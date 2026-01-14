Plecare de la FCSB. Jucătorul cedat de campioană la o altă echipă din România
Antena Sport, 14 ianuarie 2026 23:00
O nouă plecare de la FCSB. Robert Necșulescu (18 ani) a fost împrumutat de campioană la Chindia Târgoviște, echipă din Liga a 2-a, care se luptă pentru a prinde play-off-ul. Pe lângă Robert Necșulescu, FCSB a mai renunțat la un tânăr jucător în această iarnă. Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) a fost cedat de campioană
• • •
Jurnal Antena Sport | Visul Formula 1 pare mai aproape pentru David Cristofor
Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj. Clujenii au anunțat oficial transferul portarului de 23 de ani la Legia Varșovia. Otto Hindrich este un produs al academiei celor de la CFR Cluj, fiind om de bază al echipei în acest sezon. Portarul a bifat 27 de meciuri în acest sezon, în toate competițiile. Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj CFR
Fanii au oprit meciul dintre Koln şi Bayern Munchen! Imagini incredibile din Bundesliga
Meciul dintre Koln şi Bayern Munchen, din etapa cu numărul 17 din Bundesliga, a fost întrerupt mai bine de 10 minute. Fanii gazdelor au pregătit o atmosferă incendiară, cu ocazia meciului împotriva liderului din Germania. Cu Rhein Energie Stadion arhiplin, acolo unde 50.000 de fani o susţin pe Koln, galeria echipei gazdă a pregătit un
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract valabil până în 2030 cu AS Roma. Fundașul român e foarte aproape să schimbe echipa, în această iarnă. AS Roma insistă pentru semnătura lui Radu Drăgușin, cu care poartă negocieri încă de la începutul anului. Fundașul de 23 de ani s-ar putea întoarce în Serie A. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru
Senegal s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni! Sadio Mane, decisiv în duelul cu Mohamed Salah
Senegal s-a impus în prima semifinală de la Cupa Africii pe Naţiuni, după ce a învins-o pe Egipt, într-o reeditare a finalei din 2022, câştigată tot de Senegal. Sadio Mane a fost marcatorul singurului gol al unei partide în care Egipt nu a reuşit să se ridice la nivelul unei semifinale de turneu continental. Echipa
Transferul cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Ce mutare pregătesc giuleștenii: „Trebuie să aducem neapărat"
Costel Gâlcă a cerut un nou transfer la Rapid. Victor Angelescu a dezvăluit că giuleștenii vor mai efectua o mutare, în această perioadă de mercato de iarnă, dorindu-și un mijlocaș. Până acum, Rapid a oficializat un singur transfer. Trupa de sub Grant l-a împrumutat pe Daniel Paraschiv de la Real Oviedo. Transferul cerut de Costel Gâlcă la
Jurnal Antena Sport | A încălcat legea pentru fotbal
Jurnal Antena Sport | Și campioana e pe minus
Jurnal Antena Sport | Sparge gheața cu victoria
Jurnal Antena Sport | Război și fotbal pentru Stoinov
Jurnal Antena Sport | Charalambous nu e convins că Arad vine la FCSB
Răzvan Lucescu, victorie uriaşă! S-a calificat în semifinalele Cupei Greciei după ce PAOK a învins-o pe Olympiacos
Răzvan Lucescu s-a calificat alături de PAOK Salonic, după victoria de pe terenul lui Olympiacos, scor 2-0, din sferturile de finală ale Cupei Greciei. Echipa pregătită de fostul selecţioner al României a rezolvat partida de la Pireu încă din primul sfert de oră. Mythou şi Ozdoev au marcat golurile care au trimis-o pe PAOK în
Dennis Man a marcat din nou pentru PSV, însă a fost schimbat. Motive de îngrijorare pentru internaționalul român
Dennis Man a marcat un nou gol la PSV. Internaționalul român de 27 de ani a reușit să puncteze în meciul din deplasare cu Den Bosch, din optimile Cupei Olandei. Dennis Man a reușit să marcheze în minutul 13 al partidei cu Den Bosch, învingându-l spectaculos pe portarul advers, cu o „scăriță". Dennis Man, un
Prima reacție a lui Andrei Nicolescu, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Anunț despre viitorul jucătorului
Andrei Nicolescu a oferit prima reacție, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Metalist 1925 Harkov a oferit suma de patru milioane de euro în schimbul căpitanului lui Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat oferta, mărturisind că mijlocașul ar urma să încaseze un salariu mult mai mare la formația din prima ligă din Ucraina, față
Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Matteo Duțu la Dinamo. Toate detaliile mutării
Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Matteo Duțu la Dinamo. Stopperul de 20 de ani se va despărți de echipa de tineret a lui AC Milan pentru a semna cu „câinii", fiind al doilea transfer al iernii realizat de trupa lui Zeljko Kopic, după cel al lui Valentin Țicu. Inițial, Mario Felgueiras, directorul sportiv de la
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, pare că s-a resemnat în privinţa concertelor din luna mai de pe Arena Naţională. Metallica şi Iron Maiden vin la Bucureşti exact în perioada în care se vor disputa ultimele meciuri ale sezonului. FCSB şi Dinamo se numără printre echipele afectate de concertele celor două trupe. În ciuda
Ce decizie a luat Dinamo, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Care este planul „câinilor"
Dinamo a luat decizia finală, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Metalist 1925 Harkov era dispusă să ofere suma de patru milioane de euro în schimbul căpitanului „câinilor". Suma ar fi una extrem de tentantă pentru Dinamo, ținând cont că echipa se confruntă cu un deficit operațional, deficit care se ridică la patru milioane de euro. Ce decizie
Cristi Săpunaru, o nouă reacție furibundă după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu: „E vorba de respect"
Cristi Săpunaru a oferit o nouă reacție dură după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu. Ei s-au revoltat în privința parteneriatului cu clubul Genoa, club pe care îl deține tot acționarul majoritar al giuleștenilor. Cristi Săpunaru, retras din activitate la finalul sezonului trecut, le-a dat dreptate suporterilor și a transmis că nu
Fostul internaţional Florin Gardoş (37 de ani) a fost prezentat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ca manager general al clubului de fotbal Chindia Târgovişte şi a spus că obiectivul pe termen scurt este accederea în play-off-ul Ligii 2. "Obiectivul meu personal e să îmi pun o promovare la CV. Acum, sigur că e important să
Probleme pentru Gigi Becali. Jucătorul de Champions League dorit la FCSB, ofertat de altă echipă
Gigi Becali întâmpină probleme în a realiza al doilea transfer al iernii la FCSB. Jucătorul de Champions League dorit de patronul campioanei, Ofri Arad (27 de ani), a fost ofertat și de altă echipă. Gigi Becali anunța că s-a ajuns la o înțelegere cu mijlocașul care ar urma să-i ia locul lui Adrian Șut. Ofri Arad a evoluat în
FC Argeş, mesaj amuzant după ce FCSB ar fi ameninţat că nu intră pe teren: "Nu e nevoie de patine". Cum se prezintă gazonul
FC Argeş şi FCSB se vor întâlni vineri seară, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Reluarea campionatului are loc într-o perioadă în care temperaturile scăzute şi ninsorile au pus stăpânire pe România. La ora jocului, temperatura de la Mioveni va fi de -4°C, iar miercuri s-a scris despre faptul că jucătorii de la
Dinamo a câștigat „războiul" cu Universitatea Craiova pentru semnătura jucătorului român de la AC Milan. Anunț de ultim moment
Dinamo a câștigat „războiul" cu Universitatea Craiova pentru transferul jucătorului român de la AC Milan. Matteo Duțu s-a înțeles cu „câinii", după cum a anunțat directorul sportiv al oltenilor, Mario Felgueiras. Matteo Duțu, care se află sub contract cu echipa de tineret a lui AC Milan, e gata de prima aventură în fotbalul românesc. Fundașul central
Costel Gâlcă a fost criticat de fostul său secund: "Păstreaz-o pentru tine, nu o spui"
Costel Gâlcă a dat startul unor discuţii după declaraţiile date în această perioadă de mercato. Antrenorul celor de la Rapid a avut un mesaj clar pentru conducere încă din luna decembrie, înainte de întreruperea campionatului, spunând că are nevoie de calitate, nu de cantitate. Până acum, Rapid a adus un singur jucător. Este vorba despre
„O pierdere mare". Reacție categorică după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan
Ionel Dănciulescu a oferit o reacție categorică, după ce Dinamo a primit o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan. Mijlocașul e dorit în Ucraina, „câinii" urmând să încaseze suma de patru milioane de euro. Metalist 1925 Harkov, formație din prima ligă din Ucraina, a pus ochii pe Cătălin Cîrjan și a înaintat o ofertă pentru căpitanul lui Dinamo. Mijlocașul s-ar
Pe as.
