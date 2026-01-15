Universitatea de Medicină de la Chișinău, după două luni de anchetă: diplomele eliberate medicilor români sunt valide și legale
Europa Liberă România, 15 ianuarie 2026 17:50
Diplomele eliberate de Universitatea de Medicină de la Chișinău sunt valide și eliberate conform legislației, anunță o comisie a instituției, care a făcut, timp de două luni, o anchetă internă.
• • •
Alte ştiri de Europa Liberă România
Acum 30 minute
17:50
Universitatea de Medicină de la Chișinău, după două luni de anchetă: diplomele eliberate medicilor români sunt valide și legale # Europa Liberă România
Diplomele eliberate de Universitatea de Medicină de la Chișinău sunt valide și eliberate conform legislației, anunță o comisie a instituției, care a făcut, timp de două luni, o anchetă internă.
Acum 6 ore
14:00
one2one | România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar sub cel estimat, de 8,4% din PIB, și a refăcut rezerva în valută a țării # Europa Liberă România
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că România a încheiat 2025 cu un deficit de sub 8,4% din PIB. Nu mai e nevoie de creșteri suplimentare de taxe și impozite, după stabilizarea bugetului național în 2025, spune el la interviurile one2one de la Europa Liberă.
13:10
Ucraina: Stare de urgență în sectorul energetic după atacurile rusești. Trump spune că Zelenski este cel care blochează procesul de pace # Europa Liberă România
Споживання електроенергії на ранок було на 4,5% нижчим, ніж напередодні, через застосування більш жорстких заходів обмеження в окремих регіонах
Acum 8 ore
12:00
Rusia expulzează un diplomat britanic acuzat de spionaj. Londra, avertizată să nu escaladeze tensiunile # Europa Liberă România
Autoritățile din Rusia au anunțat că expulzează un diplomat britanic de la Ambasada Regatului Unit din Moscova, pe care l-au acuzat că desfășoară activități de spionaj sub acoperire în favoarea serviciilor secrete britanice.
11:00
Curtea de Apel Bucureşti decide dacă suspendă sau nu decizia de înfiinţare a Comitetului guvernamental pentru legile Justiţiei # Europa Liberă România
Hotărârea de constituire a Comitetului pentru revizuirea legilor justiţiei a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 decembrie 2025. Grupul este format din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi ai Ministerului Justiţiei.Comitetul își propune să formuleze propuneri menite să asigure imparţialitatea, independenţa şi eficienţa actului de justiţie.Înfiinţarea Comitetului a venit pe fondul protestelor de la finalul anului trecut, când mii de persoane au manifestat în Piaţa...
Acum 12 ore
08:20
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar sub cel estimat, de 8,4% din PIB, și a refăcut rezerva în valută a țării # Europa Liberă România
În 2026, Guvernul își va asuma prin Legea bugetului de stat un deficit bugetar de sub 6,5% din produsul intern brut (PIB), iar atragerea banilor europeni prin cele două mari programe ale Uniunii Europene – Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și cel de coeziune – vor ajuta la atingerea acestui obiectiv.La Interviurile one2one, într-o ediție înregistrată pe 12 ianuarie, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, spune că România poate accesa, prin...
08:20
Donald Trump spune că Iranul a oprit execuțiile, dar nu exclude acțiuni militare. MAE cere cetățenilor români să părăsească Iranul „imediat” # Europa Liberă România
Iran has stayed executions of protesters, President Donald Trump said quoting "very important sources on the other side," but tensions remained high across the Middle East as the possibility of US military action against Tehran remains.
Acum 24 ore
23:20
Șeful diplomației daneze: Nu am reușit să schimbăm poziția SUA privind Groenlanda. Franța, Germania și Norvegia se alătură trupelor daneze # Europa Liberă România
Ministrul danez de externe a declarat că Donald Trump rămâne hotărât să „cucerească” Groenlanda, în contextul în care discuțiile cruciale cu oficialii americani nu au reușit să rezolve un „dezacord fundamental” care a dus la tensiuni fără precedent între Washington și un aliat al NATO.
Ieri
17:30
UE aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru bugetul și nevoile militare ale Ucrainei. Când vor primi ucrainenii banii # Europa Liberă România
Comisia Europeană a anunțat oficial un împrumut de 90 de miliarde de euro (105 milioane de dolari) pentru Ucraina, menit să acopere o mare parte din nevoile de finanțare ale Kievului pentru următorii doi ani.Măsura vine în ianuarie, după ce liderii UE au optat în decembrie pentru un împrumut garantat de bugetul UE în locul unui „împrumut reparatoriu” mult mediatizat, folosind drept garanție active rusești blocate în bloc.Anul trecut, Fondul Monetar Internațional (FMI) a estimat că...
