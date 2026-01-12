Maia Sandu afirmă pentru prima dată că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România
Europa Liberă România, 12 ianuarie 2026 16:10
Maia Sandu declară, pentru prima dată, că ar vota pentru reunirea Moldovei cu România, pentru că „devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană”.
Grupul pentru Drepturile Omului: Peste 500 de persoane au fost ucise la protestele din Iran # Europa Liberă România
Peste 500 de persoane au fost ucise la protestele din Iran, arată Grupul pentru drepturile omului ( Human Rights Activists in Iran - HRANA).
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că în 2026 încep reforma companiilor de stat. „Pierderile acumulate sunt de 14 miliarde de lei” # Europa Liberă România
Vicepremierul Oana Gheorgiu a declarat, că reforma companiilor de stat a intrat deja în acțiune, odată cu activarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice (AMEPIP).
Noi atacuri aeriene rusești lovesc Odesa, Dnipropetrovsk, Jitomir și Kiev. Infrastructura energetică, grav afectată # Europa Liberă România
Forțele armate ruse au intensificat atacurile cu drone și tiruri de artilerie asupra teritoriului ucrainean în noapte de 11 spre 12 ianuarie, provocând pagube semnificative infrastructurii civile și rănind civili.
Din garaje, pe linia frontului: cum construiesc europenii drone pentru Ucraina # Europa Liberă România
Voluntari din toată Europa asamblează în liniște, la Bruxelles, drone pentru Ucraina. Inițiativa Wings for Europe reunește oameni de diferite naționalități care își petrec serile și weekendurile construind drone pentru a sprijini apărarea Ucrainei.
PressOne: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat peste 55% din lucrarea sa de doctorat # Europa Liberă România
O analiză publicată de PressOne, semnată de jurnalista Emilia Șercan, arată că peste 56% din lucrarea de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, conține texte preluate din alte surse, fără respectarea regulilor academice. Astfel, aproximativ 140 de pagini din totalul de 247 ale tezei intitulate „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” ar conține texte plagiate.Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în anul 2009, la Universitatea din Craiova, sub coordonarea...
Donald Trump spune că Iranul a solicitat discuții după amenințările americane și creșterea numărului de morți în timpul protestelor # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că liderii iranieni au solicitat discuții cu Washingtonul după amenințărilor sale cu acțiuni militare, ca răspuns la reprimarea brutală de către Teheran a protestelor masive anti-guvernamentale.
Televiziunea iraniană confirmă autenticitatea imaginilor cu numeroase cadavre într-un depozit dar dă vina pe protestatari # Europa Liberă România
Protestatele din Iran nu dau înapoi în a 15-a zi consecutivă de demonstrații antiguvernamentale, în ciuda represiunii tot mai mari din partea forțelor de securitate și a intensificării presiunii asupra liderilor de linie dură de la Teheran.
Guvern: Impozitele și taxele locale majorate rămân la bugetele locale, nu vor fi trasnferate în bugetul național # Europa Liberă România
Banii colectați din impozitele și taxele locale rămân la bugetele locale, bugetul de stat nemaiputând să asigure transferurile în creștere ca urmare a deficitului bugetar, spune guvernul într-un comunicat remis presei duminică.
Kievul reia alimentarea cu electricitate și apă după atacurile rusești, dar situația este „dificilă” în alte regiuni ale Ucrainei # Europa Liberă România
Autoritățile din Kiev au declarat că serviciile esențiale au fost restabilite în majoritatea zonelor după ce alimentarea cu electricitate, apă și încălzire au fost întrerupte în orașul cu aproximativ 3 milioane de locuitori, în urma unei noi nopți de atacuri cu drone rusești și după zile întregi de atacuri intense ale Rusiei asupra Ucrainei.„Până în seara asta, aproximativ 60.000 de consumatori rămâneau fără electricitate”, a declarat ministrul adjunct al Energiei, Nikola Kolisnik, la...
