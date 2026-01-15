Bursă. Adoptarea monedei euro a urcat indicele bulgar SOFIX cu 19% în câteva zile şi a majorat substanţial numărul de tranzacţii. Petar Chobanov, viceguvernatorul Băncii Naţionale a Bulgariei, pentru ZF: Dinamica reflectă încrederea investitorilor în economie, costurile mai mici pentru tranzacţii şi accesul mai facil la piaţa unică europeană
Ziarul Financiar, 15 ianuarie 2026 11:30
SOFIX, indicele de referinţă al Bursei de Valori din Bulgaria, s-a apreciat cu 18,6% de la începutul anului şi înregistrează astfel una dintre cele mai bune dinamici la nivel global în 2026, an în care vecinii de la sud de Dunăre au trecut într-un final la moneda unică europeană. Care este conexiunea între evoluţia pieţei de capital şi adoptarea euro?
• • •
Antreprenori locali. Distribuitorul AQUILA a semnat cu belgienii de la WDP pentru dezvoltarea unui depozit de 47.000 mp lângă Bucureşti. Investiţia: peste 40 mil. euro # Ziarul Financiar
WDP, al doilea cel mai mare proprietar de spaţii logistice şi industriale din România, cu un portofoliul de 2 milioane de metri pătraţi, dezvoltă un depozit cu o suprafaţă de peste 47.000 de metri pătraţi pentru AQUILA, companie de distribuţie şi logistică pentru sectorul FMCG. Depozitul ar trebui să fie gata în T1/2027 şi se va afla în Dragomireşti, lângă Bucureşti.
Bogăţie pe hârtie, avarii în reţea. Cum a ajuns Bucureştiul, oraş cu PIB pe cap de locuitor peste media multor capitale europene, să rămână blocat în frig, deşi a avut bani disponibili şi acces la finanţare pentru modernizarea infrastructurii # Ziarul Financiar
Bucureştiul se află într-un paradox economic. Capitala României generează unul dintre cele mai ridicate niveluri de PIB per capita din Europa Centrală şi de Est şi depăşeşte, potrivit statisticilor europene, oraşe consacrate precum Viena sau Berlin.
Mişcări surprinzătoare: Foraj Sonde Videle, acolo unde acţionar este şi Iulian Stanciu, preşedintele eMAG, este interesată de preluarea staţiilor Gazprom din România, dar şi de operaţiunile petroliere # Ziarul Financiar
Compania NIS Petrol a terminat anul 2024 cu un business de circa 267 mil. lei, dar cu pierderi de 75 de milioane de lei. Compania este deţinută de sârbii de la NIS, dar mai departe aceştia sunt controlaţi de ruşii de la Gazprom. Planurile de extindere pe plan local erau destul de ambiţioase, dar ele nu au fost puse niciodată în practică, iar odată cu invazia Rusiei asupra Ucrainei companiile petroliere ruseşti mai degrabă caută cumpărător, planurile de extindere fiind de domeniul trecutului.
Cum arată reforma Guvernului Bolojan în administraţia publică: Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul de lege care vizează printre altele reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal # Ziarul Financiar
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de lege care stă la baza reformei administraţiei publice promovate de Guvernul Bolojan. Documentul vizează reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală şi locală, prin reorganizări, tăieri de posturi şi limitarea unor sporuri, fără a afecta salariile de bază.
Corespondenţă ZF de la Viena. Ce spun speakerii de la FT Live - The Central & Eastern European Forum despre România: „Anul trecut, pe holurile conferinţei, cuvântul pe care îl auzeam cel mai des în legătură cu România era «îngrijorare». După ziua de ieri, energia este complet diferită. Percepţia faţă de România este evident pozitivă“ # Ziarul Financiar
Banca Transilvania, liderul sectorului bancar, vede România ca pe o piaţă cu potenţial de creştere peste ritmul economiei, susţinută de stabilitatea macroeconomică, rezilienţa sectorului privat şi interesul tot mai mare al investitorilor internaţionali pentru finanţare, pieţe de capital şi proiecte regionale, potrivit afirmaţiilor conducerii băncii făcute la Viena.
Cum devine „vreau să ştiu” o superputere? Florentina Ion, fondatoarea editurii DPH: Cu cât înveţi mai mult, îţi dai seama cât de puţin ştii din tot ce este în această lume şi eşti mult mai atent cu tot ceea ce faci # Ziarul Financiar
Într-o lume în care totul e la un scroll distanţă, adevărata diferenţă nu o mai face cine are acces la cunoaştere, ci cine ştie să caute informaţia, să o verifice şi să o transforme în decizii reale. De aici apare o schimbare subtilă, dar extrem de puternică: „vreau să ştiu” nu mai e doar o curiozitate, ci devine o superputere, care te ajută să înţelegi că educaţia e motorul de creştere pe toate planurile, la orice vârstă.