14:00
Biroul parlamentar al fostului prim-ministru al Ucrainei, Iulia Timoșenko, percheziționat în contextul unei anchete de corupție politică # Europa Liberă România
Agențiile anticorupție din Ucraina au percheziționat sediul partidului „Batkivșcina” al fostului prim-ministru Iulia Timoșenko.. Acțiunea face parte dintr-o anchetă amplă privind corupția politică.
13:10
Inflația a fost de 9,7% în 2025. Energia și serviciile au contribuit cel mai mult la scumpiri # Europa Liberă România
Inflația a fost la finalul anului 2025 de 9,7% în decembrie, pe fondul scumpirilor la energie, servicii și unele alimente. Energia electrică s-a scumpit cu peste 60% într-un an, cafeaua cu aproape 25%.
11:50
Proteste în Iran | O organizație pentru drepturile omului susține că peste 2.400 de protestatari au fost uciși în timpul manifestațiilor # Europa Liberă România
Peste 2.500 de persoane, majoritatea protestatari, au fost ucise în Iran în urma represiunii violente declanșate de autorități împotriva manifestațiilor de stradă. Arestările în masă, riscul execuțiilor, blocajul informațional și reacțiile internaționale cresc presiunea asupra regimului de la Teheran.Potrivit Human Rights Activists News Agency (HRANA), organizație americană de monitorizare a drepturilor omului, bilanțul victimelor a ajuns la 2.571 de morți.Dintre aceștia, 2.403 sunt...
10:10
Atacuri aeriene în Ucraina și Rusia. Kievul și Krivoi Rog, lovite de drone și rachete. Rostov-pe-Don, țintă a unui atac ucrainean # Europa Liberă România
Capitala Ucrainei, Kiev, a fost atacată în dimineața zilei de 14 ianuarie cu drone rusești. Alarma aeriană a fost declanșată la Kiev la ora 7:40, iar localnicii au relatat mai multe explozii în diferite zone ale orașului.
09:30
Proiect de lege care prevede tăieri de posturi și reduceri de cheltuieli în administrație, pus în dezbatere publică # Europa Liberă România
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a publicat un proiect de lege care prevede reducerea cheltuielilor și creșterea eficienței administrației publice.
13 ianuarie 2026
20:00
Oficialii danezi şi groenlandezi se întâlnesc miercuri, la Casa Albă, cu vicepreşedintele J. D. Vance şi secretarul de Stat Marco Rubio # Europa Liberă România
Miniştrii de Externe danez Lars Løkke Rasmussen şi groenlandez Vivian Motzfeldt urmează să fie primiţi miercuri de către vicepreşedintele american J. D. Vance şi secretarul de Stat american Marco Rubio la Casa Albă, anunţă marţi şeful diplomaţiei daneze
19:20
Reacții ale politicienilor români la declarațiile Maiei Sandu despre unirea R.Moldova cu România # Europa Liberă România
Declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia ar vota pentru unirea cu România în cazul organizării unui referendum se bucură de susținere din partea politicienilor români cu care a discutat Europa Liberă.Membri în partidele aflate la guvernare și în opoziție, ei cad de comun acord că o eventuală unire a R. Moldova cu România trebuie să respecte suveranitatea țării vecine și voința democratică a moldovenilor.De asemenea, aproape toți politicienii cu care a vorbit...
18:20
Premierul Ilie Bolojan preia Ministerul Educației până la numirea unui nou ministru # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan i-a transmis marți președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației a lui Daniel David, ca urmare a demisiei acestuia din 22 decembrie 2025
18:10
Proteste în Iran | Un oficial iranian recunoaște că au fost uciși 2.000 de oameni. Donald Trump încurajează protestatarii să continue # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, îi îndeamnă pe protestatarii din Iran să continue și să preia controlul asupra instituțiilor.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Invazia Rusiei în Ucraina este acum mai lungă decât războiul sovietic împotriva lui Hitler # Europa Liberă România
Trei ani. 10 luni. 18 zile. Pe 12 ianuarie, acesta era timpul scurs de când Rusia a lansat atacul total asupra Ucrainei: cel mai mare și mai sângeros război din Europa de la al Doilea Război Mondial.
