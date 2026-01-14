Primarul UDMR: Impozitele pe locuințe rămân neschimbate, locuirea e un drept
MainNews.ro, 14 ianuarie 2026 15:20
Primarul UDMR din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, menține impozitele pe locuințe la nivelul minim în 2026, susținând că locuirea este un drept fundamental. În schimb, impozitele pentru mașini vor crește, în special pentru cele poluante. Aceasta este parte din strategia locală de reducere a disconfortului urban. Primarul UDMR din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, menține impozitul
• • •
Acum 10 minute
15:40
Ilie Dumitrescu s-a alăturat oficial FRF, implicându-se în trei proiecte importante pentru fotbalul românesc. Ca ambasador al finalei Europa League, el va promova dezvoltarea cluburilor din România și va sprijini formarea jucătorilor tineri prin noul departament Professional Club Services creat de FRF. Ilie Dumitrescu a fost cooptat oficial în echipa FRF Se va implica în
15:40
SUA au recomandat evacuările parțiale la baza militară Al Udeid din Qatar din cauza tensiunilor cu Iranul. Aceasta este cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, găzduind 10.000 de militari. Evacuările amintesc de situația din anul trecut, când au avut loc atacuri asupra Iranului. Statele Unite au recomandat evacuarea personalului de la baza
Acum 30 minute
15:30
Rockstar Games a concediat 34 de angajați după o scurgere masivă de informații despre GTA 6. Detalii despre noul joc includ o lume deschisă vastă, 700 de magazine, personaje principale precum Lucia și Jason, și misiuni inovatoare. Următoarea lansare promite grafică avansată și o poveste captivantă. 34 de angajați de la Rockstar Games au fost
15:20
Primarul UDMR din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, menține impozitele pe locuințe la nivelul minim în 2026, susținând că locuirea este un drept fundamental. În schimb, impozitele pentru mașini vor crește, în special pentru cele poluante. Aceasta este parte din strategia locală de reducere a disconfortului urban.
Acum o oră
15:00
Iranul avertizează aliații SUA din Orientul Mijlociu că va ataca bazele americane dacă Washingtonul intervine. Tensiunile cresc între Iran și SUA, iar contactele directe privind situația din regiune au fost suspendate. Protestele din Iran și reacțiile internaționale amplifică volatilitatea situației. Teheranul a avertizat aliaţii SUA din Orientul Mijlociu că va ataca bazele americane dacă Washingtonul
14:50
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a anunțat reforma administrației locale, ce implică reducerea cheltuielilor cu personalul în 2026 și scăderea numărului de posturi obligatorie din 2027. Autoritățile locale pot alege varianta temporară, însă 13.000 de posturi ar urma să fie desfințate până în iunie 2026. În 2026, unitățile administrativ-teritoriale pot alege reducerea cheltuielilor de personal ca
Acum 2 ore
14:40
Incident grav la Colegiul Național Mihai Eminescu din Botoșani, unde un tavan renovat recent s-a prăbușit asupra elevilor. Un adolescent a fost rănit ușor, iar mai mulți copii s-au speriat. Autoritățile analizează lucrările de reabilitare efectuate prin PNRR. Detalii despre incident și măsurile de siguranță luate. Tavanul unei săli de clasă de la Colegiul Național
14:30
Instanţa supremă va da verdictul în cazul Sorinei Pintea, fost ministru al Sănătăţii, condamnată la trei ani şi jumătate de închisoare pentru luare de mită. După trei amânări, pronunţarea este programată pe 14 ianuarie 2026. Detalii despre acuzaţii și desfășurarea procesului sunt disponibile. Înalta Curte de Casație și Justiție va pronunța verdictul în cazul Sorinei
14:30
AS Roma își propune să-l împrumute pe stoperul român Radu Drăgușin de la Tottenham, cu o clauză de răscumpărare dacă echipa se califică în Liga Campionilor. Drăgușin, revenit după o accidentare, ar putea întări defensiva echipei, care ocupă locul 5 în Serie A, cu șanse de play-off european. AS Roma intenționează să obțină în împrumut
14:20
