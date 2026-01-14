FC Argeş, mesaj amuzant după ce FCSB ar fi ameninţat că nu intră pe teren: “Nu e nevoie de patine”. Cum se prezintă gazonul
Antena Sport, 14 ianuarie 2026 18:30
FC Argeş şi FCSB se vor întâlni vineri seară, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Reluarea campionatului are loc într-o perioadă în care temperaturile scăzute şi ninsorile au pus stăpânire pe România. La ora jocului, temperatura de la Mioveni va fi de -4°C, iar miercuri s-a scris despre faptul că jucătorii de la
Acum 5 minute
18:50
Cristi Săpunaru, o nouă reacție furibundă după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu: „E vorba de respect” # Antena Sport
Cristi Săpunaru a oferit o nouă reacție dură după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu. Ei s-au revoltat în privința parteneriatului cu clubul Genoa, club pe care îl deține tot acționarul majoritar al giuleștenilor. Cristi Săpunaru, retras din activitate la finalul sezonului trecut, le-a dat dreptate suporterilor și a transmis că nu
Acum 15 minute
18:40
Fostul internaţional Florin Gardoş (37 de ani) a fost prezentat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ca manager general al clubului de fotbal Chindia Târgovişte şi a spus că obiectivul pe termen scurt este accederea în play-off-ul Ligii 2. "Obiectivul meu personal e să îmi pun o promovare la CV. Acum, sigur că e important să
Acum 30 minute
18:30
Probleme pentru Gigi Becali. Jucătorul de Champions League dorit la FCSB, ofertat de altă echipă # Antena Sport
Gigi Becali întâmpină probleme în a realiza al doilea transfer al iernii la FCSB. Jucătorul de Champions League dorit de patronul campioanei, Ofri Arad (27 de ani), a fost ofertat și de altă echipă. Gigi Becali anunța că s-a ajuns la o înțelegere cu mijlocașul care ar urma să-i ia locul lui Adrian Șut. Ofri Arad a evoluat în
18:30
FC Argeş, mesaj amuzant după ce FCSB ar fi ameninţat că nu intră pe teren: “Nu e nevoie de patine”. Cum se prezintă gazonul # Antena Sport
FC Argeş şi FCSB se vor întâlni vineri seară, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Reluarea campionatului are loc într-o perioadă în care temperaturile scăzute şi ninsorile au pus stăpânire pe România. La ora jocului, temperatura de la Mioveni va fi de -4°C, iar miercuri s-a scris despre faptul că jucătorii de la […] The post FC Argeş, mesaj amuzant după ce FCSB ar fi ameninţat că nu intră pe teren: “Nu e nevoie de patine”. Cum se prezintă gazonul appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
18:00
Dinamo a câștigat „războiul” cu Universitatea Craiova pentru semnătura jucătorului român de la AC Milan. Anunț de ultim moment # Antena Sport
Dinamo a câștigat „războiul" cu Universitatea Craiova pentru transferul jucătorului român de la AC Milan. Matteo Duțu s-a înțeles cu „câinii", după cum a anunțat directorul sportiv al oltenilor, Mario Felgueiras. Matteo Duțu, care se află sub contract cu echipa de tineret a lui AC Milan, e gata de prima aventură în fotbalul românesc. Fundașul central
18:00
Costel Gâlcă a fost criticat de fostul său secund: “Păstreaz-o pentru tine, nu o spui” # Antena Sport
Costel Gâlcă a dat startul unor discuţii după declaraţiile date în această perioadă de mercato. Antrenorul celor de la Rapid a avut un mesaj clar pentru conducere încă din luna decembrie, înainte de întreruperea campionatului, spunând că are nevoie de calitate, nu de cantitate. Până acum, Rapid a adus un singur jucător. Este vorba despre
Acum 2 ore
17:40
„O pierdere mare”. Reacție categorică după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan # Antena Sport
Ionel Dănciulescu a oferit o reacție categorică, după ce Dinamo a primit o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan. Mijlocașul e dorit în Ucraina, „câinii" urmând să încaseze suma de patru milioane de euro. Metalist 1925 Harkov, formație din prima ligă din Ucraina, a pus ochii pe Cătălin Cîrjan și a înaintat o ofertă pentru căpitanul lui Dinamo. Mijlocașul s-ar
