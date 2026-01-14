Probleme pentru Gigi Becali. Jucătorul de Champions League dorit la FCSB, ofertat de altă echipă

10:00

Tensiuni între FCSB şi FC Argeş înainte de meci. Partida dintre cele două formaţii va avea loc vineri, la 20:00, si se va disputa la Mioveni. Pentru ora meciului sunt prognozate -4 grade Celsius. În acest context, oficialii bucureşteni se aşteaptă ca gazonul să fie îngheţat şi au notificat LPF cu privire la faptul că […]