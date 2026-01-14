Artificii cu scântei provoacă un început de incendiu în restaurantul Fanatico din Madrid, la mai puţin de două săptămâni de la drama de la Crans-Montana

15:50

L-a răsturnat de la putere pe liderul Venezuelei, a promis să controleze vastele rezerve de petrol ale ţării şi a ameninţat alte ţări din America Latină cu acţiuni militare similare. A vorbit deschis despre anexarea Groenlandei, chiar şi cu forţa. Şi, dincolo de emisfera vestică, a avertizat Iranul că SUA ar putea să atace din nou. Începând noul an cu o serie de mişcări agresive şi o retorică aprinsă, cu doar câteva zile înainte de prima aniversare a învestirii sale, preşedintele Donald Trump a distrus ordinea globală bazată pe reguli, pe care chiar SUA a ajutat să fie construită din cenuşa celui de-al Doilea Război Mondial, comentează Reuters.