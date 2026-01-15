Ce ironic! Ce i-au scandat fanii lui Albacete lui Arbeloa după ce Real Madrid a fost eliminată din Cupa Spaniei
Antena Sport, 15 ianuarie 2026 11:20
Real Madrid a fost eliminată într-un mod total surprinzător din optimile Cupei Spaniei de divizionara secundă Albacete, scor 2-3, iar suporterii echipei adverse nu au ezitat să îl ironizeze pe Alvaro Arbeloa. După un debut de coșmar pe banca noii sale echipe, antrenorului echipei "blanco" i-a fost adus aminte numele predecesorului său, Xabi Alonso, care […]
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
11:20
Marius Șumudică pregăteşte un transfer important la Al-Okhdood. Este vorba de brazilianul Douglas Costa. Fotbalistul este liber de contract şi sunt şanse foarte mari să ajungă la un acord cu formaţia pregătită de român, anunţă iamsport.ro. Douglas Costa și-a început cariera de fotbalist în Brazilia, la Gremio, iar în 2010 a sosit sub comanda lui […]
11:20
Acum o oră
11:00
Otto Hindrich, prezentat oficial la Legia Varșovia. Primele cuvinte ale portarului: “Pot aduce asta la echipă” # Antena Sport
Otto Hindrich s-a despărțit de CFR Cluj după 78 de meciuri disputate pentru trupa din Gruia și a semnat cu polonezii de la Legia Varșovia, fosta echipă a lui Edi Iordănescu. După ce formația din Liga 1 a oficializat plecarea sa, echipa din centrul Europei a anunțat și ea transferul și a postat inclusiv un […]
10:50
Ion Ţiriac a descoperit “secretul vieţii”. Cum a ajuns să facă averea fabuloasă: “N-o să ajungi nicăieri” # Antena Sport
Ion Ţiriac le-a dat câteva sfaturi utile celor care vor să aibă o viaţă prosperă. Care e până la urmă "secretul vieţii"? Ion Ţiriac spune că l-a găsit şi îl împărtăşeşte cu toată lumea. Marele secret e mai simplu decât ne-am fi aşteptat. Şi este vorba de a rămâne mereu conectat cu realitatea, "cu picioarele […]
Acum 2 ore
10:30
Începând din 2026, DRS-ul va dispărea. În locul lui va intra în vigoare aerodinamica activă. Aceasta nu e doar un DRS multilateral dezvoltat, ci un sistem permanent, integrat în ADN-ul mașinii. Vor fi aripi mobile pe ambele punți, nu numai pe cea din spate. Acestea vor putea fi activate de către pilot în anumite zone, […]
10:20
Cristi Chivu a explicat gestul făcut după golul victoriei din Inter – Lecce: “Îmi amintesc băiețelul de 7 ani” # Antena Sport
Cristi Chivu a ieșit în evidență în victoria lui Inter cu Lecce în momentul în care Pio Esposito a marcat unicul gol care a tranșat soarta partidei. Antrenorul român a sprintat pe teren pentru a-și îmbrățișa fostul elev de la Primavera, iar după meci a explicat de ce a recurs la acest gest de descătușare. […]
10:20
Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” # Antena Sport
Gigi Becali a luat o decize importantă la finalul cantonamentului de iarnă. După ce a primit mai multe informaţii de la Pintilii şi Charalambous, patronul a decis să-i dea credit lui Alexandru Stoian, care va evolua mai mult în a doua parte a campionatului. "Mai iese Bîrligea, să-l odihnim (n.r. în meciurile care urmează), și […]
10:10
Dinamo nu a luat încă decizia finală, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Metalist 1925 Harkov oferă suma de patru milioane de euro în schimbul căpitanului „câinilor". Banii sunt tentanţi pentru Dinamo, ținând cont că echipa se confruntă cu un deficit semnificativ, care se ridică la patru milioane de euro. Mai mult, şi jucătorul ar […]
Acum 4 ore
09:20
Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat, miercuri, că a primit peste 500 de milioane de cereri de bilete pentru World Cup 2026, care va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic, în ciuda controverselor legate de preţurile ridicate ale biletelor, relatează AFP. Aceste solicitări au venit din toate cele 211 ţări şi teritorii […]
09:10
Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Real Madrid, după umilinţa cu Albacete! Dezastru după plecarea lui Xabi Alonso # Antena Sport
