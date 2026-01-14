Groenlanda, între NATO şi ambiţiile SUA: Copenhaga mobilizează semnificativ forţe militare în Arctica, în timp ce Trump declară inacceptabil orice scenariu fără control american

Ziarul Financiar, 14 ianuarie 2026 18:30

Acum 10 minute
19:00
​Ce impact va avea taxa pentru coletele de la Temu, Shein sau Trendyol? „Singurul aspect legat de a încerca să aduci nişte bani în plus la bugetul de stat sub pretextul de a ajuta sellerii din România, s-ar putea să vină ca un bumerang împotriva sellerilor locali” Ziarul Financiar
Acum o oră
18:30
Bursa creşte cu 1,4% şi bifează un nou maxim: Acţiunile One United avansează cu 7% după raportul de analiză care indică o dublare a cotaţiei. Urcă Fondul Proprietatea, Nuclearelectrica şi Romgaz Ziarul Financiar
18:30
Groenlanda, între NATO şi ambiţiile SUA: Copenhaga mobilizează semnificativ forţe militare în Arctica, în timp ce Trump declară inacceptabil orice scenariu fără control american Ziarul Financiar
18:15
Investiţie de peste 15 mil. lei pentru implementarea platformelor digitale în activitatea spitalelor clinice din Braşov Ziarul Financiar
18:15
Aeroportul din Cluj a accesat un proiect european de 55,5 mil. lei pentru realizarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 4,99 MW Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu“ Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a accesat un proiect european de 55,5 mil. lei (10,9 mil. euro), TVA inclus, din care 30,4 mil. lei (aproximativ 6 mil. euro), fără TVA, reprezintă finanţarea din fonduri europene, pentru realizarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 4,99 MW.
18:15
Consiliul Judeţean Suceava a scos la licitaţie varianta ocolitoare a oraşului Gura Humorului, investiţie estimată la aproximativ 160 mil. euro Ziarul Financiar
18:15
Start-up-ul clujean .lumen se aliază cu gigantul american Arrow Electronics pentru producţia de serie a ochelarilor pentru nevăzători. Partenerul are afaceri de 28 mld. dolari Ziarul Financiar
Start-up-ul de deeptech .lumen, fondat la Cluj-Napoca, a semnat un parteneriat strategic cu Arrow Electronics (NYSE: ARW), furnizor global de tehnologie listat la Bursa din New York, pentru a scala producţia ochelarilor destinaţi persoanelor cu deficienţe de vedere. Colaborarea vizează trecerea de la dezvoltare la producţia de serie a dispozitivului care reproduce funcţiile unui câine-ghid.
Acum 2 ore
17:45
Distribuitorul de bunuri de larg consum Licurici Impex din Oneşti, judeţul Bacău, a ajuns la afaceri de 675 mil. lei în 2025, plus 20% Ziarul Financiar
Licurici Impex, distribuitor de bunuri de larg consum din municipiul Oneşti (ju­deţul Bacău), a finalizat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 675 mil. lei (aproximativ 134 mil. euro), în creştere cu 20% faţă de anul anterior, potrivit informaţiilor transmise de companie.
