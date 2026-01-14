Imprimarea 3D de organe: cât de aproape suntem de o nouă revoluție în medicină?
Aktual24, 14 ianuarie 2026 23:10
Imprimarea 3D nu mai este doar o tehnologie de laborator sau un instrument pentru crearea de prototipuri din plastic sau metal. În prezent, ea deschide drumul către una dintre cele mai mari revoluții medicale ale secolului, oferind posibilitatea de a tipări organe umane funcționale. Imaginează-ți un viitor în care așteptarea unui transplant nu mai înseamnă […]
• • •
Acum 10 minute
23:20
Cipru anchetează „moartea sinistră” a unui diplomat rus despre care se spune că ar fi fost spion GRU # Aktual24
Autoritățile din Cipru investighează „moartea nenaturală” a unui diplomat la ambasada Rusiei. Moartea diplomatului survine în timp ce poliția încearcă, de asemenea, să ajungă la rădăcina unui scandal de corupție care zguduie țara, informează The Guardian. „Incidentul de la ambasadă este tratat ca o moarte nenaturală, deoarece se pare, pe baza autopsiei, că a fost […]
Acum 30 minute
23:10
23:00
Nicio veste privind soarta primului protestatar iranian condamnat la moarte. El urma să fie executat miercuri # Aktual24
Un membru al familiei lui Erfan Soltani, primul protestatar iranian condamnat la moarte, a declarat că nu știe dacă acesta mai este în viață, după ce termenul limită pentru execuția sa a expirat fără nicio veste din partea autorităților. Soltani, în vârstă de 26 de ani, angajat al unui magazin de haine, a fost arestat […]
Acum o oră
22:40
Militari francezi vor participa la o misiune militară în Groenlanda alături de alte țări europene, a declarat AFP miercuri, citând armata franceză, fără a oferi detalii suplimentare, scrie Le Figaro. Suedia și Germania au anunțat în aceeași zi că vor trimite câțiva militari pe această insulă care a atras atenția președintelui american Donald Trump, în […]
22:30
Ministrul danez de Externe: Există un „dezacord fundamental” privind Groenlanda după discuțiile cu SUA # Aktual24
Ministrul de externe al Danemarcei, Løkke Rasmussen, a declarat, miercuri, că există în continuare un „dezacord fundamental” cu președintele Donald Trump privind Groenlanda, după discuții la Washington cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, potrivit Associated Press. Miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei au declarat că nu sunt de acord cu […]
Acum 2 ore
22:20
FBI a percheziționat locuința unui reporter de la Washington Post în cadrul unei anchete privind documente clasificate scurse în presă # Aktual24
Agenții FBI au percheziționat miercuri locuința unui reporter de la Washington Post, în cadrul unei anchete privind scurgerile de informații privind un contractor al Pentagonului acuzat că a furat informații clasificate, a anunțat Departamentul de Justiție. Jurnalistei Hannah Natanson, care a relatat despre transformarea guvernului federal de către președintele Donald Trump, i-au fost confiscate un […]
21:30
Evacuări de personal de la baza militară americană din Qatar. Mai multe țări își avertizează cetățenii să plece din Iran # Aktual24
O parte din personalul de la baza militară americană Al Udeid din Qatar a fost sfătuit să evacueze zona până miercuri seara, a adeclarat un oficial american. Decizia a venit în contextul în care un oficial superior din Iran a adus în discuție un atac iranian anterior de acolo. Oficialul, care a vorbit miercuri cu […]
Acum 4 ore
21:20
SUA îngheață procedurile de vize pentru cetățenii din 75 de țări. Pe listă se află alături de Somalia, Rusia, Brazilia și Republica Moldova, Albania sau Macedonia de Nord # Aktual24
Statele Unite au anunțat miercuri înghețarea tuturor procedurilor de vize pentru 75 de țări, în cadrul luptei împotriva imigrației, lansată de președintele Donald Trump, potrivit AFP, citată de Agerpres. Puțin mai devreme, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a redistribuit pe X un articol publicat pe site-ul postului Fox News. Potrivit acestuia, măsura […]