Nevoia de timp liber la muncă sau cum au ajuns instrumentele care ar trebui să ne facă munca mai uşoară să ne facă să muncim şi mai mult şi uneori mai puţin productiv? # Ziarul Financiar
„Fiecare val de progres tehnologic a promis că va face munca mai eficientă. Economistul John Maynard Keynes a prezis pentru prima dată în 1930 că tehnologia avansată va duce la o săptămână de lucru de 15 ore în decursul unui secol. Şi totuşi, promisiunea unui viitor în care tehnologia îi va elibera pe lucrători pentru a se concentra pe munca de mare valoare – gândire strategică, creativitate, rezolvarea problemelor complexe – pare să fie amânată în continuare”, se arată într-un articol publicat de Deloitte care face parte din studiul 2025 Global Human Trends.
Gen Z Sondaj. Care este principala motivaţie pentru gen Z când vine vorba de carieră: aproape jumătate dintre tineri pun pe primul loc siguranţa financiară atunci când îşi aleg locul de muncă # Ziarul Financiar
Ştim cu toţii că alegerea unei cariere nu este o decizie uşoară, mai ales când trebuie să prioritizezi anumite opţiuni care să îţi aducă satisfacţie şi să te motiveze la locul de muncă. Banii, pasiunea, echilibrul sau impactul asupra societăţii? Am întrebat pe toate platformele sociale: „Care este principala motivaţie în alegerea unei cariere?”. Sondajul ZF a adunat 662 de răspunsuri şi arată ce prioritizează cel mai tare generaţia Z atunci când vine vorba de alegerea carierei.
Giganţii încep să îşi mute focusul dinspre SUA? Politicile „imprevizibile” ale lui Donald Trump au determinat gigantul obligaţiunilor Pimco să se diversifice, reducând expunerea pe activele americane. Wall Street-ul îşi face griji cu privire la consecinţele pe termen lung ale atacurilor preşedintelui asupra Rezervei Federale # Ziarul Financiar
Bursă. Pensii private: contribuţia medie la Pilonul II a trecut de 400 de lei, iar contul mediu a ajuns la 22.000 de lei. La Pilonul III, 168 de lei şi 7.000 de lei # Ziarul Financiar
Contribuţia lunară şi valoarea medie a conturilor din sistemul de pensii private continuă să crească, diferenţiind tot mai clar Pilonul II, bazat pe contribuţii obligatorii, de Pilonul III, unde economisirea depinde exclusiv de decizia individuală a participanţilor, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
Bursă. Acţiunile Biofarm se apreciază cu 24% în două zile, după ce compania a anunţat că vrea să identifice noi soluţii de dezvoltare, precum integrarea cu un partener strategic # Ziarul Financiar
Producătorul de medicamente Biofarm Bucureşti (simbol bursier BIO) înregistrează un avans de 24,4% al preţului acţiunilor în ultimele două zile, la scurt timp după ce emitentul a informat piaţa de capital că vrea să găsească oportunităţi strategice care să susţină planurile de dezvoltare, luând în calcul investiţii organice, dar şi identificarea unor forme de cooperare strategică, printre altele.
ZF IT Generation. Summit 2025. Ce trebuie să ştie un start-up care vrea să vândă unei bănci şi ce soluţii tehnice caută BCR pentru 2026. Tania Vasile, BCR: „Nu cumpărăm o tehnologie, căutăm un parteneriat pe 10-20 de ani“ # Ziarul Financiar
Colaborarea dintre un start-up de tehnologie şi o corporaţie, precum o bancă, nu se rezumă la simpla vânzare a unui produs software, ci necesită o schimbare de mentalitate din partea fondatorilor: trecerea de la „vânzător de tehnologie“ la „partener pe termen lung“. Aceasta este principala concluzie desprinsă din intervenţia Taniei Vasile, head of digital integrated solutions în cadrul BCR, la summitul ZF IT Generation.
Bursă. Bursa revine miercuri la noi maxime. Acţiunile One United Properties se apreciază cu 7% după preţul-ţintă oferit de casa de brokeraj BTCP # Ziarul Financiar
Cu 1,44% s-a apreciat miercuri indicele de referinţă BET şi a ajuns la 26.708 de puncte, un nou record la Bursa de Valori Bucureşti, care revine astfel pe plus, după marginala scădere înregistrată în şedinţa anterioară, potrivit BVB.
EximBanca Românească permite plata impozitelor în rate fără dobândă prin cardurile de credit Mastercard # Ziarul Financiar
Exim Banca Românească susţine că aduce la începutul acestui an beneficii speciale „de sezon“, fie că este vorba gestionarea obligaţiilor fiscale, cumpărături online sau călătorii prin cardurile băncii.
