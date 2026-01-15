Protest antisemit la Universitate: Cântece legionare dedicate „căpitanului” Corneliu Zelea Codreanu

17:00

Comisia de urbanism din cadrul Consiliului Local Sector 6 analizează vineri două Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD) care vizează Cartierul Energiei, un proiect al ELCEN, în care compania de stat vrea să investească 50 de milioane de euro în patru clădiri de birouri și una pentru evenimente. „Vineri avem comisia de urbanism, în care se […]