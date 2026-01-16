Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță. „O expertiză a arătat fisuri la blocurile de ancorare a hobanelor. Îi trebuie senzori de mișcare”
Surse administrative au dezvăluit în exclusivitate pentru Gândul că cea mai mare lucrare de infrastructură din București, din ultimii 35 de ani, are nevoie urgentă de mentenanță. Este vorba de Pasajul Basarab, care, pe lângă faptul că arată deplorabil, ar putea avea probleme și de siguranță. Potrivit specialiștilor consultați de Gândul, pasajul are nevoie de […]
Curtea de Apel București se pronunță azi pe numirile judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Ce se întâmplă dacă admite suspendarea # Gândul
Curtea de Apel Bucureşti se pronunță vineri pe contestaţia care îi vizează pe judecătorii Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, şedinţa fiind programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor. La o oră după ce este așteptată decizia de la CAB, judecătorii CCR ar trebui să se reunească într-o […]
CCR decide soarta legii pensiilor magistraților, pe care Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Nu este exclusă o a patra amânare # Gândul
Curtea Constituțională a României (CCR) decide vineri soarta pensiilor magistraților, după 3 amânări consecutive, deși termenul legal de intrare în vigoare a legii era de 1 ianuarie 2026. Potrivit unor surse Gândul, nu este exclusă o amânare. Expertizele pe impactul legii pensiilor speciale, cerute de cei patru judecători CCR, nu ajunseseră aseară la dosar, conform […]
Prigoana lui Bolojan. În vreme ce Ungaria și Polonia taie masiv impozitele și oferă stimulente pentru familii sau a 14-a pensie, România se luptă cu creșteri năucitoare de TVA, taxe și impozite, tăierea burselor și taxarea mamelor și pensionarilor # Gândul
Crize economice similare, abordări diferite. România se confruntă cu cel mai mare deficit bugetar raportat la PIB și cu cea mai mare inflație din Europa. Ungaria are de asemenea un deficit alarmant și o datorie publică uriașă, iar Polonia a înregistrat cea mai mare creștere a datoriei publice în ultimul an. Ce au însă în […]
În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat dur prestația publică a președintelui României, Nicușor Dan, afirmând că acesta nu reușește să transmită nicio emoție în discursurile sale. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a susținut că Nicușor Dan citește texte fără a le interioriza […]
Cartea lui Dan Dungaciu despre discursurile lui Trump, oprită la frontiera cu Republica Moldova înainte de lansarea de la Chișinău. Reacția autorului # Gândul
O situație neobișnuită a marcat lansarea volumului „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump”, semnat de analistul Dan Dungaciu, expert în geopolitică și prim-vicepreședinte AUR, eveniment desfășurat la Chișinău. Cărțile care urmau să fie prezentate publicului nu au ajuns la conferință, fiind blocate la frontieră, unde se aflau încă în procedura de vămuire. […]
Adrian Marinescu: „Românii folosesc antibiotice la gripă. Acestea nu au efect asupra gripei și pot avea reacții adverse” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre cum antibioticele pot avea reacții adverse în cazul gripei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Marinescu: „Odată, că e frecție la picior de lemn, adică […]
Ibericii se răzbună pe aducătorii de vești rele. Meteorologii din Spania sunt puși la zid pe X pentru că prognozează prăpădul climatic # Gândul
Meteorologi și cercetători din Spania afirmă că sunt atacați și jigniți pe rețelele sociale doar pentru că explică fenomenele meteo și schimbările climatice. Ministrul mediului avertizează că aceste mesaje de ură, răspândite mai ales pe X, nu îi afectează doar pe specialiști, ci și pe oamenii care ajung să nu mai știe ce informații sunt […]
Motivul pentru care proprietarul unei clădiri din Caracal are de platit un impozit de 13.000 de lei. Primarul a explicat majorarea taxelor cu 500% # Gândul
Primăria Caracal a decis să supraimpoziteze cu 500% clădirile neîngrijite și lăsate în paragină de către proprietarii lor. Din 2023 până în prezent, pentru astfel de imobile, au fost emise 24 de hotărâri prin care impozitul a fost crescut cu 500%, potrivit primarului acestui municipiu, Ion Doldurea, citat de Agerpres. Edilul a precizat că una […]
