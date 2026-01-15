Emil Grădinescu, țintă falsă CNA. Onestul comentator a fost acuzat că promovat un produs toxic Netflix

16:30

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a demarat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de controale care îi vizează pe proprietarii de mașini de lux care au plătit prea puține taxe către stat. Până acum, 66 de proprietarii de mașini de lux nu au putut să justifice discrepanțele mari între veniturile declarate […]