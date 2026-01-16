Câștigătoarea Nobelului pentru Pace îi oferă lui Trump trofeul, primește o pungă semnată

00:10

AC Milan a învins-o pe Como cu 3-1, după ce a fost condusă, și s-a apropiat la 3 puncte de Interul lui Cristi Chivu. Rabiot a fost eroul meciului, marcând două goluri. Napoli, încurcată cu Parma, rămâne pe locul trei, iar Inter câștigă cu 1-0 în fața Lecce. Clasamentul Serie A devine tot mai strâns. … Articolul Milan învinge Como și se apropie de Inter: Vești proaste pentru Chivu! apare prima dată în Main News.