoriu în anunțurile de angajare, din iunie 2026. „Angajatori vor fi nevoiți să scoată la iveală dezechilibre pe care ani de zile le-au ținut ascunse”. Din iunie 2026, angajatorii din toate statele Uniunii Europene, inclusiv din România, vor fi obligați să afișeze intervalele salariale în anunțurile de angajare, ca urmare a aplicării [...]
04:30
„Casa de Concerte” a Brașovului sau „Reduta”, nume purtat de o vestită sală de spectacole din Viena, a funcționat ca cinematograf, teatru și sală de baluri/ Vechea clădire a fost ridicată în secolul al 18-lea # BizBrasov.ro
Centrul Cultural „Reduta” este una dintre cele mai vechi instituții culturale din Brașov. Vechea clădire a „Redutei” ridicată în secolul al XVIII-lea, situată în Centrul Istoric al orașului, pe Strada Teatrului (actuala stradă Apollonia Hirscher), a servit inițial ca teatru, sală de concerte și baluri. A fost demolată în anul 1892 și reclădită între anii 1893-1894 Noua [...]
Acum 24 ore
18:00
Semnal de alarmă de la pompierii brașoveni: În ultimele 48 de ore, aceștia au intervenit la 10 incendii în județul Brașov, iar bilanțul este tragic # BizBrasov.ro
În ultimele 48 de ore, pompierii brașoveni au intervenit la 10 incendii izbucnite la locuințe pe raza județului Brașov. Din păcate, bilanțul este tragic: o persoană și-a pierdut viața, iar o alta a suferit arsuri grave la nivelul feței și membrelor, fiind internată în stare gravă la spital. „Cele mai multe incendii au fost provocate de utilizarea [...]
17:40
Incendiu în Cristian. 14 persoane locuiau în imobilul care a ars. În această după-amiază, în jurul orei 16, pompierii brașoveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la o locuință din localitatea Cristian. La fața locului au fost mobilizate autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale aparținând Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență [...]
17:10
O brașoveancă a primit recunoaștere internațională pentru munca în domeniul combaterii traficului de persoane # BizBrasov.ro
Ioana Bauer, președinta organizației eLiberare, a fost desemnată prima româncă câștigătoare a Schwab Foundation Award for Social Entrepreneurship, una dintre cele mai prestigioase recunoașteri internaționale acordate liderilor care dezvoltă soluții sistemice și scalabile la unele dintre cele mai urgente provocări sociale globale. Aceasta este prima recunoaștere de acest tip pentru un antreprenor social din Europa [...]
16:10
Șofer predelean, agresiv în trafic, după ce consumase atât alcool, cât și droguri. A fost prins de polițiști, după ce alți șoferi au reclamat comportamentul său # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov au fost sesizați sâmbătă. în jurul orei 08.30, de către un participant la trafic, care semnala faptul că, la volanul unei autoutilitare, ce se deplasează pe DN73A, din direcția Predeal către Râșnov, ar fi o persoană care manifesta un comportament agresiv în trafic. În urma sesizării, polițiștii au procedat [...]
16:10
Polițiștii din Râșnov au fost sesizați de comiterea unui furt dintr-un supermarket. „Pe baza celor semnalate, au fost efectuate cercetări la fața locului, unde polițiștii au identificat două persoane, domiciliate în localitatea Râșnov, care ar fi încercat să părăsească magazinul fără a achita contravaloarea produselor alimentare pe care le aveau în căruciorul de cumpărături. Acestea, [...]
16:00
Incendiu la Sânpetru: Pompierii brașoveni intervin cu patru autospeciale și o autocisternă cu apă # BizBrasov.ro
În jurul orei 15:30, pompierii brașoveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la o anexă gospodărească din Sânpetru. „La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, precum și un echipaj SMURD. Se intervine pentru localizarea incendiului, existând pericol de extindere la alte construcții situate [...]
15:30
În ciuda gerului, Pedibus continuă la Sfântu Gheorghe: 170 de copii au mers pe jos la şcoală la -14 grade Celsius # BizBrasov.ro
Marţi dimineaţa, când la Sfântu Gheorghe s-au înregistrat minus 14 grade Celsius, 170 de copii s-au alăturat grupurilor care merg pe jos la şcoală, în programul „Pedibus”. „Minus 14 grade, dimineaţă geroasă, dar Pedibus este tot pe drum. În aceste dimineţi, zilnic 170 de copii au mers pe jos spre şcoală împreună cu însoţitorii lor, [...]