Real Madrid a avut parte de o seară dezastruoasă în primul meci disputat după ce Arbeloa i-a luat locul lui Xabi Alonso. "Galacticii" au fost învinşi dramatic de Albacete, 2-3, în optimile Cupei Spaniei. La finalul meciului în care Jefte Betancor a strălucit şi a reuşit o dublă, în vestiarul galacticilor s-a întâmplat ceva care […]
09:00
Chelsea a pregătit un moment special pentru Dan Petrescu la meciul cu Arsenal, iar fiica lui, Beatrice Chelsea, a fost invitată pe Stamford Bridge la meciul de miercuri seară. Dan Petrescu a lăudat gestul grupării engleze şi spune că a ajuns la convingerea că este mai apreciat în străinătate, decât în România. Asta şi de […]
08:50
Adevărul despre schimbările făcute de Gigi Becali. Dezvăluirile unui fost antrenor de la FCSB: “Mai dă un telefon…” # Antena Sport
Chiar dacă mulţi antrenori de la FCSB au evitat să discute subiectul "schimbărilor", Mihai Teja a spus deschis ce se întâmplă când Gigi Becali sună. Totuşi, Teja recunoate că dacă jucătorii au o evoluţie bună, patronul nu se implică la echipă. „N-a fost greu să colaborez cu dânsul. Dacă ai dialog… Până la urmă suntem […]
08:40
Maroc a învins miercuri seara, la Rabat, naţionala Nigeriei, scor 4-3 după penaltyuri, şi s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni, unde va înfrunta Senegal. La Rabat, pe Moulay Hassan Stadium, ţara gazdă, Maroc, a înfruntat o echipă care în urmă cu doar câteva zile ameninţa că nu se va prezenta la meci, dacă […]
08:30
Jefte Betancor a distrus-o în prelungiri pe Real Madrid: “Visam de când eram mic la așa ceva” # Antena Sport
Jefte Betancor (32 de ani) a avut parte de cel mai tare moment al carierei. Atacantul cotat la 600.000 de euro a reuşit dubla în Albacete – Real Madrid 3-2 şi i-a eliminat pe galactici din optimile Cupei Regelui. Fostul atacant de la Voluntari, Farul sau CFR Cluj a intrat pe teren în minutul 58 […]
08:30
Nota primită de Cristi Chivu pentru Inter – Lecce. “Culege roadele acestei mișcări curajoase” # Antena Sport
Echipa italiană Inter Milano, condusă de românul Cristian Chivu, a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Lecce, într-o restanţă din etapa a 16-a a campionatului italian, serie A. Cristian Chivu a început meciul de pe San Siro, cu Lecce, fără Lautaro Martinez, Frattesi, Dimarco sau Esposito, iar Bonny, unul dintre titularizaţii surpriză […]
08:30
Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse şi Sorana Cîrstea şi-au aflat adversarele din primul tur de la Australian Open # Antena Sport
Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse şi Sorana Cîrstea şi-au aflat adversarele din primul tur la Australian Open, primul grand slam al anului. Cristian, locul 37 mondial, va evolua cu sportiva cehă Karolina Muchova, cap de serie 19, în timp ce Gabriela Ruse, locul 79, o va întâlni pe sportiva ucraineană Dayana Yastremska, cap de serie 26 […]
08:10
Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, a fost eliminată, joi, în sferturile de fnală ale turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide. Cristian a fost învinsă în sferturi de sportiva australiană Kimberly Birrell, locul 107 WTA, scor 5-7, 6-1, 7-5. Jaqueline Cristian, eliminată în sferturi la Adelaide Meciul a durat trei ore şi patru minute. […]
Acum 12 ore
00:10
Șoc în Cupa Spaniei: Real Madrid, eliminată de o divizionară secundă! Fostul jucător din Liga 1 a reușit „dubla” în prelungiri # Antena Sport
Real Madrid a fost eliminată surprinzător din Cupa Spaniei. „Galacticii" au pierdut duelul cu Albacete, scor 2-3, din optimile competiției. Fostul jucător din Liga 1, Jefte Betancor, a fost „eroul" celor de la Albacete. El a marcat o „dublă" pentru echipa din La Liga 2. Șoc în Cupa Spaniei: Real Madrid, eliminată de Albacete Albacete a deschis […]
14 ianuarie 2026
23:30
Pariază pe Lionel Messi şi Kylian Mbappe! Cel mai bun marcator din istoria World Cup a dat verdictul: “Sunt sigur” # Antena Sport
