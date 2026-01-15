Vreme deosebit de rece în țară, până în 20 ianuarie. Temperaturile scad până la minus 16 grade Celsius
DigiFM.ro, 15 ianuarie 2026 11:20
Meteorologii anunţă că până în 20 ianuarie vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Temperaturile vor coborî până la minus 16 grade şi se vor înregistra precipitaţii mixte şi polei.
• • •
Acum 30 minute
11:20
11:20
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă situația" # DigiFM.ro
Zilele trecute, Mario Iorgulescu, aflat de șase ani în clinici de psihiatrie din Italia, după ce în 2019, aflat la volan sub influența drogurilor și a alcoolului, a produs un accident rutier care a dus la moartea unui bărbat de 24 de ani, a acordat un prim interviu. Acesta a vorbit cu Dan Capatos, trimis la Milano de cei de la cancan.ro, pentru a sta de vorbă cu Mario.
11:20
Zile şi nopţi geroase în Capitală, până marţi. Maximele ajung la -6 grade, iar minimele la -12 grade Celsius # DigiFM.ro
Vremea va deveni deosebit de rece pe parcursul următoarelor zile la Bucureşti, cu valori termice maxime negative ce vor ajunge până la -6 grade Celsius, conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
Acum o oră
11:00
Cristina Cioran, confesiuni în lacrimi, în direct la tv: "Rănile se închid foarte greu, apoi cicatricile sunt greu de tratat, aproape imposibil" # DigiFM.ro
Recent, Cristina Cioran a vorbit despre situația ei familială. Actrița își crește singură cei doi copii pe care-i are cu fostul iubit, Alex Dobrescu. Bărbatul se află în închisoare, la Rahova, după ce a primit o condamnare de patru ani pentru trafic de droguri de mare risc.
Acum 2 ore
10:30
Trump dă vina pe Zelenski pentru că nu se ajunge la un acord de pace între Ucraina și Rusia # DigiFM.ro
Donald Trump a declarat pentru Reuters că Ucraina, nu Rusia, blochează un potenţial acord de pace, o retorică care contrastează puternic cu cea a aliaţilor europeni, care au susţinut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes să pună capăt războiului din Ucraina.
10:10
Chiara Ferragni, achitată de acuzaţiile de fraudă. Celebra bloggeriţă italiană: „Coşmarul s-a încheiat. Sunt fericită să am din nou control asupra vieţii mele” # DigiFM.ro
Chiara Ferragni, o celebră bloggeriţă italiană din domeniul modei, a fost achitată miercuri de un tribunal din Milano de acuzaţiile de fraudă în urma unor afirmaţii înşelătoare legate de vânzarea în scopuri caritabile a unor prăjituri de Crăciun şi ouă de Paşte, au anunţat surse judiciare, potrivit Reuters.
09:50
Sportivul român David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului continental, au anunţat, pe Facebook, European Aquatics şi CS Dinamo Bucureşti.
Acum 4 ore
09:00
Ciprian Ciucu, întrebat dacă Nicuşor Dan este responsabil pentru avaria la termoficare: „Nu este omnipotent, a făcut cât a putut să facă” # DigiFM.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că nu predecesorul său, Nicuşor Dan, este responsabil pentru faptul că mii de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu apă caldă, din cauza avariei produse la CET Sud. Ciucu e de părere că primarii dinaintea lui Nicuşor Dan, care au ignorat ani la rând problemele legate de sistemul de termoficare, sunt responsabili pentru situaţia creată.
08:50
Ironii pe pagina de Facebook a MAI după ce versurile unei poezii a lui Eminescu au fost citate greşit. Nici titlul poeziei nu a fost cel corect # DigiFM.ro
Câteva versuri dintre-o poezie a lui Mihai Eminescu postate joi pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne cu ocazia Zilei Culturii Naţionale a provocat reacţii critice sau ironice din partea celor care au accesat pagina pentru că versurile erau citate greşti şi nici titlul poeziei nu era cel indicat de autorul postării de pe pagina MAI. Postarea a fost apoi corectată.
