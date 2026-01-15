Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă situația"

09:00

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că nu predecesorul său, Nicuşor Dan, este responsabil pentru faptul că mii de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu apă caldă, din cauza avariei produse la CET Sud. Ciucu e de părere că primarii dinaintea lui Nicuşor Dan, care au ignorat ani la rând problemele legate de sistemul de termoficare, sunt responsabili pentru situaţia creată.