16:50
Vârsta de pensionare pentru angajații din militari și polițiști va crește. Ministerul Apărării și Ministerul de Interne pregătesc un proiect # Europa Liberă România
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarant într-un interviu pentru Antena 3 că reprezentanții Ministerului Apărării și cei ai Ministerului de Interne vor elabora până la finalul săptămânii viitoare un proiect pentru creșterea vârstei de pensionare în structurile proprii.
13:30
Estonia interzice intrarea în țară a 261 de veterani ruși și propune extinderea interdicției în tot spațiul Schengen # Europa Liberă România
Guvernul de la Tallinn a impus interdicție de intrare în Estonia unui număr de 261 de ruși care au luptat împotriva Ucrainei în invazia declanșată în urmă cu aproape patru ani. Estonia, țară membră în Uniunea Europeană și NATO, spune că ar vrea ca exemplul ei să fie urmat și de alte state.
12:40
Două nave încărcate cu îngrășăminte chimice scufundate în Dunăre, la Zimnicea # Europa Liberă România
Două nave încărcate cu câteva mii de tone de îngrășăminte chimice, care aparțin aceluiași armator, s-au scufundat vineri, pe 9 ianuarie 2026, în Dunăre, în dreptul localității Zimnicea, jud. Teleorman.
09:30
Rusia a lansat un atac aerian intens asupra Ucrainei. Patru morți la Harkov, zeci de răniți și distrugeri în mai multe regiuni # Europa Liberă România
Armata rusă a lansat în noaptea de 13 ianuarie un atac aerian masiv asupra Ucrainei, folosind rachete balistice și drone.
08:40
„Sigur că îmi doresc să se termine cât mai repede, dar... mi se pare va mai continua o vreme”, a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) un soldat ucrainean care s-a prezentat doar cu prenumele, Petro. Declarația o dădea în mai 2025, când era într-o poziție din apropierea frontului.„Nu va fi niciun armistițiu... Totul indică faptul că războiul va continua”, ne-a spus la rândul lui un alt militar din aceeași unitate, Oleksandr. El a insistat, ca explicație a pesimismului său, că Rusia pare...
08:20
Donald Trump anunță tarife de 25% pentru orice țară care face comerț cu Iranul, pe fondul protestelor de amploare din țară # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a anunțat că orice țară care face afaceri cu Iranul va fi supusă unor tarife de 25% în comerțul cu Statele Unite.
12 ianuarie 2026
21:40
Înscrierile pentru voluntariatul în armată încep în februarie. Ministrul Apărării: Într-o primă fază vor fi 1.000 de voluntari # Europa Liberă România
Cel mai devreme din februarie, românii se vor putea înscrie voluntar să facă armata, iar într-o primă etapă vor fi înscriși o mie de militari voluntari, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruţă, la Antena 3.
19:20
Justiție. Asociaţia Forumul Judecătorilor din România acuză unii membri Consiliului Superior al Magistraturii de atacuri # Europa Liberă România
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România consideră „inacceptabil” ca magistraţi cu funcţii de conducere „să recurgă la un limbaj defăimător, în loc să angajeze un dialog instituţional onest asupra problemelor semnalate de colegi ai lor referitoare la presiuni ierarhice”.
17:30
Amendă de 32 de milioane de euro pentru companiile din piața auto din cauză că s-ar fi înțeles să nu își ia angajații # Europa Liberă România
Opt companii, între care Automobile-Dacia şi Renault Technologie Roumanie, au fost amendate de Consiliul Concurenţei cu peste 32 milioane euro pentru că s-au înţeles să nu se concureze pentru recrutarea reciprocă a angajaţilor.
16:10
Maia Sandu afirmă pentru prima dată că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România # Europa Liberă România
Maia Sandu declară, pentru prima dată, că ar vota pentru reunirea Moldovei cu România, pentru că „devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană”.
15:40
Grupul pentru Drepturile Omului: Peste 500 de persoane au fost ucise la protestele din Iran # Europa Liberă România
Peste 500 de persoane au fost ucise la protestele din Iran, arată Grupul pentru drepturile omului ( Human Rights Activists in Iran - HRANA).
12:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că în 2026 încep reforma companiilor de stat. „Pierderile acumulate sunt de 14 miliarde de lei” # Europa Liberă România
Vicepremierul Oana Gheorgiu a declarat, că reforma companiilor de stat a intrat deja în acțiune, odată cu activarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice (AMEPIP).