21:20
La ce misiuni externe vor participa soldații României în 2026. Ei vor ajunge inclusiv în Sudanul de Sud # Aktual24
Ministerul Apărării Naţionale a transmis miercuri că, în anul 2026, Armata României va participa la o serie de misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, desfăşurate sub conducerea NATO, Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite şi OSCE. Potrivit informaţiilor furnizate de Ministerul Apărării Naționale, principalele misiuni şi operaţii la care vor participa militarii români în […]
21:00
O rață prinsă în gheața de pe lacul Ciuperca din Tulcea a fost salvată, miercuri, de pompieri, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Delta. Intervenția pompierilor a fost solicitată la numărul unic de urgență 112 pentru două păsări, însă una dintre ele a reușit să se elibereze până când au ajuns salvatorii. Pasărea […]
21:00
Reactor nuclear pe Lună. Departamentul Energiei (DOE) și NASA își reînnoiesc angajamentul, reactorul ar urma să fie amplasat până în 2030 # Aktual24
NASA și Departamentul Energiei al SUA (DOE) au finalizat un acord pentru cercetarea și dezvoltarea unui sistem de alimentare cu energie de suprafață prin fisiune. Această colaborare se concentrează pe desfășurarea unui reactor nuclear pe Lună până în 2030 pentru a sprijini campania Artemis și a oferi o bază pentru misiunile pe Marte, relatează Interesting […]
20:50
Explozie la Biroul Cazier și Evidență Operativă din Lugoj: Nu se știe care a fost cauza, a fost cerut ajutorul specialiștilor în securitate minieră de la Petroșani # Aktual24
O explozie s-a produs miercuri dimineață în curtea sediului Poliției Rutiere din Lugoj. Deflagrația nu a fost urmată de un incendiu, însă a pus la pământ o anexă a instituției în care funcționa biroul de cazier. Trei angajati au avut nevoie de îngrijiri medicale, doi dintre ei ajungând la spital cu arsuri, iar a treia […]
20:50
Iranul, un nou front: Grupuri de separatiști kurzi au încercat să intre din Irak. Sunt 10 milioane de kurzi în Iran # Aktual24
Grupări separatiste kurde înarmate au încercat să treacă granița în Iran din Irak, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu situația, un semn că entități din afara țării ar putea încerca să profite de instabilitatea apărută după zile de represiune a protestelor împotriva Teheranului. Cele trei surse – între care un înalt oficial iranian […]
20:50
Ce pensie are un fost general al armatei. MApN transmite că are în evidențe 88.037 beneficiari de pensii militare de stat # Aktual24
Ministerul Apărării Naționale a transmis că, în luna decembrie 2025, în evidențele Casei de pensii sectoriale se aflau în plată 88.037 beneficiari de pensii militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Apărării Naționale, dintre aceştia, 82.161 beneficiari aparţineau MApN, 2.017 aparţineau Serviciului de Informaţii Externe, 1.667 Serviciului de […]
20:40
Va ataca Trump Iranul pentru a-i ajuta pe protestatari și pentru a da o lovitură gravă regimului islamic de la Teheran? Este cea mai importantă întrebare din lume în acest moment. Probabil nimeni în afară de liderul de la Washington nu știe răspunsul cu siguranță. Este destul de probabil că nici măcar Trump nu este […]
20:40
Criminalul care și-a ucis mama în Franța a fost prins la Cluj. Femeia era medic cardiolog în apropiere de Strasbourg # Aktual24
Poliția Cluj a anunțat, miercuri, că tânărul care și-a ucis mama, medic în Franța, a fost prin la Cluj. ”Căutat de către autoritățile din Franța, pentru infracțiunea de omor, depistat în municipiul Cluj-Napoca În urma unor informații de interes operativ, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Serviciul de Investigații Criminale și Poliția Municipiului Cluj-Napoca au […]
20:30
