Primarii primesc puteri sporite pentru reglementarea sălilor de jocuri
MainNews.ro, 14 ianuarie 2026 13:50
Guvernul României oferă consiliilor locale puterea de a decide asupra sălilor de jocuri de noroc, permițând stabilirea zonelor și impozitarea acestora. Operatorii se tem de decizii arbitrare, reclamând riscuri de corupție. Primele efecte negative s-au observat după interzicerea sloturilor în localitățile mici. Guvernul României permite consiliilor locale să decidă asupra sălilor de jocuri de noroc
• • •
Acum 15 minute
14:00
Serviciul de Informații Externe al Rusiei l-a atacat pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, numindu-l „diavol întruchipat" și „Anticristul din Constantinopol". Acuzațiile vizează implicarea sa în divizarea Bisericii Ortodoxe din Ucraina și sprijinul pentru structuri ortodoxe în statele baltice. Patriarhia Ecumenică a respins aceste afirmații ca fiind fake news. Serviciul de Informații Externe al Rusiei l-a
Acum 30 minute
13:50
Guvernul României oferă consiliilor locale puterea de a decide asupra sălilor de jocuri de noroc, permițând stabilirea zonelor și impozitarea acestora. Operatorii se tem de decizii arbitrare, reclamând riscuri de corupție. Primele efecte negative s-au observat după interzicerea sloturilor în localitățile mici. Guvernul României permite consiliilor locale să decidă asupra sălilor de jocuri de noroc … Articolul Primarii primesc puteri sporite pentru reglementarea sălilor de jocuri apare prima dată în Main News.
13:50
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan ministru interimar la Educație, după demisia lui Daniel David. Bolojan subliniază importanța responsabilităților în educație, menționând că viitorul ministru va fi ales din rândul tehnocraților sau politicienilor. Deciziile vor afecta zeci de mii de angajați din sistem. Nicușor Dan a acceptat demisia lui Daniel David din funcția
Acum o oră
13:30
Cloudflare, care furnizează servicii pentru 20% din internet, amenință Italia cu retragerea serviciilor după ce a fost amendată de AGCOM pentru încălcarea reglementărilor anti-piraterie. CEO-ul Matthew Prince acuză Italia de tentativă de cenzură și promite că va contesta amenda, afirmând că aceasta afectează valori democratice. Cloudflare amenință să retragă serviciile în Italia după o amendă
13:30
Dosarul Evgheniei Guțul, bașcana autonomiei găgăuze, revine în fața Curții de Apel Centru după o pauză de două luni. Condamnată la șapte ani de închisoare pentru finanțare ilegală a Partidului „Șor", procesul va relua examinarea probelor, cu un nou complet de judecată format din Eugeniu Beșelea și Vitalie Budeci. Dosarul Evgheniei Guțul revine la Curtea
13:30
Jannik Sinner, campionul en-titre de la Melbourne, a suferit o surpriză neplăcută, fiind învins de amatorul Jordan Smith la turneul demonstrativ Million Dollar One Point Slam. În aceeași zonă, problemele fizice ale lui Novak Djokovic au stârnit îngrijorare, afectând pregătirea pentru Australian Open. Jannik Sinner a fost eliminat de amatorul Jordan Smith la turneul demonstrativ
13:20
Mărturii din Iran dezvăluie o represiune sângeroasă a protestelor, cu aproximativ 3.000 de morți neoficiali. Forțele de ordine au tras la întâmplare asupra protestatarilor neînarmați, generând o criză umanitară alarmantă. Detalii despre impactul devastator al represiunii sunt din ce în ce mai evidente. Blackout informațional în Iran duce la reprimarea violentă a protestelor, cu estimări
13:20