15:20
Guvernul va susține în „limitele economice actuale” FOTE, care ar urma să se deruleze la Brașov, anul viitor # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți la Palatul Victoria cu președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene (EOC), Spyros Capralos. La întrevedere au mai participat viceprim-ministrul Tanczos Barna, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), George Boroi, secretar general al COSR, și Octavian Morariu, membru al Comitetului Internațional Olimpic (CIO) pentru România. Vizita are loc într-un dublu [...]
14:40
„Guru” Georgescu, obligat de instanţă să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut pentru încălcarea legislaţiei privind datele cu caracter personal # BizBrasov.ro
„Guru” Georgescu, obligat de instanţă să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut pentru încălcarea legislaţiei privind datele cu caracter personal. Fostul candidat Georgescu C. este obligat de instanță să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru că, [...]
14:20
Patinoarul Olimpia – 130 de ani de existență, sărbătoriți printr-o „petrecere costumată” # BizBrasov.ro
Patinoarul Olimpia – 130 de ani de existență, sărbătoriți printr-o „petrecere costumată”. „Actul de naștere” al Olimpiei – „noul loc de patinaj” din Brașov – a fost decizia adunării generale a Reuniunii de Patinaj din Brașov, din 29 martie 1894. „Casa Reuniunii”( n.r. acuala Bază Sportivă Olimpia) a fost construită lângă „noul” loc de patinaj, [...]
14:20
Pe 24 ianuarie 2026, Alpin Resort Hotel organizează Sip Sip Neigéroyal – Actul al VII-lea, un spectacol de cabaret unicat, ce va avea loc la K2 Alpin, Poiana Brașov. Evenimentul propune un format de entertainment premium, adresat publicului adult, care îmbină muzica live, momentele artistice și estetica sofisticată într-o experiență de lifestyle dedicată sezonului de [...]
14:10
De mâine, se deschide o nouă pârtie în Poiana Brașov. Schiorii cu experiență se pot bucura de o coborâre în viteză pe „Zidul mare” și pe canal # BizBrasov.ro
Ziua în care brașovenii sunt invitați să schieze sau să se dea cu placa la jumătate de preț înseamnă și noi pârtii deschise. Astfel, în cea de a doua ,,Miercuri a brașovenilor”, iubitorii sporturilor de iarnă vor avea la dispoziție o nouă pârtie, Sulinar, pentru coborârea până în Poiana Brașov, pe lângă Drumul Roșu. Odată [...]
13:40
Apartamentele noi se scumpesc într-un ritm mai alert decât cele vechi în Brașov. Creșterea prețurilor ar putea fi mai lentă în 2026 # BizBrasov.ro
Piața imobiliară începe anul 2026 cu prețuri mai mari, dar și cu o serie de precauții din partea cumpărătorilor, dar și a dezvoltatorilor. Perioada de tranzacționare poate să crească, timp suficient pentru o mai bună și benefică analiză, de la soliditatea financiară a dezvoltatorului și a istoricului de livrări, până la verificarea documentației, a etapizării [...]
13:40
McDonalds’s România, amendată pentru că a permis accesul neautorizat la datele personale ale angajaților # BizBrasov.ro
McDonalds’s România, amendată pentru că a permis accesul neautorizat la datele personale ale angajaților. Compania Premier Restaurants România, care operează rețeaua de restaurante McDonald’s pe piața din România, a fost amendată pentru încălcarea securității datelor cu caracter personal, în urma unui atac informatic în care au fost accesate neautorizat datele personale ale unui număr semnificativ [...]
13:30
Mai multe străzi din Brașov au rămas astăzi fără curent, începând cu ora 12:02, potrivit informațiilor oferite de site-ul distributie-energie.ro. Potrivit datelor oficiale, străzile Codrii Cosminului, Forjei, General Mociulschi, Octavian Goga, Olteț, Păcii nu au energie electrică sau tensiunea este foarte slabă. Termenul de remediere este indisponibil, așa cum arată în acest moment informațiile oficiale.
13:10
Tot mai mulți turiști rămân blocați în Postăvarul, după închiderea instalațiilor de transport pe cablu # BizBrasov.ro
Numărul intervențiilor care presupun persoane rămase blocate în partea superioară a masivului Postăvaru, după închiderea instalațiilor de transport pe cablu, este în continuă creștere, atrag atenția salvatorii montani. Situațiile nu reprezintă, în cele mai multe cazuri, urgențe medicale, însă mobilizează inutil resurse importante și pot fi prevenite prin respectarea unor reguli simple. Cele mai expuse [...]