În lumea modernă, copilăria se desfășoară adesea în fața unor ecrane luminoase și atractive, care promit distracție, educație și explorare. Telefoanele inteligente, tabletele și televizoarele au devenit omniprezente, iar accesul la informație nu a fost niciodată mai facil. Însă această disponibilitate nesfârșită de conținut vizual și interactiv ridică întrebări fundamentale: cum afectează tehnologia dezvoltarea limbajului […]
20:20
Presshub: UE face încă un pas spre „Europa cu mai multe viteze”: finanțarea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro prin cooperare consolidată și datorie comună # Aktual24
Decizia Uniunii Europene de a apela la mecanismul cooperării consolidate pentru finanțarea comună a sprijinului destinat Ucrainei marchează o schimbare importantă în modul de funcționare al blocului comunitar. Fără a mai aștepta unanimitatea tuturor celor 27 de state membre, o majoritate largă a ales să meargă mai departe prin împrumuturi comune, redeschizând atât dezbaterea despre […]
20:10
”China a devenit fabrica planetei la o scară nemaiîntâlnită”. China și anul în care exporturile au rescris ordinea economică globală # Aktual24
În tăcerea statisticilor oficiale publicate miercuri la Beijing se ascunde o realitate care zguduie piețele mondiale: China a înregistrat cel mai mare surplus comercial din istoria economiei globale. Niciodată până acum o singură țară nu a vândut atât de mult lumii și nu a cumpărat atât de puțin în schimb. Potrivit Administrației Generale a Vămilor, […]
20:10
UE lucrează pentru a deveni o „mare putere militară” (powerhouse), a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la o reuniune cu ușile închise în Parlamentul European, miercuri. „Știm că trebuie să fim puternici, iar puterea înseamnă… Nu suntem o mare putere militară, dar ne construim capacitatea de a deveni o mare putere militară”, […]
20:00
Suedia trimite militari în Groenlanda: ”La cererea Danemarcei, Suedia trimite personal al forţelor armate” # Aktual24
Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a anunţat că miercuri vor ajunge în Groenlanda ofiţeri ai armatei suedeze, trimişi la cererea Danemarcei pentru a participa la pregătirea de manevre militare, informează EFE, citată de Agerpres. „Astăzi sosesc în Groenlanda ofiţeri ai forţelor armate suedeze. Fac parte dintr-un grup de mai multe ţări aliate”, a scris Kristersson pe […]
19:40
Plante și substanțe naturale cu efecte medicale reale: ghimbirul, lavanda, turmericul, ceaiul verde, mierea # Aktual24
În tumultul vieții moderne, când ritmul alert și stresul par să ne definească fiecare zi, mulți dintre noi uităm că soluțiile pentru sănătate nu se află doar în farmacii sau în laboratoare sofisticate, ci în însăși natura care ne înconjoară. Plantele și substanțele naturale au fost folosite încă din cele mai vechi timpuri, iar tradițiile […]
Acum 6 ore
18:30
Rusia bombardează sălbatic infrastructura energetică civilă a Ucrainei. Asta înseamnă că milioane de ucraineni sunt lăsați fără căldură sau fără energie electrică în plină iarnă, de altfel cea mai friguroasă din ultimii ani. Nu este o întâmplare. Rusia face asta pentru a forța Ucraina să îngenuncheze. Atacurile din 9-11 ianuarie și cel din 13 ianuarie […]
18:10
Liderii G7 vor face presiuni asupra lui Donald Trump la Davos pentru a susține garanțiile de securitate pentru Ucraina – FT # Aktual24
Săptămâna viitoare, aliații Kievului din Grupul celor Șapte urmează să se întâlnească cu președintele SUA, Donald Trump, la Davos, pentru a-și asigura sprijinul personal pentru garanțiile de securitate pentru Ucraina în urma unui armistițiu. Liderii Italiei, Germaniei, Franței, Canadei și Regatului Unit, precum și șeful Comisiei Europene, urmează să participe la o întâlnire planificată a […]
18:00
Comisia Europeană a prezentat defalcarea unui colac de salvare financiar de 90 de miliarde de euro (105 miliarde de dolari) pentru Ucraina, cea mai mare parte a fondurilor fiind destinată apărării, pe măsură ce războiul din Ucraina se apropie de al cincilea an. Șaizeci de miliarde de euro (70 de miliarde de dolari) sunt alocate […]