Inflația anuală în România a atins 9,7% în decembrie 2025, cu scumpiri majore la energie electrică (+61%). În contrast, prețurile la cartofi s-au ieftinit cu 11%. Mărfurile alimentare au crescut cu 7,75%, iar serviciile au avut o creștere medie de 11%. Descoperiți detaliile în articol. Inflația anuală a ajuns la 9,7% în decembrie 2025 comparativ
14:20
Vladimir Putin a planificat invazia Ucrainei cu doi ani înainte de atacul din februarie 2022, conform fostului cancelar Olaf Scholz. Acesta afirmă că Rusia ar fi putut obține concesii fără război, dar Putin a dorit conflictul. Scholz respinge criticile legate de livrările de arme către Ucraina, subliniind o abordare coordonată. Vladimir Putin a plănuit invazia
14:00
Serviciul de Informații Externe al Rusiei l-a atacat pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, numindu-l „diavol întruchipat" și „Anticristul din Constantinopol". Acuzațiile vizează implicarea sa în divizarea Bisericii Ortodoxe din Ucraina și sprijinul pentru structuri ortodoxe în statele baltice. Patriarhia Ecumenică a respins aceste afirmații ca fiind fake news. Serviciul de Informații Externe al Rusiei l-a
13:50
Guvernul României oferă consiliilor locale puterea de a decide asupra sălilor de jocuri de noroc, permițând stabilirea zonelor și impozitarea acestora. Operatorii se tem de decizii arbitrare, reclamând riscuri de corupție. Primele efecte negative s-au observat după interzicerea sloturilor în localitățile mici. Guvernul României permite consiliilor locale să decidă asupra sălilor de jocuri de noroc
13:50
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan ministru interimar la Educație, după demisia lui Daniel David. Bolojan subliniază importanța responsabilităților în educație, menționând că viitorul ministru va fi ales din rândul tehnocraților sau politicienilor. Deciziile vor afecta zeci de mii de angajați din sistem. Nicușor Dan a acceptat demisia lui Daniel David din funcția
Acum 4 ore
13:30
Cloudflare, care furnizează servicii pentru 20% din internet, amenință Italia cu retragerea serviciilor după ce a fost amendată de AGCOM pentru încălcarea reglementărilor anti-piraterie. CEO-ul Matthew Prince acuză Italia de tentativă de cenzură și promite că va contesta amenda, afirmând că aceasta afectează valori democratice. Cloudflare amenință să retragă serviciile în Italia după o amendă
13:30
Dosarul Evgheniei Guțul, bașcana autonomiei găgăuze, revine în fața Curții de Apel Centru după o pauză de două luni. Condamnată la șapte ani de închisoare pentru finanțare ilegală a Partidului „Șor", procesul va relua examinarea probelor, cu un nou complet de judecată format din Eugeniu Beșelea și Vitalie Budeci. Dosarul Evgheniei Guțul revine la Curtea
13:30
Jannik Sinner, campionul en-titre de la Melbourne, a suferit o surpriză neplăcută, fiind învins de amatorul Jordan Smith la turneul demonstrativ Million Dollar One Point Slam. În aceeași zonă, problemele fizice ale lui Novak Djokovic au stârnit îngrijorare, afectând pregătirea pentru Australian Open. Jannik Sinner a fost eliminat de amatorul Jordan Smith la turneul demonstrativ
13:20
Mărturii din Iran dezvăluie o represiune sângeroasă a protestelor, cu aproximativ 3.000 de morți neoficiali. Forțele de ordine au tras la întâmplare asupra protestatarilor neînarmați, generând o criză umanitară alarmantă. Detalii despre impactul devastator al represiunii sunt din ce în ce mai evidente. Blackout informațional în Iran duce la reprimarea violentă a protestelor, cu estimări
13:20
Reforma Guvernului Bolojan în administrația publică prevede tăierea a peste 6.100 de posturi de consilieri personali, reducerea salariilor și eficientizarea instituțiilor. Se estimează economii anuale de aproximativ 5,7 miliarde lei, cu modificări asupra Codului Administrativ și reglementărilor salariale. Reducerea a peste 6.100 de posturi de consilieri personali din administrația publică Scăderea cu 10% a cheltuielilor
13:20
