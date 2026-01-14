Momentul șocant în care a avut loc explozia de la sediul Poliției din Lugoj. O clădire s-a prăbușit, doi polițiști au fost răniți
Adevarul.ro, 14 ianuarie 2026 14:00
O explozie puternică s-a produs miercuri într-o anexă a Poliției Rutiere din Lugoj, unde funcționa serviciul de cazier.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
14:15
Deficitul comercial al Statelor Unite în relația cu Uniunea Europeană a atins în 2025 un nivel record, depășindu-l pentru prima dată pe cel față de China.
14:15
Ministrul Dezvoltării anunță cum se va face reforma administrației locale. Varianta temporară pentru anul 2026 și cea obligatorie pentru 2027 # Adevarul.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că varianta reducerii cheltuielilor de personal este o variantă temporară pentru 2026, care poate fi aleasă de către unităţile administrativ-teritoriale dar din 2027 va fi obligatorie scăderea numărului de posturi.
14:15
Începe renovarea și consolidarea Gării de Nord. Cât vor dura lucrările și cum va arăta după modernizare # Adevarul.ro
Gara de Nord intră într-un amplu proces de modernizare, printr-un proiect în valoare de circa 500 de milioane de lei. Lucrările se vor desfășura pe durata a 63 de luni calendaristice, în perioada 28 februarie 2024 – 13 iunie 2029.
Acum 30 minute
14:00
Trump continuă să traseze linii roșii pentru regimul de la Teheran. Principalele întrebări ce planează asupra deciziei președintelui american # Adevarul.ro
Ultimele declarații ale președintelui american Donald Trump, care i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele, întrucât ajutorul este pe drum, au arătat că acesta continuă să fixeze linii roșii pentru liderii iranieni.
14:00
Calendarul Comper în 2026. Când sunt programate examenele de anul acesta din etapele II si III # Adevarul.ro
Concursurile Comper continuă și în 2026, de la clasele a II-a la a VIII-a. Aceste testări nu sunt afectate de ordinul de ministru care interzice organizarea de concursuri naționale și olimpiade școlare în învățământul primar.
14:00
Consiliul Concurenţei a sancţionat trei companii cu amenzi în valoare totală de 8,29 milioane lei (1,66 milioane euro), pentru trucarea unor licitații organizate de CNAIR prin DRDP Constanța, pe piața lucrărilor de întreținere a drumurilor.
14:00
Iulia Timoșenko acuză percheziții „abuzive” la sediul partidului său: „Au venit peste 30 de persoane înarmate, au răscolit tot biroul” # Adevarul.ro
Iulia Timoșenko, fost premier al Ucrainei și șefa partidului Batkivșcina, a acuzat că agențiile anticorupție au efectuat percheziții „abuzive” la sediul partidului său. Agenția anticorupție a declarat că Timoșenko este acuzată de mituire a parlamentarilor.
14:00
Cătălin Zmărăndescu a rupt o balustradă și s-a plimbat cu ea prin spital la Power Couple, la proba „Au, mami!” # Adevarul.ro
Băieții din cele 9 cupluri de la Power Couple sezonul 3 au avut aseară proba „Au, mami!”, proba cea mai de temut, în care ei au fost supuși durerilor pe care le simte o femeie la naștere.
14:00
Momentul șocant în care a avut loc explozia de la sediul Poliției din Lugoj. O clădire s-a prăbușit, doi polițiști au fost răniți # Adevarul.ro
O explozie puternică s-a produs miercuri într-o anexă a Poliției Rutiere din Lugoj, unde funcționa serviciul de cazier.
14:00
AS Roma forțează împrumutul pe Radu Drăgușin. În ce condițiile ar urma să fie transferat definitiv # Adevarul.ro
Radu Drăgușin (23de ani) este pe lista Romei, formația de pe locul 5 în Serie A.
Acum o oră
13:45
Femeia misterioasă cu cască de la Crans-Montana a fost identificată: nu trebuia să fie la bar în noaptea tragediei # Adevarul.ro
Femeia misterioasă cu cască, care a apărut în videoclipurile virale de la clubul de noapte Le Constellation, din Crans-Montana, în noaptea de Revelion, a fost identificată: este Cyane Panine, o tânără franceză de 24 de ani care și-a pierdut viața în incendiul devastator.