17:30
Ştefan Dorfler, Erste: BCR a încheiat foarte bine anul 2025 şi suntem destul de optimişti pentru 2026. România trebuie să revină ca fiind una dintre ţările lider în privinţa creşterii economice din Europa Centrală şi de Est Ziarul Financiar
17:30
Ai între 16 şi 30 de ani şi o idee de proiect care poate schimba în bine comunitatea din care faci parte? Parlamentul European pune la bătaie trei premii de mii de euro pentru cele mai bune trei proiecte pornite şi conduse de tineri Ziarul Financiar
17:30
Traficul pe aeroportul din Sibiu a crescut cu 21% în 2025, ajungând la aproape 695.000 de pasageri Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Sibiu, subordonat Consiliului Judeţean Sibiu, a înregistrat anul trecut un trafic de 694.805 de pasageri, în creştere cu aproximativ 21% faţă de anul anterior, când aeroportul a fost tranzitat de 573.918 de pasageri, potrivit unui comunicat de presă
17:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie joi, 15 ianuarie 2026, ora 09.30 cu Răzvan Paşol, CEO Patria Asset Management Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:45
Cum va merge piaţa de joburi şi de salarii în 2026? Care sunt companiile şi sectoarele care angajează şi cresc salariile? Care va fi impactul transparenţei salariale asupra pieţei ? Cum merge piaţa de recrutare pentru middle şi top management? Urmăriţi ZF Live joi, 15 ianuarie, de la ora 12.00 cu Cristina Postolache, partener CEE Amrop Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:45
Investiţie uriaşă la început de an: Enery dă startul parcului hibrid Ogrezeni, Giurgiu, un proiect uriaş cu energie solară şi stocare, unul dintre cele mai mari din Europa Ziarul Financiar
14:15
Warren Buffett, arhitectul uneia dintre cele mai mari averi din lume, se retrage şi lasă moştenire lecţia care face diferenţa între bogaţi şi restul Ziarul Financiar
14:15
China zguduie pieţele mondiale cu un excedent comercial record de aproape 1,2 trilioane de dolari. Exporturile Beijingului explodează către Asia, Africa şi America Latină în faţa presiunilor americane, în timp ce economia globală resimte forţa manufacturii chineze şi tensiunile comerciale escaladează Ziarul Financiar
14:00
Mastercard lansează un program de loialitate pentru clienţii persoane fizice din România, care permite transformarea punctelor în cashback sau vouchere Ziarul Financiar
13:45
Aurul urcă la maxime istorice, argintul atinge culmi fără precedent, în timp ce tensiunile din Iran şi presiunile politice asupra Rezervei Federale declanşează panică pe pieţele globale Ziarul Financiar
13:45
Banca Transilvania vede spaţiu de creştere peste economie şi mizează pe finanţare, pieţe de capital şi rol regional, într-o economie mai stabilă şi mai atractivă pentru investitorii internaţionali Ziarul Financiar
13:30
Fidelis la început de an: dobânzi de până la 7,5% în lei şi 6,2% în euro pe 10 ani Ziarul Financiar
13:15
Proiecte în valoare totală de 175 mil. euro semnate în Galaţi, cu bani din Tranziţie Justă: un service auto, o fabrică de mobilă, un hotel dar şi investiţii în extinderea producţiei unei fabrici de mezeluri Ziarul Financiar
Banii din programul Tran­ziţie Justă vor aduce în judeţul Galaţi investiţii într-o fabrică nouă de mobilă, un hotel de pa­tru stele şi un aparthotel, un service auto dar şi în extinderea producţiei unei fabrici de mezeluri, arată datele publice de la ADR Sud-Est. Ultimele date arată că s-au semnat contracte pen­tru 58 de proiecte, cu o valoare totală de 888 mil. lei (175 mil. euro), potrivit calculelor ZF. Patru din aces­te proiecte sar de 10 mil. euro fiecare.
13:15
De la câmpul de luptă la ringul bursier: Czechoslovak Group, unul dintre furnizorii-cheie de muniţie pentru Ucraina, pregăteşte un IPO istoric la Amsterdam, evaluat la 30 de miliarde de euro Ziarul Financiar
13:15
Fundaţiile de Familie: Construieşte o Moştenire, Nu Doar o Afacere Ziarul Financiar
Acum 8 ore
13:00
InvestEU: UniCredit şi Fondul European de Investiţii semnează un acord de garantare de 450 mil.euro care va debloca finanţări de 890 mil.euro pentru IMM-urile din Europa Centrală şi de Est, inclusiv România Ziarul Financiar
12:45
Încă un grup străin are portofoliu imobiliar de peste 1 mld. euro în Europa Centrală şi de Est: francezii de la Auchan îşi evaluează businessul de real estate din România şi Polonia la 1 mld. euro Ziarul Financiar
Grupul francez Auchan, cunoscut mai ales pentru magazinele alimen­ta­re care poartă acest brand, se nu­mără printre marii proprietari imobi­liari din Europa şi din România, având un portofoliu de real-estate evaluat la 5,9 mld. euro. E vorba de 678 de puncte de vânzare – hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proxi­mi­tate modernă şi puncte de colec­tare, cu o suprafaţă totală de 5,7 mi­lioane de metri pătraţi.
