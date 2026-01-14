Groenlanda, între NATO şi ambiţiile SUA: Copenhaga mobilizează semnificativ forţe militare în Arctica, în timp ce Trump declară inacceptabil orice scenariu fără control american
Ziarul Financiar, 14 ianuarie 2026 18:30
Groenlanda, între NATO şi ambiţiile SUA: Copenhaga mobilizează semnificativ forţe militare în Arctica, în timp ce Trump declară inacceptabil orice scenariu fără control american
Aeroportul din Cluj a accesat un proiect european de 55,5 mil. lei pentru realizarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 4,99 MW # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu“ Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a accesat un proiect european de 55,5 mil. lei (10,9 mil. euro), TVA inclus, din care 30,4 mil. lei (aproximativ 6 mil. euro), fără TVA, reprezintă finanţarea din fonduri europene, pentru realizarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 4,99 MW.
Start-up-ul clujean .lumen se aliază cu gigantul american Arrow Electronics pentru producţia de serie a ochelarilor pentru nevăzători. Partenerul are afaceri de 28 mld. dolari # Ziarul Financiar
Start-up-ul de deeptech .lumen, fondat la Cluj-Napoca, a semnat un parteneriat strategic cu Arrow Electronics (NYSE: ARW), furnizor global de tehnologie listat la Bursa din New York, pentru a scala producţia ochelarilor destinaţi persoanelor cu deficienţe de vedere. Colaborarea vizează trecerea de la dezvoltare la producţia de serie a dispozitivului care reproduce funcţiile unui câine-ghid.
Distribuitorul de bunuri de larg consum Licurici Impex din Oneşti, judeţul Bacău, a ajuns la afaceri de 675 mil. lei în 2025, plus 20% # Ziarul Financiar
Licurici Impex, distribuitor de bunuri de larg consum din municipiul Oneşti (judeţul Bacău), a finalizat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 675 mil. lei (aproximativ 134 mil. euro), în creştere cu 20% faţă de anul anterior, potrivit informaţiilor transmise de companie.
Traficul pe aeroportul din Sibiu a crescut cu 21% în 2025, ajungând la aproape 695.000 de pasageri # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Sibiu, subordonat Consiliului Judeţean Sibiu, a înregistrat anul trecut un trafic de 694.805 de pasageri, în creştere cu aproximativ 21% faţă de anul anterior, când aeroportul a fost tranzitat de 573.918 de pasageri, potrivit unui comunicat de presă
Cum va merge piaţa de joburi şi de salarii în 2026? Care sunt companiile şi sectoarele care angajează şi cresc salariile? Care va fi impactul transparenţei salariale asupra pieţei ? Cum merge piaţa de recrutare pentru middle şi top management? Urmăriţi ZF Live joi, 15 ianuarie, de la ora 12.00 cu Cristina Postolache, partener CEE Amrop # Ziarul Financiar
China zguduie pieţele mondiale cu un excedent comercial record de aproape 1,2 trilioane de dolari. Exporturile Beijingului explodează către Asia, Africa şi America Latină în faţa presiunilor americane, în timp ce economia globală resimte forţa manufacturii chineze şi tensiunile comerciale escaladează # Ziarul Financiar
Proiecte în valoare totală de 175 mil. euro semnate în Galaţi, cu bani din Tranziţie Justă: un service auto, o fabrică de mobilă, un hotel dar şi investiţii în extinderea producţiei unei fabrici de mezeluri # Ziarul Financiar
Banii din programul Tranziţie Justă vor aduce în judeţul Galaţi investiţii într-o fabrică nouă de mobilă, un hotel de patru stele şi un aparthotel, un service auto dar şi în extinderea producţiei unei fabrici de mezeluri, arată datele publice de la ADR Sud-Est. Ultimele date arată că s-au semnat contracte pentru 58 de proiecte, cu o valoare totală de 888 mil. lei (175 mil. euro), potrivit calculelor ZF. Patru din aceste proiecte sar de 10 mil. euro fiecare.
Încă un grup străin are portofoliu imobiliar de peste 1 mld. euro în Europa Centrală şi de Est: francezii de la Auchan îşi evaluează businessul de real estate din România şi Polonia la 1 mld. euro # Ziarul Financiar
Grupul francez Auchan, cunoscut mai ales pentru magazinele alimentare care poartă acest brand, se numără printre marii proprietari imobiliari din Europa şi din România, având un portofoliu de real-estate evaluat la 5,9 mld. euro. E vorba de 678 de puncte de vânzare – hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate modernă şi puncte de colectare, cu o suprafaţă totală de 5,7 milioane de metri pătraţi.
