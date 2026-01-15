David Cristofor, mai aproape de visul Formula 1 | Jurnal Antena Sport

06:00

Transportul public din București a ajuns să coste de două ori mai mult comparativ cu perioada lui Gabriela Firea. Primarul Ciprian Ciucu va comanda un audit la STB și amenință cu insolvența dacă problemele financiare nu se rezolvă. Se discută despre datoriile acumulate și necesitatea reformelor. Ciprian Ciucu va comanda un audit la STB pentru …