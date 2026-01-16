Mecanismele prin care un stat poate impune blocaje eficiente

01:30

Traian Băsescu a comentat noile impozite pe proprietate, afirmând că acestea sunt corecte, deși au crescut semnificativ. Fostul președinte plătește 2.200 de lei pentru locuință și a scăpat de impozitul pe mașină, fiind mulțumit de ajustările fiscale, dar recunoaște impactul asupra românilor cu venituri mici. Traian Băsescu consideră că noile impozite pe proprietate sunt corecte,