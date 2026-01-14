Sergentul major Cosmin Cosma, erou și-n timpul liber
Jurnal de Vrancea, 14 ianuarie 2026 16:50
După intervenția cu drona, în timpul inundațiilor din județul Suceava, când o gospodărie ascunsă între versanți a fost descoperită din aer, iar doi vârstnici izolați au primit sprijinul de care aveau nevoie, activitatea sergentului major Cosma Cosmin continuă să arate că pentru un salvator adevărat misiunea nu se oprește niciodată.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 5 minute
17:20
Statul își întărește controlul asupra proprietăților. Cum vor fi descoperite casele și anexele nedeclarate # Jurnal de Vrancea
Ministerul Dezvoltării a publicat marți, 13 ianuarie, în transparență decizională, un proiect de lege care schimbă semnificativ modul în care statul verifică și impozitează proprietățile din România. Prin noile reguli, autoritățile vor putea corela date din mai multe surse pentru a identifica clădiri, anexe și terenuri nedeclarate sau subevaluate. Miza este una clară: creșterea veniturilor
Acum 30 minute
16:50
Acum 4 ore
14:20
Critică în sânul PSD Vrancea! Deputatul Angel Tîlvăr despre eșecurile administrației Misăilă: circulație mai proastă, oraș mai betonat, orgolii mai mari # Jurnal de Vrancea
Fostul editorialist Corneliu Condurache, încă posesor al brandului „Ziarul de Vrancea", ne-a uimit de curând cu realizarea unui interviu cu unul dintre fruntașii PSD-ului din Vrancea, deputatul Angel Tîlvăr, fost ministru al Apărării până de curând. În interviul amintit, Tîlvăr nu ezită să critice dur administrația lui Misăilă, colegul său de partid.
Acum 6 ore
12:20
Primăria Focșani anunță cetățenii că se pot îmbulzi să-și plătească dările pe anul în curs # Jurnal de Vrancea
Primăria Municipiului Focșani anunță cetățenii (fizici sau juridici) că începând de miercuri (14 ianuarie) Serviciul de impozite și taxe și-a deschis larg porțile. Municipalitatea nu uită să ne încurajeze și „menționează" că până la 31 martie 2026, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoanele fizice şi de 5% pentru persoanele juridice la achitarea integrală
12:10
În urma apariției în spațiul public a unui videoclip în care este surprins un bărbat care ucide porumbei, lansat în mediul online în cursul zilei de marți – 13 ianuarie, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări în vederea identificării persoanei în cauză.
Acum 8 ore
11:00
Caz medical incredibil! 10 zile cu infecție în stomac pentru că a amânat să se prezinte la doctor! # Jurnal de Vrancea
Un bărbat de 50 de ani din Galați a fost la un pas de moarte pentru că a amânat să se prezinte la doctor. Zile întregi de dureri cumplite, ignorate sau suportate în tăcere, au dus la o situație limită, care a pus la grea încercare nu doar organismul pacientului, ci și echipa medicală
10:20
Deși anunțată cu mare pompă pentru 2026, implementarea completă a proiectului e-Sigur întârzie. Chiar dacă planurile inițiale indicau anul acesta ca termen de operaționalizare, surse din Ministerul Transporturilor și reprezentanți ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vorbesc acum despre un calendar mai realist: 2027 sau chiar 2028.
10:00
Doliu în comunitatea din Jitia! A încetat din viață învățătoarea Smaranda Noapteș # Jurnal de Vrancea
Comunitatea din Jitia este mai săracă după trecerea la cele veșnice a învățătoarei Smaranda Noapteș, un dascăl dedicat și un om de o rară noblețe sufletească. Vestea dispariției sale a fost primită cu profundă tristețe de cei care au cunoscut-o și au prețuit munca și felul ei de a fi.
Acum 12 ore
05:00
Două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul ISU Vrancea au intervenit aseară, în jurul orei 20.00, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casă din comuna Jariștea. La sosirea forțelor de intervenție flăcările cuprinseseră deja acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.
