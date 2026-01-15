Un tânăr din București a pus inteligența artificială să îi dea idei de renovat baia. Care au fost rezultatele și de ce a râs

10:20

Sezonul gripei și răcelii este perioada anului când sforăitul, tusea, durerile și febra par să apară la fiecare pas. Oricine are o răceală sau gripă își dorește ameliorarea simptomelor. Dacă ești în căutarea unor astfel de medicamente, citește această listă despre ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut ca să te ajute să decizi care dintre medicamentele fără prescripție medicală (OTC) ți se potrivesc mai bine când ai răcit.