10 ianuarie 2026
18:20
PSD respinge acordul Mercosur și cere „garanții ferme” din partea Comisiei. Președintele Nicușor Dan spune că aceste garanții există # Europa Liberă România
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune că acordul UE-Mercosur a generat multă emoție în spațiul public pentru că „nu a existat, din păcate, o dezbatere reală în societatea românească privind poziționarea României pe acest subiect” și acuză lipsa de transparență în procesul decizional, care adâncește neîncrederea și alimentează euroscepticismul.De altfel, reprezentanții partidului au pornit o campanie acerbă împotriva acordului de la anunțul făcut în urmă cu o zi de președintele...
Revoltele din Iran au cuprins 140 de orașe. Peste 2.300 de arestări, zeci de morți, dintre care 5 sub 18 ani # Europa Liberă România
Protestele din Iran au intrat sâmbătă în a 14-a zi, dar nu există informații precise despre numărul deținuților din diferite orașe.
9 ianuarie 2026
SmartJob contra minciunii | Victor Ilie, jurnalist de investigație: Dacă am avea acum alegeri în România, ar fi mult mai rău decât în 2024 # Europa Liberă România
Victor Ilie vorbește la SmartJob despre campaniile de dezinformare din online: „Sunt conturi care răspândesc numai vești proaste. Primind doar vești proaste, îți scade încrederea în ziua de mâine, în statul român, în apropiați. Asta duce în timp la radicalizare”.
După 25 de ani | UE susține acordul comercial Mercosur cu America de Sud. Urmează votul în Parlamentul European. Ce obține România # Europa Liberă România
Statele UE au dat vineri undă verde semnării celui mai mare acord de liber schimb încheiat vreodată cu grupul sud-american Mercosur, la mai bine de 25 de ani de la începerea discuțiilor și după luni de negocieri intense pentru obținerea sprijinului necesar dar și de proteste ale oponenților acordului. Capitalele UE au avut timp până la ora 17:00, ora Bruxelles-ului, pentru a-și confirma voturile în scris. Votul acordat vineri îi va permite președintei executivului comunitar, Ursula von der...
O rachetă hipersonică rusă a lovit orașul ucrainean Liov. Kievul a fost supus unui atac aerian combinat # Europa Liberă România
Rusia a folosit noua sa rachetă Oreșnik pentru a lovi Liov, oraș din vestul Ucrainei, în timp ce Kievul a fost ținta unui atac combinat cu drone, rachete de croazieră și rachete balistice. Oficialii spun că infrastructura și zonele rezidențiale au fost lovite. Cel puțin patru persoane au fost ucise.
Cum se calculează impozitul auto și la ce mașini sunt cele mai mari creșteri # Europa Liberă România
Impozitele anuale pentru mașini au crescut substanţial în 2026, conform Legii prin care au fost majorate și impozitele pe locuințe și terenuri, și pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea anul trecut.Valoarea impozitului auto este calculată începând cu 2026 nu doar în funcţie de capacitatea cilindrică a mașinii, aşa cum se întâmpla până acum, ci şi în funcţie de norma de poluare Euro.Cu cât capacitatea motorului (În continuare, aceasta are ponderea cea mai mare în costul final.) e...
ONU prognozează pentru 2026 o creștere economică globală în scădere, de 2,7% # Europa Liberă România
Economia mondială se află într-o etapă de stabilitate fragilă, afectată de politici comerciale schimbătoare și provocări fiscale persistente. Conform celui mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite, creșterea economică globală este prognozată să scadă la 2,7% în 2026, de la 2,8% anul trecut.În 2027, economia globală ar putea reveni la o creștere de 2,9%, arată autorii raportului. Aceste cifre rămân însă sub media de 3,2% înregistrată în perioada pre-pandemică...
Președintele Emmanuel Macron critică politica externă a SUA, despre care spune că „se îndepărtează treptat de aliați” # Europa Liberă România
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi, la o întâlnire cu ambasadorii francezi, că Statele Unite se „îndepărtează treptat” de unii dintre aliații săi și „se eliberează de regulile internaționale”. Criticile președintelui Franței vin în contextul în care țările europene se străduiesc să formuleze un răspuns coordonat la capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA și la intențiile anunțate ale președintelui american de a prelua Groenlanda.„Statele Unite sunt o...