17:40
Într-o mișcare surprinzătoare care poate rescrie regulile competiției globale pentru inteligența artificială, Statele Unite au aprobat reluarea vânzărilor de cipuri avansate AI produse de Nvidia către China. Anunțul a fost făcut de Departamentul Comerțului și marchează o schimbare majoră în politica americană privind exporturile de tehnologie sensibilă, restricții impuse pentru a controla evoluția tehnologică și […]
Acum 8 ore
17:20
Times: Forțele speciale ale UK se pregătesc să confiște petrolul rusesc transportat de „flota din umbră”. Petrolul va fi utilizat pentru a ajuta Ucraina # Aktual24
Marea Britanie studiază planuri de utilizare a petrolului confiscat de la navele „flotei din umbră” rusești pentru a finanța sprijinul militar pentru Ucraina. Conform opțiunilor discutate, Londra nu numai că ar opri fluxul de fonduri către mașina militară rusă, dar ar redirecționa banii obținuți din vânzarea petrolului sancționat către Ucraina. Încă nu este clar dacă […]
17:10
Zeci de refugiați, majoritatea de origine somaleză, au fost arestați în ultimele zile de agenții federali de imigrație din Statele Unite și transferați în centre de detenție din Texas. Informațiile au fost confirmate de avocați ai refugiaților și de organizații pentru drepturile omului, care avertizează asupra unei acțiuni fără precedent împotriva unor persoane admise legal […]
17:00
Statele Unite retrag o parte din personalul de la baze militare importante din Orientul Mijlociu, ca o măsură de precauţie în contextul tensiunilor din regiune, a declarat miercuri agenţiei Reuters un oficial american, sub rezerva anonimatului. Dezvăluirea a fost precedată de remarci ale unui oficial iranian de rang înalt, care afirmase – tot miercuri, pentru […]
16:50
Profesorul Papahagi, scurt: ”Georgescu a sucit mințile tuturor tâmpiților din țara asta” – VIDEO # Aktual24
Profesorul clujean Adrian Papahagi are un un comentariu scurt la înregistrarea virală în care Călin Georgescu pare că repetă un text dintr-un film de desene animate. ”Deșteptul proștilor! Un idiot care recită sentențios din desene animate. Ăsta a sucit mințile tuturor tâmpiților din țara asta”, a scris Papahagi pe Facebook. Pe rețelele de socializare s-a […]
16:40
Premierul Canadei, Mark Carney, a pornit într-o călătorie cu miză uriașă: o vizită oficială în China menită să repare relații înghețate de ani de zile și să deschidă noi drumuri economice pentru o țară tot mai neliniștită de dependența sa de Statele Unite. Este prima vizită a unui prim-ministru canadian la Beijing din 2017 iar […]
16:30
Donald Trump a declarat că SUA vor lua „măsuri foarte ferme” împotriva Iranului dacă va executa protestatari, deoarece grupurile pentru drepturile omului spun că peste 2.400 de demonstranți antiguvernamentali au fost uciși într-o represiune violentă a autorităților iraniene. Rudele lui Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, care a fost reținut săptămâna trecută, au […]
16:20
Câti bani au primit partidele de la stat pentru luna ianuarie: AUR a încasat peste a încasat 2.800.000 lei # Aktual24
Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat miercuri valoarea subvențiilor acordate partidelor politice de la bugetul de stat și virate în luna ianuarie 2026, suma totală ridicându-se la 14.471.475 lei. „Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștința publicului valoarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și virate în contul fiecărui partid politic în luna ianuarie 2026”, se […]
16:10
Studiu Copernicus, semne tot mai rele pentru omenire: 2025 a fost al treilea cel mai cald an la nivel global și în Europa # Aktual24
Încălzirea globală este din ce în ce mai evidentă. 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată, atât la nivel global, cât și în Europa. Ultimii trei ani – 2024, 2023 și 2025, în această ordine – au fost cei mai fierbinți înregistrati vreodată la nivel global. Temperaturile medii globale din această […]
