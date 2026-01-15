Șpagă la ANAF. Cinci inspectori antifraudă au recunoscut la DNA că au luat mită sau au făcut trafic de influenţă

22:10

Anul 2025 a fost unul dintre cei mai nefericiți din perspectiva romînilor care aleg să îli țină economiile în bancă, adică încă majoritatea celor care economisesc. Conform ultimelor date ale Băncii Naționale a României și ale Institutului Național de Statistică(INS), anul s-a terminat așa cum a și început, cu dobânzi pentru depozitele în șlei la jumătate față de inflație, adică cu pierderi reale substanțiale pentru deponenți. La polul opus, emisiunile de titluri de stat Tezaur și Fidelis depășesc record după record și atrag tot mai mulți români.