Adrian Marinescu: „Sunt bacterii cu foarte puține soluții terapeutice. Jumătate dintre infecții nu au soluție terapeutică” # Gândul
În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul infecționist Adrian Marinescu a avertizat asupra creșterii dramatice a rezistenței bacteriene și a lipsei de soluții terapeutice pentru un număr tot mai mare de infecții grave. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Marinescu a explicat că medicina se confruntă deja cu bacterii […]
Emil Grădinescu, țintă falsă la CNA. Onestul comentator a fost acuzat că a promovat un produs toxic pe Netflix # Gândul
Emil Grădinescu, unul dintre cei mai experimentați și onești comentatori sportivi din România, a intrat ieri în atenția Consiliului Național al Audiovizualului. Dacă în trecut instituția primea reclamați la adresa omului de sport pentru că nu se sfia să spună la televizor Steaua în loc de FCSB, de această dată, el a fost acuzat că […]
Producătoarea emisiunii „La Măruță”, reacție după scoaterea show-ului din grila Pro TV: „Lucrurile nu se termină… ele se transformă” # Gândul
Greta Dan, producătoarea emisiunii prezentate de Cătălin Măruță, a transmis un mesaj emoționant în mediul online, în care a vorbit despre anii petrecuți în cadrul trustului și despre semnificația acestui final la care nimeni nu se aștepta. După aproape două decenii petrecute în spatele uneia dintre cele mai longevive emisiuni de televiziune din România, producătoarea […]
Ilie Bolojan jubilează după aprobarea de către Comisia Europeană a proiectelor de apărare a României, prin SAFE. Liber la înarmare # Gândul
Guvernul României și premierul Ilie Bolojan au salutat, joi seară, aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicației depuse de România pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe). De asemenea, precizează că proiectele incluse în aplicația depusă de țara noastră vor fi comunicate public în cursul săptămânii viitoare. „România beneficiază de 16,68 miliarde […]
Adrian Marinescu: „Persoanele în vârstă sau cele cu boli cronice ar trebui să meargă la spital chiar și la o simplă răceală” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre simptomele gripei și care este momentul în care trebuie să mergi la spital. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Marinescu: „Dacă e cineva în vârstă […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, Gen (R) Silviu Predoiu și dr. Adrian Marinescu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu […]
Satele și comunele mici ar putea rămâne fără Poliție Locală. Ce prevede noul proiect de lege # Gândul
Un proiect de lege prevede ca localitățile care au mai puțin de 4.500 de locuitori nu vor mai primi bani de la Guvern pentru a finanța Poliția Locală. Astfel, doar primăriile care își permit să plătească salariile polițiștilor locali din propriile fonduri vor mai avea acest serviciu, dar chiar și așa numărul polițiștilor va fi […]
Traian Băsescu, mulțumit de noile impozite pe proprietate impuse de Bolojan. Cât va plăti fostul președinte pentru mașină # Gândul
Traian Băsescu a declarat, la Digi24, că „românii au fost copleșiți de numărul mare de taxe care au venit peste ei la acest început de an”. Fostul președinte declară, pe de altă parte, că noua grilă de impozitare impusă de Guvern și trecută prin Parlament este corectă. Traian Băsecu are și o ușurare, a scăpat […]
Casa Albă anunță că nu-i pasă de poziția Europei pe Groenlanda. Olanda și UK au trimis fiecare câte 1 militar să apere teritoriul danez # Gândul
Întâlnirile dintre Statele Unite și Danemarca privind Groenlanda vor avea loc la intervale de 2-3 săptămâni, a anunțat Casa Albă. Casa Albă a declarat că ️planurile Europei de a trimite trupe în Groenlanda nu schimbă intențiile lui Trump de a ocupa insula: „Nu cred că trupele europene din Groenlanda au un impact asupra procesului decizional […]
Stephen King s-a speriat de moarte la un film din anii ’70, cu buget minuscul, de doar 140.000 de dolari # Gândul