Fostul fotbalist german Miroslav Klose, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, crede că recordul său ar putea fi doborât la turneul care va avea loc în vara acestui an în Statele Unite, Mexic şi Canada, informează DPA. "Sunt sigur că recordul meu de goluri marcate la Cupa Mondială va fi doborât în curând. […]
23:30
„Nu vor refuza”. Dinamo, aproape de lovitura iernii în Liga 1. Verdictul dat după oferta de milioane pentru Cătălin Cîrjan # Antena Sport
Dinamo a primit o ofertă de patru milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan (23 de ani), de la Metalist 1925 Harkov. Basarab Panduru s-a declarat convins de faptul că echipa din Ștefan cel Mare își va vinde căpitanul în această iarnă. Fostul internațional consideră că oferta este una de nerefuzat pentru Dinamo, ținând cont că echipa are un deficit operațional, care […]
23:00
The post Jurnal Antena Sport | Visul Formula 1 pare mai aproape pentru David Cristofor appeared first on Antena Sport.
23:00
O nouă plecare de la FCSB. Robert Necșulescu (18 ani) a fost împrumutat de campioană la Chindia Târgoviște, echipă din Liga a 2-a, care se luptă pentru a prinde play-off-ul. Pe lângă Robert Necșulescu, FCSB a mai renunțat la un tânăr jucător în această iarnă. Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) a fost cedat de campioană […]
Acum 24 ore
22:20
Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj. Clujenii au anunțat oficial transferul portarului de 23 de ani la Legia Varșovia. Otto Hindrich este un produs al academiei celor de la CFR Cluj, fiind om de bază al echipei în acest sezon. Portarul a bifat 27 de meciuri în acest sezon, în toate competițiile. Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj CFR […]
22:10
Fanii au oprit meciul dintre Koln şi Bayern Munchen! Imagini incredibile din Bundesliga # Antena Sport
Meciul dintre Koln şi Bayern Munchen, din etapa cu numărul 17 din Bundesliga, a fost întrerupt mai bine de 10 minute. Fanii gazdelor au pregătit o atmosferă incendiară, cu ocazia meciului împotriva liderului din Germania. Cu Rhein Energie Stadion arhiplin, acolo unde 50.000 de fani o susţin pe Koln, galeria echipei gazdă a pregătit un […]
22:00
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham # Antena Sport
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract valabil până în 2030 cu AS Roma. Fundașul român e foarte aproape să schimbe echipa, în această iarnă. AS Roma insistă pentru semnătura lui Radu Drăgușin, cu care poartă negocieri încă de la începutul anului. Fundașul de 23 de ani s-ar putea întoarce în Serie A. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru […]
21:30
Senegal s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni! Sadio Mane, decisiv în duelul cu Mohamed Salah # Antena Sport
Senegal s-a impus în prima semifinală de la Cupa Africii pe Naţiuni, după ce a învins-o pe Egipt, într-o reeditare a finalei din 2022, câştigată tot de Senegal. Sadio Mane a fost marcatorul singurului gol al unei partide în care Egipt nu a reuşit să se ridice la nivelul unei semifinale de turneu continental. Echipa […]
21:30
Transferul cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Ce mutare pregătesc giuleștenii: „Trebuie să aducem neapărat” # Antena Sport
Costel Gâlcă a cerut un nou transfer la Rapid. Victor Angelescu a dezvăluit că giuleștenii vor mai efectua o mutare, în această perioadă de mercato de iarnă, dorindu-și un mijlocaș. Până acum, Rapid a oficializat un singur transfer. Trupa de sub Grant l-a împrumutat pe Daniel Paraschiv de la Real Oviedo. Transferul cerut de Costel Gâlcă la […]
21:10
The post Jurnal Antena Sport | A încălcat legea pentru fotbal appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Și campioana e pe minus appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Sparge gheața cu victoria appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Război și fotbal pentru Stoinov appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Charalambous nu e convins că Arad vine la FCSB appeared first on Antena Sport.