17:30
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 14 ianuarie, de la jucătorul accidentat la FCSB în Antalya până la premiul obținut de David Popovici. 1. Alarmă la FCSB FCSB are probleme înainte de reluarea campionatului. Ionuț Cercel s-a accidentat la genunchi și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya. Fundașul nu va
17:20
Amatorul care a câştigat 1 milion de dolari înainte de Australian Open 2026! Jannik Sinner, printre “victimele” sale # Antena Sport
Jucătorul amator Jordan Smith ar fi fost „fericit doar să câştige un punct", dar a plecat cu un milion de dolari australieni şi dreptul de a se lăuda cu victoria împotriva numărul doi mondial Jannik Sinner, după ce a triumfat la Australian Open's Million Dollar One Point Slam. Formatul inovator le-a oferit jucătorilor amatori şansa
17:10
Napoli – Parma (19:30) și Inter – Lecce (21:45) LIVE SCORE. Cristi Chivu vrea să-și mențină avansul în fruntea campionatului # Antena Sport
Napoli – Parma (19:30) și Inter – Lecce (21:45) sunt meciurile serii din etapa a 16-a din Serie A. Ambele dueluri vor fi în format live score, pe as.ro. În cazul unui succes pe terenul lui Lecce, trupa lui Cristi Chivu își va menține avansul de patru puncte față de Napoli, dacă și campioana en-titre va
17:00
Veste bună pentru Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Jucătorul care revine mai repede în lotul lui Zeljko Kopic # Antena Sport
Dinamo a primit o veste bună, înaintea meciului cu U Cluj, primul din Liga 1 din 2026. Zeljko Kopic îl va avea în lot pe Devis Epassy (32 de ani). Portarul va reveni mai repede în lotul „câinilor", după participarea la Cupa Africii pe Națiuni. Epassy a ajuns cu Camerun până în sferturile competiției, fiind învins de Maroc, scor 0-2. Veste bună pentru
17:00
Hansi Flick, discurs superb după demiterea lui Xabi Alonso! Ce a spus despre noul antrenor al lui Real Madrid # Antena Sport
Xabi Alonso a fost dat afară de Real Madrid la mai puţin de 24 de ore distanţă de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei, în finala Supercupei Spaniei. În locul fostului antrenor de la Bayer Leverkusen a fost numit Alvaro Arbeloa. Mai multe nume importante ale fotbalului mondial au sărit în apărarea lui Xabi Alonso,
Acum 4 ore
16:40
Elias Charalambous, încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB: „S-a văzut deja” # Antena Sport
Elias Charalambous s-a declarat încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB. Antrenorul campioanei l-a lăudat pe Andre Duarte, fundașul central de 28 de ani care a semnat cu campioana în această iarnă. Andre Duarte a fost prezentat oficial la FCSB luna trecută și va putea debuta vineri, în meciul cu FC Argeș, meci care se
16:40
Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după atacul la adresa lui Dan Şucu: “Voi discuta cu Liviu Ungurean” # Antena Sport
Victor Angelescu, acţionarul minoritar de la Rapid, a vorbit pentru prima oară despre comunicatul fanilor din Giuleşti. Galeria a acuzat parteneriatul dintre Rapid şi Genoa şi i-a anunţat pe conducători că nu vor să fie "părtași la prostituția imaginii Rapidului". Ei au avut un mesaj dur şi pentru Dan Şucu, pe care l-au avertizat că
16:10
Dinamo poate da o adevărată lovitură financiară în această iarnă, după ce a primit o ofertă uriașă pentru căpitanul Cătălin Cîrjan. Mijlocașul de 23 de ani se poate despărți de „câini", înainte de reluarea campionatului. O echipă din Ucraina este dispusă să ofere patru milioane de euro în schimbul lui Cătălin Cîrjan, jucător cotat la suma de
16:00
Incredibil! Senegal și-a adus “talismanul norocos” înaintea semifinalei cu Egiptul lui Salah: “Are marfa la el?” # Antena Sport
Senegal și Egipt se întâlnesc în această seară la Tanger, în prima semifinală de la Cupa Africii. Meciul, între două echipe neînvinse în acest turneu și calificate pentru Cupa Mondială de la vară, se anunță extrem de echilibrat și ar putea fi decis de orice mic detaliu. Iar un "mic detaliu" care a făcut diferența
15:40
