Ziua Culturii Naționale, marcată la Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov

10:30

Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare în Armată, MAI și Servicii. „Poate nu până la 65, poate până la 60, poate până la 55, dar azi e 48”. Ministrul Apărării, vicepremierul Radu Miruţă, a anunţat aseară că săptămâna viitoare Guvernul va adopta pachetul privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu [...]