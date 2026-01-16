Viață salvată în ultimele clipe: un cățel a fost scos teafăr de pompieri dintr-o bucătărie cuprinsă de flăcări
Digi24.ro, 16 ianuarie 2026 01:40
Un cățel a fost salvat, joi, de pompieri în timpul unui incendiu izbucnit într-o bucătărie din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Animalul a fost găsit de echipajele de intervenție și evacuat imediat din zona afectată.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 2 ore
01:40
Un cățel a fost salvat, joi, de pompieri în timpul unui incendiu izbucnit într-o bucătărie din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Animalul a fost găsit de echipajele de intervenție și evacuat imediat din zona afectată.
Acum 4 ore
00:40
Achiziţionarea Groenlandei de către SUA „este exclusă”, afirmă şeful diplomaţiei de la Copenhaga # Digi24.ro
Este „exclus” ca Statele Unite să achiziţioneze Groenlanda, a declarat joi daneze şeful diplomaţiei de la Copenhaga, Lars Lokke Rasmussen, ca răspuns la comentariile făcute de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, notează AFP.
00:20
Jandarmeria Capitalei: Patru amenzi, în valoare totală de 10.400 de lei, după manifestaţia din Piaţa Victoriei # Digi24.ro
Jandarmii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 10.400 de lei şi au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală pentru ultraj, în urma neregulilor constatate cu ocazia protestului de joi din Piaţa Victoriei.
15 ianuarie 2026
23:50
Havana aduce un omagiu celor 32 de militari cubanezi ucişi în timpul capturării lui Maduro # Digi24.ro
Cuba a început joi să aducă un omagiu, în prezenţa liderului revoluţionar Raul Castro, celor 32 de militari cubanezi ucişi la începutul lui ianuarie, în timpul unei operaţiuni a Forţelor Speciale americane care a condus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, relatează AFP.
23:40
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a afirmat joi într-un discurs în parlament că Venezuela nu se teme „să înfrunte diplomatic” Statele Unite, la mai puţin de două săptămâni după spectaculosul atac american din 3 ianuarie care a dus la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro.
23:20
Explozie la Poliția Rutieră Lugoj: A fost găsită o ţeavă spartă, în subteran, care ar fi putut provoca deflagraţia # Digi24.ro
Deflagraţia care a dărâmat o anexă a Poliţiei Lugoj, judeţul Timiş, ar fi putut porni de la o ţeavă din subteran, care a fost găsită în urma cercetărilor făcute pe parcursul zilei de joi. Primarul Călin Dobra a declarat că este a doua oară în mai puţin de o lună când sunt probleme la reţeaua de alimentare cu gaze naturale în zona centrală a oraşului.
23:10
Trump rămâne sceptic în privința Mariei Corina Machado: Casa Albă spune că poziția președintelui nu s-a schimbat # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump își menține opinia conform căreia lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, câștigătoarea de anul trecut a Premiului Nobel pentru Pace și cu care el s-a întâlnit joi la Casa Albă, nu are suficient sprijin pe plan intern pentru a conduce tranziția în Venezuela, a transmis Casa Albă.
23:10
Furie în Islanda după „o glumă” a ambasadorului american desemnat de Trump despre „cel de-al 52-lea stat” # Digi24.ro
Mii de persoane au semnat o petiție prin care își exprimă indignarea, după ce candidatul propus de Donald Trump pentru postul de ambasador în Islanda ar fi glumit că această țară nordică ar trebui să devină al 52-lea stat al SUA, transmite The Guardian.
Acum 6 ore
23:00
Statele Unite au finalizat o vânzare de petrol din Venezuela, pentru prima dată după arestarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, a declarat joi agenţiei France Presse un oficial american neidentificat, potrivit Agerpres.
22:30
Prezenţa trupelor europene în Groenlanda nu schimbă obiectivul lui Trump, atenţionează Casa Albă # Digi24.ro
Desfăşurarea unor trupe europene în Groenlanda, promisă Danemarcei de mai multe state europene membre ale NATO, nu va influenţa obiectivul preşedintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice, a transmis joi Casa Albă, potrivit agenţiilor AFP şi EFE.