Daniel Pancu: “Eu consider o mică-minune dacă ajungem în play-off”. Mai cere transferuri # Antena Sport
A fost o iarnă grea pentru Daniel Pancu la CFR Cluj. Au fost plecări masive, iar la echipă au venit doar doi jucători. Cu un lot subţire, antrenorul spune că mai are nevoie de transferuri. Pancu a făcut o radiografie a cantonamentului, dar şi a transferurilor făcute până acum de ardeleni. Concluzia? "Consider că a
15:10
David Popovici l-a bătut pe Leon Marchand şi e cel mai bun înotător european din 2025 # Antena Sport
David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului continental, au anunţat, pe Facebook, European Aquatics şi CS Dinamo Bucureşti. El l-a depăşit pe celebrul Leon Marchand. Popovici a obţinut două titluri mondiale anul trecut, la Singapore, în probele de 100 m liber şi 200 m liber. David
15:00
Sub contract cu Botoşani, jucătorul a semnat cu Universitatea Cluj. Valeriu Iftime îl face praf: “E bolnav încontinuu” # Antena Sport
Valeriu Iftime a anunţat o plecare de la FC Botoşani. Este vorba de Adams Friday, care a semnat cu Universitatea Cluj. El va pleca de la Botoşani din vară, atunci când îi expiră contractul. Adams Friday se afla în ultimele şase luni de contract cu FC Botoşani şi putea semna cu orice echipă. Mai mult,
Acum 6 ore
14:50
AS Roma nu renunță la Radu Drăgușin! Anunțul italienilor după ce Tottenham a refuzat prima ofertă # Antena Sport
Situația posibilului transfer al lui Radu Drăgușin de la Tottenham este discutată inclusiv în presa de cel mai înalt nivel. Recent, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au analizat cele mai importante zvonuri în această perioadă de mercato și pe listă s-a aflat și fundașul român, care e asociat în continuare cu venirea la AS
14:50
"Au, mami!" a fost proba spectaculoasă din ediţia a cincea din Power Couple şi a avut loc marţi seară, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Fostul luptător a simţit chinurile naşterii şi a oferit câteva clipe memorabile. Dacă majoritatea concurenţilor au trecut cu brio peste această probă, pentru Zmărăndescu intesitatea durerii l-a făcut să
14:20
Adrian Şut a plecat în această iarnă de la FCSB, fiind în căutarea unei noi provocări. Mijlocaşul a semnat cu Al Ain şi campioana va încasa 1.5 milioane de euro pentru fotbalistul cotat la 3.8 milioane de euro. Transferul lui Şut este al doilea cel mai scumpă făcut de echipa din Emiratele Arabe Unite, care
14:20
Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya # Antena Sport
FCSB a primit o veste proastă pe finalul cantonamentului din Antalya, unde a pregătit a doua parte a sezonului. Ionuț Cercel, fundașul dreapta al campioanei, a plecat de urgență din Turcia după ce a suferit o accidentare la genunchi și s-a întors în România. FCSB a avut de-a lungul sezonului constant probleme în apărare, fie
14:20
Andrei Raţiu s-a accidentat şi ratează o serie de meciuri importante la Rayo Vallecano. Perioada de absenţă nu pune în pericol însă convocarea la naţionala României, pentru meciul de baraj. Fundaşul naţionalei României a ieșit accidentat în minutul 38 al meciului dintre Rayo Vallecano și Mallorca, din etapa a 19-a din La Liga. El a
14:10
Horaţiu Moldovan e aproape să semneze cu noua echipă. Împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo la începutul sezonului, portarul român e gata de o nouă aventură. După ce s-a zvonit că ar fi dorit în Serie B sau în Belgia, în această perioadă de mercato, Horaţiu Moldovan negociază în acest moment cu Arouca, formaţie […] The post Horaţiu Moldovan s-a decis! Cu ce echipă semnează appeared first on Antena Sport.
13:50
Horaţiu Moldovan e aproape să semneze cu noua echipă. Împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo la începutul sezonului, portarul român e gata de o nouă aventură. După ce s-a zvonit că ar fi dorit în Serie B sau în Belgia, în această perioadă de mercato, Horaţiu Moldovan negociază în acest moment cu Arouca, formaţie […] The post Horiaţiu Moldovan s-a decis! Cu ce echipă semnează appeared first on Antena Sport.