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, se pregătesc să viziteze Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin. Detaliile întâlnirii sunt neclare, iar discuțiile vor aborda propuneri de pace și garanții de securitate pentru Ucraina. Evenimentul vine după comentarii critice ale lui Trump. Steve Witkoff și Jared Kushner se pregătesc
12:50
USR organizează un referendum pentru modificarea statutului, propunând limitarea la două mandate pentru funcții publice. Deputații Claudiu Năsui și Cristina Prună avertizează asupra centralizării puterii în partid, subliniind necesitatea unei reînnoiri pentru a opri declinul electoral al formațiunii. Membrii USR sunt chemați la referendum pentru modificarea statutului partidului privind limitarea mandatelor la două Claudiu Năsui
12:30
Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Acesta a aprobat ilegal 33 de ordonanțări de plată, provocând un prejudiciu bugetului local de aproximativ 9,3 milioane lei. Autoritățile caută acum un primar interimar pentru oraș. Primarul Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, condamnat definitiv la 4
12:30
Oklahoma City Thunder își răzbună înfrângerea cu San Antonio Spurs, Wembanyama strălucește # MainNews.ro
Oklahoma City Thunder a învins în premieră în acest sezon San Antonio Spurs, cu un scor de 119-98. Shai Gilgeous-Alexander a fost cel mai bun marcator, atingând 34 de puncte, iar Victor Wembanyama a devenit al doilea cel mai tânăr jucător cu 500 de capace la doar 22 de ani. Descoperă detalii din această confruntare
12:30
București a înregistrat cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente în decembrie 2025, cu o creștere de 20%. Craiova și Timișoara au urmat în clasament. Prețurile au crescut pe parcursul anului în toate marile orașe, cu Cluj-Napoca rămânând cel mai scump oraș din România. București a înregistrat cea mai mare creștere a prețului
12:10
În 2025, românii se confruntă cu scumpiri semnificative la energie electrică, cafea și călătoriile cu trenul. Prețurile energeticii au crescut cu 60,91%, iar cafeaua și cacaoa s-au majorat cu 24,67%. Transportul feroviar a înregistrat o creștere de 24,40%, afectând bugetele gospodăriilor. Energia electrică a avut o creștere de preț de 60,91% în decembrie 2025 față
12:00
Liderii Japoniei și Coreei de Sud, Lee Jae Myung și Sanae Takaichi, au uimito pe rețelele sociale cântând la tobe pe ritmuri K-pop. Acest moment simbolic a marcat o încercare de întărire a relațiilor dintre cele două țări, marcate de o istorie complicată, și a subliniat importanța colaborării regionale. Președintele sud-coreean Lee Jae Myung și
11:50
În 2026, românii pot verifica online stagiul de cotizare și calculul pensiei. Pensia se bazează pe punctele acumulate din venitul lunar raportat la salariul mediu brut. Punctele de stabilitate sunt disponibile pentru cei cu peste 25 de ani de cotizare. Află mai multe despre calculul pensiei și valorile actuale. Românii pot verifica stagiul de cotizare,
11:50
Guvernul confirmă: Măsuri pentru învățământul universitar de la premierul Ilie Bolojan # MainNews.ro
Guvernul infirmă categoric intențiile de a reduce locurile bugetate pentru studenți sau de a comasa universități, în urma speculațiilor privind măsuri în educație în 2026. Premierul Ilie Bolojan, interimar la Educație, analizează opțiuni pentru un nou ministru, menționând necesitatea unor măsuri ce asigură credibilitatea. Guvernul infirmă intenția de a reduce locurile bugetate pentru studenți sau
Acum 6 ore
11:30
Adi Mutu critică dur campania de transferuri a Rapidului, subliniind lipsa de eficiență, în ciuda șanselor echipei de a câștiga titlul. Cu doar un transfer notabil, cel al lui Daniel Paraschiv,
11:10
Iranul se află în mijlocul unor proteste intense cauzate de prăbușirea monedei și insatisfacția economică. Regimul de la Teheran ar putea rezista prin represiune, se confruntă cu diviziuni interne sau ar putea avea parte de intervenții externe. Articolul analizează șase scenarii posibile pentru viitorul Iranului. Proteste în Iran cauzate de prăbușirea monedei naționale și nemulțumiri … Articolul Ce urmează pentru Iran? 6 scenarii pentru schimbarea regimului de la Teheran apare prima dată în Main News.