Acum 24 ore
18:50
Numărul total al beneficiarilor de pensie de serviciu militară din structurile Ministerului Apărării Naționale (MApN), plătiți de Casa de Pensii Sectorială a MApN, a ajuns la 73.844 de persoane în octombrie 2025.
18:20
Sindicatele din Interne nemulțumite de creșterea vârstei de pensionare! 25.000 de angajaţi ar putea ieşi din sistem! # Jurnal de Vrancea
Federaţiile sindicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne anunţă că au fost invitate la discuţii de ministrul Cătălin Predoiu, pe tema creşterii vârstei de pensionare a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Sindicaliştii avertizează însă că nu vor accepta decizii impuse unilateral
18:00
Zilele Culturii Naționale la Focșani. Teatrul Municipal „Pastia” ne propune trei seri de manifestări culturale deosebite # Jurnal de Vrancea
Focșaniul va deveni, la mijlocul lunii ianuarie, un punct important pe harta culturală a județului. Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia" propune publicului trei zile consecutive de evenimente care îmbină literatura, muzica și artele vizuale, prilejuite de Ziua Culturii Naționale și de aniversarea a 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu.
Ieri
13:40
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea intervin, în aceste momente, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Biliești.
12:50
Conducătorul auto despre care vorbim are 26 de ani și este din municipiul Galați. În urmă cu două zile (pe 11 ianuarie), el a fost tras pe dreapta în localitatea Umbrărești (DN 25) pentru că rula cu o viteză de 169 km/h. Pe sectorul de drum respectiv limita maximă admisă este de 50 km/h
12:40
Șofer inconștient, prins a doua zi la volan după ce a rămas fără permis pentru depășirea vitezei legale cu 120 de km/h # Jurnal de Vrancea
Conducătorul auto despre care vorbim are 26 de ani și este din municipiul Galați. În urmă cu două zile (pe 11 ianuarie), el a fost tras pe dreapta în localitatea Umbrărești (DN 25) pentru că rula cu o viteză de 169 km/h. Pe sectorul de drum respectiv limita maximă admisă este de 50 km/h
12:10
Patriarhia Română despre legalizarea prostituției: „O practică incompatibilă cu demnitatea umană” # Jurnal de Vrancea
Patriarhia Română și-a exprimat public îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa de legalizare a prostituției, apreciind că un astfel de demers este incompatibil atât cu învățătura de credință ortodoxă, cât și cu respectarea demnității persoanei umane.
11:00
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău ne anunță că miercuri (14 ianuarie) vor fi restricții de circulație pe Autostrada A7, în Vrancea, din cauza unor lucrări la portalurile pentru panouri cu mesaje variabile (VMS).
06:00
Sportivii de la CSM Focșani 2007 au început anul competițional în forță, obținând patru medalii de aur la etapa I a Campionatului Național de tir sportiv. Competiția s-a desfășurat în perioada 8–11 ianuarie pe poligonul „Iosif Sârbu" din București
05:00
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost găsit decedat, luni, 12 ianuarie, într-o zonă împădurită din localitatea Movilița, unde se desfășurau activități de exploatare a materialului lemnos.
12 ianuarie 2026
19:00
Deputatul PNL Ion Iordache a depus în Parlament un proiect de lege care vizează reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală. Inițiativa legislativă este semnată de 19 parlamentari, majoritatea liberali, dar și de un deputat PSD, Augustin-Florin Hagiu.
17:30
Analiza activității DGASPC Vrancea. Președintele CJ atrage atenția: „Reducerea cheltuielilor nu trebuie să însemne reducerea calității serviciilor” # Jurnal de Vrancea
Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a avut astăzi o întâlnire de lucru cu conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea, precum și cu șefii centrelor de asistență socială din subordine. Discuțiile au vizat modul de funcționare al instituției și direcțiile de dezvoltare, în contextul pregătirii bugetului județean pentru anul 2026.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Asociația Forumul Judecătorilor din România acuză, într-un comunicat transmis recent, o serie de atacuri publice venite din interiorul sistemului judiciar la adresa magistraților și organizațiilor care au cerut reforme legislative în justiție.
