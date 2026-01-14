Mastercard lansează un program de loialitate pentru clienţii persoane fizice din România, care permite transformarea punctelor în cashback sau vouchere

13:15

Banii din programul Tran­ziţie Justă vor aduce în judeţul Galaţi investiţii într-o fabrică nouă de mobilă, un hotel de pa­tru stele şi un aparthotel, un service auto dar şi în extinderea producţiei unei fabrici de mezeluri, arată datele publice de la ADR Sud-Est. Ultimele date arată că s-au semnat contracte pen­tru 58 de proiecte, cu o valoare totală de 888 mil. lei (175 mil. euro), potrivit calculelor ZF. Patru din aces­te proiecte sar de 10 mil. euro fiecare.