Amatorul care a câştigat 1 milion de dolari înainte de Australian Open 2026! Jannik Sinner, printre “victimele” sale # Antena Sport
Jucătorul amator Jordan Smith ar fi fost „fericit doar să câştige un punct”, dar a plecat cu un milion de dolari australieni şi dreptul de a se lăuda cu victoria împotriva numărul doi mondial Jannik Sinner, după ce a triumfat la Australian Open’s Million Dollar One Point Slam. Formatul inovator le-a oferit jucătorilor amatori şansa […] The post Amatorul care a câştigat 1 milion de dolari înainte de Australian Open 2026! Jannik Sinner, printre “victimele” sale appeared first on Antena Sport.
Napoli – Parma (19:30) și Inter – Lecce (21:45) LIVE SCORE. Cristi Chivu vrea să-și mențină avansul în fruntea campionatului # Antena Sport
Napoli – Parma (19:30) și Inter – Lecce (21:45) sunt meciurile serii din etapa a 16-a din Serie A. Ambele dueluri vor fi în format live score, pe as.ro. În cazul unui succes pe terenul lui Lecce, trupa lui Cristi Chivu își va menține avansul de patru puncte față de Napoli, dacă și campioana en-titre va […] The post Napoli – Parma (19:30) și Inter – Lecce (21:45) LIVE SCORE. Cristi Chivu vrea să-și mențină avansul în fruntea campionatului appeared first on Antena Sport.
Veste bună pentru Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Jucătorul care revine mai repede în lotul lui Zeljko Kopic # Antena Sport
Dinamo a primit o veste bună, înaintea meciului cu U Cluj, primul din Liga 1 din 2026. Zeljko Kopic îl va avea în lot pe Devis Epassy (32 de ani). Portarul va reveni mai repede în lotul „câinilor”, după participarea la Cupa Africii pe Națiuni. Epassy a ajuns cu Camerun până în sferturile competiției, fiind învins de Maroc, scor 0-2. Veste bună pentru […] The post Veste bună pentru Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Jucătorul care revine mai repede în lotul lui Zeljko Kopic appeared first on Antena Sport.
Hansi Flick, discurs superb după demiterea lui Xabi Alonso! Ce a spus despre noul antrenor al lui Real Madrid # Antena Sport
Xabi Alonso a fost dat afară de Real Madrid la mai puţin de 24 de ore distanţă de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei, în finala Supercupei Spaniei. În locul fostului antrenor de la Bayer Leverkusen a fost numit Alvaro Arbeloa. Mai multe nume importante ale fotbalului mondial au sărit în apărarea lui Xabi Alonso, […] The post Hansi Flick, discurs superb după demiterea lui Xabi Alonso! Ce a spus despre noul antrenor al lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
Elias Charalambous, încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB: „S-a văzut deja” # Antena Sport
Elias Charalambous s-a declarat încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB. Antrenorul campioanei l-a lăudat pe Andre Duarte, fundașul central de 28 de ani care a semnat cu campioana în această iarnă. Andre Duarte a fost prezentat oficial la FCSB luna trecută și va putea debuta vineri, în meciul cu FC Argeș, meci care se […] The post Elias Charalambous, încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB: „S-a văzut deja” appeared first on Antena Sport.
Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după atacul la adresa lui Dan Şucu: “Voi discuta cu Liviu Ungurean” # Antena Sport
Victor Angelescu, acţionarul minoritar de la Rapid, a vorbit pentru prima oară despre comunicatul fanilor din Giuleşti. Galeria a acuzat parteneriatul dintre Rapid şi Genoa şi i-a anunţat pe conducători că nu vor să fie “părtași la prostituția imaginii Rapidului”. Ei au avut un mesaj dur şi pentru Dan Şucu, pe care l-au avertizat că […] The post Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după atacul la adresa lui Dan Şucu: “Voi discuta cu Liviu Ungurean” appeared first on Antena Sport.
Dinamo poate da o adevărată lovitură financiară în această iarnă, după ce a primit o ofertă uriașă pentru căpitanul Cătălin Cîrjan. Mijlocașul de 23 de ani se poate despărți de „câini”, înainte de reluarea campionatului. O echipă din Ucraina este dispusă să ofere patru milioane de euro în schimbul lui Cătălin Cîrjan, jucător cotat la suma de […] The post Dinamo poate da lovitura! Ofertă uriașă pentru căpitanul Cătălin Cîrjan appeared first on Antena Sport.