Reforma Guvernului Bolojan în administrația publică prevede tăierea a peste 6.100 de posturi de consilieri personali, reducerea salariilor și eficientizarea instituțiilor. Se estimează economii anuale de aproximativ 5,7 miliarde lei, cu modificări asupra Codului Administrativ și reglementărilor salariale. Reducerea a peste 6.100 de posturi de consilieri personali din administrația publică Scăderea cu 10% a cheltuielilor
13:20
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, se pregătesc să viziteze Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin. Detaliile întâlnirii sunt neclare, iar discuțiile vor aborda propuneri de pace și garanții de securitate pentru Ucraina. Evenimentul vine după comentarii critice ale lui Trump. Steve Witkoff și Jared Kushner se pregătesc
Acum 2 ore
12:50
USR organizează un referendum pentru modificarea statutului, propunând limitarea la două mandate pentru funcții publice. Deputații Claudiu Năsui și Cristina Prună avertizează asupra centralizării puterii în partid, subliniind necesitatea unei reînnoiri pentru a opri declinul electoral al formațiunii. Membrii USR sunt chemați la referendum pentru modificarea statutului partidului privind limitarea mandatelor la două Claudiu Năsui
12:30
Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Acesta a aprobat ilegal 33 de ordonanțări de plată, provocând un prejudiciu bugetului local de aproximativ 9,3 milioane lei. Autoritățile caută acum un primar interimar pentru oraș. Primarul Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, condamnat definitiv la 4
12:30
Oklahoma City Thunder își răzbună înfrângerea cu San Antonio Spurs, Wembanyama strălucește # MainNews.ro
Oklahoma City Thunder a învins în premieră în acest sezon San Antonio Spurs, cu un scor de 119-98. Shai Gilgeous-Alexander a fost cel mai bun marcator, atingând 34 de puncte, iar Victor Wembanyama a devenit al doilea cel mai tânăr jucător cu 500 de capace la doar 22 de ani. Descoperă detalii din această confruntare
12:30
București a înregistrat cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente în decembrie 2025, cu o creștere de 20%. Craiova și Timișoara au urmat în clasament. Prețurile au crescut pe parcursul anului în toate marile orașe, cu Cluj-Napoca rămânând cel mai scump oraș din România. București a înregistrat cea mai mare creștere a prețului
Acum 4 ore
12:10
În 2025, românii se confruntă cu scumpiri semnificative la energie electrică, cafea și călătoriile cu trenul. Prețurile energeticii au crescut cu 60,91%, iar cafeaua și cacaoa s-au majorat cu 24,67%. Transportul feroviar a înregistrat o creștere de 24,40%, afectând bugetele gospodăriilor. Energia electrică a avut o creștere de preț de 60,91% în decembrie 2025 față
12:00
Liderii Japoniei și Coreei de Sud, Lee Jae Myung și Sanae Takaichi, au uimito pe rețelele sociale cântând la tobe pe ritmuri K-pop. Acest moment simbolic a marcat o încercare de întărire a relațiilor dintre cele două țări, marcate de o istorie complicată, și a subliniat importanța colaborării regionale. Președintele sud-coreean Lee Jae Myung și
11:50
În 2026, românii pot verifica online stagiul de cotizare și calculul pensiei. Pensia se bazează pe punctele acumulate din venitul lunar raportat la salariul mediu brut. Punctele de stabilitate sunt disponibile pentru cei cu peste 25 de ani de cotizare. Află mai multe despre calculul pensiei și valorile actuale. Românii pot verifica stagiul de cotizare,
11:50
Guvernul confirmă: Măsuri pentru învățământul universitar de la premierul Ilie Bolojan # MainNews.ro