22:10
Guvern: A doua cea mai mare sumă din Programul SAFE ar putea ajunge în România. Când vor fi făcute publice proiectele de apărare # Digi24.ro
România ar putea beneficia de a doua cea mai mare sumă alocată în cadrul Programului SAFE, 16,68 miliarde de euro, după ce Comisia Europeană a aprobat aplicația depusă de autoritățile de la București pentru finanțare în domeniul apărării, un sprijin financiar major destinat modernizării capabilităților militare și consolidării securității naționale, transmite Guvernul.
22:00
Statul vrea să cumpere scrisorile dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu. Ministerul Culturii lansează și apelul „Brâncuși150” # Digi24.ro
De Ziua Culturii Naționale, marcată pe 15 ianuarie, la împlinirea a 175 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, Ministerul Culturii anunță două demersuri majore: avansarea procedurilor pentru achiziția corespondenței dintre poet și Veronica Micle, documente de o valoare excepțională pentru patrimoniul cultural național, și lansarea apelului de proiecte „Brâncuși150”, dedicat susținerii creației contemporane în perspectiva celebrării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși.
22:00
Craiovenii au rămas din nou fără căldură, după ce a apărut o nouă avarie la reţeaua primară de termoficare a oraşului # Digi24.ro
Locuitorii municipiului Craiova au rămas, joi, din nou fără căldură pentru cel puţin 24 de ore, după ce a apărut o nouă avarie pe reţeaua primară de termoficare a oraşului în zona centrală - zona Hotel Ramada.
21:50
Un cetățean canadian a murit în Iran în circumstanțe controversate, la protestele împotriva regimului. Ottawa cere explicații # Digi24.ro
Guvernul Canadei a anunțat că un cetățean canadian a murit în Iran în timpul unor manifestații împotriva regimului, în condiții pe care le consideră încă neclare. Ottawa acuză autoritățile iraniene de responsabilitate în acest caz și solicită explicații urgente, pe fondul represiunii violente a protestelor din țară.
21:50
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat președintele Franței # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment dedicat armatei, unde a făcut o remarcă ironică legată de aspectul său. Totuși, el a dat asigurări că nu este nimic grav.
21:40
O femeie de 57 de ani a murit prinsă sub roţile propriei maşini, lăsată neasigurată corespunzător în rampă # Digi24.ro
O femeie a decedat, joi, în localitatea Buda, comuna Bogdăneşti, prinsă sub roţile maşinii sale, lăsată neasigurată corespunzător în rampă, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.
21:10
Germania a ordonat trimiterea de trupe în Groenlanda „din cauza ameninţărilor ruse şi chineze" # Digi24.ro
Misiunea de recunoaştere a ţărilor NATO în Groenlanda a fost ordonată din cauza "ameninţărilor ruse şi chineze" în Arctica, a anunţat Ministerul german al Apărării într-un comunicat care nu evocă ambiţiile teritoriale americane.
21:10
Un elev de 17 ani din Găești a fost atacat cu bestialitate de fratele colegului său. Poliția l-a arestat pe tânărul agresor # Digi24.ro
Un tânăr de 19 ani a intrat, joi, în Liceul „Iordache Golescu” din Găeşti, judeţul Dâmboviţa, şi a agresat cu o bâtă de baseball un elev de 17 ani, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Agresorul, fratele unui coleg al victimei, a fost reținut de poliție, după ce atacul a fost cauzat de un conflict anterior între cei doi adolescenți.
Acum 8 ore
20:50
Ce atribuții a primit vicepremierul Radu Miruţă. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a stabilit joi, printr-o decizie, atribuţiile pe care le va avea vicepremierul Radu Miruţă, ministru al Apărării Naţionale, în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din programul de guvernare.
20:40
Un şofer moldovean, care are şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului” # Digi24.ro
Un şofer din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”, prima condamnare cunoscută pentru acest delict introdus la sfârşitul anului 2024 în codul penal rus, a anunţat joi presa independentă rusă, relatează agenţia EFE.
20:40
Cuba acuză SUA de „manipulare politică” după trimiterea ajutorului pentru uraganul Melissa # Digi24.ro
Havana a denunţat acordarea de ajutor umanitar de către Statele Unite victimelor uraganului Melissa din estul Cubei drept o „manipulare politică”, pe fondul tensiunilor politice sporite dintre cele două ţări, potrivit unui comunicat al Ministerului cubanez de Externe.