13:40
Gafă uluitoare la Australian Open. A crezut că a câștigat meciul la 7-1 în tie-break, dar a ajuns să piardă # Antena Sport
Sebastian Ofner nu va mai uita niciodată regulile din tenis după ce bucuria prematură pentru victorie s-a transformat într-un coşmar împotriva lui Nishesh Basavareddy în calificările de la Australian Open, miercuri, relatează Reuters. Ofner părea că va trece în runda următoare când a preluat conducerea cu 6-1 în tiebreak-ul setului decisiv împotriva americanului Basavareddy, în
13:40
Karolina Pliskova, câştigătoarea trofeului de la Cluj în 2024, a primit un wild card şi va juca pe tabloul principal al Transylvania Open WTA 250, ediţia 2026. Organizatorii turneului de tenis feminin din Cluj au anunţat şi acordarea a două wild carduri către Ana Bogdan şi Miriam Bulgaru. Cel de-al patrulea wild card merge către
13:30
Fotbalul iranian este în doliu. La doar 17 ani, Rebin Moradi era o speranţă pentru viitorul fotbalului din ţara sa. Cariera sa s-a încheiat brusc joia trecută, când a fost împuşcat mortal de poliţie în timpul unei manifestaţii la Teheran, potrivit ONG-ului Hengaw for Human Rights . Tânărul fotbalist juca pentru echipele de juniori ale
13:20
În urmă cu. . . treizeci şi doi de ani, în 1994, Venus Williams a obţinut prima sa victorie în circuitul WTA la Bank of the West Classic. Profesionistă de la vârsta de 14 ani, campioana americană continuă să joace. „Victoria şi înfrângerea nu au vârstă", a declarat ea la Auckland. „Când ajungi pe teren,
13:20
“Nu ajunge nici la talpa pantofului lui Xabi Alonso”. Un fost jucător al Barcelonei, atac furibund spre Arbeloa # Antena Sport
Venirea lui Alvaro Arbeloa drept antrenor principal la Real Madrid nu este văzută cu ochi buni de toate personajele din fotbal. Un exemplu este Oscar Garcia, jucător care a îmbrăcat tricoul Barcelonei în aproape 100 de partide, el având un discurs extremd de dur la adresa înlocuitorului lui Xabi Alonso. Real Madrid a luat recent
13:10
Gică Hagi a făcut primul transfer la Farul Constanța. Clubul a anunţat astăzi transferului lui Rareș Fotin (18 ani). Fundașul cu o înălţime de 196 cm a evoluat ultima dată la junio
Acum 8 ore
12:50
Inter e cea mai în formă echipă din Serie A, aflându-se şi pe prima poziţie în clasament. Acesta este şi motivul pentru care nerazzurrii au devenit favoriţii bookmakerilor la câştigarea Scudetto. După primele 20 de etape disputate în Serie A, Inter e prima, cu 43 de puncte, fiind urmată de AC Milan (40 de puncte) […] The post Ce cotă a ajuns să aibă Interul lui Cristi Chivu la câştigarea titlului în Serie A appeared first on Antena Sport.
12:40
Destinaţie surpriză pentru Lisav Eissat. A refuzat Dinamo şi semnează cu o fostă campioană # Antena Sport
Lisav Eissat a refuzat Dinamo şi se pregăteşte de un transfer important în carieră. Fundaşul este foarte aproape de un acord cu Rakow Częstochowa, fosta campioană a Poloniei. Ziarul polonez Przegląd Sportowy anunță că tratativele cu Lisav Eissat sunt avansate, iar în următoarele zile transferul se va face. Tot la Rakow Częstochowa joacă un alt […] The post Destinaţie surpriză pentru Lisav Eissat. A refuzat Dinamo şi semnează cu o fostă campioană appeared first on Antena Sport.
12:30
Oklahoma City Thunder și-a luat în sfârșit revanșa cu San Antonio Spurs. Borna atinsă de Victor Wembanyama # Antena Sport
Oklahoma City Thunder a reușit să o învingă în premieră în acest sezon pe San Antonio Spurs, formație care s-a impus de trei ori până acum în fața campioanei en-titre. Shai Gilgeous-Alexander a fost cel mai bun marcator din timpul meciului, în timp ce Victor Wembanyama a atins o bornă remarcabilă în sportul de pe […] The post Oklahoma City Thunder și-a luat în sfârșit revanșa cu San Antonio Spurs. Borna atinsă de Victor Wembanyama appeared first on Antena Sport.
