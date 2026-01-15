Bursă. Acţiunile Biofarm se apreciază cu 24% în două zile, după ce compania a anunţat că vrea să identifice noi soluţii de dezvoltare, precum integrarea cu un partener strategic
Ziarul Financiar, 15 ianuarie 2026 08:30
Producătorul de medicamente Biofarm Bucureşti (simbol bursier BIO) înregistrează un avans de 24,4% al preţului acţiunilor în ultimele două zile, la scurt timp după ce emitentul a informat piaţa de capital că vrea să găsească oportunităţi strategice care să susţină planurile de dezvoltare, luând în calcul investiţii organice, dar şi identificarea unor forme de cooperare strategică, printre altele.
Producătorul de medicamente Biofarm Bucureşti (simbol bursier BIO) înregistrează un avans de 24,4% al preţului acţiunilor în ultimele două zile, la scurt timp după ce emitentul a informat piaţa de capital că vrea să găsească oportunităţi strategice care să susţină planurile de dezvoltare, luând în calcul investiţii organice, dar şi identificarea unor forme de cooperare strategică, printre altele.