Stephen King s-a speriat de moarte la un film din anii ’70, cu buget minuscul, de doar 140.000 de dolari. Stephen King s-a speriat de moarte la un film din anii ’70, cu buget minuscul, de doar 140.000 de dolari Cine ar fi crezut că „regele horror-ului” se poate speria la un film catalogat de […]
România a primit undă verde pentru proiectele de apărare din programul SAFE. Despre ce sumă este vorba și când vin primii bani # Gândul
Comisia Europeană (CE) a anunțat, joi, că România a primit undă verde pentru proiectele de apărare propuse pentru finanțare prin programul SAFE, a anunțat joi . Țara noastră va primi primii bani în martie. Țara noastră beneficiază de 16,68 miliarde de euro, prin programul SAFE. Comisia a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare […]
Victor Ponta: USR controlează Guvernul Bolojan pe model PCR. Partidele asociate la guvernare sunt acuzate de lipsă de voință politică # Gândul
Victor Ponta este de părere că actualul Guvern poate să funcționeze și fără USR. Fostul premier și lider PSD a criticat raporturile de forță din actuala coaliție, dar și rolul jucat de partide aflate la guvernare. Ponta crede că menținerea în coaliție a celor din USR se datorează unei lipse de voință politică din partea […]
“Afară, afară, cu trădători de țară!” Românii cer plecarea lui Bolojan, în cel mai mare protest din 2026: “Bolojan, nu uita, țara asta nu-i a ta!” # Gândul
Mii de persoane participă, joi seară, la protestul față de Legea Vexler, organizat de Claudiu Târziu și susținut de AUR. Prima manifestație este inițiată de Claudiu Târziu, fondator al partidului Acțiunea Conservatoare. La protest va participa și AUR, formațiune condusă în prezent de George Simion și vizează opoziția față de „Legea Vexler”. Marșul de […]
Unii muncitorii asiatici primesc și salarii de 1.000 euro în România. Care sunt meseriile cu venituri consistente # Gândul
Mulți muncitori asiatici – cum ar fi bone, şoferi, asistenţi personali sau bucătari – ajung să-şi petreacă 24 de ore din 24 cu angajatorii lor, de obicei fiind vorba de oameni din familii mai înstărite, care le oferă nu doar salariu, ci şi cazare în aceeaşi casă cu ei. Anul trecut, 100.000 de muncitori străini […]
Sunt puțini șoferii care își cunosc mașina și o folosesc la capacitate maximă. Autoturismele sunt echipate cu o serie de funcții și butoane menite să facă fiecare călătorie mai confortabilă, însă nu mulți știu să le folosească așa cum trebuie. De exemplu, un buton este adesea trecut cu vederea de șoferi, deși joacă un rol […]
Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile pentru economia României. Ce cifre prevedea Bolojan și ce spune de fapt insituția financiară # Gândul
Banca Mondială a revizuit în scădere perspectivele economice pentru România în 2026, spre dezamăgirea premierului Ilie Bolojan. Economia românească a înregistrat anul trecut o creștere de 0,8%, față de un avans de 1,3% prognozat în iunie anul trecut și unul de 2,1% estimat la începutul anului trecut, conform celui mai recent raport publicat de Banca […]
Bocancii nu sunt rezervați doar drumețiilor sau sezonului rece. Sunt piese statement în garderoba feminină pentru că oferă atitudine și personalitate ținutelor, iar dacă ne gândim că sunt foarte versatili, ne dăm seama rapid de ce multe persoane îi apreciază . Dincolo de funcționalitate, bocancii exprimă atitudine, dau un vibe cool oricărei ținute și au […]
Un cerb carpatin de la Zoo Târgu Mureș a murit după ce a mâncat o mănușă de piele. Cel mai probabil, aceasta a fost aruncată de un vizitator # Gândul
Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș a murit după ce a mâncat o mănușă de piele, descoperită la necropsie. Cel mai probabil, obiectul vestimentar provenea de la un vizitator. Cerbul carpatin a fost găsit la pământ, în țarcul exterior al Grădinii Zoologice din Târgu Mureș, de către îngrijitori. Aceștia au anunțat […]
Supa cremă de roșii coapte este o minune în blid. Este unul dintre acele preparate care reușesc să îmbine simplitatea ingredientelor cu un gust frust și autentic. Aroma roșiilor coapte lent, ușor caramelizate, vine din bucătăria mediteraneană și din sudul României. Este considerată mâncarea săracului, dar de fapt este o delicatesă la restriște. Poate fi […]
Alegeri tensionate cu accesul blocat la internet în Uganda: Președintele Yoweri Museveni, aflat la putere din 1986, speră la al șaptelea mandat # Gândul