12:00
Ilie Dumitrescu revine în fotbal şi la Federaţia Română de Fotbal. Ce rol va ocupa? Federația va înființa un departament, pe care fostul component al Generaţiei de Aur îl va conduce, care să ofere sprijin cluburilor și academiilor în tranziția de la juniori către seniori. Mai exact, cluburile vor beneficia de informații, statistici, detalii despre […] The post Ce rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică appeared first on Antena Sport.
12:00
Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor lupta din nou împreună după scandalul uriaş de anul trecut # Antena Sport
Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor reprezenta România la Campionatele Europene şi Campionatele Mondiale din 2026. Noul antrenor al lotului naţional, Nicolae Forminte (69 de ani), susţine că Federaţia nu va renunţa la nicio gimnastă. În urma scandalului monstru de pe finalul lui 2025, în care au fost implicate Camelia Voinea, mama Sabrinei, şi Denisa […] The post Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor lupta din nou împreună după scandalul uriaş de anul trecut appeared first on Antena Sport.
11:40
Jucătorul de la FCSB care l-a convins pe Elias Charalambous: “Toate calitățile de care avem nevoie” # Antena Sport
Elias Charalambous a susținut în urmă cu puțin timp o conferință de presă din Antalya, de unde el și jucătorii săi vor pleca mâine, joi, pentru a evolua la partida cu FC Argeș care deschide noul an din Liga 1. Printre altele, antrenorul cipriot a vorbit și despre adaptarea lui Andre Duarte la echipa sa […] The post Jucătorul de la FCSB care l-a convins pe Elias Charalambous: “Toate calitățile de care avem nevoie” appeared first on Antena Sport.
11:30
Costel Gâlcă cere insistent transferuri, dar nu primeşte nimic! Singurul transfer notabil făcut de giuleşteni este cel al lui Daniel Paraschiv, iar Adi Mutu critică lipsa de eficienţă a giuleştenilor, în contextul în care echipa are şanse reale la câştigarea campionatului. “Trebuia să aducă jucători, Rapid e echipa care se află într-o poziție bună să […] The post Adi Mutu face praf campania de achiziţii de la Rapid: “Bă, băiatule!” appeared first on Antena Sport.
11:10
Durerile de spate sunt extrem de frecvente și pot apărea la orice vârstă. Pentru mulți pacienți, ele nu sunt semnul unei boli grave, ci rezultatul unui cumul de factori legați de stilul de viață. Datele europene arată că aproape jumătate dintre adulți se confruntă, la un moment dat, cu dureri de spate, iar durerea lombară […] The post (P) Dureri de spate: ce le provoacă și ce poți face pentru o viață mai bună appeared first on Antena Sport.
11:00
Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru transferuri. Trei jucători, implicați în afacerea rivalelor # Antena Sport
Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru mutarea care îi va trimite pe Cristian Ignat și pe Rareș Pop la formația ploieșteană, în timp ce la giuleșteni va ajunge Robert Sălceanu. Cele două rivale din “Primvs derby” ar urma în curând să oficializeze afacerea care include atât împrumuturi, cât și transferuri definitive. Rapid a rezolvat până […] The post Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru transferuri. Trei jucători, implicați în afacerea rivalelor appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
10:50
Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: “Trebuie să fiu sincer cu voi” # Antena Sport
FCSB va debuta în Liga 1, în 2026, în faţa lui FC Argeş, vineri, de la ora 20:00. Elias Charalambous a vorbit deschis despre obiectivul clar pe care roş-albaştrii îl au în noul an. Aşa cum a zis şi Gigi Becali, toată lumea de la FCSB se gândeşte doar la titlul de campioană, chiar dacă […] The post Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: “Trebuie să fiu sincer cu voi” appeared first on Antena Sport.
10:40
“Acum e mai dificil”. Antrenorul echipei care e în cursă pentru Radu Drăgușin, întrebat de transferuri # Antena Sport
Radu Drăgușin va pleca mai mult ca sigur de la Tottenham în această iarnă, iar echipele care au fost asociate cel mai mult cu transferul său au fost AS Roma și RB Leipzig. Recent, antrenorul italienilor, Gian Piero Gasperini, a fost întrebat de jurnaliștii italieni de perioada de mercato a formației sale și a oferit […] The post “Acum e mai dificil”. Antrenorul echipei care e în cursă pentru Radu Drăgușin, întrebat de transferuri appeared first on Antena Sport.
