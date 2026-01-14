Anotimpul marilor investiţii verzi. Enery dă startul parcului hibrid Ogrezeni, Giurgiu, unul dintre cele mai mari din Europa. Parcul solar-stocare, gata în 2027

00:15

Într-o lume în care totul e la un scroll distanţă, adevărata diferenţă nu o mai face cine are acces la cunoaştere, ci cine ştie să caute informaţia, să o verifice şi să o transforme în decizii reale. De aici apare o schimbare subtilă, dar extrem de puternică: „vreau să ştiu” nu mai e doar o curiozitate, ci devine o superputere, care te ajută să înţelegi că educaţia e motorul de creştere pe toate planurile, la orice vârstă.