Guvernul infirmă categoric intențiile de a reduce locurile bugetate pentru studenți sau de a comasa universități, în urma speculațiilor privind măsuri în educație în 2026. Premierul Ilie Bolojan, interimar la Educație, analizează opțiuni pentru un nou ministru, menționând necesitatea unor măsuri ce asigură credibilitatea. Guvernul infirmă intenția de a reduce locurile bugetate pentru studenți sau
11:30
Adi Mutu critică dur campania de transferuri a Rapidului, subliniind lipsa de eficiență, în ciuda șanselor echipei de a câștiga titlul. Cu doar un transfer notabil, cel al lui Daniel Paraschiv, Mutu consideră lotul insuficient din punct de vedere calitativ. Rapid trebuie să acționeze decisiv pentru a-și atinge obiectivele. Adi Mutu critică campania de transferuri
11:10
Iranul se află în mijlocul unor proteste intense cauzate de prăbușirea monedei și insatisfacția economică. Regimul de la Teheran ar putea rezista prin represiune, se confruntă cu diviziuni interne sau ar putea avea parte de intervenții externe. Articolul analizează șase scenarii posibile pentru viitorul Iranului. Proteste în Iran cauzate de prăbușirea monedei naționale și nemulțumiri
11:10
De la 1 ianuarie 2026, noi reguli privind eșalonarea la plată sunt în vigoare, conform modificărilor aduse Codului de procedură fiscală. ANAF a publicat informații esențiale despre aceste actualizări. Află detalii importante pentru firme și cum te pot afecta noile prevederi în articolul nostru. Noi reguli privind eșalonarea la plată au intrat în vigoare de
10:50
Acordul comercial UE-Mercosur a stârnit controverse în Guvernul condus de Ilie Bolojan, lipsind avizele de la Ministerele Justiției și Agriculturii. Fermierii români se tem că importurile din America de Sud le vor afecta competitivitatea. Critici dure din partea UDMR și explicații din partea Ministerului Afacerilor Externe. Acordul comercial UE-Mercosur a generat scandal în Guvernul Bolojan
10:30
Noul sistem de impozitare a mașinilor din Timișoara a generat controverse, crescând impozitele pentru mașinile Euro 6 cu motoare mici și scăzându-le pentru cele Euro 3 mari. Expertul Ovidiu Bunget subliniază că abordarea nu respectă principiul „poluatorul plătește" și favorizează, de fapt, vehiculele vechi și poluante. Impozitul pentru mașinile Euro 6 cu motor mic crește,
10:30
Suporterii Rapidului se opun înfrățirii cu Genoa, afirmând că nu își vor vinde credința și nu vor cedat tradiția. Peluza Nord a lansat un comunicat pe Facebook, subliniind devotamentul lor față de club și refuzul de a accepta jocurile de culise care afectează imaginea Rapidului. Rapid se află pe locul 2 în Superligă. Suporterii Rapidului
Acum 6 ore
10:10
Piața imobiliară din România se schimbă odată cu retragerea dezvoltatorului belgian Atenor, care vinde complexul @Expo. În locul acestuia, investitorul sârbo-turc Mondo Development va prelua frâiele. Tranzacția, evaluată la 55 milioane euro, marchează o nouă etapă pe piața imobiliară locală. Dezvoltatorul belgian Atenor se retrage de pe piața imobiliară din România Mondo Development, un investitor
10:10
Războiul din Ucraina ajunge la ziua 1.420, cu atacuri devastatoare de drone în orașele Krivoi Rog și Rostov pe Don. Infrastructura ucraineană este sever afectată, iar Rusia și Ucraina intensifică confruntările. Detalii despre penele de curent și daunele provocate de drone. Actualizări esențiale din conflictul ucrainean. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.420-a zi,
10:00
Prințul Harry a lansat autobiografia „Spare", devenind cea mai bine vândută carte non-ficțiune din Marea Britanie, cu câștiguri estimate la 22 milioane de lire sterline și un avans de 16 milioane de lire pentru un contract de patru cărți. Richard Osman estimează că Harry a obținut deja 26-27 milioane de dolari din vânzările hardcover. Prințul
