Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 ianuarie, de la ora 20.00
Gândul, 15 ianuarie 2026 22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, Gen (R) Silviu Predoiu și dr. Adrian Marinescu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu […]
Acum 10 minute
22:20
Emil Grădinescu, țintă falsă CNA. Onestul comentator a fost acuzat că promovat un produs toxic Netflix # Gândul
Emil Grădinescu, unul dintre cei mai experimentați și onești comentatori sportivi din România, a intrat ieri în atenția Consiliului Național al Audiovizualului. Dacă în trecut instituția primea reclamați la adresa omului de sport pentru că nu se sfia să spună la televizor Steaua în loc de FCSB, de această dată, el a fost acuzat că […]
Acum 30 minute
22:10
22:00
Satele și comunele mici ar putea rămâne fără Poliție Locală. Ce prevede noul proiect de lege # Gândul
Un proiect de lege prevede ca localitățile care au mai puțin de 4.500 de locuitori nu vor mai primi bani de la Guvern pentru a finanța Poliția Locală. Astfel, doar primăriile care își permit să plătească salariile polițiștilor locali din propriile fonduri vor mai avea acest serviciu, dar chiar și așa numărul polițiștilor va fi […]
Acum o oră
21:50
Traian Băsescu, mulțumit de noile impozite pe proprietate impuse de Bolojan. Cât va plăti fostul președinte pentru mașină # Gândul
Traian Băsescu a declarat, la Digi24, că „românii au fost copleșiți de numărul mare de taxe care au venit peste ei la acest început de an”. Fostul președinte declară, pe de altă parte, că noua grilă de impozitare impusă de Guvern și trecută prin Parlament este corectă. Traian Băsecu are și o ușurare, a scăpat […]
21:40
Casa Albă anunță că nu-i pasă de poziția Europei pe Groenlanda. Olanda și UK au trimis fiecare câte 1 militar să apere teritoriul danez # Gândul
Întâlnirile dintre Statele Unite și Danemarca privind Groenlanda vor avea loc la intervale de 2-3 săptămâni, a anunțat Casa Albă. Casa Albă a declarat că ️planurile Europei de a trimite trupe în Groenlanda nu schimbă intențiile lui Trump de a ocupa insula: „Nu cred că trupele europene din Groenlanda au un impact asupra procesului decizional […]
21:40
Stephen King s-a speriat de moarte la un film din anii ’70, cu buget minuscul, de doar 140.000 de dolari # Gândul
Stephen King s-a speriat de moarte la un film din anii ’70, cu buget minuscul, de doar 140.000 de dolari. Stephen King s-a speriat de moarte la un film din anii ’70, cu buget minuscul, de doar 140.000 de dolari Cine ar fi crezut că „regele horror-ului” se poate speria la un film catalogat de […]
Acum 2 ore
21:10
România a primit undă verde pentru proiectele de apărare din programul SAFE. Despre ce sumă este vorba și când vin primii bani # Gândul
Comisia Europeană (CE) a anunțat, joi, că România a primit undă verde pentru proiectele de apărare propuse pentru finanțare prin programul SAFE, a anunțat joi . Țara noastră va primi primii bani în martie. Țara noastră beneficiază de 16,68 miliarde de euro, prin programul SAFE. Comisia a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare […]
21:10
Victor Ponta: USR controlează Guvernul Bolojan pe model PCR. Partidele asociate la guvernare sunt acuzate de lipsă de voință politică # Gândul
Victor Ponta este de părere că actualul Guvern poate să funcționeze și fără USR. Fostul premier și lider PSD a criticat raporturile de forță din actuala coaliție, dar și rolul jucat de partide aflate la guvernare. Ponta crede că menținerea în coaliție a celor din USR se datorează unei lipse de voință politică din partea […]
20:40
“Afară, afară, cu trădători de țară!” Românii cer plecarea lui Bolojan, în cel mai mare protest din 2026: “Bolojan, nu uita, țara asta nu-i a ta!” # Gândul
Mii de persoane participă, joi seară, la protestul față de Legea Vexler, organizat de Claudiu Târziu și susținut de AUR. Prima manifestație este inițiată de Claudiu Târziu, fondator al partidului Acțiunea Conservatoare. La protest va participa și AUR, formațiune condusă în prezent de George Simion și vizează opoziția față de „Legea Vexler”. Marșul de […]
20:40
Unii muncitorii asiatici primesc și salarii de 1.000 euro în România. Care sunt meseriile cu venituri consistente # Gândul
Mulți muncitori asiatici – cum ar fi bone, şoferi, asistenţi personali sau bucătari – ajung să-şi petreacă 24 de ore din 24 cu angajatorii lor, de obicei fiind vorba de oameni din familii mai înstărite, care le oferă nu doar salariu, ci şi cazare în aceeaşi casă cu ei. Anul trecut, 100.000 de muncitori străini […]
Acum 4 ore