12:20
Noi atacuri aeriene rusești lovesc Odesa, Dnipropetrovsk, Jitomir și Kiev. Infrastructura energetică, grav afectată # Europa Liberă România
Forțele armate ruse au intensificat atacurile cu drone și tiruri de artilerie asupra teritoriului ucrainean în noapte de 11 spre 12 ianuarie, provocând pagube semnificative infrastructurii civile și rănind civili.
10:30
Din garaje, pe linia frontului: cum construiesc europenii drone pentru Ucraina # Europa Liberă România
Voluntari din toată Europa asamblează în liniște, la Bruxelles, drone pentru Ucraina. Inițiativa Wings for Europe reunește oameni de diferite naționalități care își petrec serile și weekendurile construind drone pentru a sprijini apărarea Ucrainei.
09:40
PressOne: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat peste 55% din lucrarea sa de doctorat # Europa Liberă România
O analiză publicată de PressOne, semnată de jurnalista Emilia Șercan, arată că peste 56% din lucrarea de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, conține texte preluate din alte surse, fără respectarea regulilor academice. Astfel, aproximativ 140 de pagini din totalul de 247 ale tezei intitulate „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” ar conține texte plagiate.Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în anul 2009, la Universitatea din Craiova, sub coordonarea...
08:20
Donald Trump spune că Iranul a solicitat discuții după amenințările americane și creșterea numărului de morți în timpul protestelor # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că liderii iranieni au solicitat discuții cu Washingtonul după amenințărilor sale cu acțiuni militare, ca răspuns la reprimarea brutală de către Teheran a protestelor masive anti-guvernamentale.
11 ianuarie 2026
18:00
Televiziunea iraniană confirmă autenticitatea imaginilor cu numeroase cadavre într-un depozit dar dă vina pe protestatari # Europa Liberă România
Protestatele din Iran nu dau înapoi în a 15-a zi consecutivă de demonstrații antiguvernamentale, în ciuda represiunii tot mai mari din partea forțelor de securitate și a intensificării presiunii asupra liderilor de linie dură de la Teheran.
16:40
Guvern: Impozitele și taxele locale majorate rămân la bugetele locale, nu vor fi trasnferate în bugetul național # Europa Liberă România
Banii colectați din impozitele și taxele locale rămân la bugetele locale, bugetul de stat nemaiputând să asigure transferurile în creștere ca urmare a deficitului bugetar, spune guvernul într-un comunicat remis presei duminică.
13:50
Kievul reia alimentarea cu electricitate și apă după atacurile rusești, dar situația este „dificilă” în alte regiuni ale Ucrainei # Europa Liberă România
Autoritățile din Kiev au declarat că serviciile esențiale au fost restabilite în majoritatea zonelor după ce alimentarea cu electricitate, apă și încălzire au fost întrerupte în orașul cu aproximativ 3 milioane de locuitori, în urma unei noi nopți de atacuri cu drone rusești și după zile întregi de atacuri intense ale Rusiei asupra Ucrainei.„Până în seara asta, aproximativ 60.000 de consumatori rămâneau fără electricitate”, a declarat ministrul adjunct al Energiei, Nikola Kolisnik, la...
10 ianuarie 2026
18:20
PSD respinge acordul Mercosur și cere „garanții ferme” din partea Comisiei. Președintele Nicușor Dan spune că aceste garanții există # Europa Liberă România
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune că acordul UE-Mercosur a generat multă emoție în spațiul public pentru că „nu a existat, din păcate, o dezbatere reală în societatea românească privind poziționarea României pe acest subiect” și acuză lipsa de transparență în procesul decizional, care adâncește neîncrederea și alimentează euroscepticismul.De altfel, reprezentanții partidului au pornit o campanie acerbă împotriva acordului de la anunțul făcut în urmă cu o zi de președintele...
14:40
Dfsdfsd
14:10
Revoltele din Iran au cuprins 140 de orașe. Peste 2.300 de arestări, zeci de morți, dintre care 5 sub 18 ani # Europa Liberă România
Protestele din Iran au intrat sâmbătă în a 14-a zi, dar nu există informații precise despre numărul deținuților din diferite orașe.
9 ianuarie 2026
22:50
SmartJob contra minciunii | Victor Ilie, jurnalist de investigație: Dacă am avea acum alegeri în România, ar fi mult mai rău decât în 2024 # Europa Liberă România
Victor Ilie vorbește la SmartJob despre campaniile de dezinformare din online: „Sunt conturi care răspândesc numai vești proaste. Primind doar vești proaste, îți scade încrederea în ziua de mâine, în statul român, în apropiați. Asta duce în timp la radicalizare”.
