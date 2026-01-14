Mastercard lansează un program de loialitate pentru clienţii persoane fizice din România, care permite transformarea punctelor în cashback sau vouchere
Ziarul Financiar, 14 ianuarie 2026 14:00
Mastercard lansează un program de loialitate pentru clienţii persoane fizice din România, care permite transformarea punctelor în cashback sau vouchere
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
14:15
14:15
China zguduie pieţele mondiale cu un excedent comercial record de aproape 1,2 trilioane de dolari. Exporturile Beijingului explodează către Asia, Africa şi America Latină în faţa presiunilor americane, în timp ce economia globală resimte forţa manufacturii chineze şi tensiunile comerciale escaladează # Ziarul Financiar
Acum 30 minute
14:00
Acum o oră
13:45
13:45
13:30
Acum 2 ore
13:15
Proiecte în valoare totală de 175 mil. euro semnate în Galaţi, cu bani din Tranziţie Justă: un service auto, o fabrică de mobilă, un hotel dar şi investiţii în extinderea producţiei unei fabrici de mezeluri # Ziarul Financiar
Banii din programul Tranziţie Justă vor aduce în judeţul Galaţi investiţii într-o fabrică nouă de mobilă, un hotel de patru stele şi un aparthotel, un service auto dar şi în extinderea producţiei unei fabrici de mezeluri, arată datele publice de la ADR Sud-Est. Ultimele date arată că s-au semnat contracte pentru 58 de proiecte, cu o valoare totală de 888 mil. lei (175 mil. euro), potrivit calculelor ZF. Patru din aceste proiecte sar de 10 mil. euro fiecare.
13:15
13:00
12:45
Încă un grup străin are portofoliu imobiliar de peste 1 mld. euro în Europa Centrală şi de Est: francezii de la Auchan îşi evaluează businessul de real estate din România şi Polonia la 1 mld. euro # Ziarul Financiar
Grupul francez Auchan, cunoscut mai ales pentru magazinele alimentare care poartă acest brand, se numără printre marii proprietari imobiliari din Europa şi din România, având un portofoliu de real-estate evaluat la 5,9 mld. euro. E vorba de 678 de puncte de vânzare – hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate modernă şi puncte de colectare, cu o suprafaţă totală de 5,7 milioane de metri pătraţi.
12:45
12:30
12:30
12:30
Acum 4 ore
12:15
12:15
Bursa pune capăt seriei de recorduri absolute, însă tranzacţiile depăşesc pentru a patra oară la rând pragul de 100 mil. lei # Ziarul Financiar
După opt şedinţe consecutive de creştere şi multiple maxime istorice, indicele de referinţă BET a înregistrat o scădere uşoară, de 0,05% la finele şedinţei de tranzacţionare din 13 ianuarie, potrivit datelor BVB.
11:45
Radu Magdin, Smartlink Communications: România are nevoie de un summit în care să spună cât mai concret ce vrea sa fie în următorii 10-15 ani, asta apropo de declaraţia preşedintelui Nicuşor Dan despre un plan de ţară. Dar summitul „Invest in Romania” trebuie sa ofere acces real, nu să fie o conferinţă obosită şi birocratică # Ziarul Financiar
11:45
Bursă. Ce a făcut Cris-Tim de la debutul la Bursa de Valori: investitorii care au subscris în oferta de listare au astăzi un randament de circa 16% # Ziarul Financiar
Cris-Tim Family Holding (simbol bursier CFH), unul dintre cei mai mari producători locali din industria alimentară, controlat în proporţie de 65,5% de familia Timiş, afişează un avans de 15,8% al preţului acţiunilor de la încheierea ofertei publice de listare încheiată în toamnă, de la 16,5 lei la 19,1 lei per unitate în după-amiaza de ieri.
11:30
11:15
Bursă. Statul român, marele câştigător al raliului bursier din 2025: companiile sale strategice, mai valoroase cu 30 de miliarde de lei. Este un moment bun de vânzare? # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost unul spectaculos pentru Bursa de Valori Bucureşti şi, implicit, pentru investitori. Indicele BET a închis la un maxim istoric de 24.439 de puncte, cu un avans de 46% faţă de începutul anului şi de 55% dacă sunt incluse dividendele, cel mai bun ritm anual din 2009 încoace.
11:00
Consiliul de Administraţie al Companiei TAROM l-a numit marţi pe Bogdan Costaş în funcţia de director general interimar al companiei.
11:00
11:00
11:00
11:00
10:45
10:30
Familia Muntmark revine în piaţa care a consacrat-o, energia eoliană: cine a pus în funcţiune anul trecut parcuri eoliene şi cum a evoluat cel mai important sector verde din piaţă? # Ziarul Financiar
În 2024, eolienele au fost a patra cea mai importantă forţă de producţie de energie din România, înaintea cărbunilor. După un deceniu de îngheţ, piaţa revine la investiţii. În 2025, numele familia Muntmark se întoarce pe şantier pentru a-şi consolida numele de unul dintre cei mai puternici jucători din sectorul eolian.