Incredibil! Senegal și-a adus “talismanul norocos” înaintea semifinalei cu Egiptul lui Salah: “Are marfa la el?” # Antena Sport
Senegal și Egipt se întâlnesc în această seară la Tanger, în prima semifinală de la Cupa Africii. Meciul, între două echipe neînvinse în acest turneu și calificate pentru Cupa Mondială de la vară, se anunță extrem de echilibrat și ar putea fi decis de orice mic detaliu. Iar un “mic detaliu” care a făcut diferența […] The post Incredibil! Senegal și-a adus “talismanul norocos” înaintea semifinalei cu Egiptul lui Salah: “Are marfa la el?” appeared first on Antena Sport.
Daniel Pancu: “Eu consider o mică-minune dacă ajungem în play-off”. Mai cere transferuri # Antena Sport
A fost o iarnă grea pentru Daniel Pancu la CFR Cluj. Au fost plecări masive, iar la echipă au venit doar doi jucători. Cu un lot subţire, antrenorul spune că mai are nevoie de transferuri. Pancu a făcut o radiografie a cantonamentului, dar şi a transferurilor făcute până acum de ardeleni. Concluzia? ”Consider că a […] The post Daniel Pancu: “Eu consider o mică-minune dacă ajungem în play-off”. Mai cere transferuri appeared first on Antena Sport.
David Popovici l-a bătut pe Leon Marchand şi e cel mai bun înotător european din 2025 # Antena Sport
David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului continental, au anunţat, pe Facebook, European Aquatics şi CS Dinamo Bucureşti. El l-a depăşit pe celebrul Leon Marchand. Popovici a obţinut două titluri mondiale anul trecut, la Singapore, în probele de 100 m liber şi 200 m liber. David […] The post David Popovici l-a bătut pe Leon Marchand şi e cel mai bun înotător european din 2025 appeared first on Antena Sport.
Sub contract cu Botoşani, jucătorul a semnat cu Universitatea Cluj. Valeriu Iftime îl face praf: “E bolnav încontinuu” # Antena Sport
Valeriu Iftime a anunţat o plecare de la FC Botoşani. Este vorba de Adams Friday, care a semnat cu Universitatea Cluj. El va pleca de la Botoşani din vară, atunci când îi expiră contractul. Adams Friday se afla în ultimele şase luni de contract cu FC Botoşani şi putea semna cu orice echipă. Mai mult, […] The post Sub contract cu Botoşani, jucătorul a semnat cu Universitatea Cluj. Valeriu Iftime îl face praf: “E bolnav încontinuu” appeared first on Antena Sport.
AS Roma nu renunță la Radu Drăgușin! Anunțul italienilor după ce Tottenham a refuzat prima ofertă # Antena Sport
Situația posibilului transfer al lui Radu Drăgușin de la Tottenham este discutată inclusiv în presa de cel mai înalt nivel. Recent, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au analizat cele mai importante zvonuri în această perioadă de mercato și pe listă s-a aflat și fundașul român, care e asociat în continuare cu venirea la AS […] The post AS Roma nu renunță la Radu Drăgușin! Anunțul italienilor după ce Tottenham a refuzat prima ofertă appeared first on Antena Sport.
“Au, mami!” a fost proba spectaculoasă din ediţia a cincea din Power Couple şi a avut loc marţi seară, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Fostul luptător a simţit chinurile naşterii şi a oferit câteva clipe memorabile. Dacă majoritatea concurenţilor au trecut cu brio peste această probă, pentru Zmărăndescu intesitatea durerii l-a făcut să […] The post Cătălin Zmărăndescu a rupt o balustradă în timpul probei “Au, mami!” la Power Couple appeared first on Antena Sport.
Adrian Şut a plecat în această iarnă de la FCSB, fiind în căutarea unei noi provocări. Mijlocaşul a semnat cu Al Ain şi campioana va încasa 1.5 milioane de euro pentru fotbalistul cotat la 3.8 milioane de euro. Transferul lui Şut este al doilea cel mai scumpă făcut de echipa din Emiratele Arabe Unite, care […] The post Ce a găsit Adrian Şut la Al Ain, după transferul de 1.5 milioane de euro de la FCSB appeared first on Antena Sport.
Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya # Antena Sport
FCSB a primit o veste proastă pe finalul cantonamentului din Antalya, unde a pregătit a doua parte a sezonului. Ionuț Cercel, fundașul dreapta al campioanei, a plecat de urgență din Turcia după ce a suferit o accidentare la genunchi și s-a întors în România. FCSB a avut de-a lungul sezonului constant probleme în apărare, fie […] The post Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya appeared first on Antena Sport.
