Achiziţionarea Groenlandei de către SUA „este exclusă”, afirmă şeful diplomaţiei de la Copenhaga

17:00

Autoritățile care anchetează explozia de la secția de poliție din Lugoj spun că principala ipoteză pe care o iau în calcul este acumularea de gaze. Se ridică însă întrebarea cum a fost posibilă acumularea de gaze, dacă clădirea nu era racordată la rețea. Specialiștii de la ISU și INSEMEX au ridicat probe, cele mai multe din clădirea care a sărit în aer. Trei agenți au fost răniți în urma deflagrației. Unul dintre ei se află internat în spital. Gazul este oprit în continuare pe cinci străzi din zonă.