Bursa pune capăt seriei de recorduri absolute, însă tranzacţiile depăşesc pentru a patra oară la rând pragul de 100 mil. lei # Ziarul Financiar
După opt şedinţe consecutive de creştere şi multiple maxime istorice, indicele de referinţă BET a înregistrat o scădere uşoară, de 0,05% la finele şedinţei de tranzacţionare din 13 ianuarie, potrivit datelor BVB.
Radu Magdin, Smartlink Communications: România are nevoie de un summit în care să spună cât mai concret ce vrea sa fie în următorii 10-15 ani, asta apropo de declaraţia preşedintelui Nicuşor Dan despre un plan de ţară. Dar summitul „Invest in Romania” trebuie sa ofere acces real, nu să fie o conferinţă obosită şi birocratică # Ziarul Financiar
Bursă. Ce a făcut Cris-Tim de la debutul la Bursa de Valori: investitorii care au subscris în oferta de listare au astăzi un randament de circa 16% # Ziarul Financiar
Cris-Tim Family Holding (simbol bursier CFH), unul dintre cei mai mari producători locali din industria alimentară, controlat în proporţie de 65,5% de familia Timiş, afişează un avans de 15,8% al preţului acţiunilor de la încheierea ofertei publice de listare încheiată în toamnă, de la 16,5 lei la 19,1 lei per unitate în după-amiaza de ieri.
Bursă. Statul român, marele câştigător al raliului bursier din 2025: companiile sale strategice, mai valoroase cu 30 de miliarde de lei. Este un moment bun de vânzare? # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost unul spectaculos pentru Bursa de Valori Bucureşti şi, implicit, pentru investitori. Indicele BET a închis la un maxim istoric de 24.439 de puncte, cu un avans de 46% faţă de începutul anului şi de 55% dacă sunt incluse dividendele, cel mai bun ritm anual din 2009 încoace.
Consiliul de Administraţie al Companiei TAROM l-a numit marţi pe Bogdan Costaş în funcţia de director general interimar al companiei.
Familia Muntmark revine în piaţa care a consacrat-o, energia eoliană: cine a pus în funcţiune anul trecut parcuri eoliene şi cum a evoluat cel mai important sector verde din piaţă? # Ziarul Financiar
În 2024, eolienele au fost a patra cea mai importantă forţă de producţie de energie din România, înaintea cărbunilor. După un deceniu de îngheţ, piaţa revine la investiţii. În 2025, numele familia Muntmark se întoarce pe şantier pentru a-şi consolida numele de unul dintre cei mai puternici jucători din sectorul eolian.
Cum văd fermierii din România acordul UE cu MERCOSUR: „România este unul dintre principalii producători de cereale din UE. Importurile pot genera presiune asupra preţurilor, pot accentua volatilitatea pieţei şi pot reduce capacitatea fermierilor de a investi. UE se construieşte împreună cu fermierii, nu în absenţa lor” # Ziarul Financiar
ZF Live. Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR: Mă aştept la o creştere a investiţiilor în 2026. Această creştere se va datora stabilizării mediului economic, printre altele. O mare variabilă aici este sectorul public # Ziarul Financiar
Anul 2026 este de aşteptat să vină cu o creştere a investiţiilor, care va fi datorată, printre altele, stabilizării mediului economic, după ce anul trecut s-a dat startul unei noi ere fiscale. Totuşi, există un semn de întrebare legat de sectorul public, a explicat Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
Debora Revoltella, economistă-şefă a BEI : Diferiţi factori - atât interni, cât şi internaţionali, în special evoluţiile în materie de reglementare - continuă să afecteze condiţiile de acordare a creditelor în regiune # Ziarul Financiar
Băncile din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est (CESEE) raportează tendinţe de îmbunătăţire în condiţiile în care cererea de credite rămâne robustă, în special din partea companiilor, în timp ce băncile anticipează o îmbunătăţire uşoară a ofertei de credite după o perioadă de contracţie, potrivit unui sondaj privind activitatea de creditare a băncilor din CESEE realizat de Banca Europeană de Investiţii (BEI).
Bursă. Viitorul începe astăzi. BT Capital Partners, divizia de servicii de brokeraj a Băncii Transilvania, a acordat acţiunilor One United Properties un preţ-ţintă de 60 de lei: randament potenţial de circa 100% # Ziarul Financiar
Brokerii celei mai mari bănci din România văd potenţial de dublare pentru o companie din structura indicelui BET, de referinţă pentru piaţa locală de capital, reiese dintr-un raport de analiză.