11:10
De la 1 ianuarie 2026, noi reguli privind eșalonarea la plată sunt în vigoare, conform modificărilor aduse Codului de procedură fiscală. ANAF a publicat informații esențiale despre aceste actualizări. Află detalii importante pentru firme și cum te pot afecta noile prevederi în articolul nostru. Noi reguli privind eșalonarea la plată au intrat în vigoare de … Articolul Reguli 2026 eșalonare plată: Informații esențiale pentru firme de la ANAF apare prima dată în Main News.
10:50
Acordul comercial UE-Mercosur a stârnit controverse în Guvernul condus de Ilie Bolojan, lipsind avizele de la Ministerele Justiției și Agriculturii. Fermierii români se tem că importurile din America de Sud le vor afecta competitivitatea. Critici dure din partea UDMR și explicații din partea Ministerului Afacerilor Externe. Acordul comercial UE-Mercosur a generat scandal în Guvernul Bolojan … Articolul Scandal în Guvern: Acordul Mercosur fără avizele-cheie de la Justiție și Agricultură apare prima dată în Main News.
10:30
Noul sistem de impozitare a mașinilor din Timișoara a generat controverse, crescând impozitele pentru mașinile Euro 6 cu motoare mici și scăzându-le pentru cele Euro 3 mari. Expertul Ovidiu Bunget subliniază că abordarea nu respectă principiul „poluatorul plătește” și favorizează, de fapt, vehiculele vechi și poluante. Impozitul pentru mașinile Euro 6 cu motor mic crește, … Articolul Inconsecvența impozitării auto: taxe mari pentru Euro 6 și mici pentru Euro 3 apare prima dată în Main News.
10:30
Suporterii Rapidului se opun înfrățirii cu Genoa, afirmând că nu își vor vinde credința și nu vor cedat tradiția. Peluza Nord a lansat un comunicat pe Facebook, subliniind devotamentul lor față de club și refuzul de a accepta jocurile de culise care afectează imaginea Rapidului. Rapid se află pe locul 2 în Superligă. Suporterii Rapidului … Articolul Suporterii Rapidului resping înfrățirea cu Genoa: ne păstrăm tradiția! apare prima dată în Main News.
10:10
Piața imobiliară din România se schimbă odată cu retragerea dezvoltatorului belgian Atenor, care vinde complexul @Expo. În locul acestuia, investitorul sârbo-turc Mondo Development va prelua frâiele. Tranzacția, evaluată la 55 milioane euro, marchează o nouă etapă pe piața imobiliară locală. Dezvoltatorul belgian Atenor se retrage de pe piața imobiliară din România Mondo Development, un investitor … Articolul Nou jucător imobiliar în România după retragerea Atenor apare prima dată în Main News.