20:50
Răzvan Lucescu, victorie uriaşă! S-a calificat în semifinalele Cupei Greciei după ce PAOK a învins-o pe Olympiacos # Antena Sport
Răzvan Lucescu s-a calificat alături de PAOK Salonic, după victoria de pe terenul lui Olympiacos, scor 2-0, din sferturile de finală ale Cupei Greciei. Echipa pregătită de fostul selecţioner al României a rezolvat partida de la Pireu încă din primul sfert de oră. Mythou şi Ozdoev au marcat golurile care au trimis-o pe PAOK în […]
20:40
Dennis Man a marcat din nou pentru PSV, însă a fost schimbat. Motive de îngrijorare pentru internaționalul român # Antena Sport
Dennis Man a marcat un nou gol la PSV. Internaționalul român de
20:10
Prima reacție a lui Andrei Nicolescu, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Anunț despre viitorul jucătorului # Antena Sport
Andrei Nicolescu a oferit prima reacție, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Metalist 1925 Harkov a oferit suma de patru milioane de euro în schimbul căpitanului lui Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat oferta, mărturisind că mijlocașul ar urma să încaseze un salariu mult mai mare la formația din prima ligă din Ucraina, față […] The post Prima reacție a lui Andrei Nicolescu, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Anunț despre viitorul jucătorului appeared first on Antena Sport.
19:40
Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Matteo Duțu la Dinamo. Toate detaliile mutării # Antena Sport
Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Matteo Duțu la Dinamo. Stopperul de 20 de ani se va despărți de echipa de tineret a lui AC Milan pentru a semna cu „câinii”, fiind al doilea transfer al iernii realizat de trupa lui Zeljko Kopic, după cel al lui Valentin Țicu. Inițial, Mario Felgueiras, directorul sportiv de la […] The post Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Matteo Duțu la Dinamo. Toate detaliile mutării appeared first on Antena Sport.
19:30
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, pare că s-a resemnat în privinţa concertelor din luna mai de pe Arena Naţională. Metallica şi Iron Maiden vin la Bucureşti exact în perioada în care se vor disputa ultimele meciuri ale sezonului. FCSB şi Dinamo se numără printre echipele afectate de concertele celor două trupe. În ciuda […] The post Gigi Becali a anunţat unde va juca FCSB în luna mai: “Acolo o să luăm titlul” appeared first on Antena Sport.
19:10
Ce decizie a luat Dinamo, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Care este planul „câinilor” # Antena Sport
Dinamo a luat decizia finală, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Metalist 1925 Harkov era dispusă să ofere suma de patru milioane de euro în schimbul căpitanului „câinilor”. Suma ar fi una extrem de tentantă pentru Dinamo, ținând cont că echipa se confruntă cu un deficit operațional, deficit care se ridică la patru milioane de euro. Ce decizie […] The post Ce decizie a luat Dinamo, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Care este planul „câinilor” appeared first on Antena Sport.