Proteste în Iran. Autoritățile de la Teheran blochează internetul pe fondul manifestațiilor violente # Europa Liberă România
Autoritățile iraniene au întrerupt joi total accesul general la internet la nivel național, în timp ce protestele alimentate de nemulțumirile față de condițiile economice devastatoare s-au extins în marile orașe ale țării, în a 12-a zi de manifestații.Țara se confruntă cu întreruperea totală a accesului la internet, potrivit companiei NetBlocks, care a transmis că întreruperea a urmat unei serii de „măsuri de cenzură digitală”.Datele companiei de internet Cloudflare au arătat o scădere...
Atac masiv rus asupra Ucrainei. Cel puțin 4 morți și aproape 20 de răniți la Kiev. Lovitură cu rachetă balistică la Liov # Europa Liberă România
Внаслідок нічного російського удару по Києву загинули четверо людей, серед них медик, 19 – поранені. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та виникли перебої з електро-, тепло- і водопостачанням у кількох районах столиці, повідомила місцева влада
8 ianuarie 2026
A început selecția pentru șefia marilor parchete. Care e traseul unei propuneri de la MJ până când devine numire făcută de Președinte # Europa Liberă România
Ministerul Justiției a anunțat miercuri că începe selecția procurorilor pentru posturile de procuror general și de adjunct al acestuia, precum și pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA) şi a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Platforma ghiseul.ro are probleme de funcționare. Oficial: E posibil să avem un atac cibernetic # Europa Liberă România
Portalul ghiseul.ro s-a blocat de mai multe ori în ultimele zile, după ce contribuabilii au vrut să vadă care sunt noile impozite pentru locuințe și mașini din acest an.
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au provocat întreruperi de curent în mai multe regiuni, lăsând aproximativ 1 milion de oameni fără energie electrică, în condițiile în care temperaturile au scăzut sub zero grade.
Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru accidentul în care au murit două persoane # Europa Liberă România
Curtea de Apel Pitești l-a condamnat joi pe fostul ministru de Finanțe Daniel Chițoiu la 4 ani de închisoare cu executare pentru un accident provocat în urmă cu șase ani în care au murit două persoane. Chițoiu nu mai era ministru în momentul producerii accidentului, ci secretar general al ALDE.
Întreruperi ale internetului în timpul protestelor din Iran. Jurnaliști convocați de autorități pentru limitarea relatărilor despre proteste # Europa Liberă România
Autoritățile iraniene au luat măsuri drastice pentru a suprima valul de proteste care zguduie țara. Astfel, accesul la internet a fost perturbat în mai multe mari orașe iraniene, iar jurnaliștii care relatează evenimentele au fost convocați de serviciile de securitate, transmite RFE/RL, care citează serviciul său iranian, Radio Farda.Protestele, alimentate de prețurile în creștere, inflație și prăbușirea monedei naționale, reprezintă cea mai mare amenințare la adresa regimului islamic din...
Restricții de circulație în câteva județe din cauza ninsorilor abundente. Anulări de zboruri și decese în Europa cauzate de vremea extremă # Europa Liberă România
România se confruntă joi dimineața cu condiții de iarnă la nivel național, cu ninsori în special în județele din nordul și centrul țării, și cu ploi în sud, unde există risc de polei. În același timp, în Europa, condițiile de iarnă provoacă întreruperi în transporturi, sute de zboruri anulate. Cel puțin șapte persoane au murit în Europa, în accidente cauzate de vremea extremă.În România, circulația rutieră este restricționată pe mai multe drumuri naționale.Astfel, traficul este oprit în...
Regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie din Ucraina, rămase fără curent electric după atacuri rusești # Europa Liberă România
Un atac rusesc de amploare cu drone a întrerupt alimentarea cu energie electrică în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie din Ucraina, lăsând mii de oameni fără electricitate sau încălzire, în condițiile în care temperaturile sunt sub zero grade, transmite Serviciul Ucrainean al RFE/RL.„Inamicul a efectuat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii energetice din mai multe regiuni”, a transmis operatorul de stat Ukrenergo, cu puțin înainte de miezul nopții de miercuri.„Drept urmare,...