10:10
Războiul din Ucraina ajunge la ziua 1.420, cu atacuri devastatoare de drone în orașele Krivoi Rog și Rostov pe Don. Infrastructura ucraineană este sever afectată, iar Rusia și Ucraina intensifică confruntările. Detalii despre penele de curent și daunele provocate de drone. Actualizări esențiale din conflictul ucrainean. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.420-a zi, … Articolul Război în Ucraina: Drone devastatoare atacă Krivoi Rog și Rostov pe Don apare prima dată în Main News.
10:00
Prințul Harry a lansat autobiografia „Spare”, devenind cea mai bine vândută carte non-ficțiune din Marea Britanie, cu câștiguri estimate la 22 milioane de lire sterline și un avans de 16 milioane de lire pentru un contract de patru cărți. Richard Osman estimează că Harry a obținut deja 26-27 milioane de dolari din vânzările hardcover. Prințul … Articolul Prițul Harry a câștigat o sumă fabuloasă pentru memoriile sale apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
09:40
Scandalurile din Coaliția guvernamentală continuă, cu acuzații de plagiat la adresa ministrului Justiției și tensiuni crescute între partide. PSD analizează posibilitatea ruperii Coaliției, dar analiștii consideră acest scenariu improbabil în 2023. Justiția rămâne un subiect principal pe agenda publică. Acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției intensifică scandalurile din Coaliție PSD analizează posibilitatea de a … Articolul Coaliția în criză: vocea premierului își spune cuvântul în scandaluri apare prima dată în Main News.
09:30
Adrian Mutu povestește despre Alain Orsoni, fostul președinte al echipei Ajaccio, ucis la înmormântarea mamei. Mutu, care a jucat pentru Ajaccio între 2012 și 2014, descrie problemele lui Orsoni, subliniind că fotbalul era doar o distracție pentru acesta. Detalii despre viața lui Orsoni și impactul asupra lui Mutu. Adrian Mutu a comentat despre Alain Orsoni, … Articolul Adrian Mutu despre Alain Orsoni: dezvăluiri din lumea crimei organizate apare prima dată în Main News.
09:30
În 2026, România se află pe locul 11 în Henley Passport Index, având acces fără viză în 178 de destinații. Comparativ cu anul trecut, România a avansat de pe locul 15, ceea ce indică o îmbunătățire a mobilității cetățenilor români. Află cele mai puternice pașapoarte din lume și informațiile esențiale despre clasament. Singapore are cel … Articolul Cele mai puternice pașapoarte din lume în 2026: România pe ce loc se află? apare prima dată în Main News.
08:50
Tragedie feroviară în Thailanda: o macara s-a prăbușit peste un tren de pasageri, provocând moartea a cel puțin 12 persoane și rănirea multor altele. Incidentul a avut loc în nord-estul țării, iar trenul, care călătorea de la Bangkok spre Ubon Ratchathani, a deraiat și a luat foc. Autoritățile investighează. O macara a căzut peste un … Articolul Accident feroviar tragic în Thailanda: macara prăbușită pe tren, zeci de victime apare prima dată în Main News.
08:40
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, atrage atenția asupra riscurilor acordului UE-Mercosur pentru agricultorii români, subliniind lipsa laboratoarelor necesare pentru a verifica substanțele periculoase din produsele importate. Acesta solicită amendamente și o decizie amânată până la clarificarea clauzelor de protecție. Ministrul Agriculturii Florin Barbu avertizează despre riscurile acordului UE–Mercosur pentru agricultura românească România nu dispune de laboratoare … Articolul Florin Barbu: Acordul UE-Mercosur pune în pericol siguranța alimentară în România apare prima dată în Main News.
08:30
Jaqueline Cristian a câștigat un meci impresionant împotriva Daria Kasatkina la Adelaide, cu 6-4, 6-0, în doar o oră și jumătate. Românca, clasată pe locul 37 WTA, va lupta pentru un loc în semifinale împotriva cehoaicei Marketa Vondrousova. Victoria marchează un început promițător pentru sezonul ei. Jaqueline Cristian a învins-o pe Daria Kasatkina cu 6-4, … Articolul Jaqueline Cristian, victorie rapidă pentru rusoaica anti-război apare prima dată în Main News.