13:45
Un profesor de istorie avertizează asupra planurilor lui Trump: „Așa începe un război mondial” # Adevarul.ro
Un profesor canadian de istorie, Trevor Poutine, compară acțiunile și ambițiile președintelui american Donald Trump cu ascensiunea lui Hitler.
13:45
Ducesa Meghan Markle revine în Marea Britanie după aproape patru ani. Evenimentul la care va participa # Adevarul.ro
Ducesa de Sussex, care nu a mai fost pe pământ britanic din septembrie 2022 ar trebui să revină în ţară în luna iulie, la Birmingham.
13:30
Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) caută să-și apere titlul la Melbourne.
13:30
Companiile mici și mijlocii se opun prevederilor Ordonanței privind înregistrarea și obligațiile angajatorilor străinilor, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea șicompletarea unor acte normative, în forma sa actuală.
Acum 2 ore
13:15
Președintele Poloniei îl vede pe Trump singurul salvator al Europei în fața lui Putin: „Doar el poate rezolva această problemă” # Adevarul.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, afirmă că doar Donald Trump poate împiedica Rusia să amenințe Europa și că liderul american merită sprijinul internațional.
13:15
Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia ministrului Educației, Daniel David și l-a desemnat interimar pe premierul Ilie Bolojan.
13:00
Contract de aproape trei milioane de euro pentru supervizarea lucrărilor pe Autostrada Transilvania, lotul Chiribiş-Biharia. Anunțul CNIR # Adevarul.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a semnat, cu asocierea de firme din România şi Ungaria, Ventra Project Management (lider)-Utiber Kozuti Beruhazo Kft, contractul pentru supervizarea lucrărilor pe Autostrada Transilvania, lotul 3C2 Chiribiş-Biharia.
13:00
Explozie de viroze după sărbători. Medic: „Am renunțat la gesturile simple care ne-ar fi protejat” # Adevarul.ro
După sărbători, numărul virozelor și al cazurilor de gripă a explodat, iar simptomele persistă mai mult decât de obicei. Medicul Mihai Ungureanu avertizează că renunțarea la măsurile simple de prevenție, precum purtarea măștii și prezentarea timpurie la medic, a favorizat acest val de îmbolnăviri.
13:00
Motivul pentru care au existat probleme cu plata biletelor prin POS în mijloacele de transport în comun din Cluj. Anunțul oficial al CTP # Adevarul.ro
Compania de Transport Public Cluj (CTP) anunță că în urma unui update a sistemului de plată prin POS, tariful biletelor achiziționate în mijloacele de transport public a fost modificat automat la 4 lei în loc de 3,5 lei. Problema a afectat 10% din tramvaiele, troleibuzele și autobuzele CTP.
12:45
Un angajat al Colegiului Pedagogic din Craiova, înjunghiat de 12 ori pe stradă. Agresorul este de negăsit # Adevarul.ro
Un angajat al Colegiului Naţional Pedagogic din Craiova a fost înjunghiat de 12 ori, când mergea la muncă, de o persoană necunoscută, care avea haine închise la culoare şi capul acoperit cu o cagulă.
12:45
Un primar din Cluj a demisionat după cinci mandate: „Ne aflăm în pragul reformei administrative, iar fără o majoritate solidă nu pot lua decizii nepopulare” # Adevarul.ro
După patru mandate finalizate și un al cincilea câștigat în 2024, primarul orașului Huedin, Mircea Moroșan, și-a anunțat demisia, explicând că în contextul reformei administrative nu poate lua decizii nepopulare fără o susținere clară.
12:30
Un incident grav a avut loc miercuri dimineață, într-o unitate de învățământ din municipiul Botoșani, unde o porțiune din tavanul unei săli de clasă s-a prăbușit chiar în timpul cursurilor.
12:30
Dani Mocanu și fratele său solicită anularea condamnărilor definitive primite pentru tentativă de omor.
Acum 4 ore
12:15
O companie aeriană lansează o promoție specială pentru sezonul estival 2026, oferind 40% reducere din tariful de bază pentru zboruri spre destinații foarte căutate.