18:00
După 25 de ani | UE susține acordul comercial Mercosur cu America de Sud. Urmează votul în Parlamentul European. Ce obține România # Europa Liberă România
Statele UE au dat vineri undă verde semnării celui mai mare acord de liber schimb încheiat vreodată cu grupul sud-american Mercosur, la mai bine de 25 de ani de la începerea discuțiilor și după luni de negocieri intense pentru obținerea sprijinului necesar dar și de proteste ale oponenților acordului. Capitalele UE au avut timp până la ora 17:00, ora Bruxelles-ului, pentru a-și confirma voturile în scris. Votul acordat vineri îi va permite președintei executivului comunitar, Ursula von der...
17:30
SmartJob contra minciunii | Victor Ilie, jurnalist de investigație: „Dacă am avea acum alegeri în România, ar fi mult mai rău decât în 2024” # Europa Liberă România
Jurnalistul de investigație Victor Ilie vorbește la SmartJob despre campaniile de dezinformare din online: „Sunt conturi care răspândesc numai vești proaste. Primind doar vești proaste, îți scade încrederea în ziua de mâine, în statul român, în apropiați. Asta duce în timp la radicalizare”.
16:50
SmartJob contra minciunii | Victor Ilie, jurnalist de investigație: Dacă am avea acum alegeri în România, ar fi mult mai rău decât în 2024 # Europa Liberă România
Victor Ilie vorbește la SmartJob despre campaniile de dezinformare din online: „Sunt conturi care răspândesc numai vești proaste. Primind doar vești proaste, îți scade încrederea în ziua de mâine, în statul român, în apropiați. Asta duce în timp la radicalizare”.
16:30
O rachetă hipersonică rusă a lovit orașul ucrainean Liov. Kievul a fost supus unui atac aerian combinat # Europa Liberă România
Rusia a folosit noua sa rachetă Oreșnik pentru a lovi Liov, oraș din vestul Ucrainei, în timp ce Kievul a fost ținta unui atac combinat cu drone, rachete de croazieră și rachete balistice. Oficialii spun că infrastructura și zonele rezidențiale au fost lovite. Cel puțin patru persoane au fost ucise.
15:10
Cum se calculează impozitul auto și la ce mașini sunt cele mai mari creșteri # Europa Liberă România
Impozitele anuale pentru mașini au crescut substanţial în 2026, conform Legii prin care au fost majorate și impozitele pe locuințe și terenuri, și pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea anul trecut.Valoarea impozitului auto este calculată începând cu 2026 nu doar în funcţie de capacitatea cilindrică a mașinii, aşa cum se întâmpla până acum, ci şi în funcţie de norma de poluare Euro.Cu cât capacitatea motorului (În continuare, aceasta are ponderea cea mai mare în costul final.) e...
14:00
ONU prognozează pentru 2026 o creștere economică globală în scădere, de 2,7% # Europa Liberă România
Economia mondială se află într-o etapă de stabilitate fragilă, afectată de politici comerciale schimbătoare și provocări fiscale persistente. Conform celui mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite, creșterea economică globală este prognozată să scadă la 2,7% în 2026, de la 2,8% anul trecut.În 2027, economia globală ar putea reveni la o creștere de 2,9%, arată autorii raportului. Aceste cifre rămân însă sub media de 3,2% înregistrată în perioada pre-pandemică...
12:30
Președintele Emmanuel Macron critică politica externă a SUA, despre care spune că „se îndepărtează treptat de aliați” # Europa Liberă România
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi, la o întâlnire cu ambasadorii francezi, că Statele Unite se „îndepărtează treptat” de unii dintre aliații săi și „se eliberează de regulile internaționale”. Criticile președintelui Franței vin în contextul în care țările europene se străduiesc să formuleze un răspuns coordonat la capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA și la intențiile anunțate ale președintelui american de a prelua Groenlanda.„Statele Unite sunt o...
09:40
Proteste în Iran. Autoritățile de la Teheran blochează internetul pe fondul manifestațiilor violente # Europa Liberă România
Autoritățile iraniene au întrerupt joi total accesul general la internet la nivel național, în timp ce protestele alimentate de nemulțumirile față de condițiile economice devastatoare s-au extins în marile orașe ale țării, în a 12-a zi de manifestații.Țara se confruntă cu întreruperea totală a accesului la internet, potrivit companiei NetBlocks, care a transmis că întreruperea a urmat unei serii de „măsuri de cenzură digitală”.Datele companiei de internet Cloudflare au arătat o scădere...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.