16:00
Firea, pusă la punct de Vlad Voiculescu: ”În Parlamentul European nu se joacă ‘cine urlă mai tare’, ci ‘cine știe dosarul’” # Aktual24
Europarlamentarul Vlad Voiculescu ironizează reacția pe care Gabriela Firea, și ea europarlamentar din partea PSD, a avut-o față de acordul UE – Mercosur. ”Am citit – cu ceva întârziere – ce a postat zilele astea doamna Gabriela Firea apropo de Mercosur și voturile de aici, din Parlamentul European. Am impresia că doamna Firea e foarte […]
15:50
”Groenlanda este vitală pentru SUA, pentru Golden Dome”, anunță Trump. Replica Uniunii Europene # Aktual24
Statele Unite „au nevoie de Groenlanda din raţiuni de securitate naţională”, a afirmat miercuri preşedintele american Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social, precizând că acest lucru „este vital pentru Golden Dome (proiectul de scut antirachetă – n.r.) pe care noi îl construim”, conform AFP, citată de Agerpres. „NATO ar trebui să deschidă […]
15:40
Politico: UE intenționează să numească un reprezentant unic pentru negocierile de pace cu Rusia # Aktual24
Guvernele europene solicită conducerii UE să numească un reprezentant separat pentru a negocia cu Rusia soluționarea războiului dintre Rusia și Ucraina, temându-se că Washingtonul va ajunge la un acord cu Moscova fără ele. Franța și Italia, printre altele, susțin acest plan. Acestea au obținut sprijinul Comisiei Europene și al altor câteva țări, relatează Politico, citând […]
Acum 12 ore
15:20
Aurul își continuă marșul spre 5.000 de dolari pe uncie. Argintul depășește pragul de 90 de dolari # Aktual24
Aurul a urcat miercuri până aproape de un vârf record stabilit în sesiunea precedentă, în timp ce argintul a depășit pragul nemaiîntâlnit de 90 de dolari, deoarece valorile inflației americane, mai slabe decât se așteptau, au consolidat pariurile privind reducerea ratelor dobânzii pe fondul incertitudinii geopolitice continue. Aurul spot a crescut cu 0,9%, ajungând la […]
15:10
Excedentul comercial al Chinei crește cu 20%, ajungând la un record de 1,2 trilioane de dolari, chiar și cu tarifele impuse de Trump # Aktual24
Excedentul comercial al Chinei a crescut la un record de aproape 1,2 trilioane de dolari în 2025, a anunțat guvernul miercuri, deoarece exporturile către alte țări au compensat încetinirea livrărilor către SUA sub presiunea creșterii tarifelor impuse de președintele Donald Trump. Exporturile Chinei au crescut cu 5,5% pe întregul an trecut, ajungând la 3,77 trilioane […]
15:10
Oana Lovin și Cerva, trimise în judecată de procurori pentru ”lovire și alte violențe”. Lovin plânge la RTV: ”Ne-am trezit acum că suntem bune de mers în instanță pentru loviri” – VIDEO # Aktual24
Judecătoria Sectorului 1 București a dispus începerea judecății în dosarul în care sunt trimise în judecată activistele ”suveraniste” Oana-Elena Lovin și Codruța-Roxana Cerva, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Acestea au agresat un tânăr, în aprilie 2021, în fața Ministerului Sănătății. Astfel, pe 22 decembrie, la peste 4 ani de la incidente, Judecătoria a […]
14:40
Teama de SUA. Tot mai multe nave din „flota din umbră” caută protecție sub pavilion oficial rusesc # Aktual24
După ce SUA au confiscat petroliere care transportau petrol venezuelean, 26 de nave din „flota din umbră” au ales înmatricularea în Rusia. Acest lucru le oferă acoperire politică și crește riscurile geopolitice. „Flota din umbră” de petroliere care transportă petrol ilegal în întreaga lume se grăbește să obțină o potențială protecție sub pavilion rusesc, după […]
14:30
Război în ANPC între director și președintele instituției. Președintele anunță că directorul nu reprezintă ANPC # Aktual24
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor se delimitează total de punctele de vedere ale unor actuali şi foşti angajaţi cu privire la modul de organizare/reorganizare a instituţiei, după ce directorul general al Autorităţii, Paul Anghel, a criticat, pe pagina sa de Facebook, intenţia autorităţilor de restructurare a instituţiei. „În contextul ultimelor apariţii în spaţiul public ale […]
