Donald Trump spune că Iranul a oprit execuțiile, dar nu exclude acțiuni militare. MAE cere cetățenilor români să părăsească Iranul „imediat”

„Sigur că îmi doresc să se termine cât mai repede, dar... mi se pare va mai continua o vreme”, a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) un soldat ucrainean care s-a prezentat doar cu prenumele, Petro. Declarația o dădea în mai 2025, când era într-o poziție din apropierea frontului.„Nu va fi niciun armistițiu... Totul indică faptul că războiul va continua”, ne-a spus la rândul lui un alt militar din aceeași unitate, Oleksandr. El a insistat, ca explicație a pesimismului său, că Rusia pare...