12:45
România a avut în primele 11 luni din 2025 un deficit de cont curent de 27 miliarde euro, în urcare cu 1 mld.euro faţă de perioada similară din 2024. Schimburile internaţionale de bunuri generează în continuare cel mai mare deficit, dar în uşoară scădere Ziarul Financiar
12:30
Legislaţie, AI şi cyber, mixul de riscuri care îngrijorează companiile din România Ziarul Financiar
12:30
Datoria externă totală a României a crescut la 227,5 mld. euro după 11 luni/2025, cu un avans de 24 mld. euro faţă de decembrie 2024, din care aproape 19 mld. euro aparţine administraţiei publice Ziarul Financiar
12:30
World Economic Forum Global Risks Report: Incertitudinea este tema definitorie a perspectivelor riscurilor globale în 2026. Cel mai mare risc este confruntarea geo-economică, care ar putea declanşa o criză globală semnificativă Ziarul Financiar
12:15
Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul de lege privind reforma administraţiei centrale şi locale, care vizează printre altele reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. Măsurile ar genera economii de 3,3 mld.lei la buget în 2026 Ziarul Financiar
12:15
Bursa pune capăt seriei de recorduri absolute, însă tranzacţiile depăşesc pentru a patra oară la rând pragul de 100 mil. lei Ziarul Financiar
După opt şedinţe consecutive de creştere şi multiple maxime istorice, indicele de referinţă BET a înregistrat o scădere uşoară, de 0,05% la finele şedinţei de tranzacţionare din 13 ianuarie, potrivit datelor BVB.
11:45
Radu Magdin, Smartlink Communications: România are nevoie de un summit în care să spună cât mai concret ce vrea sa fie în următorii 10-15 ani, asta apropo de declaraţia preşedintelui Nicuşor Dan despre un plan de ţară. Dar summitul „Invest in Romania” trebuie sa ofere acces real, nu să fie o conferinţă obosită şi birocratică Ziarul Financiar
11:45
Bursă. Ce a făcut Cris-Tim de la debutul la Bursa de Valori: investitorii care au subscris în oferta de listare au astăzi un randament de circa 16% Ziarul Financiar
Cris-Tim Family Holding (simbol bursier CFH), unul dintre cei mai mari producători locali din industria alimentară, controlat în proporţie de 65,5% de familia Timiş, afişează un avans de 15,8% al preţului acţiunilor de la încheierea ofertei publice de listare încheiată în toamnă, de la 16,5 lei la 19,1 lei per unitate în după-amiaza de ieri.
11:30
​FAN Courier a ajuns la venituri de 1,5 miliarde lei în 2025, după un avans de 11%. Compania mizează în acest an pe extinderea internaţională Ziarul Financiar
11:15
Bursă. Statul român, marele câştigător al raliului bursier din 2025: companiile sale strategice, mai valoroase cu 30 de miliarde de lei. Este un moment bun de vânzare? Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost unul specta­culos pentru Bursa de Valori Bucureşti şi, implicit, pentru investitori. Indicele BET a închis la un maxim istoric de 24.439 de puncte, cu un avans de 46% faţă de începutul anului şi de 55% dacă sunt incluse dividendele, cel mai bun ritm anual din 2009 încoace.
Acum 12 ore
11:00
Bogdan Costaş, numit director general interimar la TAROM Ziarul Financiar
Consiliul de Administraţie al Companiei TAROM l-a numit marţi pe Bogdan Costaş în funcţia de director general interimar al companiei.