12:15
Studenții critică decizia premierului Bolojan de a-și asuma interimatul la Educație. Temerile legate de plata burselor # Adevarul.ro
Uniunea Studenților din România critică decizia premierului Ilie Bolojan de a-și asuma conducerea, interimar, la Ministerul Educației și Cercetării, considerând-o un semn că „pune educația pe ultimul loc și consideră că problemele din acest domeniu de bază într-o societate sănătoasă pot fi amânate”.
12:15
Sofia Vicoveanca, primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor”. Cine o vizitează la spitalul din Suceava # Adevarul.ro
Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca trece printr-o perioadă dificilă, după ce a suferit un infarct și a fost transportată de urgență la spital.
12:15
Premierul Ilie Bolojan a început discuțiile cu miniștrii despre bugetul pe 2026. Când va fi adoptat # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a chemat miercuri în ședință o parte din miniștri, ca să discute despre bugetul pentru 2026 și menținerea deficitului sub pragul de 6,5%.
12:15
„Au tras în ei ca să-i ucidă”. Mărturii despre reprimări sângeroase ale protestelor în timpul blackout-ului informațional din Iran # Adevarul.ro
Mărturii a ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în care Iranul s-a aflat într-un blackout informațional încep să iasă la iveală, iar cifre neoficiale vorbesc de circa de 3.000 de morți după ce protestele au început să fie reprimate violent și forțele de ordine au tras în manifestanți neînarmați.
12:00
Orașul din România unde nu se mărește impozitul pe locuințe. Primarul explică decizia: „Locuința este un drept fundamental, mersul cu mașina e opțional” # Adevarul.ro
Municipiul Sfântu Gheorghe rămâne una dintre puținele localități din România în care impozitele pe locuințe pentru persoanele fizice nu vor fi majorate nici în 2026.
12:00
Sindicatul Europol, acuzații după explozia de la Poliţia Rutieră Lugoj: „Intri şi nu eşti sigur dacă ieşi pe picioare sau vei fi scos de sub dărâmături” # Adevarul.ro
Sindicatul Europol acuză, miercuri, după explozia de la Poliţia Rutieră Lugoj, că şefii inspectoratelor judeţene de poliţie au neglijat constant nevoia de recondiţionare şi renovare a sediilor.
11:45
Secretarul general NATO, dezvăluire uluitoare despre Ceaușescu: „Am crescut cu ideea că va domni veșnic” # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre România la Forumul European desfășurat la Bruxelles.
11:45
Reacția directorului ANPC după ce premierul a anunţat reorganizarea instituţiei: „o abordare simplistă și periculoasă” # Adevarul.ro
Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Paul Anghel, afirmă că intenţia Guuvernului de a reorganiza instituţia, pe principiul enunţat de premier potrivit căruia personalul ”poate fi redus fără niciun fel de probleme”, este ”o abordare simplistă şi periculoasă”.
11:30
Șofer reținut de polițiști, după ce a vrut să mituiască un polițist să-i închidă dosarul penal. Câți bani i-a oferit # Adevarul.ro
Un șofer a fost reținut de polițiștii din Bacău, în urma unui denunț al unui agent de poliție care reclamă că a fost mituit să claseze un dosar penal.
11:30
Un bărbat a supraviețuit miraculos după zece zile cu hernie strangulată și septicemie. Chirurg: „Intestinul era necrozat, infecția deja extinsă” # Adevarul.ro
Un pacient în vârstă de 50 de ani a supraviețuit miraculos după zece zile în care a suportat dureri extreme provocate de o hernie strangulată, care i-a dus la dezvoltarea unei septicemii generalizate. Cazul a fost relatat de medicul chirurg Constantin Truș.
11:30
China, excedent comercial record, de peste 1000 de miliarde de dolari, în pofida tarifelor impuse de Trump # Adevarul.ro
China a încheiat anul 2025 cu un excedent comercial fără precedent, de peste 1000 de miliarde de dolari, demonstrând o reziliență remarcabilă în fața tarifelor americane reintroduse de administrația Trump.