Pe 15 ianuarie se desfășoară alegeri în Uganda între doi candidați controversați care s-au mai confruntat și la scrutinul din urmă cu cinci ani. Primul este președintele Yoweri Museveni, aflat în funcție din 1986 și candidat al Partidului Mișcarea de Rezistență Națională care este naționalist, pan-african și conservaor. Născut în 1944, fost ofițer militar, absolvent […]
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, RĂMÂNE la echipă. A refuzat o ofertă de milioane de euro # Gândul
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a refuzat oferta de patru milioane de euro din Ucraina, de la Metalist 1925 Harkov, iar Florentin Petre, care azi a împlinit 50 de ani, a explicat și din postura secundului lui Zeljko Kopic la echipa roș-albă. Cîrjan a jucat 23 de meciuri în acest sezon pentru Dinamo, a înscris […]
Rapid l-a transferat pe fundașul Robert Sălceanu, de la Petrolul Ploiești, care a mai jucat la Dunărea Călărași, Gloria Buzău și Farul Constanța. Sălceanu e al doilea transfer al Rapidului în această iarnă, după atacantul Daniel Paraschiv, împrumutat de la Real Oviedo. „Robert Sălceanu este fotbalistul Rapidului! Fundașul stânga în vârstă de 22 de ani […]
Trezoreria SUA a lansat noi sancțiuni împotriva regimului iranian pentru uciderea protestatarilor # Gândul
Șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că SUA au lansat noi sancțiuni împotriva regimului clerical de la Teheran pentru uciderea protestatarilor pașnici. Biroul de Control asupra Activelor Străine al departamentului a anunțat că va acționa și împotriva rețelelor bancare din umbră care îi permite elitelor regimului clerical să fure și să spele bani din […]
Fug banii din România. Un economist celebru a făcut calculele. Câte miliarde de euro pierde țara # Gândul
România este țara de pe Planeta Pământ, continent Europa, din care ies cei mai multi euro pe relatia comercială import – export, analizează economistul Radu Georgescu într-o postare publică. În opinia sa acesta înseamna 2% din PIB, mai precis vreo 10 miliarde euro. Lunar ies extrem de mulți bani din România. În 2025 au iesit […]
O explozie masivă urmată de un incendiu a avut loc în centrul orașului olandez Utrecht. Cel puțin patru persoane au fost rănite # Gândul
O explozie masivă a avut loc joi în centrul orajului Utrecht, fiind urmată de un incendiu de proporții. Incidentul s-a produs în jurul orei locale 15:30 pe strada Visscherssteeg, în apropierea celebrului turn Dom. Cel puțin o persoană a fost rănită, însă unele rapoarte sugerează că numărul victimelor ar putea ajunge la 10 persoane. Autoritățile au […]
Ce spune Cabral despre copiii săi. ”Sunt un amestec de calități luate de la mine și de defecte luate de la Andreea” # Gândul
Prezentatorul de televiziune Cabral, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre cei doi copii pe care îi are din mariajul cu Andreea Ibacka. Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe lume Namiko. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, […]
Trump ia masa la Casa Albă cu liderul opoziției din Venezuela care i-a „suflat” Nobelul. De ce María Corina Machado mizase pe Trump # Gândul
Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace, se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, precum și cu senatori americani în această după amiază. Întâlnirea are loc după capturarea fostului dictator venezuelean Nicolas Maduro de către forțele SUA. Donald Trump a lăudat-o pe Machado, dar spune […]
Sondaj CNN: 75% dintre americani se opun încercării SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei. 52% nu sunt de acord cu operațiunea din Venezuela # Gândul
75% dintre americani se opun încercării lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, arată un sondaj comandat de CNN, realizat de SSRS. Până și partizanii președintelui american sunt împărțiți în mod egal, unde 50% dintre republicani se opun acestei idei. De cealaltă parte, ultimul sondaj de opinie realizat în Groenlanda arată că o […]
Celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic consideră ciorba de legume cu multă verdeață o opțiune excelentă, sățioasă și dietetică pentru slăbit, bogată în fibre și nutrienți, ideală pentru detoxifiere, fiind o alegere sănătoasă pentru a echilibra meniul, deși, ca orice ciorbă, trebuie consumată cu moderație (fără prea mult ulei/smântână), concentrându-se pe legumele proaspete și verdețuri, nu […]