11:00
După ce le-a spus iranienilor să aştepte că ajutorul vine curând, preşedintele Trump le transmite liderilor Iranului ar trebui să dea dovadă de umanitate: ”SUA vor lua măsuri foarte dure dacă Teheranul începe să spânzure protestatari” Ziarul Financiar
11:00
Allianz Risk Barometer: Riscurile cibernetice rămân pe locul 1 pentru al cincilea an consecutiv în topul riscurilor pentru companii, dar AI are cea mai fulminantă creştere din clasament, de pe locul 10 pe locul 2 Ziarul Financiar
11:00
Marek Mora, vicepreşedinte al Băncii Europene de Investiţii: Europa Centrală şi de Est intră în 2026 pe o traiectorie de creştere moderată, cu investiţii susţinute de apărare, energie şi fonduri UE Ziarul Financiar
11:00
Salt Bank, bancă 100% digitală deţinută de Grupul Banca Transilvania, lansează plăţile instant în euro direct din aplicaţie, pentru transferuri în timp real către peste 30 de ţări europene Ziarul Financiar
10:45
Sorin Suciu, Raiffeisen Bank România: Trebuie să fii aproape de companii chiar şi atunci când poate părea că lucrurile nu merg chiar atât de bine. Deja avem companii de succes româneşti care sunt pe pieţe externe de ani buni şi o fac la un alt nivel Ziarul Financiar
10:30
Familia Muntmark revine în piaţa care a consacrat-o, energia eoliană: cine a pus în funcţiune anul trecut parcuri eoliene şi cum a evoluat cel mai important sector verde din piaţă? Ziarul Financiar
În 2024, eolienele au fost a patra cea mai importantă forţă de producţie de energie din România, înaintea cărbunilor. După un deceniu de îngheţ, piaţa revine la investiţii. În 2025, numele familia Muntmark se întoarce pe şantier pentru a-şi consolida numele de unul dintre cei mai puternici jucători din sectorul eolian.
10:15
Cum văd fermierii din România acordul UE cu MERCOSUR: „România este unul dintre principalii producători de cereale din UE. Importurile pot genera presiune asupra preţurilor, pot accentua volatilitatea pieţei şi pot reduce capacitatea fermierilor de a investi. UE se construieşte împreună cu fermierii, nu în absenţa lor” Ziarul Financiar
10:15
ZF Live. Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR: Mă aştept la o creştere a investiţiilor în 2026. Această creştere se va datora stabilizării mediului economic, printre altele. O mare variabilă aici este sectorul public Ziarul Financiar
Anul 2026 este de aşteptat să vină cu o creştere a investiţiilor, care va fi datorată, printre altele, stabilizării mediului economic, după ce anul trecut s-a dat startul unei noi ere fiscale. Totuşi, există un semn de întrebare legat de sectorul public, a explicat Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
10:15
Analiză şi recomandări în urma gestionării unor incidente critice de securitate cibernetică Ziarul Financiar
10:00
Loz mare vs. bucurii mici şi dese. Între siguranţa financiară şi micile recompense, tinerii caută echilibrul, nu extremele, iar motivaţia lor vine din micile plăceri pe care aleg să şi le facă tot mai des Ziarul Financiar
09:45
Debora Revoltella, economistă-şefă a BEI : Diferiţi factori - atât interni, cât şi internaţionali, în special evoluţiile în materie de reglementare - continuă să afecteze condiţiile de acordare a creditelor în regiune Ziarul Financiar
Băncile din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est (CESEE) raportează tendinţe de îmbunătăţire în condiţiile în care cererea de credite rămâne robustă, în special din partea companiilor, în timp ce băncile anticipează o îmbunătăţire uşoară a ofertei de credite după o perioadă de contracţie, potrivit unui sondaj privind activitatea de creditare a băncilor din CESEE realizat de Banca Europeană de Investiţii (BEI).
09:45
România avea la începutul lui 2025 o populaţie rezidentă de 19,04 milioane persoane, în scădere cu 24.425 de persoane faţă de 1 ianuarie 2024, în condiţiile în care soldul migraţiei internaţionale a fost pozitiv, dar insuficient pentru a compensa pierderea naturală Ziarul Financiar
09:15
Bursă. Viitorul începe astăzi. BT Capital Partners, divizia de servicii de brokeraj a Băncii Transilvania, a acordat acţiunilor One United Properties un preţ-ţintă de 60 de lei: randament potenţial de circa 100% Ziarul Financiar
Brokerii celei mai mari bănci din România văd potenţial de dublare pentru o companie din structura indicelui BET, de referinţă pentru piaţa locală de capital, reiese dintr-un raport de analiză.
09:15
Rata anuală a inflaţiei a coborât timid în decembrie 2025, la 9,7%, după un 9,8% în noiembrie şi octombrie şi vârful de 9,9% în septembrie şi august Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