13:40
Poliția Locală Focșani a fost la datorie pe parcursul lunii decembrie, misiunile vizând menținerea ordinii și liniștii publice, fluidizarea traficului rutier și respectarea normelor legale în domenii precum comerțul, protecția mediului și disciplina în construcții. Potrivit unui raport oficial, bilanțul lunii arată un număr total de 502 sancțiuni contravenționale
13:00
ULTIMA ORĂ Concurs de angajare blocat la SAJ Vrancea! Sindicatul instituției acuză nereguli de procedură # Jurnal de Vrancea
Sindicatul Liber Ambulanța Vrancea, din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vrancea, a adus în atenția opiniei publice o serie de nereguli apărute în desfășurarea unui concurs de angajare aflat în curs, privind ocuparea a două posturi de șofer.
12:00
Guvernul începe evaluarea companiilor de stat. Primele 22 de societăți (Energie și Transporturi) sunt analizate într-un proiect-pilot # Jurnal de Vrancea
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a început evaluarea primelor companii de stat, într-un demers care urmărește să stabilească dacă acestea pot fi redresate sau dacă este nevoie de închidere ori restructurare. Este vorba despre 22 de companii, în principal din domeniile Energiei, Transporturilor și din subordinea Ministerului Economiei.
11:00
Meteorologii au emis astăzi o atenționare cod galben de ger pentru cea mai mare parte a țării, valabil în intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00. Astfel, în noaptea de luni spre marți, vremea se anunță a fi geroasă în cea mai mare parte a țării
10:40
Arbori uriași în Lunca Siretului, la Haret. Specialistul de mediu Silviu Chiriac face demersuri pentru a-i introduce sub protecția legii # Jurnal de Vrancea
În lunca râului Siret, pe raza localității Haret din județul Vrancea, se află trei arbori care impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin povestea lor. Este vorba despre trei plopi albi bătrâni, adevărați coloși ai naturii, recent măsurați de specialistul de mediu Silviu Chiriac, din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea.
06:10
♈ Berbec Zi favorabilă inițiativelor profesionale. Ai energie și curaj, dar evită deciziile impulsive în plan financiar. Seara aduce o discuție lămuritoare în familie. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Este un moment bun pentru planuri pe termen lung. În dragoste, ai nevoie de mai multă răbdare și ascultare. ♊ Gemeni Comunicarea este
11 ianuarie 2026
12:50
Astăzi, în jurul orei 11:25, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea a intervenit pentru gestionarea unei situații de urgență produsă la o locuință din comuna Vulturu, sat Maluri. În urma unei explozii, neurmată de incendiu, provocată de acumulările de gaze provenite de o butelie, a rezultat o victimă (bărbat, 70 ani)
08:50
1. Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, a declarat sâmbătă că România și-a exprimat susținerea pentru Acordul UE-Mercosur „după negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură". Poziția României față de acest acord comercial a provocat primul scandal al anului în coaliția de guvernare, unde PSD a acuzat Ministerul Afacerilor Externe, condus
07:40
Învățământul vrâncean este mai sărac după trecerea la cele veșnice a Danielei Danciu, un nume respectat și apreciat în comunitatea educațională din Focșani. Vestea dispariției sale a adus multă tristețe în rândul colegilor, foștilor elevi și al tuturor celor care au cunoscut-o și prețuit-o.