18:50
Cristi Săpunaru, o nouă reacție furibundă după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu: „E vorba de respect” # Antena Sport
Cristi Săpunaru a oferit o nouă reacție dură după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu. Ei s-au revoltat în privința parteneriatului cu clubul Genoa, club pe care îl deține tot acționarul majoritar al giuleștenilor. Cristi Săpunaru, retras din activitate la finalul sezonului trecut, le-a dat dreptate suporterilor și a transmis că nu […] The post Cristi Săpunaru, o nouă reacție furibundă după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu: „E vorba de respect” appeared first on Antena Sport.
18:40
Fostul internaţional Florin Gardoş (37 de ani) a fost prezentat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ca manager general al clubului de fotbal Chindia Târgovişte şi a spus că obiectivul pe termen scurt este accederea în play-off-ul Ligii 2. “Obiectivul meu personal e să îmi pun o promovare la CV. Acum, sigur că e important să […] The post Florin Gardoş a semnat: “Acesta e obiectivul! E obligatoriu” appeared first on Antena Sport.
18:30
Probleme pentru Gigi Becali. Jucătorul de Champions League dorit la FCSB, ofertat de altă echipă # Antena Sport
Gigi Becali întâmpină probleme în a realiza al doilea transfer al iernii la FCSB. Jucătorul de Champions League dorit de patronul campioanei, Ofri Arad (27 de ani), a fost ofertat și de altă echipă. Gigi Becali anunța că s-a ajuns la o înțelegere cu mijlocașul care ar urma să-i ia locul lui Adrian Șut. Ofri Arad a evoluat în […] The post Probleme pentru Gigi Becali. Jucătorul de Champions League dorit la FCSB, ofertat de altă echipă appeared first on Antena Sport.
18:30
FC Argeş, mesaj amuzant după ce FCSB ar fi ameninţat că nu intră pe teren: “Nu e nevoie de patine”. Cum se prezintă gazonul # Antena Sport
FC Argeş şi FCSB se vor întâlni vineri seară, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Reluarea campionatului are loc într-o perioadă în care temperaturile scăzute şi ninsorile au pus stăpânire pe România. La ora jocului, temperatura de la Mioveni va fi de -4°C, iar miercuri s-a scris despre faptul că jucătorii de la […] The post FC Argeş, mesaj amuzant după ce FCSB ar fi ameninţat că nu intră pe teren: “Nu e nevoie de patine”. Cum se prezintă gazonul appeared first on Antena Sport.
18:00
Dinamo a câștigat „războiul” cu Universitatea Craiova pentru semnătura jucătorului român de la AC Milan. Anunț de ultim moment # Antena Sport
Dinamo a câștigat „războiul” cu Universitatea Craiova pentru transferul jucătorului român de la AC Milan. Matteo Duțu s-a înțeles cu „câinii”, după cum a anunțat directorul sportiv al oltenilor, Mario Felgueiras. Matteo Duțu, care se află sub contract cu echipa de tineret a lui AC Milan, e gata de prima aventură în fotbalul românesc. Fundașul central […] The post Dinamo a câștigat „războiul” cu Universitatea Craiova pentru semnătura jucătorului român de la AC Milan. Anunț de ultim moment appeared first on Antena Sport.
18:00
Costel Gâlcă a fost criticat de fostul său secund: “Păstreaz-o pentru tine, nu o spui” # Antena Sport
Costel Gâlcă a dat startul unor discuţii după declaraţiile date în această perioadă de mercato. Antrenorul celor de la Rapid a avut un mesaj clar pentru conducere încă din luna decembrie, înainte de întreruperea campionatului, spunând că are nevoie de calitate, nu de cantitate. Până acum, Rapid a adus un singur jucător. Este vorba despre […] The post Costel Gâlcă a fost criticat de fostul său secund: “Păstreaz-o pentru tine, nu o spui” appeared first on Antena Sport.