7 ianuarie 2026
Summitul de pace de la Paris. Ce prevede declarația comună semnată de oficiali # Europa Liberă România
Oficialii din peste 30 de țări occidentale – așa-numita Coalition of the Willing , Ucraina și Statele Unite ale Americii au semnat, în urma reuniunii de la Paris din 6 ianuarie, o declarație comună privind „garanții de securitate credibile pentru o pace solidă și durabilă în Ucraina”. Textul a fost făcut public în seara zilei de 6 ianuarie de Administrația Prezidențială a Ucrainei.„Am subliniat cu toții angajamentul nostru față de o pace justă și durabilă în Ucraina, în conformitate cu...
Rusia a atacat cu drone orașul ucrainean Dnipro. Mai mulți oameni au fost răniți # Europa Liberă România
Cel puțin șapte persoane au fost rănite, în Dnipro, în urma unui atac rusesc din seara zilei de 6 ianuarie, a anunțat primarul orașului, Boris Filatov.„La peste 10 blocuri de locuințe au fost sparte câteva sute – dacă nu aproape o mie – de ferestre. Au fost avariate rețelele de termoficare și numeroase automobile au ars. Potrivit datelor preliminare, sunt șapte răniți. Doi dintre ei sunt copii”, a scris primarul pe Telegram.Potrivit lui Filatov, sunt distrugeri și la un liceu...
6 ianuarie 2026
Peste 1.000 de persoane au fost arestate în Iran de la începutul protestelor # Europa Liberă România
Iranul a arestat peste 1.000 de persoane de la începutul protestelor, potrivit Agenției de știri a activiștilor pentru drepturile omului (HRANA), deși numărul exact rămâne dificil de verificat, întrucât demonstrațiile continuă în orașele și localitățile din întreaga țară.Diako Alavi, jurnalist cu sediul la Paris, expert în regiunile kurde din Iran, a declarat pentru Radio Farda, post al RFE/RL care transmite în Iran, că confirmarea numărului de deținuți în perioadele de vârf ale...
Localul care a ars în noaptea de Revelion în stațiunea elvețiană Crans-Montana nu mai fusese verificat de cinci ani # Europa Liberă România
Autoritățile locale din orașul elvețian în care a avut loc tragedia din noaptea de Anul Nou au precizat marți, într-o conferință de presă, că localul Le Constellation – în care a avut loc incendiul în care și-au pierdut viața 40 de persoane – nu mai fusese verificat de cinci ani.
5 ianuarie 2026
Maduro a pledat nevinovat în fața instanței din New York. El este acuzat de narcoterorism, conspirație, trafic de droguri, spălare de bani # Europa Liberă România
Fostul lider venezuelean, Nicolás Maduro, a pledat nevinovat în prima sa apariție în instanță la New York, transmite CNN. Maduro i-a spus judecătorului că este președintele Venezuelei.
Protestele continuă în Iran. 78 de orașe cuprinse de revoltă. Aproape o mie de arestări, 30 de răniți și cel puțin 19 morți # Europa Liberă România
Protestele din Iran au continuat luni pentru a noua zi consecutiv. În numeroase orașe, au avut loc mitinguri stradale și proteste ale civililor, precum și ciocniri cu forțele de securitate, în timp ce președintele Donald Trump și-a reînnoit amenințarea cu intervenția SUA.
O clinică medicală e lovită și un pacient e ucis în atacul puternic al Rusiei asupra Kievului din 5 ianuarie # Europa Liberă România
Cel puțin o persoană a fost ucisă și mai multe au fost rănite în urma unui atac rus asupra Kievului, în dimineața zilei de 5 ianuarie. Atacurile cu drone au lovit o clinică medicală privată din capitala Ucrainei, unde se aflau zeci de pacienți.