Acum 24 ore
16:50
Ilie Dumitrescu se alătură echipei FRF. Se va mplica în trei proiecte importante pentru dezvoltarea fotbalului românesc # DigiFM.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat, miercuri, cooptarea fostului internaţional Ilie Dumitrescu în echipa FRF. Acesta se va implica în trei proiecte importante pentru dezvoltarea fotbalului românesc, precizează forul.
14:40
Trump: „NATO devine mult mai redutabilă şi eficientă cu Groenlanda în mâinile Statelor Unite. Orice altceva este inacceptabil” # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump şi-a reiterat decizia de a avea Groenlanda ca teritoriu american într-o postare făcută miercuri, pe Truth Social, cu câteva ore înainte de o întâlnire la Casa Albă a vicepreşedintelui JD Vance cu miniştrii de externe din Groenlanda şi Danemarca pentru a discuta despre acest subiect, în condiţiile în care atât guvernul de la Copenhaga, cât şi guvernul de la Nuuk resping pretenţiile americane.
14:10
Iulia Timoşenko despre percheziţiile anticorupţie de la sediul partidului său: „Au venit cu 5 microbuze, au răscolit tot biroul” # DigiFM.ro
Şefa partidului ucrainean Batkivşcina, Iulia Timoşenko, a declarat miercuri că percheziţiile din biroul ei desfăşurate de agenţiile anticorupţie au început marţi seara, la ora 21:30, când ea se afla singură în incintă, iar forţele de ordine au sosit cu cinci microbuze, fără o hotărâre judecătorească, nu i-au permis să cheme un avocat şi au percheziţionat şi biroul deputatului Serhii Vlasenko, care era închis, relatează Ukrainska Pravda.
14:10
Abrudean, întâlnire cu ministrul polonez al Apărării: „România și Polonia sunt puternice și sunt împreună” # DigiFM.ro
Îmbunătățirea cooperării româno-poloneze pe Flancul Estic european a constituit una dintre temele abordate, miercuri, la întâlnirea dintre președintele Senatului, Mircea Abrudean, și viceprim-ministrul Wladislaw Kosiniak-Kamysz, ministru al Apărării Naționale.
14:00
Manelistul Dani Mocanu și fratele lui vor anularea condamnării pentru tentativă de omor. Au depus cerere la ÎCCJ # DigiFM.ro
Manelistul Dani Mocanu a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac, prin care solicită să-i fie anulată condamnarea de patru ani de închisoare primită în luna noiembrie 2025 pentru tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. O cerere de recurs în casaţie a depus şi fratele manelistului, care are de executat o pedeapsă de şapte ani.
14:00
O bucată de tavan s-a prăbuşit peste elevi la un liceu din Botoşani. Unitatea de învăţământ a fost reabilitată recent # DigiFM.ro
O bucată de tavan s-a prăbuşit, miercuri, într-o sală de curs de la un liceu din municipiul Botoşani, dar nu au existat persoane rănite. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani nu au fost solicitaţi să intervină după acest incident.
13:50
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie # DigiFM.ro
Horoscop chinezesc 2026: Anul Calului de Foc începe pe 17 februarie și aduce energie, curaj și schimbări rapide. Vezi ce înseamnă pentru fiecare zodie și cum influențează relațiile, cariera și norocul.
12:20
Dosarul Epstein. Bill şi Hillary Clinton refuză să depună mărturie în Congresul american # DigiFM.ro
Fostul preşedinte democrat al SUA, Bill Clinton, şi soţia sa, Hillary Clinton, care a condus diplomaţia americană şi a candidat fără succes la preşedinţie în 2016, au refuzat marţi să depună mărturie în faţa unei comisii a Camerei Reprezentanţilor în investigaţia referitoare la dosarele pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, după ce au fost citaţi în urma apariţiei lor în mai multe imagini şi documente, relatează Reuters şi EFE.
12:10
Actorul Tim Busfield, la închisoare în urma acuzaţiilor de abuz sexual asupra unor minori. Soția sa este celebra Melissa Gilbert # DigiFM.ro
Actorul şi regizorul american Timothy Busfield s-a predat marţi autorităţilor din New Mexico pentru a răspunde acuzaţiilor de abuz sexual asupra unor minori, formulate împotriva sa. El este acuzat că ar fi atins în mod neadecvat doi tineri membri din distribuţia unui serial de televiziune la care lucra ca regizor şi producător, transmite Reuters.