Andrei Raţiu s-a accidentat şi ratează o serie de meciuri importante la Rayo Vallecano. Perioada de absenţă nu pune în pericol însă convocarea la naţionala României, pentru meciul de baraj. Fundaşul naţionalei României a ieșit accidentat în minutul 38 al meciului dintre Rayo Vallecano și Mallorca, din etapa a 19-a din La Liga. El a […] The post Câte meciuri ratează Andrei Raţiu după accidentare appeared first on Antena Sport.
Horaţiu Moldovan e aproape să semneze cu noua echipă. Împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo la începutul sezonului, portarul român e gata de o nouă aventură. După ce s-a zvonit că ar fi dorit în Serie B sau în Belgia, în această perioadă de mercato, Horaţiu Moldovan negociază în acest moment cu Arouca, formaţie […] The post Horaţiu Moldovan s-a decis! Cu ce echipă semnează appeared first on Antena Sport.
Gafă uluitoare la Australian Open. A crezut că a câștigat meciul la 7-1 în tie-break, dar a ajuns să piardă # Antena Sport
Sebastian Ofner nu va mai uita niciodată regulile din tenis după ce bucuria prematură pentru victorie s-a transformat într-un coşmar împotriva lui Nishesh Basavareddy în calificările de la Australian Open, miercuri, relatează Reuters. Ofner părea că va trece în runda următoare când a preluat conducerea cu 6-1 în tiebreak-ul setului decisiv împotriva americanului Basavareddy, în […] The post Gafă uluitoare la Australian Open. A crezut că a câștigat meciul la 7-1 în tie-break, dar a ajuns să piardă appeared first on Antena Sport.
Karolina Pliskova, câştigătoarea trofeului de la Cluj în 2024, a primit un wild card şi va juca pe tabloul principal al Transylvania Open WTA 250, ediţia 2026. Organizatorii turneului de tenis feminin din Cluj au anunţat şi acordarea a două wild carduri către Ana Bogdan şi Miriam Bulgaru. Cel de-al patrulea wild card merge către […] The post Karolina Pliskova a primit un wild card la Transylvania Open appeared first on Antena Sport.
Fotbalul iranian este în doliu. La doar 17 ani, Rebin Moradi era o speranţă pentru viitorul fotbalului din ţara sa. Cariera sa s-a încheiat brusc joia trecută, când a fost împuşcat mortal de poliţie în timpul unei manifestaţii la Teheran, potrivit ONG-ului Hengaw for Human Rights . Tânărul fotbalist juca pentru echipele de juniori ale […] The post Rebin Moradi a fost împuşcat mortal la 17 ani, în timpul protestelor de la Teheran appeared first on Antena Sport.
În urmă cu. . . treizeci şi doi de ani, în 1994, Venus Williams a obţinut prima sa victorie în circuitul WTA la Bank of the West Classic. Profesionistă de la vârsta de 14 ani, campioana americană continuă să joace. „Victoria şi înfrângerea nu au vârstă”, a declarat ea la Auckland. „Când ajungi pe teren, […] The post Record uriaş pentru Venus Williams la Australian Open appeared first on Antena Sport.
“Nu ajunge nici la talpa pantofului lui Xabi Alonso”. Un fost jucător al Barcelonei, atac furibund spre Arbeloa # Antena Sport
Venirea lui Alvaro Arbeloa drept antrenor principal la Real Madrid nu este văzută cu ochi buni de toate personajele din fotbal. Un exemplu este Oscar Garcia, jucător care a îmbrăcat tricoul Barcelonei în aproape 100 de partide, el având un discurs extremd de dur la adresa înlocuitorului lui Xabi Alonso. Real Madrid a luat recent […] The post “Nu ajunge nici la talpa pantofului lui Xabi Alonso”. Un fost jucător al Barcelonei, atac furibund spre Arbeloa appeared first on Antena Sport.
Gică Hagi a făcut primul transfer la Farul Constanța. Clubul a anunţat astăzi transferului lui Rareș Fotin (18 ani). Fundașul cu o înălţime de 196 cm a evoluat ultima dată la juniorii clubului Club Gimnastic Manresa, deținut de fostul mare jucător spaniol Gerard Pique. Rareș Fotin a mai evoluat la academia celor de la Girona […] The post Primul transfer făcut de Gică Hagi la Farul Constanţa appeared first on Antena Sport.