20:40
O „explozie uriașă” a zguduit joi centrul oraşului Utrecht, în centrul-vestul Olandei, declanşând un incendiu de amploare şi rănind cel puţin patru persoane, au declarat autorităţile.
20:20
Europa se află în raza de acţiune a rachetelor ruseşti, avertizează Macron. „Trebuie să ne dotăm cu arme noi” # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a transmis joi un mesaj celor „care credeau că amenințarea rusă nu ne afectează” și a avertizat că ultimele atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se află „în raza de acţiune a rachetelor ruseşti”, relatează EFE, potrivit Agerpres.
20:10
UE pregătește o nouă strategie de securitate. Ursula von der Leyen anunță un „răspuns adecvat” la schimbările geopolitice # Digi24.ro
Comisia Europeană va prezenta până în luna iulie o nouă strategie de securitate, menită să ofere un „răspuns adecvat” schimbărilor geopolitice tot mai accelerate, a anunțat Ursula von der Leyen. Planul, aflat într-o fază incipientă, ar urma să redefinească abordarea europeană în domeniul apărării, pe fondul evoluțiilor tensionate de pe scena internațională.
20:00
Miliardarul care l-ar fi încurajat pe Trump să preia Groenlanda. Este prietenul preşedintelui SUA și are afaceri pe insulă # Digi24.ro
Interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda a fost stârnit încă din primul său mandat de omul de afaceri Ronald Lauder, un prieten vechi al preşedintelui, care avea interese comerciale directe în teritoriul danez, a povestit pentru The Guardian John Bolton, fostul consilier pentru securitate naţională de la Casa Albă, în prezent căzut în dizgraţia președintelui SUA.
19:50
Băsescu îl face mincinos pe Trump și spune că seamănă foarte mult cu Putin: „Mă îngrijorează toate astea” # Digi24.ro
Fostul președinte Traian Băsescu consideră că adevăratele intenții ale lui Donald Trump sunt legate de resursele țărilor pe care le vizează - Venezuela și Groenlanda -, nu de scopurile declarate public, pe care le consideră „minciuni”. În opinia fostului președinte, între Donald Trump și Vladimir Putin nu este nicio diferență în privința respectării dreptului internațional. „Sigur, avem marea deosebire că unul e criminal de război”, a punctat Băsescu.
19:40
Putin spune că Rusia „aspiră la o pace solidă şi durabilă”, în primele declaraţii publice din acest an # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a pledat joi pentru o soluţionare negociată „cât mai curând posibil” a războiului din Ucraina, dar şi redeschiderea dezbaterii privind crearea unei noi arhitecturi de securitate la nivel global, care să protejeze interesele tuturor. Sunt primele declaraţii publice din acest an ale liderului de la Kremlin, în care s-a ferit să-l critice pe omologul său american Donald Trump pentru acţiunile sau intenţiile agresive ale acestuia faţă de Venezuela, Iran sau Groenlanda.
19:30
Cea mai mare economie europeană a crescut în 2025, după 2 ani de recesiune. De ce este o veste bună și pentru România # Digi24.ro
Cea mai mare economie europeană a crescut pentru prima dată din 2022. Revenirea, lentă ce-i drept, este o veste bună și pentru România. Industria de la noi, puternic conectată cu cea germană, cel mai probabil a avut încă un an de scădere – al treilea consecutiv.
19:30
Cea mai mare fraudă bancară din istoria Braziliei. Au fost confiscate active de 1 miliard de dolari # Digi24.ro
Poliţia braziliană a confiscat active în valoare de aproape un miliard de euro şi a efectuat miercuri percheziţii în cadrul unei anchete asupra a ceea ce guvernul consideră că ar putea fi „cea mai mare fraudă bancară din istoria” Braziliei.
19:30
19:20
Valul de ger care a cuprins Europa provoacă primele tragedii confirmate la Viena, unde două persoane fără adăpost au murit din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Organizația Caritas avertizează că frigul intens pune vieți în pericol și face apel la populație să semnaleze cazurile vulnerabile din spațiul public.