14:30
Procuror din Iași, condamnat la 8 ani de pușcărie: ”Secretul nostru trebuie păstrat până în mormânt” # Aktual24
Constantin Daniel Bosînceanu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, judeţul Iaşi, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bacău la opt ani de închisoare pentru viol, într-un dosar în care este acuzat că a constrâns o minoră, prin violenţă fizică şi ameninţarea cu moartea, să întreţină în mod repetat raporturi sexuale cu […]
14:10
Iulia Timoșenko, scandal de corupție. Este acuzată că a cumpărat voturi ale unor parlamentari # Aktual24
Iulia Timoșenko, lidera partidului Batkivșcina (Patria), este acuzată că a oferit diferite sume de bani membrilor parlamentului, a declarat Olha Postolyuk, purtător de cuvânt al Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO). După ce Biroul Național Anticorupție (NABU) a pus sub acuzare mai mulți legislatori din partidul președintelui Volodimir Zelenski în decembrie, Timoșenko a inițiat discuții privind oferirea […]
14:00
Danemarca trimite și mai multe trupe în Groenlanda. Se vor alătura militari și din alte state # Aktual24
Danemarca a început desfășurarea de echipamente militare și noi trupe în Groenlanda, pe fondul tensiunilor în creștere legate de importanța strategică a insulei arctice și al reluării solicitărilor de către Statele Unite, potrivit unor relatări din presa daneză. Postul public danez DR a informat miercuri, citat de agenția Anadolu, că un comandament de avangardă a […]
13:40
SUA pregătesc un plan de reconstrucție a Venezuelei. Stabilizarea sistemului energetic este prioritatea # Aktual24
Casa Albă studiază mecanisme de finanțare a unei reconstrucții la scară largă a infrastructurii Venezuelei după înlăturarea lui Nicolas Maduro. Potrivit reprezentanților administrației americane, Corporația Internațională de Finanțare a Dezvoltării (DFC) ar putea fi principalul instrument. Prima prioritate este stabilizarea sistemului energetic al țării, aflat în declin după decenii de lipsă de investiții. Restaurarea rețelei […]
13:10
Hollywoodul este din nou în centrul atenției, de data aceasta din cauza unui incident care îl implică pe actorul canadian Kiefer Sutherland, cunoscut pentru rolul emblematic al agentului Jack Bauer în serialul 24 și pentru interpretarea președintelui SUA în Designated Survivor. Poliția din Los Angeles a anunțat că Sutherland a fost arestat luni dimineață, fiind […]
12:40
O dimineață obișnuită de miercuri s-a transformat într-un coșmar în nord-estul Thailandei. Un tren de pasageri care circula de la Bangkok spre provincia Ubon Ratchathani a fost lovit în plin de o macara uriașă prăbușită de pe un șantier feroviar. În doar câteva secunde, liniștea drumului a fost spulberată de metal îndoit, foc și țipete. […]
12:40
Emisarul lui Trump s-a întâlnit în secret cu fostul prinț moștenitor iranian pentru a discuta despre proteste # Aktual24
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Stephen Witkoff, s-a întâlnit în secret în weekend cu fostul prinț moștenitor exilat al Iranului, Reza Pahlavi, pentru a discuta despre protestele care fac ravagii în Iran. Publicația americană Axios a aflat despre acest lucru de la un oficial american bine informat. Oficial american a declarat că administrația […]
12:10
Stupoare în SUA după ce secretarul pentru Interne, Kristi Naom, a promovat sloganul „Pentru unul de-ai noștri vor plăti toți ai voștri”. Acesta a folosit de naziști în masacrul din satul Lidice # Aktual24
La o conferință de presă desfășurată la One World Trade Center din New York, Secretarul pentru Securitate Internă al SUA, Kristi Noem a avut afișat, pe tribuna de la care a vorbit, sloganul „ONE OF OURS, ALL OF YOURS”, care s-ar traduce literal prin „Unul de-al nostru, toți ai voștri”, dar înseamnă, de fapt că […]
