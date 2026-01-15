Lucrătorul de la fabrica Ford care a fost suspendat după ce l-a insultat pe Trump a strâns o avere din donații. Câți bani trebuie să primească

10:40

Ministerul Afacerilor Interne l-ar fi onorat mult mai bine pe poetul Mihai Eminescu, sărbătorit în fiecare an pe 15 ianuarie, dacă ar fi pus să scrie pe cineva care a citit versurile acestuia. Cel care se ocupă de promovare a încurcat versurile „De treci codrii de aramă” din poemul „Călin, file din poveste „cu ale […]