România are cea mai extinsă diaspora din UE. Tot mai mulți încep să prefere Germania și Marea Britanie, în locul Spaniei sau Italiei # Europa Liberă România
Datele publicate recent de Eurostat, biroul de statistică al UE, arată că România este țara cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în afara granițelor. Aproximativ 3,1 milioane de români au ales să trăiască în mod legal în alte state membre, iar cifrele reale sunt probabil mai mari, având în vedere că nu toți românii din diasporă apar în evidențele oficiale, notează Știrile ProTV.În același timp, tendințele recente arată că tot mai mulți români preferă să se stabilească în Germania sau Marea...
Atac masiv al Rusiei asupra capitalei Ucrainei și regiunii Kiev. Un mort și patru răniți după ce o dronă a lovit o clinică medicală # Europa Liberă România
Унаслідок нічної атаки РФ на Київ та область загинули двоє мирних жителів, четверо поранені, серед них пацієнти приватної клініки в Оболонському районі. Пошкоджено житлові будинки, знеструмлений Славутич
Volodimir Zelenski anunță noi întâlniri cu liderii europeni ca parte a eforturilor de oprire a războiului din Ucraina # Europa Liberă România
După luni de progrese incerte în procesul de pace, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va concentra săptămâna aceasta pe întâlniri cu aliații europeni, în speranța de a grăbi încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
4 ianuarie 2026
Ilie Bolojan: Impozitul pe locuințe a crescut la toate persoanele fizice de la 1 ianuarie. Primăria trebuie să le creeze condiţii mai bune # Europa Liberă România
Impozitul pe locuințe a crescut pentru fiecare român de la 1 ianuarie 2026, iar acest lucru reprezintă o contribuție a proprietarilor la bugetul local, pentru ca primăria respectivă să le creeze condiții mai bune, a declarat premierul Ilie Bolojan.
Înaintea unei noi săptămâni de discuții diplomatice, Zelenski promite că Ucraina va continua să lupte dacă negocierile de pace eșuează # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat că, dacă nu se va ajunge la o soluție diplomatică a conflictului în actualele negocieri de pace, țara sa va continua să se apere împotriva invaziei rusești pe scară largă.
Un român de 18 ani, printre cei 40 de oameni care au murit în incendiul din Elveția # Europa Liberă România
Cadavrele a încă 16 victime ale incendiului dintr-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana au fost identificate duminică, 4 ianuarie, de poliție. Printre cele 16 persoane decedate se numără și un cetățean român. Ministerul de Externe a confirmat decesul.
3 ianuarie 2026
Autoritățile elvețiene au deschis un dosar penal după ce 40 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți în incendiu # Europa Liberă România
Procurorii și polițiștii din Elveția au anunțat sâmbătă că au deschis o anchetă penală care îi vizează pe cei doi manageri au barului Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, în care au murit peste 40 de oameni în timpul incendiului din noaptea de Revelion.
Iranul ripostează împotriva lui Trump. Manifestațiile declanșate de criza economică cresc în amploare: 9 morți și zeci de oameni arestați # Europa Liberă România
Protestele violente legate de criza economică din Iran se apropie de a doua săptămână, declanșând un război verbal acerb între Teheran și Washington.
Moscova, care menține relații strânse cu Venezuela, s-a declarat extrem de îngrijorată de informațiile potrivit cărora Nicolas Maduro și soția sa ar fi fost îndepărtați cu forța din țară în urma unor „acțiuni agresive” din partea Washingtonului. „Solicităm clarificarea imediată a acestei situații”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei pe 3 ianuarie, într-un comunicat. „Astfel de acțiuni, dacă au avut loc într-adevăr, constituie o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat in...
2 ianuarie 2026
Ministerul de Externe, sesizat că un român ar putea fi printre victimele din Elveția # Europa Liberă România
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri, 2 ianuarie, că a primit o sesizare cu privire la dispariția unui român care se presupune că se afla, în noaptea de Revelion, în restaurantul din Crans-Montana, Eleveția, care a ars.
