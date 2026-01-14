Discuții între premierul Ilie Bolojan și miniștri despre bugetul 2026

10:00

Prințul Harry a lansat autobiografia „Spare", devenind cea mai bine vândută carte non-ficțiune din Marea Britanie, cu câștiguri estimate la 22 milioane de lire sterline și un avans de 16 milioane de lire pentru un contract de patru cărți. Richard Osman estimează că Harry a obținut deja 26-27 milioane de dolari din vânzările hardcover.