Ieri
11:30
Sofia Vicoveanca, primele declarații din spital, după ce a suferit un infarct: "Inimioara mea s-a supărat și mi-a făcut figura" # DigiFM.ro
Sofia Vicoveanca le-a dat mari emoții fanilor și apropiaților, după ce zilele trecute a suferit un infarct și a ajuns de urgență la spital. Îndrăgita interpretă de muzică populară, în vârstă de 84 de ani, este încă internată, dar a avut puterea de a transmite un mesaj.
11:20
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în decembrie, cu 60,91% în ritm anual. Creşteri semnificative și la cacao şi cafea # DigiFM.ro
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în decembrie, cu 60,91% în ritm anual, însă s-a ieftinit uşor faţă de luna precedentă, cu 0,01%, în timp ce creşteri semnificative au mai fost înregistrate la cacao şi cafea, cu o majorare anuală de 24,67%, precum şi la transportul pe calea ferată, cu 24,40%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri.
11:20
Familia femeii ucise de un agent ICE vorbește despre "o pierdere de neimaginat": "Era o mamă extraordinară, devotată, profund iubitoare" # DigiFM.ro
Familia extinsă a lui Renee Nicole Good a făcut publice declarații emoționante după ce femeia în vârstă de 37 de ani mamă a trei copii, a fost împușcată mortal de un agent ICE (Immigration and Customs Enforcement) la Minneapolis.
11:20
Florin Negruțiu, la Digi FM: Georgescu și „retorica de tribună”, cazul Marinescu și disputa despre legalizarea prostituției # DigiFM.ro
Invitat în emisiunea matinală Digi FM, Florin Negruțiu a trecut în revistă trei teme care domină conversația publică în ultimele zile: aparițiile și mesajele lui Călin Georgescu, discuția despre acuzațiile de plagiat în cazul ministrului Justiției, Radu Marinescu, și argumentele pro și contra unei eventuale reglementări a prostituției.
11:00
Bolojan, despre achiziţia unui avion pentru deplasările oficiale: „Totdeauna este o decizie care ţine de o analiză cost-beneficiu” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan e de părere că eventuala cumpărare a unui avion pentru demnitarii statului ”nu este cea mai importantă problemă”. El arată că este nevoie de o analiză cost-beneficiu şi că, având în vedere cheltuielile făcute în ultimii ani pentru deplasări, cel mai probabil s-ar fi putut plăti leasingul pentru cumpărarea unei aeronave.
10:40
Putin decisese să lanseze războiul contra Ucrainei cu mult înainte de începerea invaziei, afirmă Olaf Scholz # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin decisese să lanseze războiul contra Ucrainei cu mult înainte de începerea invaziei pe scară largă din februarie 2022, a declarat marţi, la Berlin, fostul cancelar german Olaf Scholz, potrivit DPA.
09:50
O renumită firmă franceză care organiza pelerinaje la Mecca dispare brusc. Sute de clienţi reclamă că nu au mai putut lua legătura cu compania # DigiFM.ro
Compania Dogan Voyages, care organiza pelerinaje la Mecca, având sediul în Franţa de peste 30 de ani, susţine că se confruntă cu ”circumstanţe excepţionale”, în timp ce clienţii săi se văd nevoiţi să-şi anuleze pelerinajele în ultimul moment, fără a primi rambursări pentru moment. Compania are filiale în mai multe ţări şi acestea fiind închise.
09:40
Cel puţin 22 persoane au murit şi peste 30 au fost rănite, după ce o macara a căzut peste un tren în nord-estul Thailandei. În tren se aflau 195 de pasageri # DigiFM.ro
Un tren care circula din capitala Thailandei către nord-estul ţării a deraiat, miercuri, după ce o macara a căzut peste unul dintre vagoane, ucigând cel puţin 22 de persoane şi rănind cel puţin 30, transmite AFP.
09:40
Trump îl caricaturizează şi-l imită, într-un discurs la o fabrică Ford, în Detroit, pe Biden. ”Era complet drogat” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a atacat din nou pe Joe Biden, marţi, într-o vizită în Michigan, la o fabrică Ford, caricaturizându-l şi imitându-l pe fostul preşedinte democrat într-un discurs la Detroit, scrie Le Figaro.