07:20
Val de frig intens în toată țara: ianuarie ar putea deveni cea mai geroasă lună din ultimii 7 ani # Jurnal de Vrancea
Vremea se va răci semnificativ în toată țara în următoarele zile, iar meteorologii avertizează că România intră într-o perioadă prelungită de ger, ninsori și fenomene meteo periculoase. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de sâmbătă dimineață, de la ora 10:00, intră în vigoare o informare meteorologică valabilă timp de cinci zile
07:10
Proiectele de investiții prioritare în 2026 depășesc 100 de milioane de lei. Lista anunțată de Ministerul Finanțelor # Jurnal de Vrancea
Ministerul Finanțelor a anunțat lista proiectelor de investiții publice prioritare pentru anul 2026, care includ obiective cu o valoare individuală de peste 100 de milioane de lei. Printre acestea se regăsesc continuarea lu
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai multă energie, dar e important să o direcționezi cu grijă. Evită impulsivitatea în discuții, mai ales cu persoane apropiate. O veste legată de bani îți poate schimba planurile. ♉ Taur Zi favorabilă pentru stabilitate și decizii mature. Te poți concentra pe lucruri practice, iar o conversație sinceră îți aduce liniște sufletească. Ai […] Articolul Horoscopul zilei de 11 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10 ianuarie 2026
07:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Produsul Intern Brut al României estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 518,092 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,7%, pe serie brută, faţă de trimestrul III 2024, arată datele provizorii (2) publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). În primele nouă luni ale anului, economia României […] Articolul Cronica dimineții – 10.01.2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:30
Peste 10.000 de elevi din județul Vrancea vor beneficia de o masă caldă la școală! LISTA a fost publicată în Monitorul Oficial # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lista celor 1.427 de unități de învățământ incluse în Programul național „Masă sănătoasă” (PNMS) pentru anul 2026, precum și numărul de beneficiari și sumele alocate pe județe, a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 5 ianuarie. Potrivit datelor oficiale, numărul estimat de preșcolari și elevi care vor primi zilnic masă la școală în […] Articolul Peste 10.000 de elevi din județul Vrancea vor beneficia de o masă caldă la școală! LISTA a fost publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:40
Ilie Bolojan a anunțat un record istoric al investițiilor publice în România: 137,5 miliarde lei în 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: România a înregistrat în 2025 cel mai ridicat nivel al investițiilor publice din întreaga perioadă postdecembristă, potrivit unui anunț făcut vineri, 9 ianuarie, de premierul Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a declarat că valoarea totală a investițiilor publice realizate anul trecut a ajuns la 137,5 miliarde de lei, echivalentul a 7,2% din Produsul Intern Brut (PIB). […] Articolul Ilie Bolojan a anunțat un record istoric al investițiilor publice în România: 137,5 miliarde lei în 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță că, la momentul actual, în evidențele instituției sunt disponibile 123 de locuri de muncă, transmise de agenți economici și instituții publice din județ. Potrivit AJOFM Vrancea, angajatorii caută personal pentru mai multe domenii de activitate, cele mai multe posturi fiind oferite pentru următoarele ocupații: ambalator […] Articolul Peste 120 de locuri de muncă disponibile în Vrancea, la început de an apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:30
Mică, dar bine gândită: cum transformi bucătăria casei de vacanță într-un spațiu eficient și plăcut # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O casă de vacanță are un rol diferit față de locuința principală. Este un spațiu destinat relaxării, timpului petrecut cu familia sau prietenii și desprinderii de rutina zilnică. Tocmai de aceea, bucătăria dintr-o astfel de casă trebuie abordată cu o logică aparte. Chiar dacă este mică, ea trebuie să fie funcțională, ușor de întreținut și […] Articolul Mică, dar bine gândită: cum transformi bucătăria casei de vacanță într-un spațiu eficient și plăcut apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:30
CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate în 2026 persoanelor înscrise în programele naționale de sănătate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat, vineri, lista actualizată a serviciilor medicale acordate, începând din acest an, persoanelor înscrise în Programele Naționale de Sănătate (PNS). Documentul detaliază serviciile incluse în pachetul de bază care completează programele naționale, precum și modul de efectuare și decontare a spitalizărilor de zi și a investigațiilor paraclinice […] Articolul CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate în 2026 persoanelor înscrise în programele naționale de sănătate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ BerbecZi favorabilă clarificărilor profesionale. O discuție sinceră cu o persoană influentă te poate ajuta să vezi mai limpede direcția în care mergi. Seara aduce relaxare. ♉ TaurAi nevoie de stabilitate și confort. Evită deciziile financiare impulsive. O veste legată de familie sau casă îți poate schimba planurile pe termen scurt. ♊ GemeniComunicarea este punctul […] Articolul Horoscopul zilei de 10 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
