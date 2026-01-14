Momentul șocant în care a avut loc explozia de la sediul Poliției din Lugoj. O clădire s-a prăbușit, doi polițiști au fost răniți

12:15

Mărturii a ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în care Iranul s-a aflat într-un blackout informațional încep să iasă la iveală, iar cifre neoficiale vorbesc de circa de 3.000 de morți după ce protestele au început să fie reprimate violent și forțele de ordine au tras în manifestanți neînarmați.