20:20
Sunt puțini șoferii care își cunosc mașina și o folosesc la capacitate maximă. Autoturismele sunt echipate cu o serie de funcții și butoane menite să facă fiecare călătorie mai confortabilă, însă nu mulți știu să le folosească așa cum trebuie. De exemplu, un buton este adesea trecut cu vederea de șoferi, deși joacă un rol […]
20:00
Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile pentru economia României. Ce cifre prevedea Bolojan și ce spune de fapt insituția financiară # Gândul
Banca Mondială a revizuit în scădere perspectivele economice pentru România în 2026, spre dezamăgirea premierului Ilie Bolojan. Economia românească a înregistrat anul trecut o creștere de 0,8%, față de un avans de 1,3% prognozat în iunie anul trecut și unul de 2,1% estimat la începutul anului trecut, conform celui mai recent raport publicat de Banca […]
19:50
Bocancii nu sunt rezervați doar drumețiilor sau sezonului rece. Sunt piese statement în garderoba feminină pentru că oferă atitudine și personalitate ținutelor, iar dacă ne gândim că sunt foarte versatili, ne dăm seama rapid de ce multe persoane îi apreciază . Dincolo de funcționalitate, bocancii exprimă atitudine, dau un vibe cool oricărei ținute și au […]
19:30
Un cerb carpatin de la Zoo Târgu Mureș a murit după ce a mâncat o mănușă de piele. Cel mai probabil, aceasta a fost aruncată de un vizitator # Gândul
Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș a murit după ce a mâncat o mănușă de piele, descoperită la necropsie. Cel mai probabil, obiectul vestimentar provenea de la un vizitator. Cerbul carpatin a fost găsit la pământ, în țarcul exterior al Grădinii Zoologice din Târgu Mureș, de către îngrijitori. Aceștia au anunțat […]
19:20
Supa cremă de roșii coapte este o minune în blid. Este unul dintre acele preparate care reușesc să îmbine simplitatea ingredientelor cu un gust frust și autentic. Aroma roșiilor coapte lent, ușor caramelizate, vine din bucătăria mediteraneană și din sudul României. Este considerată mâncarea săracului, dar de fapt este o delicatesă la restriște. Poate fi […]
19:20
Alegeri tensionate cu accesul blocat la internet în Uganda: Președintele Yoweri Museveni, aflat la putere din 1986, speră la al șaptelea mandat # Gândul
Pe 15 ianuarie se desfășoară alegeri în Uganda între doi candidați controversați care s-au mai confruntat și la scrutinul din urmă cu cinci ani. Primul este președintele Yoweri Museveni, aflat în funcție din 1986 și candidat al Partidului Mișcarea de Rezistență Națională care este naționalist, pan-african și conservaor. Născut în 1944, fost ofițer militar, absolvent […]
19:10
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, RĂMÂNE la echipă. A refuzat o ofertă de milioane de euro # Gândul
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a refuzat oferta de patru milioane de euro din Ucraina, de la Metalist 1925 Harkov, iar Florentin Petre, care azi a împlinit 50 de ani, a explicat și din postura secundului lui Zeljko Kopic la echipa roș-albă. Cîrjan a jucat 23 de meciuri în acest sezon pentru Dinamo, a înscris […]
18:50
Rapid l-a transferat pe fundașul Robert Sălceanu, de la Petrolul Ploiești, care a mai jucat la Dunărea Călărași, Gloria Buzău și Farul Constanța. Sălceanu e al doilea transfer al Rapidului în această iarnă, după atacantul Daniel Paraschiv, împrumutat de la Real Oviedo. „Robert Sălceanu este fotbalistul Rapidului! Fundașul stânga în vârstă de 22 de ani […]
18:50
Trezoreria SUA a lansat noi sancțiuni împotriva regimului iranian pentru uciderea protestatarilor # Gândul
Șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că SUA au lansat noi sancțiuni împotriva regimului clerical de la Teheran pentru uciderea protestatarilor pașnici. Biroul de Control asupra Activelor Străine al departamentului a anunțat că va acționa și împotriva rețelelor bancare din umbră care îi permite elitelor regimului clerical să fure și să spele bani din […]
18:30
Fug banii din România. Un economist celebru a făcut calculele. Câte miliarde de euro pierde țara # Gândul
România este țara de pe Planeta Pământ, continent Europa, din care ies cei mai multi euro pe relatia comercială import – export, analizează economistul Radu Georgescu într-o postare publică. În opinia sa acesta înseamna 2% din PIB, mai precis vreo 10 miliarde euro. Lunar ies extrem de mulți bani din România. În 2025 au iesit […]
18:30
O explozie masivă urmată de un incendiu a avut loc în centrul orașului olandez Utrecht. Cel puțin patru persoane au fost rănite # Gândul