9 ianuarie 2026
16:10
79 de directori și directori adjuncți își încheie mandatele în ianuarie 2026. Ce urmează în școlile din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Contractele de management educațional și deciziile de numire în funcțiile de director și director adjunct, obținute la concursul din 2021, expiră la data de 16 ianuarie 2026, pentru un număr de 64 de directori și 15 directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Vrancea. Conform legislației în vigoare, în situația vacantării […] Articolul 79 de directori și directori adjuncți își încheie mandatele în ianuarie 2026. Ce urmează în școlile din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Incendiul a fost anunțat prin 112 în jurul orei 13.00, la fața locului fiind trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Adjud. În sprijinul pompierilor militari acționează și voluntarii din cadrul SVSU Păunești. „La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifestă generalizat la o anexă […] Articolul Incendiu la o casă din Păunești! Pompierii acționează cu mai multe echipaje apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Scandal la Colegiul Național Pedagogic din Focșani! O profesoară ar fi încasat salariul ilegal timp de 20 de ani! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Prejudiciul găsit de camera de Conturi: aproximativ 100.000 de euro La finalul anului trecut (2025), Camera de Conturi Vrancea a desfășurat o misiune de audit la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani, control declanșat în urma primirii unor petiții. Concret, reprezentanții Camerei de Conturi au verificat legalitatea în care și-a primit drepturile salariale profesoara […] Articolul Scandal la Colegiul Național Pedagogic din Focșani! O profesoară ar fi încasat salariul ilegal timp de 20 de ani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Mai bine de jumătate de țară va intra de sâmbătă, 10 ianuarie, ora 20:00, într-un cod galben de ger, potrivit meteorologilor. Temperaturi extrem de scăzute vor afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova dar și zonele de munte până luni dimineață (12 ianuarie) la ora 10.00. „Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -12 […] Articolul Jumătate de țară – cod galben de ger până pe 12 ianuarie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizează miercuri, 28 ianuarie 2026, ora 17.00, la Galeriile de Artă Focșani, vernisajul expoziției de artă contemporană a pictorului Emil Lazăr. Expoziția de pictură Spre uitare își are ca principală motivație promovarea Văii Râmnicului Sărat, un demers artistic care-și propune să imortalizeze în creații plastice aspecte specifice locurilor […] Articolul Pictorul Emil Lazăr, vernisaj la Galeriile de Artă din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor transmise de ISU Vrancea, accidentul rutier s-a produs în acestă dimineață pe strada Cotești din municipiul Focșani, fiind implicat un autoturism. În urma incidentului, o femeie a fost rănită ușor, aceasta refuzând transportul la spital. „La fața locului au intervenit de urgență două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu o autospecială […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident în Focșani! O femeie a fost rănită ușor! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Demonstrații antiguvernamentale de amploare au avut loc în tot Iranul, inclusiv în capitala Teheran, în această noapte. Este a 12-a noapte în care iranienii au ieșit în stradă pentru a protesta față de criza economică a țării. Grupul de monitorizare a internetului NetBlocks a raportat o „pană de comunicații la nivel național”. Videoclipuri verificate arată […] Articolul Cronica dimineții – 09.01.2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un cutremur slab a avut loc vineri, 9 ianuarie 2026, la ora 05:50:32 (ora României), în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 3,5 pe scara Richter (ML) și s-a produs la o adâncime de 105,4 kilometri. Potrivit datelor seismologice, intensitatea cutremurului a fost de gradul I, nefiind raportate pagube materiale […] Articolul Cutremur înregistrat, vineri dimineață, în Zona Seismică Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce claritate în plan profesional. O discuție cu un superior sau un colaborator poate deschide o nouă direcție. Evită impulsivitatea în a doua parte a zilei. ♉ Taur Ai nevoie de stabilitate și siguranță, iar astăzi le poți obține prin organizare și disciplină. Vești bune legate de bani sau de un proiect […] Articolul Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