09:40
Scandalurile din Coaliția guvernamentală continuă, cu acuzații de plagiat la adresa ministrului Justiției și tensiuni crescute între partide. PSD analizează posibilitatea ruperii Coaliției, dar analiștii consideră acest scenariu improbabil în 2023. Justiția rămâne un subiect principal pe agenda publică. Acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției intensifică scandalurile din Coaliție PSD analizează posibilitatea de a
09:30
Adrian Mutu povestește despre Alain Orsoni, fostul președinte al echipei Ajaccio, ucis la înmormântarea mamei. Mutu, care a jucat pentru Ajaccio între 2012 și 2014, descrie problemele lui Orsoni, subliniind că fotbalul era doar o distracție pentru acesta. Detalii despre viața lui Orsoni și impactul asupra lui Mutu. Adrian Mutu a comentat despre Alain Orsoni,
09:30
În 2026, România se află pe locul 11 în Henley Passport Index, având acces fără viză în 178 de destinații. Comparativ cu anul trecut,
08:50
Tragedie feroviară în Thailanda: o macara s-a prăbușit peste un tren de pasageri, provocând moartea a cel puțin 12 persoane și rănirea multor altele. Incidentul a avut loc în nord-estul țării, iar trenul, care călătorea de la Bangkok spre Ubon Ratchathani, a deraiat și a luat foc. Autoritățile investighează. O macara a căzut peste un … Articolul Accident feroviar tragic în Thailanda: macara prăbușită pe tren, zeci de victime apare prima dată în Main News.
08:40
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, atrage atenția asupra riscurilor acordului UE-Mercosur pentru agricultorii români, subliniind lipsa laboratoarelor necesare pentru a verifica substanțele periculoase din produsele importate. Acesta solicită amendamente și o decizie amânată până la clarificarea clauzelor de protecție. Ministrul Agriculturii Florin Barbu avertizează despre riscurile acordului UE–Mercosur pentru agricultura românească România nu dispune de laboratoare … Articolul Florin Barbu: Acordul UE-Mercosur pune în pericol siguranța alimentară în România apare prima dată în Main News.
08:30
Jaqueline Cristian a câștigat un meci impresionant împotriva Daria Kasatkina la Adelaide, cu 6-4, 6-0, în doar o oră și jumătate. Românca, clasată pe locul 37 WTA, va lupta pentru un loc în semifinale împotriva cehoaicei Marketa Vondrousova. Victoria marchează un început promițător pentru sezonul ei. Jaqueline Cristian a învins-o pe Daria Kasatkina cu 6-4, … Articolul Jaqueline Cristian, victorie rapidă pentru rusoaica anti-război apare prima dată în Main News.
08:30
PRO TV anunță închiderea emisiunii „La Măruță”, ultima ediție urmând să fie pe 6 februarie. Înlocuirea va consta în seriale diversificate pentru publicul feminin. Cătălin Măruță își exprimă recunoștința față de telespectatori și sugerează posibile colaborări viitoare. Detalii despre noul conținut urmează. PRO TV a anunțat închiderea emisiunii „La Măruță” pe 6 februarie Postul va … Articolul PRO TV a anunțat înlocuitorul emisiunii lui Cătălin Măruță la o zi după închidere apare prima dată în Main News.
08:20
Cine face bani din inteligența artificială? Industria IA, asemănată cu o mină de aur, aduce provocări financiare mari. OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Microsoft și xAI își ajustează modelele de afaceri pentru a monetiza eficient. Investițiile în infrastructură și soluții inovatoare rămân cheia profitabilității în 2026. Industria IA este costisitoare și riscantă, iar companiile mari ca … Articolul Cine generează profit real din inteligența artificială? apare prima dată în Main News.