13:10
2.883 de elevi români candidează pentru 20 de locuri în programul româno-american FLEX, reluat anul acesta. Vor studia 10 luni în SUA și vor trăi la familii americane # BizBrasov.ro
2.883 de elevi români candidează pentru 20 de locuri în programul româno-american FLEX, reluat anul acesta. Vor studia 10 luni în SUA și vor trăi la familii americane. Președintele Nicușor Dan a anunțat în această dimineață că programul FLEX, („Future Leaders Exchange Program” este reluat în acest an, în România, după o pauză de 2 [...]
13:00
Reacția BOR față de inițiativa de legalizare a prostituţiei: „Aceasta reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar, având consecinţe negative profunde asupra persoanei şi asupra societăţii/Trupul omenesc este templu al Duhului Sfânt” # BizBrasov.ro
Patriarhia Română atrage atenţia că, în cazul în care prostituţia ar fi legalizată, aceasta tot rămâne o formă gravă de exploatare a oamenilor şi de folosire a trupului în scop financiar, şi că o astfel de lege nu va opri traficul de persoane. „Patriarhia Română îşi exprimă îngrijorarea profundă şi dezaprobarea faţă de iniţiativa care [...]
12:30
Numărul firmelor din Brașov care au cerut intrarea în insolvență a crescut cu 146% anul trecut # BizBrasov.ro
Finalul anului 2025 a marcat o perioadă de instabilitate economică severă pentru mediul de business românesc, conform celor mai recente date publicate de platforma de analiză financiară RisCo.ro, citate de Agerpres. Presiunile financiare s-au intensificat constant în ultimul trimestru, culminând cu depășirea pragului critic de 1.000 de dosare de insolvență deschise doar în luna decembrie. Datele [...]
11:40
FOTO Peisaje spectaculoase în localitatea considerată „Polul Nord” al României: „Zăpada este superbă” # BizBrasov.ro
Harghita Băi este plină de turiști, cu toate că vacanța s-a terminat. Peisajele spectaculoase de iarnă completează concediul prelungit. „Zăpada e superbă…copiii sunt la schi, noi ne dăm cu săniuţa, încă nu am învăţat să schiem”, a spus o turistă. „Este foarte frumos…soare, soare, dar şi zăpada este bună. Totul este superb aici”, adaugă un [...]
11:30
Cabană în flăcări în zona Plaiul Foii. Pompierii s-au luptat cu flăcările timp de 8 ore # BizBrasov.ro
Ieri seară, în jurul orei 22:00, pompierii brașoveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la o cabană din localitatea Zărnești, zona Plaiul Foii. La fața locului au fost mobilizate șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, precum și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor operative, întreaga cabană era cuprinsă de flăcări, [...]
Ieri
11:20
Meteorologii ANM au emis o nouă alertă de ger, până mâine dimineață. Județul Brașov este vizat de acest nou cod galben # BizBrasov.ro
Meteorologii ANM au emis o nouă alertă de ger, până mâine dimineață. Județul Brașov este vizat de acest nou cod galben. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și au emis în această dimineață o nouă alertă cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, ce vizează aproape jumătate de țară, până miercuri, la ora 10.00. Alerta cod [...]
10:50
Numărul de cazuri de super gripa K în România, de 4 ori mai mare decât în ultimii ani. Și persoanele vaccinate se pot îmbolnăvi # BizBrasov.ro
Super-gripa K, tulpina de virus gripal cea mai răspândită în acest sezon în Europa, a ajuns și în România. E contagioasă și are nouă tulpină „mutantă”, care face ca și persoanele vaccinate să se poată îmbolnăvi de gripă, explică medicul de familie Sandra Alexiu și medicul infecționist Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balș” din București. [...]
10:30
Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare în Armată, MAI și Servicii. „Poate nu până la 65, poate până la 60, poate până la 55, dar azi e 48” # BizBrasov.ro
Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare în Armată, MAI și Servicii. „Poate nu până la 65, poate până la 60, poate până la 55, dar azi e 48”. Ministrul Apărării, vicepremierul Radu Miruţă, a anunţat aseară că săptămâna viitoare Guvernul va adopta pachetul privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu [...]
10:10
Din februarie, începe Armata voluntară. 6.000 de euro pentru 4 luni de pregătire militară # BizBrasov.ro
Prima etapă a programului de armată voluntară în România va include 1.000 de locuri și va începe în februarie-martie, anunță ministrul Apărării, Radu Miruță. În prezent, România are doar 3.500 de rezerviști voluntari, o cifră considerată insuficientă. „Planul este ca o primă etapă să fie de 1.000 de militari voluntari”, a declarat Miruță, la Antena [...]