O explozie masivă a avut loc joi în centrul orajului Utrecht, fiind urmată de un incendiu de proporții. Incidentul s-a produs în jurul orei locale 15:30 pe strada Visscherssteeg, în apropierea celebrului turn Dom. Cel puțin o persoană a fost rănită, însă unele rapoarte sugerează că numărul victimelor ar putea ajunge la 10 persoane. Autoritățile au […]
18:30
Ce spune Cabral despre copiii săi. ”Sunt un amestec de calități luate de la mine și de defecte luate de la Andreea” # Gândul
Prezentatorul de televiziune Cabral, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre cei doi copii pe care îi are din mariajul cu Andreea Ibacka. Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe lume Namiko. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, […]
Acum 6 ore
18:10
Trump ia masa la Casa Albă cu liderul opoziției din Venezuela care i-a „suflat” Nobelul. De ce María Corina Machado mizase pe Trump # Gândul
Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace, se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, precum și cu senatori americani în această după amiază. Întâlnirea are loc după capturarea fostului dictator venezuelean Nicolas Maduro de către forțele SUA. Donald Trump a lăudat-o pe Machado, dar spune […]
18:10
Sondaj CNN: 75% dintre americani se opun încercării SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei. 52% nu sunt de acord cu operațiunea din Venezuela # Gândul
75% dintre americani se opun încercării lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, arată un sondaj comandat de CNN, realizat de SSRS. Până și partizanii președintelui american sunt împărțiți în mod egal, unde 50% dintre republicani se opun acestei idei. De cealaltă parte, ultimul sondaj de opinie realizat în Groenlanda arată că o […]
18:00
Celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic consideră ciorba de legume cu multă verdeață o opțiune excelentă, sățioasă și dietetică pentru slăbit, bogată în fibre și nutrienți, ideală pentru detoxifiere, fiind o alegere sănătoasă pentru a echilibra meniul, deși, ca orice ciorbă, trebuie consumată cu moderație (fără prea mult ulei/smântână), concentrându-se pe legumele proaspete și verdețuri, nu […]
18:00
Ministrul Finanțelor a semnat al doilea contract de finanțare pentru Autostrada A1: „Prima autostradǎ care traverseazǎ Carpații, în linie dreaptă” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că a semnat al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Împrumutul în valoare de 500 mil. euro face parte dintr-un pachet total de până la 1 mld. euro prin care BEI sprijină construcția autostrăzii. […]
17:40
Cum se descurcă Cristina Bălan și soțul ei cu gemenii lor. Ce relație au aceștia cu sora lor # Gândul
Cântăreața Cristina Bălan, în vârstă de 44 de ani, a spus cum se descurcă ea și partenerul său de viață cu gemenii lor, dar și cum se înțeleg băieții cu sora lor mai mică. Cristina Bălan este o cunoscută cântăreață, fostă membră a trupelor Impact și ABCD. Cristina Bălan a fost câștigătoarea de la […]
17:30
După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu # Gândul
La o conferință de presă pe apărare, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Europa ar trebui să se doteze cu rachete hipersonice similare cu cele rusești „Oreșnik, pe care Moscova le-a utilizat în atacarea recentă a Ucrainei. De asemenea, liderul de la Champ-Elysee, care a avertizat că „Franța se află în raza de acțiune […]
17:30
Cinci români au pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion: „Doar est”. Acum trebuie să ocolească Iranul. Când ar urma să încheie aventura # Gândul
Cinci români au pornit într-o aventură unică: să înconjoare lumea fără a folosi avioane. Călătoria lor va dura patru luni și promite provocări și experiențe inedite, în timp ce în lume se întâmplă evenimente tensionate, cum este situația din Iran. Cinci români au plecat în călătoria vieții lor Miercuri seara, la ora 18:19, grupul de […]
17:20
Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat că anul 2025 a fost un succes. Cu măsuri „dureroase, dar necesare”, guvernul a încheiat anul cu un deficit bugetar în scădere „consistentă” față de anul anterior și chiar o ușoară creștere economică, așa cum a subliniat președintele. „Imperativele anului 2025, special după ultimul rând de alegeri, au fost asigurarea […]
17:20
CFR 1907 Cluj și Legia Varșovia s-au înțeles privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich (23 ani) la formația poloneză, a anunțat gruparea din Gruia pe pagina sa de Facebook. Transferul s-ar fi realizat, conform surselor Gândul, pe 700.000 de euro plus 30 la sută dintr-un viitor transfer. Cât a costat transferul lui Otto Hindrich […]