09:30
Explozie la o anexă din curtea Poliţiei Rutiere Lugoj. Două persoane au fost rănite şi una prezintă atac de panică # DigiFM.ro
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, miercuri, la o anexă din curtea Poliţiei Rutiere Lugoj. Două persoane au fost rănite şi una prezintă atac de panică.
13 ianuarie 2026
16:50
Sindicaliştii din MAI anunţă că au fost invitaţi la discuţii de ministrul Cătălin Predoiu pe tema creşterii vârstei de pensionare: „Nu vom accepta decizii impuse unilateral” # DigiFM.ro
Fedederaţiile sindicale din cadrul Ministerului de Interne anunnţă că au fost invitate la discuţii de ministrul Cătălin Predoiu pe tema creşterii vârstei de pensionare, dar avertizează că nu vor accepta decizii impuse unilateral, care afectează stabilitatea sistemului. 25.000 de angajaţi din sistem ameninţă cu pensionarea.
16:30
Partidul Socialiștilor cere demisia Maiei Sandu, după ce aceasta a spus că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România: "Act de trădare politică" # DigiFM.ro
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a cerut marți, 13 ianuarie, demisia președintei Maia Sandu, după ce aceasta a declarat că ar vota pentru reunirea cu România dacă s-ar organiza un referendum pe această temă,
16:20
Meteorologii anunţă că începând de miercuri, 14 ianuarie, temperaturile vor fi în creştere, cu valori maxime de până la 10 grade Celsius şi minime în jur de -6 până la 2-3 grade.
15:00
Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 va fi vizibilă în totalitate din Spania, Islanda și Groenlanda, iar din vestul României parțial, la apus. Fenomenul va oferi o imagine spectaculoasă: Soarele „mâncat” de Lună pe cerul roșu al serii.
14:10
Kim Jong Un şi-a reorganizat securitatea personală. Este posibil să fi avut suspiciuni în legătură cu o tentativă de asasinat, crede Seulul # DigiFM.ro
Kim Jong Un a înlocuit trei responsabili cu securitatea sa personală, a afirmat marţi Seulul, un posibil semn că liderul nord-coreean se teme pentru viaţa sa. Potrivit Ministerului Unificării din Coreea de Sud, responsabil cu relaţiile cu Phenianul, trei agenţii de stat care se ocupă de securitatea lui Kim şi-au schimbat şefii.
14:00
Navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator, scufundată parţial în Dunăre. Probele de apă prelevate indică o depăşire la amoniu # DigiFM.ro
O navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator granulat s-a scufundat parţial în Dunăre, incidentul fiind semnalat Prefecturii Teleorman în 9 ianuarie 2026. Şlepul eşuase în decembrie anul trecut pe un banc de nisip în zona Portului Zimnicea, în afara rutei principale de navigaţie, informează Prefectura Teleorman.
13:30
Calendar simulare Bac 2026: probele scrise încep pe 23 martie cu Limba română și continuă până pe 26 martie. Rezultatele se afișează pe 3 aprilie, anonimizat, pe baza unui cod individual.
12:30
România a obţinut președinția Consiliului Executiv al celor mai importante agenţii de dezvoltare ONU # DigiFM.ro
Ministrul deExterne a anunţat, marţi, 13 ianuarie, că România a obţinut pentru acest an mandatul de preşedinte al Consiliului Executiv al celor mai importante agenţii de dezvoltare ONU. Această funcţie va fi exercitată de ambasadorul Cornel Feruţă, reprezentantul permanent al României la ONU.
12:20
Directorul sportiv al FC Barcelona, despre plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid: "După o înfrângere împotriva celui mai mare rival, totul se complică" # DigiFM.ro
Actualul director sportiv al FC Barcelona, Deco, a vorbit despre demiterea lui Xabi Alonso de la Real Madrid în emisiunea El Larguero de la Cadena SER, la doar 24 de ore după eşecul din finala Supercupei Spaniei.
12:20
"Trump trebuie să se grăbească". Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota să se alăture Rusiei # DigiFM.ro
Dmitri Medvedev a declarat că locuitorii Groenlandei ar putea vota să se alăture Rusiei dacă Donald Trump nu se mişcă repede pentru a-şi asigura controlul insulei arctice, relatează agenţia de ştiri Interfax.