Acum 12 ore
19:00
Un bărbat din Caracal a plătit impozit de 13.000 de lei pe o clădire din centrul orașului. Explicația primarului # Digi24.ro
Primăria Caracal supraimpozitează, pentru al patrulea an consecutiv, clădirile neîngrijite şi lăsate în ruină de proprietari, în condiţiile în care acestea pot deveni un pericol pentru trecători şi afectează aspectul urbanistic, iar din 2023 până în prezent pentru astfel de imobile au fost emise 24 de hotărâri prin care impozitul a fost crescut cu 500%, potrivit primarului Ion Doldurea.
18:50
Comisia Europeană aprobă planurile de apărare ale opt state membre, prin programul SAFE. Câte miliarde de euro poate primi România # Digi24.ro
Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare ale opt state membre, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România, deschizând calea pentru primul val de finanțări SAFE. România are alocate provizoriu 16,68 miliarde de euro, bani care vor permite modernizarea echipamentelor militare, creșterea capacităților strategice și consolidarea securității naționale în cadrul inițiativei UE de apărare comună.
18:30
Meteorologii spanioli au devenit ținta unui val de ură care alarmează autoritățile. Guvernul cere intervenția procurorilor # Digi24.ro
Autoritățile spaniole trag un semnal de alarmă după ce meteorologii și climatologii au devenit ținta unui val tot mai intens de atacuri și discurs instigator la ură în mediul online. Ministerul Mediului a cerut intervenția procurorilor, avertizând că aceste campanii de denigrare afectează percepția publică asupra științei și descurajează specialiștii să comunice informații esențiale despre climă.
18:20
Traian Băsescu dezvăluie cât plătește impozit pe casă, după măsurile de austeritate ale Guvernului: „E o creștere consistentă” # Digi24.ro
Șocul noilor taxe mărite nu ocolește pe nimeni. Fostul președinte al României Traian Băsescu a vorbit la Digi24 despre austeritatea impusă de Guvernul Bolojan și cum a simțit chiar el efectele acestor măsuri. S-a trezit cu un impozit pe casă mai mult decât dublu. Interviul integral cu fostul șef al statului va fi difuzat duminică, de la ora 14:00, la emisiunea „În fața ta”.
18:00
Într-o postare pe rețelele sociale, Familia Regală a României anunță trecerea la Domnul a Alteței Sale Regale Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, cel mai mic copil al Regelui Pavlos și al Reginei Frederica ai elenilor, născută în anul 1942.
18:00
Doi bărbaţi din Covasna au ajuns la spital cu arsuri după ce au aruncat benzină într-o sobă în care era jar # Digi24.ro
Doi bărbaţi din Covasna au ajuns la spital cu arsuri după ce au aruncat benzină într-o sobă în care era jar
17:50
Statele Unite au capturat o nouă navă din flota fantomă a Venezuelei, cea de-a șasea. Petrolierul a fost confiscat în baza carantinei impuse petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela.
17:50
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a înapoiat suma integrală nici după aproape un an # Digi24.ro
Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Roşieşti, a fost reţinut de poliţişti după ce a refuzat să returneze unei societăţi comerciale o sumă de bani virată în contul său în mod eronat.
17:40
Înalta Curte a realizat o „expertiză independentă”, potrivit căreia reforma guvernului „anulează total pensiile de serviciu” # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat joi rezultatul unei „expertize independente”, în contextul contestării legii referitoare la pensiile speciale ale magistraţilor. Potrivit ÎCCJ, expertiza contabilă arată că „aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu”. Rezultatele expertizei vor fi depuse la Curtea Constituțională, care vineri se întrunește din nou pentru a dezbate legea reformei pensiilor magistraților.
17:40
„Șobolanii părăsesc nava.” Milionarii din Iran își mută averile în străinătate: Transfer de 1,5 miliarde de dolari, într-o singură zi # Digi24.ro
De teama căderii regimului de la Teheran, milionarii din Iran își mută averile în străinătate. Într-o singură zi s-a notat un transfer de 1,5 miliarde de dolari către conturi din Dubai, anunță israelienii. Trezoreria Statelor Unite remarcă și ea același fenomen și spune că va monitoriza traseul banilor.