17:10
Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare # Gândul
Toată planeta așteaptă să vadă dacă Statele Unite, după succesul operațiunii îndrăznețe din Venezuela, va realiza o nouă operațiune militară împotriva Iranului. A prezice planurile lui Donald Trump nu este deloc ușor. După discursul de aseară din Biroul Oval, președintele american a sugerat o posibilă retragere de la amenințarea unui atac iminent după ce acesta […]
17:10
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I # Gândul
Joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 18 ianuarie 2026. La tragerile loto de duminică, 11 ianuarie, Loteria Română a acordat 33.675 de câștiguri în valoare totală de peste 2,53 milioane de […]
17:00
Brigitte Macron încinge ringul de dans de la Disneyland Paris. Prima Doamnă, mai dezinhibată ca niciodată # Gândul
Brigitte Macron, 72 de ani, Prima Doamnă a Franței, a dat o lecție de vitalitate la cei 72 de ani ai săi, când a început să danseze alături de un grup de tineri, la un eveniment de strângere de fonduri, la Disneyland Paris. Soția președintelui francez, Brigitte Macron, participă de ani de zile la campania […]
17:00
Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis declanșate după uciderea scriitoarei de către un agent ICE # Gândul
Președintele Donald Trump a amenințat că va invoca Legea Insurecției după escaladarea protestelor din Minneapolis, declanșate împotriva Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE). 30 de persoane au fost arestate și o scriitoare în vârstă de 37 de ani, Renee Good, a fost împușcată mortal de către un ofițer ICE. Manifestanții au cerut […]
17:00
Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi” # Gândul
Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, alături de vice-ambasadorul său, Giles Matthew Portman şi Rebecca Shah, au sărbătorit alături de România Ziua Culturii şi pe a poetului Mihai Eminescu. Cei doi chiar au recitat câteva versuri, în limba română. Versurile alese de cei doi reprezentanţi ai Marii Britanii în România sunt din poemul-emblemă al lui Eminescu, […]
16:50
Surpriză pentru fani: Măruță rămâne alături de Pro TV chiar și după închiderea emisiunii sale: ”Nu e ceva care dispare peste noapte” # Gândul
După anunțul privind scoaterea emisiunii „La Măruță” din grila Pro TV, Cătălin Măruță a vorbit deschis, pentru CANCAN.RO, despre această etapă importantă din cariera sa, dar și despre planurile de viitor. Prezentatorul a declarat că schimbările nu vin brusc și subliniat că nu este vorba despre o ruptură de postul de televiziune, ci despre o […]
16:40
De ce nu își mai dorește Maria Constantin încă un copil. ”Știu cât de grea este perioada aceea” # Gândul
Maria Constantin, în vârstă de 38 de ani, a explicat care este motivul pentru care nu își mai dorește un copil, cel puțin deocamdată. Maria Constantin este una dintre cele mai atrăgătoare artiste de folclor din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Maria Constantin a fost căsătorită cu Ciprian Tapotă, împreună cu care […]
16:40
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României pe care l-a făcut Ilie Bolojan. Ne-au furat banii! Hoții! Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”. Olguța Vasilescu, obligată de Bolojan să facă tăieri de 10% la primăria Craiovei # Gândul
Lia Olguța Vasilescu, primărița PSD a Craiovei, dar și liberalul Vladimir Petruț, edilul orașului Cavnic, au comentat, în exclusivitate, pentru Gândul, consecințele proiectulului de lege ce presupune o tăiere de 10% a fondului de salarii din administrația locală. Potrivit Olguței Vasilescu a fost nevoie de negocieri intense cu Ilie Bolojan pentru a-l convinge să renunțe […]
16:30
ANAF a pus ochii pe 66 de mașini de lux pentru că proprietarii au plătit prea puține taxe. „Nu au putut demonstra proveniența legală a sumelor” # Gândul
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a demarat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de controale care îi vizează pe proprietarii de mașini de lux care au plătit prea puține taxe către stat. Până acum, 66 de proprietarii de mașini de lux nu au putut să justifice discrepanțele mari între veniturile declarate […]
16:30
Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari români. Pe ce dată intră în vigoare # Gândul