Acum 6 ore
10:15
Cum văd fermierii din România acordul UE cu MERCOSUR: „România este unul dintre principalii producători de cereale din UE. Importurile pot genera presiune asupra preţurilor, pot accentua volatilitatea pieţei şi pot reduce capacitatea fermierilor de a investi. UE se construieşte împreună cu fermierii, nu în absenţa lor” # Ziarul Financiar
10:15
ZF Live. Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR: Mă aştept la o creştere a investiţiilor în 2026. Această creştere se va datora stabilizării mediului economic, printre altele. O mare variabilă aici este sectorul public # Ziarul Financiar
Anul 2026 este de aşteptat să vină cu o creştere a investiţiilor, care va fi datorată, printre altele, stabilizării mediului economic, după ce anul trecut s-a dat startul unei noi ere fiscale. Totuşi, există un semn de întrebare legat de sectorul public, a explicat Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
10:15
10:00
09:45
Debora Revoltella, economistă-şefă a BEI : Diferiţi factori - atât interni, cât şi internaţionali, în special evoluţiile în materie de reglementare - continuă să afecteze condiţiile de acordare a creditelor în regiune # Ziarul Financiar
Băncile din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est (CESEE) raportează tendinţe de îmbunătăţire în condiţiile în care cererea de credite rămâne robustă, în special din partea companiilor, în timp ce băncile anticipează o îmbunătăţire uşoară a ofertei de credite după o perioadă de contracţie, potrivit unui sondaj privind activitatea de creditare a băncilor din CESEE realizat de Banca Europeană de Investiţii (BEI).
09:45
09:15
Bursă. Viitorul începe astăzi. BT Capital Partners, divizia de servicii de brokeraj a Băncii Transilvania, a acordat acţiunilor One United Properties un preţ-ţintă de 60 de lei: randament potenţial de circa 100% # Ziarul Financiar
Brokerii celei mai mari bănci din România văd potenţial de dublare pentru o companie din structura indicelui BET, de referinţă pentru piaţa locală de capital, reiese dintr-un raport de analiză.
09:15
09:00
08:45
Bursă. Acţiunile DN Agrar, în creştere după anunţarea rezultatelor operaţionale din 2025 # Ziarul Financiar
Cu 6,5% se apreciau acţiunile companiei DN Agrar (simbol bursier DN) la mijlocul şedinţei de tranzacţionare de marţi, pe măsură ce investitorii reacţionau la raportul operaţional publicat înaintea deschiderii.
08:45
Bursă. Horia Cardoş face un nou pariu pe o piaţă mică din România, cu potenţial de creştere datorită restaurantelor fine dining: Agroland cumpără un producător de pui şi ouă de raţă din Buzău # Ziarul Financiar
Agroland Business System, companie fondată de antreprenorul Horia Cardoş, a cumpărat Avirom din Buzău, o companie românească activă în producţia de pui de găină şi de raţă de o zi, precum şi de ouă de găină şi de raţă.
Acum 8 ore
08:15
Radiografia Europei Centrale şi de Est de la Viena: ce susţine creşterea şi ce ameninţă echilibrele economiilor din regiune. România oferă stabilitate şi randamente atractive pentru investitori, dar are nevoie de consolidare fiscală şi pieţe de capital mai profunde # Ziarul Financiar
Omer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, a deschis intervenţiile din primul panel al unuia dintre cele mai importante evenimente financiar din Europa Centrală şi de Est, desfăşurat la Viena, subliniind că România este într-o poziţie bună în regiune, în pofida provocărilor globale, iar sistemul bancar se află „în cea mai bună formă din istorie”.
08:15
ZF IT Generation. Lucian Popovici, fondator: Bridging Innovation, companie de consultanţă AI: Văd o nevoie uriaşă de servicii de consultanţă în implementarea inteligenţei artificiale în România # Ziarul Financiar
După 25 de ani în care a construit echipe şi a condus proiecte de digitalizare în multinaţionale precum Deloitte, Ericsson, Deutsche Bank şi Cegeka, Lucian Popovici a decis să plece din lumea corporaţiilor şi să lanseze propria firmă de consultanţă. Bridging Innovation, înfiinţată în această lună, vizează o nişă pe care antreprenorul o consideră neacoperită: consultanţa de implementare AI pentru companiile mari şi medii din România.
08:15
Acum 24 ore
00:45
Disillusionomics - Ce se întâmplă când o generaţie creşte cu promisiuni economice care nu se materializează niciodată? Pe măsură ce primii membri ai Gen Z se apropie de pragul de 30 de ani, obiceiurile economice ale unei generaţii care nu a trecut prin marea recesiune din 2008 arată tot mai diferit faţă de cele ale millennials, care au trăit acea criză şi haosul ce a urmat # Ziarul Financiar
00:30
00:30
00:30
00:30
Amenda pentru derapaj: consumul scade brutal în noiembrie, cu aproape 5%, dar încasările din TVA cresc cu 20% an la an. Cea mai dură lecţie a anilor 2024 şi 2025 este că degeaba arunci bani cu nemiluita în economie şi ai deficite bugetare de peste 8% din PIB dacă nu ai capacitate locală de producţie să răspunzi acestei cereri suplimentare, care se duce în import # Ziarul Financiar
00:30
Guvernul estimează că se va împrumuta cu cel puţin 12 mld. euro de pe pieţele externe anul acesta. Necesarul de finanţare în 2026: peste 52 mld. euro # Ziarul Financiar
Guvernul estimează că se va împrumuta cu cel puţin 12 mld. euro de pe pieţele financiare internaţionale anul acesta în condiţiile în care necesarul de finanţare total al României în anul 2026 depăşeşte 52 mld. euro.
00:15
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.