Ministrul Finanțelor a semnat al doilea contract de finanțare pentru Autostrada A1: „Prima autostradǎ care traverseazǎ Carpații, în linie dreaptă” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că a semnat al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Împrumutul în valoare de 500 mil. euro face parte dintr-un pachet total de până la 1 mld. euro prin care BEI sprijină construcția autostrăzii. […]
Cum se descurcă Cristina Bălan și soțul ei cu gemenii lor. Ce relație au aceștia cu sora lor # Gândul
Cântăreața Cristina Bălan, în vârstă de 44 de ani, a spus cum se descurcă ea și partenerul său de viață cu gemenii lor, dar și cum se înțeleg băieții cu sora lor mai mică. Cristina Bălan este o cunoscută cântăreață, fostă membră a trupelor Impact și ABCD. Cristina Bălan a fost câștigătoarea de la […]
După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu # Gândul
La o conferință de presă pe apărare, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Europa ar trebui să se doteze cu rachete hipersonice similare cu cele rusești „Oreșnik, pe care Moscova le-a utilizat în atacarea recentă a Ucrainei. De asemenea, liderul de la Champ-Elysee, care a avertizat că „Franța se află în raza de acțiune […]
Cinci români au pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion: „Doar est”. Acum trebuie să ocolească Iranul. Când ar urma să încheie aventura # Gândul
Cinci români au pornit într-o aventură unică: să înconjoare lumea fără a folosi avioane. Călătoria lor va dura patru luni și promite provocări și experiențe inedite, în timp ce în lume se întâmplă evenimente tensionate, cum este situația din Iran. Cinci români au plecat în călătoria vieții lor Miercuri seara, la ora 18:19, grupul de […]
Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat că anul 2025 a fost un succes. Cu măsuri „dureroase, dar necesare”, guvernul a încheiat anul cu un deficit bugetar în scădere „consistentă” față de anul anterior și chiar o ușoară creștere economică, așa cum a subliniat președintele. „Imperativele anului 2025, special după ultimul rând de alegeri, au fost asigurarea […]
CFR 1907 Cluj și Legia Varșovia s-au înțeles privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich (23 ani) la formația poloneză, a anunțat gruparea din Gruia pe pagina sa de Facebook. Transferul s-ar fi realizat, conform surselor Gândul, pe 700.000 de euro plus 30 la sută dintr-un viitor transfer. Cât a costat transferul lui Otto Hindrich […]
Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare # Gândul
Toată planeta așteaptă să vadă dacă Statele Unite, după succesul operațiunii îndrăznețe din Venezuela, va realiza o nouă operațiune militară împotriva Iranului. A prezice planurile lui Donald Trump nu este deloc ușor. După discursul de aseară din Biroul Oval, președintele american a sugerat o posibilă retragere de la amenințarea unui atac iminent după ce acesta […]
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I # Gândul
Joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 18 ianuarie 2026. La tragerile loto de duminică, 11 ianuarie, Loteria Română a acordat 33.675 de câștiguri în valoare totală de peste 2,53 milioane de […]
Brigitte Macron încinge ringul de dans de la Disneyland Paris. Prima Doamnă, mai dezinhibată ca niciodată # Gândul
Brigitte Macron, 72 de ani, Prima Doamnă a Franței, a dat o lecție de vitalitate la cei 72 de ani ai săi, când a început să danseze alături de un grup de tineri, la un eveniment de strângere de fonduri, la Disneyland Paris. Soția președintelui francez, Brigitte Macron, participă de ani de zile la campania […]
Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis declanșate după uciderea scriitoarei de către un agent ICE # Gândul
Președintele Donald Trump a amenințat că va invoca Legea Insurecției după escaladarea protestelor din Minneapolis, declanșate împotriva Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE). 30 de persoane au fost arestate și o scriitoare în vârstă de 37 de ani, Renee Good, a fost împușcată mortal de către un ofițer ICE. Manifestanții au cerut […]