10:00
Măruță, scos din grila de programe a PRO TV, după 18 ani. „Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluţie naturală” # BizBrasov.ro
Postul de televiziune PRO TV a anunțat, luni seară, încheierea formatului cunoscutei emisiuni „La Măruţă” începând cu data de 6 februarie 2026, scrie Pagina de Media. Pro TV a transmis, într-un comunicat de presă, că „decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, [...]
09:40
-22 de grade Celsius, cea mai scăzută temperatură înregistrată noaptea trecută. Vremea se încălzi ușor începând de mâine # BizBrasov.ro
România se află până astăzi la ora 10.00 sub alertă cod galben de ger, iar noaptea trecută a fost cea mai friguroasă de la începutul iernii, cu temperaturi resimțite de până la -18 grade Celsius. Conform datelor furnizate de meteorologi, temperaturile resimțite au coborât în majoritatea regiunilor între -10 și -18, iar în zonele montane [...]
08:50
VIDEO Accident grav în această dimineață, pe podul din Bartolomeu. Traficul a fost serios perturbat în zonă # BizBrasov.ro
Accident grav în această dimineață, pe podul din Bartolomeu. Traficul a fost serios perturbat în zonă. Traficul rutier înspre și dinspre Ghimbav a fost îngreunat în această dimineață din cauza unui accident care a avut loc pe podul din Bartolomeu -zona Hornbach. Din imaginile de la fața locului rezultă că în accident a fost implicat [...]
08:40
Ferma Cățean: Investiție de 1,4 milioane de euro în 2025 pentru trecerea la agricultura regenerativă # BizBrasov.ro
În 2025, Ferma Cățean a finalizat un plan ambițios de transformare a modelului său agricol trecerea la agricultura regenerativă, printr-o investiție totală de 1,4 milioane de euro. Această consolidare strategică marchează un punct un pas în dezvoltarea fermei de familie și răspunde nevoilor tot mai stringente de sustenabilitate, protecția solului și adaptare la schimbările climatice. [...]
05:50
Primăria Ghimbav vrea să aibă o evidență mai clară a spațiilor verzi din oraș și în acest sens ar urma să realizeze un sistem informațional al acestora. În vederea realizării acestei „hărți” virtuale, edilii au semnat un contract în valoare de 93.750 lei fără TVA, respectiv 113.437,5 lei cu TVA cu firma Topgis Engineering din [...]
05:50
Fabrica de hârtie din Zărnești investește 3,5 milioane de lei într-o nouă instalație de ardere care va utiliza și biogaz # BizBrasov.ro
DS Smith continuă investițiile în fabrica de hârtie pe care o are la Zărnești. Astfel, vechea instalație de ardere ar urma să fie înlocuită cu una nouă care folosește pe lângă gaz metan și biogaz. De altfel, și sistemul de automatizare aferent cazanului ar urma să fie înlocuit. Costul investiției este de 3.543.416 lei și [...]
05:50
Odată ce ne decidem sa adoptăm un stil de viață și o dietă sănătoasă, trebuie să începem prin a ne face o autoevaluare obiectivă, în urma căreia să stabilim care sunt obiceiurile nocive la care suntem obligați să renunțăm și care sunt sunt cele bune, sănătoase pe care am face bine să le [...]
05:40
Primăria Predeal face planul pentru o pensiune unde vor fi adăpostiți câinii comunitari # BizBrasov.ro
Primăria Predeal a început demersurile în vederea întocmirii unui Plan Urbanistic Zonal pentru un teren pe care are în plan amenajarea unei pensiuni canine, unde ar urma să fie găzduiți câinii comunitari. Pentru întocmirea documentației de urbanism, edilii plătesc 18.900 de lei fără TVA firmei Casio – Birou de Arhitectură din Iași. Firma ar urma [...]
05:20
Numărul bugetarilor s-a redus anul trecut. La finele lunii noiembrie 2025 lucrau la stat 1,28 milioane de persoane, cu 32.000 mai puţine decât la începutul anului # BizBrasov.ro
Numărul bugetarilor s-a redus anul trecut. La finele lunii noiembrie 2025 lucrau la stat 1,28 milioane de persoane, cu 32.000 mai puţine decât la începutul anului. Numărul angajaţilor bugetari s-a redus în cursul anului trecut, cele mai recente date arătând că la finele lunii noiembrie 2025 lucrau la stat 1,28 milioane de persoane, în scădere [...]
04:40
Neplata impozitelor locale pentru terenuri, clădiri sau mașini atrage consecinţe juridice și financiare importante în România. De la dobânzi și penalități pentru întârziere, până la măsuri de executare silită, autoritățile au la dispoziție mai multe instrumente legale pentru a recupera de la contribuabili sumele datorate. Ce se întâmplă dacă nu plăteşti impozitele până la termenul [...]