17:40
„O pierdere mare”. Reacție categorică după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan # Antena Sport
Ionel Dănciulescu a oferit o reacție categorică, după ce Dinamo a primit o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan. Mijlocașul e dorit în Ucraina, „câinii” urmând să încaseze suma de patru milioane de euro. Metalist 1925 Harkov, formație din prima ligă din Ucraina, a pus ochii pe Cătălin Cîrjan și a înaintat o ofertă pentru căpitanul lui Dinamo. Mijlocașul s-ar […] The post „O pierdere mare”. Reacție categorică după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan appeared first on Antena Sport.
17:30
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 14 ianuarie, de la jucătorul accidentat la FCSB în Antalya până la premiul obținut de David Popovici. 1. Alarmă la FCSB FCSB are probleme înainte de reluarea campionatului. Ionuț Cercel s-a accidentat la genunchi și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya. Fundașul nu va […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 14 ianuarie appeared first on Antena Sport.
17:20
Amatorul care a câştigat 1 milion de dolari înainte de Australian Open 2026! Jannik Sinner, printre “victimele” sale # Antena Sport
Jucătorul amator Jordan Smith ar fi fost „fericit doar să câştige un punct”, dar a plecat cu un milion de dolari australieni şi dreptul de a se lăuda cu victoria împotriva numărul doi mondial Jannik Sinner, după ce a triumfat la Australian Open’s Million Dollar One Point Slam. Formatul inovator le-a oferit jucătorilor amatori şansa […] The post Amatorul care a câştigat 1 milion de dolari înainte de Australian Open 2026! Jannik Sinner, printre “victimele” sale appeared first on Antena Sport.
17:10
Napoli – Parma (19:30) și Inter – Lecce (21:45) LIVE SCORE. Cristi Chivu vrea să-și mențină avansul în fruntea campionatului # Antena Sport
Napoli – Parma (19:30) și Inter – Lecce (21:45) sunt meciurile serii din etapa a 16-a din Serie A. Ambele dueluri vor fi în format live score, pe as.ro. În cazul unui succes pe terenul lui Lecce, trupa lui Cristi Chivu își va menține avansul de patru puncte față de Napoli, dacă și campioana en-titre va […] The post Napoli – Parma (19:30) și Inter – Lecce (21:45) LIVE SCORE. Cristi Chivu vrea să-și mențină avansul în fruntea campionatului appeared first on Antena Sport.
17:00
Veste bună pentru Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Jucătorul care revine mai repede în lotul lui Zeljko Kopic # Antena Sport
Dinamo a primit o veste bună, înaintea meciului cu U Cluj, primul din Liga 1 din 2026. Zeljko Kopic îl va avea în lot pe Devis Epassy (32 de ani). Portarul va reveni mai repede în lotul „câinilor”, după participarea la Cupa Africii pe Națiuni. Epassy a ajuns cu Camerun până în sferturile competiției, fiind învins de Maroc, scor 0-2. Veste bună pentru […] The post Veste bună pentru Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Jucătorul care revine mai repede în lotul lui Zeljko Kopic appeared first on Antena Sport.
17:00
Hansi Flick, discurs superb după demiterea lui Xabi Alonso! Ce a spus despre noul antrenor al lui Real Madrid # Antena Sport
Xabi Alonso a fost dat afară de Real Madrid la mai puţin de 24 de ore distanţă de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei, în finala Supercupei Spaniei. În locul fostului antrenor de la Bayer Leverkusen a fost numit Alvaro Arbeloa. Mai multe nume importante ale fotbalului mondial au sărit în apărarea lui Xabi Alonso, […] The post Hansi Flick, discurs superb după demiterea lui Xabi Alonso! Ce a spus despre noul antrenor al lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