12:10
Pacientă de la Spitalul Bălăceanca, agresată de un asistent medical. Bărbatul e acum în arest la domiciliu # DigiFM.ro
Un asistent medical de la Spitalul Bălăceanca, în vârstă de 58 de ani, a fost arestat la domiciliu, fiind acuzat de purtare abuzivă. Ancheta a fost demarată după ce bărbatul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce agresează o pacientă de 30 de ani.
12:00
NYT: Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil pentru a lovi presupuşi traficanţi de droguri. Ar putea fi vorba despre o crimă de război # DigiFM.ro
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum s-ar fi întors pentru o clipă" # DigiFM.ro
Un moment emoționant a avut loc la o nuntă din Statele Unite, unde un bărbat în vârstă a reușit, pentru câteva clipe, să-i trezească amintirile soției bolnave de demență, cântându-i una dintre melodiile preferate.
11:20
Bulgaria se îndreaptă către noi alegeri anticipate. Cel mai mare partid respinge oferta de formare a unui nou guvern # DigiFM.ro
Cea mai mare formaţiune parlamentară din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni propunerea preşedintelui de a încerca să formeze un nou guvern, crescând probabilitatea alegerilor anticipate în cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene, proaspăt intrat în grupul ţărilor care folosesc moneda unică euro.
11:10
Mai multe spitale din Capitală, fără căldură. Ministrul Sănătăţii: „Sunt saloane, zone, unde temperaturile ajung la 16 grade” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat pentru News.ro că mai multe spitale aflate în subordinea instituţiei au probleme în acest moment cu asigurarea căldurii. Cea mai dificilă situaţie este la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu din Capitală.
11:10
România va participa la cea de-a doua semifinală a Eurovision, conform tragerii la sorţi care a avut loc luni, la Primăria din Viena, scrie AFP. În aceeaşi zi vor concura şi reprezentanţii din Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Republica Cehă şi Letonia.
10:00
Vreme deosebit de rece, local geroasă, în Maramureș, mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și la munte # DigiFM.ro
Vremea se va menţine deosebit de rece, local geroasă, în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei şi în zona de munte, unde temperaturile maxime se vor încadra în general între -9 şi -3 grade, în intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 - 14 ianuarie, ora 10:00.
09:40
„Concedierea cea mai aşteptată, în ziua cea mai neaşteptată”. Culisele demiterii lui Xabi Alonso de la Real Madrid # DigiFM.ro
Presa sportivă din Madrid detaliază culisele demiterii lui Xabi Alonso din funcţia de antrenor al Real Madrid, luni, care a surprins pe toată lumea. Tehnicianul nu intenţiona să părăsească funcţia, dar preşedintele Florentio Perez a decis altfel.
09:40
Radu Marinescu, despre o posibilă demisie după ce a fost acuzat de plagiat: „Nu consider că am motive. Premierul are la dispoziție mecanisme instituționale” # DigiFM.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că nu demisionează în urma acuzaţiilor de plagiat privind teza sa de doctorat. ”Nu demisionez, pentru că împotriva mea s-a formulat o acuzaţie fără să aibă niciun fel de validitate instituţională şi având şi un caracter eclectic, contradictoriu şi plin de calomnii personale”, argumentează Marinescu.
12 ianuarie 2026
16:20
Maia Sandu, declarații în premieră: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România” # DigiFM.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici că ar vota „DA” în cazul unui eventual referendum pe tema unirii cu România. Este pentru prima dată când şefa statului moldovean face un comentariu în acest sens.
16:20
Nouă șoferi din județul Prahova au rămas fără permisele de conducere pentru drifturi pe zăpadă și comportament agresiv în trafic # DigiFM.ro
Nouă șoferi au rămas fără permisele de conducere, după ce au fost depistați de polițiștii făcând drifturi pe zăpadă sau manifestând un comportament agresiv în trafic.
15:50
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un infarct # DigiFM.ro
Sofia Vicoveanca, celebra interpretă de muzică populară, este în continuare internată la secția de Cardiologie a Spitalului din Suceava, după ce duminică a suferit un infarct.
