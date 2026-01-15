O femeie a murit călcată de propria mașină, pe care abia o parcase. Cum s-a întâmplat tragedia

19:15

Un presupus pedofil a fost bătut până la moarte cu pietre de trei adolescenți - o fată de 16 ani și doi băieți, de 15 și 16 ani. Minorii sunt acuzați de uciderea lui Alexander Cashford, 49 de ani, în august anul trecut, după ce l-ar fi ademenit acolo pentru a se întâlni cu fata.