08:30
PRO TV anunță închiderea emisiunii „La Măruță”, ultima ediție urmând să fie pe 6 februarie. Înlocuirea va consta în seriale diversificate pentru publicul feminin. Cătălin Măruță își exprimă recunoștința față de telespectatori și sugerează posibile colaborări viitoare. Detalii despre noul conținut urmează. PRO TV a anunțat închiderea emisiunii „La Măruță” pe 6 februarie Postul va … Articolul PRO TV a anunțat înlocuitorul emisiunii lui Cătălin Măruță la o zi după închidere apare prima dată în Main News.
08:20
Cine face bani din inteligența artificială? Industria IA, asemănată cu o mină de aur, aduce provocări financiare mari. OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Microsoft și xAI își ajustează modelele de afaceri pentru a monetiza eficient. Investițiile în infrastructură și soluții inovatoare rămân cheia profitabilității în 2026. Industria IA este costisitoare și riscantă, iar companiile mari ca … Articolul Cine generează profit real din inteligența artificială? apare prima dată în Main News.
08:20
Îți alegi avocatul potrivit? Alina Bica, fost procuror șef DIICOT, îți oferă sfaturi esențiale pentru a face alegerea corectă. Află de ce renumele nu garantează succesul și cum un avocat dedicat poate face diferența în cazul tău. Fiecare caz este unic; alege cu înțelepciune! Alina Bica oferă sfaturi despre cum să alegi un avocat Alegerea … Articolul Ghidul Alinei Bica: Cum să alegi avocatul potrivit pentru tine apare prima dată în Main News.
07:50
O macara de construcții s-a prăbușit peste un tren în Thailanda, provocând moartea a 22 de persoane și rănirea altor 79. Incidentul a avut loc în districtul Sikhio, iar trenul, care circula din Bangkok spre nord-est, a deraiat și a luat foc. Autoritățile desfășoară o anchetă amănunțită. Un accident grav a avut loc în Thailanda, … Articolul Prăbușire macara peste tren în Thailanda: zeci de morți și răniți apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
07:40
Ilie Bolojan a comentat acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, afirmând că acestea se referă la fapte din trecut și nu afectează activitatea sa ministerială. Premierul subliniază importanța unei evaluări corecte și independente, recunoscând totodată că plagiatul este o formă de furt inacceptabilă. Ilie Bolojan consideră că acuzațiile de plagiat împotriva lui Radu … Articolul Ilie Bolojan: Acuzațiile de plagiat ale lui Radu Marinescu sunt vechi de 15-20 de ani apare prima dată în Main News.
07:30
Capitalul străin fuge din România din cauza creșterii tarifelor la energie, inflației și impozitelor ridicate, ceea ce reduce atractivitatea economică. Bulgaria și Ungaria devin alternative preferate pentru investitori. Analistul Adrian Negrescu semnalează o politică economică incoerentă, afectând investițiile și încrederea capitalului autohton. Lupta pentru atragerea capitalului străin în România devine tot mai dificilă după aderarea … Articolul De ce investitorii străini părăsesc România? Analiză și motive relevante apare prima dată în Main News.
07:30
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, atrage atenția L’Equipe după succesul său în redresarea echipei după înfrângerea cu PSG în finala Ligii Campionilor. Cu o comunicare excelentă și ajustări strategice, Chivu se afirmă în fotbalul mondial, demonstrând abilități impresionante ca antrenor debutant. Cristi Chivu câștigă recunoaștere internațională ca antrenor al lui Inter Milano Articolul din … Articolul Cristi Chivu, noua speranță a antrenoratului: L’Equipe îi analizează talentul apare prima dată în Main News.
