Donald Trump spune că Iranul a solicitat discuții după amenințările americane și creșterea numărului de morți în timpul protestelor

Cel puțin șapte persoane au fost rănite, în Dnipro, în urma unui atac rusesc din seara zilei de 6 ianuarie, a anunțat primarul orașului, Boris Filatov.„La peste 10 blocuri de locuințe au fost sparte câteva sute – dacă nu aproape o mie – de ferestre. Au fost avariate rețelele de termoficare și numeroase automobile au ars. Potrivit datelor preliminare, sunt șapte răniți. Doi dintre ei sunt copii”, a scris primarul pe Telegram.Potrivit lui Filatov, sunt distrugeri și la un liceu...