Imprimarea 3D de organe: cât de aproape suntem de o nouă revoluție în medicină?

20:40

Va ataca Trump Iranul pentru a-i ajuta pe protestatari și pentru a da o lovitură gravă regimului islamic de la Teheran? Este cea mai importantă întrebare din lume în acest moment. Probabil nimeni în afară de liderul de la Washington nu știe răspunsul cu siguranță. Este destul de probabil că nici măcar Trump nu este […]