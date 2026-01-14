Danemarca își consolidează prezența militară în Groenlanda și va continua exerciții comune cu aliații NATO, în 2026. Decizia vine pe fondul creșterii tensiunilor, după ce Donald Trump a declarat că este “inacceptabil orice altceva decât controlul SUA asupra Groenlandei”.

07:50

Deși internetul și orice legătură externă sunt tăiate de joi, Human Rights Activists News Agency, care susține că are activiști în interiorul Iranului, a evaluat că numărul deceselor a urcat, după acest weekend la 544, din care 496 de protestatari și 48 de oameni din rândul forțelor de ordine care au intervenit împotriva acestora. Peste […]