11:15
Nouă nou-născuți au murit într-o maternitate din Siberia. Conducerea secției ATI, arestată pentru neglijență # Adevarul.ro
Autoritățile ruse au arestat conducerea medicală a unei maternități din Siberia, după moartea a nouă nou-născuți în primele două săptămâni ale anului.
11:00
Care a fost cauza morții bebelușului născut în maternitatea privată din Craiova. Părinții au făcut plângeri la Colegiul Medicilor și Poliție # Adevarul.ro
Rezultatul necropsiei bebelușului care a murit la două zile de la nașterea într-o maternitate privată din Craiova a fost anunțat.
11:00
Iranul se confruntă cu proteste de aproape trei săptămâni, declanşate de prăbuşirea monedei naţionale, rialul, şi alimentate de nemulţumiri profunde legate de corupţie, represiune şi situaţia economică.
11:00
Un șofer a deturnat un transport de 12,5 tone de ciocolată și a vândut-o pe aproape nimic # Adevarul.ro
Un șofer de camion din Alicante, Spania, a fost condamnat la un an de închisoare după ce a deturnat un transport de 12,5 tone de ciocolată.
11:00
Trump spune că SUA vor răspunde ferm dacă Iranul execută protestatari. Declarații despre ajutorul american promis iranienilor din stradă # Adevarul.ro
Preşedntele SUA Donald Trump a declarat marţi că se pregăteşte pentru o şedinţă privind situaţia din Iran, precizâd că se aşteaptă să primească cifre actualizate privind numărul morţilor, în contextul represiunii regimului împotriva protestatarilor, relatează CNN.
10:45
Consiliul de Administrație al Companiei TAROM a decis marți, 13 ianuarie 2026, numirea domnului Bogdan Costaș în funcția de director general interimar al companiei.
10:45
Incendiu puternic în Sectorul 5: două persoane au fost rănite după ce casa în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări # Adevarul.ro
Două persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital, după ce un incendiu a izbucnit miercuri dimineață la o casă din Sectorul 5 al Capitalei, a transmis ISU București-Ilfov.
10:30
Actorul canadian Kiefer Sutherland, cunoscut pentru rolurile sale din serialele „24” și „Designated Survivor”, a fost arestat în apropiere de Hollywood, după ce ar fi agresat un șofer de ride-sharing, potrivit poliției din Los Angeles.
10:30
Inflația a atins 7,3% în perioada ianuarie - decembrie 2025, cele mai mari creșteri fiind înregistrate începând din vară, după ce s-a renunțat la plafonarea prețurilor la energie și au fost majorate cotele de TVA.
Acum 6 ore
10:15
I se spune „Caracatiţă” și este şeful securităţii venezuelene. Pe capul său a fost pusă o recompensă de 25 de milioane de dolari # Adevarul.ro
Şeful securităţii, Diosdado Cabello, este supranumit Caracatiţă din motive întemeiate, soarta regimului fiind, se spune, în mâinile sale, scrie The Guardian.
10:15
Scandal uriaș la Kiev: fostul premier Iulia Timoșenko, suspectată de mită pentru voturi în Parlament # Adevarul.ro
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Anticorupție Specializată au anunțat că investighează liderul unuia dintre partidele din Rada Supremă.
10:15
Duet pe ritmuri K-pop între liderii Japoniei și Coreei de Sud. Momentul care a cucerit internetul # Adevarul.ro
Un moment neașteptat, aproape suprarealist, a pus pe jar rețelele sociale și a adus din nou în prim-plan relația complicată, dar esențială, dintre Japonia și Coreea de Sud.
10:00
Suporterii Rapidului refuză înfrățirea cu Genoa: „Nu ne vindem credința, nu cedăm tradiția” # Adevarul.ro
Fanii Rapidului refuză parteneriatul cu Genoa, cealaltă formație deținută de Dan Șucu (62 de ani).
09:45
SUA testează un dispozitiv suspectat că provoacă „sindromul Havana”: „Traumatisme craniene, dureri de cap severe și amețeli” # Adevarul.ro
Departamentul Apărării al SUA testează, din 2025, un dispozitiv care ar putea avea legătură cu misteriosul „sindrom Havana”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.