08:20
Îți alegi avocatul potrivit? Alina Bica, fost procuror șef DIICOT, îți oferă sfaturi esențiale pentru a face alegerea corectă. Află de ce renumele nu garantează succesul și cum un avocat dedicat poate face diferența în cazul tău. Fiecare caz este unic; alege cu înțelepciune! Alina Bica oferă sfaturi despre cum să alegi un avocat Alegerea … Articolul Ghidul Alinei Bica: Cum să alegi avocatul potrivit pentru tine apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
07:50
O macara de construcții s-a prăbușit peste un tren în Thailanda, provocând moartea a 22 de persoane și rănirea altor 79. Incidentul a avut loc în districtul Sikhio, iar trenul, care circula din Bangkok spre nord-est, a deraiat și a luat foc. Autoritățile desfășoară o anchetă amănunțită. Un accident grav a avut loc în Thailanda, … Articolul Prăbușire macara peste tren în Thailanda: zeci de morți și răniți apare prima dată în Main News.
07:40
Ilie Bolojan a comentat acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, afirmând că acestea se referă la fapte din trecut și nu afectează activitatea sa ministerială. Premierul subliniază importanța unei evaluări corecte și independente, recunoscând totodată că plagiatul este o formă de furt inacceptabilă. Ilie Bolojan consideră că acuzațiile de plagiat împotriva lui Radu … Articolul Ilie Bolojan: Acuzațiile de plagiat ale lui Radu Marinescu sunt vechi de 15-20 de ani apare prima dată în Main News.
07:30
Capitalul străin fuge din România din cauza creșterii tarifelor la energie, inflației și impozitelor ridicate, ceea ce reduce atractivitatea economică. Bulgaria și Ungaria devin alternative preferate pentru investitori. Analistul Adrian Negrescu semnalează o politică economică incoerentă, afectând investițiile și încrederea capitalului autohton. Lupta pentru atragerea capitalului străin în România devine tot mai dificilă după aderarea … Articolul De ce investitorii străini părăsesc România? Analiză și motive relevante apare prima dată în Main News.
07:30
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, atrage atenția L’Equipe după succesul său în redresarea echipei după înfrângerea cu PSG în finala Ligii Campionilor. Cu o comunicare excelentă și ajustări strategice, Chivu se afirmă în fotbalul mondial, demonstrând abilități impresionante ca antrenor debutant. Cristi Chivu câștigă recunoaștere internațională ca antrenor al lui Inter Milano Articolul din … Articolul Cristi Chivu, noua speranță a antrenoratului: L’Equipe îi analizează talentul apare prima dată în Main News.
07:30
Fosta ministră a Sănătății, Sorina Pintea, contestă condamnarea de 3 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită, într-un dosar celebru de corupție. Înalta Curte a admis recursul în casație, instanța stabilind pronunțarea pentru 10 decembrie. Pintea a invocat motive medicale pentru întreruperea pedepsei. Fosta ministră a Sănătății Sorina Pintea contestă condamnarea la … Articolul Decizia instanței supreme despre anularea unei celebre condamnări pentru corupție apare prima dată în Main News.
06:50
Sora lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a respins oferta Coreei de Sud pentru îmbunătățirea relațiilor, numind-o vise nebunești. Ea a cerut scuze pentru o presupusă incursiune de drone din Sud și a avertizat că violarea suveranității Coreei de Nord va avea consecințe grave. Tensiunile cresc în Peninsula Coreeană. Sora lui Kim Jong Un, … Articolul Sora lui Kim Jong Un respinge oferta Coreei de Sud pentru relații îmbunătățite apare prima dată în Main News.
06:40
Creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști: Soluții corecte propuse de Bolojan # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști ca soluție pentru reducerea cheltuielilor. Aceasta măsură, aplicată gradual, va respecta drepturile actuale ale angajaților. Proiectul de lege va viza structurile de forță, inclusiv MAI și MApN. Premierul Ilie Bolojan a anunțat o posibilă creștere a vârstei de pensionare pentru militari și … Articolul Creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști: Soluții corecte propuse de Bolojan apare prima dată în Main News.