17:30
Bolid de 100.000 de euro cumpărat cu cash. Ce a descoperit ANAF la controalele pe mașinile de lux cumpărate de români # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a declanșat un proiect-pilot de controale asupra achizițiilor de mașini de lux, după ce a identificat 66 de cazuri în care valoarea autoturismelor cumpărate depășește semnificativ veniturile declarate. Inspectorii au descoperit plăți de sute de mii de lei făcute în numerar, bani fără proveniență fiscală justificată, iar mai multe autoturisme, inclusiv BMW-uri și Porsche, au fost puse sub sechestru.
17:20
Comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, estimează că 2026 va fi un an dificil pentru Kiev. Ce spune despre cursul războiului # Digi24.ro
Comandantul-şef al forţelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a recunoscut joi că prevede un an 2026 dificil în războiul împotriva invaziei Rusiei, ţară căreia susţine că forţele sale armate i-au provocat 1,2 milioane de pierderi în 2025, informează EFE.
17:20
Diplomație pe ritmuri de K-pop. Liderii Japoniei și Coreei de Sud au cântat împreună la tobe # Digi24.ro
Președintele Coreei de Sud și premierul Japoniei au oferit un moment inedit. Cei doi oficiali au încheiat cu un concert la tobe o întâlnire în care au discutat despre securitate și economie. Șefa Guvernului japonez a fost toboșar într-o trupă de heavy metal și continuă să cânte acasă. Ea l-a lăudat pe liderul sud coreean pentru că a învățat foarte repede.
17:20
Rusia a respins ferm afirmațiile președintelui american Donald Trump privind o presupusă amenințare ruso-chineză asupra Groenlandei și a acuzat Occidentul de inconsecvență și manipulare. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat dur Washingtonul și capitale europene pentru „construcția artificială” a unei crize legate de insula autonomă daneză, subliniind că Moscova nu are niciun interes în Groenlanda.
17:10
Imagini virale cu șefii diplomațiilor din Danemarca și Groenlanda care fumează „nervos” după discuțiile de la Casa Albă # Digi24.ro
Un videoclip în care se vede cum diplomații de rang înalt ai Danemarcei și Groenlandei fumează țigări în fața Casei Albe miercuri, după ce și-au declarat opoziția față de planul președintelui SUA de a achiziționa cea mai mare insulă din lume, a devenit viral pe internet. Unii internauți au spus că videoclipul arată „starea de stres” în care se află după discuțiile cu SUA.
17:00
Acordul de liber schimb UE–Mercosur intră în linie dreaptă, după 25 de ani de negocieri. Când va fi semnată înțelegerea # Digi24.ro
Ţările latino-americane din Mercosur şi Uniunea Europeană se pregătesc să semneze sâmbătă, în Paraguay, un acord comercial care va crea una din cele mai mari zone de liber schimb din lume, după mai bine de 25 de ani de negocieri şi în pofida îngrijorărilor din sectorul agricol.
17:00
Crescătorie ilegală de reptile cu vipere veninoase, șerpi și tarantule, descoperită într-un apartament din Bihor # Digi24.ro
O crescătorie ilegală de reptile a fost descoperită într-un apartament din orașul Ștei, județul Bihor, unde autoritățile au găsit vipere veninoase pentru care nu există ser antiviperin în România, alături de mai mulți șerpi, tarantule și alte specii protejate, toate ținute în condiții necorespunzătoare.
17:00
Ipoteza principală a anchetatorilor în cazul exploziei din secția de poliție din Lugoj. Apar însă alte semne de întrebare # Digi24.ro
Autoritățile care anchetează explozia de la secția de poliție din Lugoj spun că principala ipoteză pe care o iau în calcul este acumularea de gaze. Se ridică însă întrebarea cum a fost posibilă acumularea de gaze, dacă clădirea nu era racordată la rețea. Specialiștii de la ISU și INSEMEX au ridicat probe, cele mai multe din clădirea care a sărit în aer. Trei agenți au fost răniți în urma deflagrației. Unul dintre ei se află internat în spital. Gazul este oprit în continuare pe cinci străzi din zonă.
16:50
Trump s-a răzgândit și i-a informat pe iranieni că nu va mai ataca țara. Ce a cerut regimului de la Teheran # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a informat Iranul că nu intenționează să mai atace țara și a cerut regimului de la Teheran să dea dovadă de reținere, a declarat ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, potrivit mass-media pakistaneză Dawn, citată de Al Jazeera.