10:20
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” # Antena Sport
Un club de tradiţie din fotbalul românesc a fost scos la vânzare! Petrolul Ploieşti face faţă cu greu cheltuielilor lunare, iar conducătorii clubului au început negocierile pentru cedarea clubului. „Suntem în discuții cu mai multe persoane, dar momentan nu avem discuții avansate cu cineva. Marea majoritate au fost discuții cu oameni de afaceri din străinătate. […] The post Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” appeared first on Antena Sport.
10:00
FCSB şi FC Argeş, în conflict înainte de meci. De ce Meme Stoica şi Gigi Becali ameninţă că nu bagă echipa pe teren # Antena Sport
Tensiuni între FCSB şi FC Argeş înainte de meci. Partida dintre cele două formaţii va avea loc vineri, la 20:00, si se va disputa la Mioveni. Pentru ora meciului sunt prognozate -4 grade Celsius. În acest context, oficialii bucureşteni se aşteaptă ca gazonul să fie îngheţat şi au notificat LPF cu privire la faptul că […] The post FCSB şi FC Argeş, în conflict înainte de meci. De ce Meme Stoica şi Gigi Becali ameninţă că nu bagă echipa pe teren appeared first on Antena Sport.
09:50
Gigi Becali a anunţat ce impozit uriaş plăteşte la FCSB: “Eu, în fiecare lună, pac suta de mii” # Antena Sport
Pentru Gigi Becali fotbalul este afacere! O dovadă în acest sens sunt taxele şi impozitele pe care omul de afaceri le plăteşte lunar pentru club. O simplă greşeală managerială îl poate costa mult, aşa că latifundiarul trebuie întâi să se gândească la ce bani îi aduce echipa. Gigi Becali susţine că în ultimul an ar […] The post Gigi Becali a anunţat ce impozit uriaş plăteşte la FCSB: “Eu, în fiecare lună, pac suta de mii” appeared first on Antena Sport.
09:50
Real Madrid, deconspirată de jurnaliștii spanioli. Pe ce perioadă a semnat Alvaro Arbeloa, înlocuitorul lui Xabi # Antena Sport
Alvaro Arbeloa a fost prezentat recent drept noul antrenor al celor de la Real Madrid, însă clubul nu a venit momentan cu detalii legate de durata contractului său. Cu toate acestea, jurnaliștii de la Marca, cotidianul “de casă” al clubului din capitala Spaniei, au dezvăluit care este înțelegerea dintre cele două tabere. Real Madrid l-a […] The post Real Madrid, deconspirată de jurnaliștii spanioli. Pe ce perioadă a semnat Alvaro Arbeloa, înlocuitorul lui Xabi appeared first on Antena Sport.
09:20
Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial # Antena Sport
Universitatea Craiova a vrut să-l transfere în această iarnă pe Luquinhas, un brazilian cu experienţă europeană. Cotat la un milion de euro de Transfermarkt, Luquinhas a mai evoluat pentru formaţii cu pretenţii, cum ar fi Benfica, Legia sau New York Red Bulls. Dorit şi de Universitatea Craiova, el a ajuns în cele din urmă în […] The post Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial appeared first on Antena Sport.
09:20
Jaqueline Cristian, mesaj în limba română după victoria formidabilă de la Adelaide. Prima reacție a tenismenei # Antena Sport
Jaqueline Cristian a obținut o victorie senzațională în turneul de calibru WTA 500 de la Adelaide, unde a învins-o în optimi pe Daria Kasatkina, scor 6-4, 6-0. După meci, românca a acordat obișnuita declarație de pe teren a învingătoarei și pe lângă discursul în limba engleză, a ținut să transmită și un mesaj pentru românii […] The post Jaqueline Cristian, mesaj în limba română după victoria formidabilă de la Adelaide. Prima reacție a tenismenei appeared first on Antena Sport.
09:00
Scandal la Rapid! Suporterii și Cristi Săpunaru au răbufnit: “Prostituția imaginii clubului” # Antena Sport
Ultima decizie luată de Dan Șucu la Rapid a stârnit controverse imense în rândul unei facțiuni de suporteri, iar Cristi Săpunaru a venit și el cu o reacție pe rețelele sociale. Marți, clubul a trimis o delegație formată din oficialii bucureștenilor pentru un schimb de experiențe la Genoa, cele două cluburi asociindu-și imaginea și simbolurile. […] The post Scandal la Rapid! Suporterii și Cristi Săpunaru au răbufnit: “Prostituția imaginii clubului” appeared first on Antena Sport.