Airbnb îl recrutează pe fostul lider în GenAI al Meta pentru poziţia de CTO; Brian Chesky pariază pe transformarea platformei într-un „concierge“ digital # Ziarul Financiar
Airbnb l-a numit pe Ahmad Al-Dahle, fostul şef al diviziei de inteligenţă artificială generativă (GenAI) din cadrul Meta Platforms, în funcţia de Chief Technology Officer (CTO), o mutare strategică anunţată de CEO-ul Brian Chesky, raportează CNBC.
Fort, companie de securitate cibernetică listată pe AeRO, a numit-o pe Delia Necula în funcţia de CEO şi a adus noi membri în Consiliul de Administraţie # Ziarul Financiar
Fort (simbol bursier 4RT), companie românească specializată în securitate cibernetică şi listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, a anunţat numirea Deliei Necula în funcţia de chief executive officer (CEO).
În Iran, nu înăbuşirea nemulţumirii opoziţiei sau uciderea speranţelor tinerilor însetaţi de libertate au reprezentat cel mai clar semn al revoluţiei ce urma să se producă, ci prăbuşirea unei bănci, scrie The Wall Street Journal.
Inflaţia lunară s-a redus în decembrie la jumătate, semn că scăderea consumului a convins măcar o parte dintre comercianţi să menţină preţurile # Ziarul Financiar
Creşterea preţurilor s-a temperat în luna decembrie, rata lunară a inflaţiei coborând la jumătate faţă de luna anterioară, respectiv la 0,2%, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), semn că scăderea consumului în ultimele luni a convins poate comercianţii să încerce să nu mai opereze scumpiri sau măcar să le menţină cât mai mici.
România, în nucleul Europei Centrale şi de Est: investitorii încă văd aici spaţiu pentru randamente peste medie # Ziarul Financiar
România este una dintre pieţele-cheie din Europa Centrală şi de Est unde marii investitori externi spun că se poate „descoperi alpha”, adică randament suplimentar peste medie, într-o regiune care a mers rapid spre standardele Occidentului, dar care oferă încă prime de risc atractive. Mesajul a fost transmis de manageri din unele dintre cele mai mari case de investiţii din lume – JPMorgan Asset Management, Fidelity International, Generali Asset Management şi Danske Bank – în cadrul panelului „Finding alpha in CEE; investors panel” de la FT Live CEE Forum, organizat la Viena.
Anotimpul marilor investiţii verzi. Enery dă startul parcului hibrid Ogrezeni, Giurgiu, unul dintre cele mai mari din Europa. Parcul solar-stocare, gata în 2027 # Ziarul Financiar
Austriecii de la Enery, producător independent de energie regenerabilă în Europa Centrală şi de Est (CEE), anunţă începerea proiectului hibrid Ogrezeni, în judeţul Giurgiu, România, care combină producţia de energie electrică din surse fotovoltaice (PV) cu stocarea în baterii.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Robert Burlan, Raiffeisen Asset Management: Fondurile de acţiuni şi cele monetare au atras intrări importante de capital din partea clienţilor în cursul anului trecut # Ziarul Financiar
Administratorul de fonduri mutuale Raiffeisen Asset Management a înregistrat intrări semnificative în fondurile de investiţii şi o creştere a numărului de clienţi pe fondul evoluţiei pozitive a Bursei locale de anul trecut, potrivit directorului de investiţii Robert Burlan.
Bursă. Investitori, pregătiţi-vă de prima ediţie Fidelis din 2026: statul vine cu dobânzi de până la 7,5% în lei şi 6,2% în euro # Ziarul Financiar
În intervalul 16-23 ianuarie, Ministerul Finanţelor desfăşoară o nouă ediţie a programului Fidelis, prin care populaţia poate subscrie titluri de stat denominate în lei şi în euro, listate la Bursa de Valori Bucureşti.
Afaceri de la zero. De la primul angajat la acţionar, Bogdan Onică a preluat brandul de bijuterii din aur Minionette: „A fost o oportunitate pe care nu am putut să o ratez“ # Ziarul Financiar
Minionette, un brand românesc de bijuterii din aur, apărea pe piaţă în 2016, primul angajat fiind Bogdan Onică. La aproape un deceniu de la lansarea oficială, el a devenit acţionarul businessului după exitul fondatorului, în toamna lui 2025. „Am fost autodidact”, spune Bogdan Onică, rezumând parcursul său, de la angajat la antreprenor, însă crede că pasiunea şi echipa pe care o are alături sunt principalele motive pentru care a continuat povestea Minionette.