06:30
Emilia Șercan dă din nou în judecată România TV, acuzând hărțuire de către echipa postului. Jurnalista, cunoscută pentru investigațiile sale, subliniază că atacurile media nu o vor opri din meseria sa. A câștigat anterior procesul de defăimare, primind despăgubiri de 10.000 de euro. Susținere din partea FJSC. Emilia Șercan a anunțat că va da în … Articolul Emilia Șercan acuză România TV de hărțuire și deschide proces din nou apare prima dată în Main News.
06:20
Meciul din Bundesliga dintre Hamburg SV și Bayer Leverkusen a fost amânat din cauza riscurilor legate de acoperișul stadionului, cauzate de ninsorile abundente și furtuna Elli. Liga Germană de Fotbal a anunțat decizia cu puțin înainte de începerea meciului. Noua dată va fi comunicată ulterior. Meciul din Bundesliga între Hamburg SV și Bayer Leverkusen a … Articolul Meci Bundesliga amânat din cauza riscurilor la acoperişul stadionului apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
06:10
Românii care lucrează în străinătate încep să se întoarcă acasă din cauza creșterii costului vieții. Chiriile, prețurile alimentelor și facturile la energie au devenit insuportabile. Economia României se îmbunătățește, oferind salarii mai mari și oportunități de muncă atractive, făcând întoarcerea o alegere viabilă. Plecarea românilor în străinătate se inversează, mulți dorind să se întoarcă acasă … Articolul Se întoarce exodul românilor? Cât mai este profitabil să lucrezi în străinătate? apare prima dată în Main News.
05:50
Un copil de 2 ani a fost împușcat mortal în cap de un alt copil care a găsit o armă încărcată în locuința din Alabama. Mama copilului, acuzată de omor prin imprudență, avea mai multe arme accesibile în casă. Incidentul subliniază importanța securizării armelor de foc pentru a preveni tragediile. Un copil de 2 ani … Articolul Copil găsește armă și împușcă un băiețel de 2 ani în locuință apare prima dată în Main News.
05:40
O aeronavă Wizz Air, care a zburat pe ruta Bergamo-Sibiu, a fost implicată într-un incident la sol pe Aeroportul din Sibiu, după aterizare. În condiții de ninsoare abundentă, avionul a ajuns la marginea pistei, dar fără a perturba traficul. Incidentul va fi investigat pentru asigurarea siguranței. Aeronavă Wizz Air a avut un incident la sol … Articolul Incident Wizz Air la sol după aterizare pe Aeroportul Sibiu apare prima dată în Main News.
05:40
Ilie Bolojan, interimar la Ministerul Educației, a anunțat că Guvernul va propune un nou ministru până la sfârșitul lunii. Demisia lui Daniel David a coincis cu sărbătorile, motiv pentru care s-a optat pentru interimat. Viitorul ministru va avea responsabilități importante în gestionarea bugetului și reformelor educației. Ilie Bolojan a preluat interimatul la Ministerul Educației Guvernul … Articolul Ilie Bolojan anunță numirea noului ministru al Educației apare prima dată în Main News.
05:20
Istvan Kovacs, cel mai promițător arbitru român, a avut un an de excepție în 2025, arbitrând finala Champions League. Cu șanse mari de a participa la Mondialul din SUA, el primește mesaje de la tineri admiratori pe rețelele sociale. Descoperă cum s-a desăvârșit cariera sa în arbitraj și planurile sale de viitor. Istvan Kovacs a … Articolul Istvan Kovacs aspiră la cariere internaționale ca arbitru de top apare prima dată în Main News.
04:50
Zoe Saldana a devenit actrița cu cele mai mari încasări din istorie, datorită succesului filmelor sale „Avatar” și „Avengers”. Cu o sumă totală de 15,47 miliarde de dolari, ea reia rolul Neytiri în „Avatar: Fire and Ash”. Saldaña a câștigat un Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol secundar în 2025. Zoe Saldaña a … Articolul Zoe Saldana: Actrița cu cele mai mari încasări din istoria filmului apare prima dată în Main News.