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii. Cuantumul indemnizației va fi majorat după ce va crește salariul minim brut pe țară. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește de la 4.050 de lei pe lună la 4.325 de lei, iar indemnizația […]
Acum 8 ore
16:20
O opțiune pentru bucureșteni. Ce poți cumpăra în Franța dacă vinzi un apartament din Balta Albă # Gândul
În Franţa, țara care poate fi percepută ca cea mai exclusivistă țară din lume, un apartament de lux, o adevărată bijuterie arhitecturală, este scos la vânzare la un preţ de apartament cu două camere în Bucureşti, preia Observator. Un resort de 50-55 mp poate fi cumpărat la prețuri în jur de 72.000€. Evident, impozitul depășește […]
16:20
Expertiza pe care Curtea Supremă de Justiție a trimis-o la CCR arată că, de fapt, Guvernul Bolojan anulează pensiile de serviciu ale magistraților # Gândul
Curtea Supremă de Justiție a dat publicității expertiza pe care a trimis-o la CCR pe tema pensiilor de serviciu ale magistraților, în contextul preconizatei decizii a Curții Constituționale pe pensiile din Justiție. „Un expert contabil autorizat confirmă calculele departamentelor economice: Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu și nesocotește grav drepturile dobândite din contribuțiile sociale„, arată […]
16:20
Serviciul de Transport Voluntari îi transmite lui Ciucu un avertisment: „Insolvența, variantă de ultimă instanță” # Gândul
Ciprian Ciucu a declarat recent că Primăria Capitalei plăteşte circa 150 de milioane de lei anual pentru transportul din Ilfov. În urma afirmaţiilor edilului, Serviciul de Transport Public Voluntari a transmis mai multe clarificări referitoare la acest aspect. Ba mai mult, Ciucu a declarat că are de gând să comande un audit la STB și a […]
16:20
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu emisiunea „La Măruță”. O vedetă invitată des în platou a rupt tăcerea: ”Producătorii sunt de vină” # Gândul
După aproape 20 de ani de difuzare, emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grila Pro TV, iar decizia a stârnit numeroase reacții în lumea mondenă. Raluca Podea, una dintre vedetele prezente constant în platoul show-ului, a vorbit, pentru CANCAN.RO, despre plecarea lui Cătălin Măruță și despre motivele care, în opinia sa, au dus la […]
16:10
Franța și Germania, gata să apere Groenlanda de Trump. Militarii trimiși de cele două țări ajung joi # Gândul
Franța și Germania au trimis trupe de militari în Groenlanda, care vor sosi joi, pentru a contribui la consolidarea securității insulei arctice. Decizia a fost luată în urma reuniunii de la Washington între oficialii americani, danezi și groenlandezi, care s-a încheiat cu o declarație de „dezacord fundamental”. Președintele american Donald Trump râvnește teritoriul autonom al […]
16:10
Germania începe serviciul militar voluntar. Dacă nu crește numărul de soldați, nemții ar putea trece la serviciul militar obligatoriu # Gândul
În Germania, au început să fie trimise primele citații pentru comisia militară pe fondul creșterii amenințării din partea Rusiei. Forțele Armate ale Germaniei au trimis astăzi primele cinci mii de scrisori pentru selecția inițială în serviciul militar. Acestea vor fi primite în curând de toți cei care au împlinit 18 ani începând din 1 ianuarie […]
16:00
Statele Unite au confiscat încă un vas care transporta petrol din Venezuela. Incidentul, raportat înainte de întâlnirea dintre Trump și Machado # Gândul
Statele Unite au confiscat încă un petrolier care transporta petrol din Venezuela, au transmis doi oficiali americani pentru Reuters marți. Anunțul a fost făcut înainte de întâlnirea dintre președintele Donald Trump și lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado. Este al șaselea vas confiscat în ultimele săptămâni de către […]
15:50
Cât costă să mănânci acasă (dimineață, la prânz și seara) în 2026. Calcul complet, în funcție de orașul în care locuiești # Gândul
Costul mesei zilnice diferă în funcție de orașul în care locuiești sau muncești. În acest caz este vorba de alimentația de subzistență, nu de zile și necesități speciale. Cum este firesc, în regiunile prospere din România prețurile sunt ușor mai mari. Pâinea noastră cea de toate zilele, pentru cumpătați. Mic dejun: Oua, brânză, pâine, legume […]
15:40
Wilmark a dat detalii despre stilul său de viață. Acesta a mărturisit că la mesele zilnice există întotdeauna și ceva dulce. Wilmark are o energie debordantă și este într-o formă fizică excelentă. Coregraful a oferit amănunte despre stilul său de viață pentru click.ro. Ce stil de viață are Wilmark. ”Odihna este cea mai importantă, ea […]