Ştefan Dorfler, Erste: România trebuie să redevină una dintre ţările lider în privinţa creşterii economice din Europa Centrală şi de Est. „BCR a încheiat foarte bine anul 2025 şi suntem destul de optimişti pentru 2026“. # Ziarul Financiar
Ştefan Dorfler, directorul financiar al Erste Group, spune că BCR a încheiat foarte bine anul 2025 şi este destul de optimist pentru 2026. BCR este a doua bancă din România, iar Erste, cel mai mare grup din Europa Centrală şi de Est, este acţionarul principal.
Finanţe personale. Adoptarea monedei euro impulsionează bursa bulgară cu 19%. Una dintre cele mai bune dinamici la nivel internaţional la început de an. # Ziarul Financiar
Indicele SOFIX, principalul barometru al bursei de valori din Bulgaria, a urcat cu 18,6% de la începutul lui 2026, plasând piaţa locală printre cele mai performante la nivel mondial. Evoluţia are loc pe fondul adoptării monedei euro, un pas important în maturizarea pieţei financiare.
FAN Courier, unul dintre cei mai mari jucători din piaţa de curierat, are în plan investiţii de 35 mil. euro în acest an, în pofida contextului dificil # Ziarul Financiar
FAN Courier, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de curierat, are în plan investiţii de 35 mil. euro în acest an, potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii companiei.
Bogăţie pe hârtie, ţevi reci. Cum a ajuns Bucureştiul, cu un PIB per capita peste alte capitale europene, să stea în frig cu bani pe masă # Ziarul Financiar
Bucureştiul se află într-un paradox economic. Capitala României generează unul dintre cele mai ridicate niveluri ale PIB per capita din Europa Centrală şi de Est şi depăşeşte, potrivit statisticilor europene, oraşe consacrate precum Viena şi Berlin.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Creşterea preţurilor schimbă comportamentul clienţilor, care cumpără mai ieftin şi mai puţin. „Sunt consumatori care merg dintr-un magazin în altul doar pentru produse aflate în promoţie: iau ulei dintr-un loc, zahăr din altul, carne din altă parte“ # Ziarul Financiar
Preţurile continuă să crească accelerat, iar salariile nu ţin pasul, motiv pentru care românii îşi adaptează comportamentul de consum. Ei cumpără mai puţine bunuri, la preţuri mai mici. Preferabil, aleg aceleaşi branduri, dar la promoţie. În cazul în care acest lucru nu e posibil, se orientează către articole de o calitate inferioară, cu preţuri pe măsură.
Un nou jucător în piaţa petrolieră? Iulian Stanciu, preşedintele eMAG, prin intermediul Foraj Sonde Videle, ar fi interesat de preluarea staţiilor Gazprom din România # Ziarul Financiar
Brandul de benzinării Gazprom a intrat pe plan local în 2012, atunci când a fost deschisă prima unitate în apropiere de Sibiu. Dezvoltarea afacerii cu staţii, care include acum 19 unităţi, s-a făcut prin intermediul companiei NIS Petrol, care din 2024 este în concordat preventiv, ca procedură de evitare a insolvenţei. Tot NIS Petrol are şase acorduri petroliere.
Cum a reuşit Iranul să suprime aproape total internetul şi cum reuşesc informaţiile despre revoluţie să răzbată din spatele cortinei de fier digitale # Ziarul Financiar
Peste 12.000 de morţi, conform unor surse din Iran, poate chiar mai mulţi, poate mai puţini, poate până în 5.000, conform altor surse. Este dificil de ştiut cu exactitate cu câtă ferocitate autorităţile din Iran încearcă să înăbuşe revoluţia în desfăşurare acolo deoarece prea puţine informaţii pot ieşi din ţară. Iar acest lucru se datorează faptului că guvernul a tăiat accesul populaţiei la internetul global.
Elitele de business şi politice ale lumii se vor îndrepta către Davos săptămâna viitoare pentru a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial (WEF), viziunea acestuia a unei ordini mondiale bazate pe reguli fiind în prezent testată la maximum, scrie Reuters. Preşedintele SUA, Donald Trump, a promis o delegaţie americană fără precedent.
Aeroporturile regionale din ţară se extind sau se modernizează în timp ce Otopeni are planuri de investiţii doar pe hârtie sau în declaraţii. Ce aeroporturi au investit în extinderi? # Ziarul Financiar
Aeroporturile regionale din România au investit, în ultimii ani, în extinderea sau modernizarea infrastructurii aeroportuare pentru a aduce terminalele la standardele actuale, dar şi pentru a se pregăti de creşterile preconizate privind traficul aerian. Aeroporturile din Craiova, Cluj-Napoca şi Iaşi se numără printre aeroporturile care au investit în extinderea infrastructurii, adăugând chiar noi terminale pentru a se pregăti de creşterea traficului aerian.
