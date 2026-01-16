Câștigătoarea Nobelului pentru Pace îi oferă lui Trump trofeul, primește o pungă semnată
MainNews.ro, 16 ianuarie 2026 08:50
María Corina Machado, câștigătoarea Nobelului pentru Pace, i-a oferit președintelui Donald Trump medalia sa în cadrul unei întâlniri la Casa Albă. Gestul a fost simbolic, dar nu a adus sprijinul politic dorit. Nobel Peace Center a confirmat că premiul nu poate fi transferat. Detalii despre întâlnire și implicațiile politice.
• • •
Acum 30 minute
09:00
Firmele românești de materiale de construcții pot accesa fonduri europene de până la 15 milioane EUR fiecare, conform schemei de ajutor Pro Infra, publicată recent în Monitorul Oficial. Aceasta include o listă extinsă de coduri CAEN eligibile și formula de calcul a punctajului pentru obținerea finanțării.
08:50
Acum o oră
08:30
Curtea de Apel București decide soarta judecătorilor CCR în contextul pensiilor speciale # MainNews.ro
Curtea de Apel București se pronunță asupra suspendării numirii lui Mihai Busuioc și Dacian Dragoș la CCR, în timp ce CCR decide obiecțiile legate de pensiile speciale ale magistraților. Acțiunile legale vizează legalitatea numirilor, amânate anterior, pe fondul contestațiilor avocatei Silvia Uscov.
08:30
Rareș Pop, talentul promițător al Rapidului, a fost împrumutat la FC Petrolul Ploiești până la finalul sezonului. La doar 20 de ani, Pop a acumulat 95 de meciuri în Superliga și a marcat 12 goluri. El va debutat în tricoul „galben-albastru" în meciul cu Universitatea Craiova.
08:30
Un incendiu masiv a izbucnit în jurul orei 05:10 în satul Guryong, din cartierul luxos Gangnam, Seul, atrăgând aproape 300 de pompieri. 47 de rezidenți au fost evacuați, dar nu au fost raportate victime. Zona, cunoscută pentru locuințele dărăpănate, este vulnerabilă la incendii din cauza materialelor inflamabile.
08:30
Ilie Bolojan, premierul Bihorului, va plăti un total de 1.721 lei în impozite pentru proprietățile sale în 2026, inclusiv o bonificație de 10%. Detalii despre impozitul de 676 lei pentru apartamentul din Oradea și majorarea impozitelor la nivel local care sprijină serviciile comunității.
Acum 2 ore
08:10
Rusia intenționează să transforme Kievul într-un oraș pustiu: situația se înrăutățește # MainNews.ro
Rusia intensifică atacurile aeriene asupra Kievului, vizând infrastructura energetică pentru a transforma capitala Ucrainei într-un oraș de nelocuit. În ciuda unei ierni dificile și a apelurilor la evacuare, cetățenii rămân hotărâți să reziste în fața atacurilor rusești și să nu negocieze cedări teritoriale.
08:00
România se confruntă cu un deficit bugetar record și cea mai mare inflație din Europa, în timp ce Ungaria și Polonia adoptă măsuri fiscale mai prietenoase pentru cetățeni. Comparăm abordările fiscale dintre cele trei țări, evidențiind avantajele oferite de guvernele maghiar și polonez pentru familii și economii.
07:50
Judecătorii Curții Constituționale a României se reunesc din nou pentru a decide asupra legalității modificării pensiilor magistraților, după mai multe amânări cauzate de boicotul unor judecători propuși de PSD. Proiectul de lege, esențial pentru accesarea fondurilor din PNRR, stârnește controverse și solicitări de clarificări din partea CCR.
07:50
Liderul opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a înmânat premiera Nobel pentru Pace președintelui Trump, recunoscându-i angajamentul față de libertatea poporului venezuelean. Trump a apreciat gestul, subliniind importanța întâlnirii. Medalia, deși dată lui Trump, rămâne a lui Machado, conform Institutului Nobel.
07:30
Rezultatele Loto din 15 ianuarie 2026 includ extragerile pentru Loto 6/49, Joker, Noroc și altele, cu un report total de peste 15 milioane lei la categoria I. Află numerele câștigătoare și detalii despre premiile oferite, inclusiv ultimul mare câștig de 49 milioane lei.
07:20
Aplicația chineză „Ești mort?" a devenit populară sub noul nume „Demumu", alertând contactele utilizatorilor după 48 de ore de inactivitate. Controversa privind denumirea inițială a generat discuții în rândul utilizatorilor. În 2024, 123 milioane de chinezi locuiau singuri, indicând o nevoie crescută pentru astfel de aplicații.
07:20
Dacia se află pe cale să își încoroneze prima victorie la Raliul Dakar, cu doar două etape înainte de final. Modelul Sandriders al brandului românesc, pilotat de echipe renumite, se confruntă cu o competiție strânsă, în special cu Ford Racing. Descoperă performanțele deosebite și lupta pentru titlu în articolul complet.
Acum 4 ore
06:50
Grupări rebele din America Latină, inclusiv disidenți FARC și ELN, iau în considerare o alianță împotriva Statelor Unite, invocând intervenționismul Washingtonului. Apelul surprinzător al liderului Iván Mordisco vine după capturarea lui Nicolas Maduro, schimbând soarta regiunii.
06:30
Victor Ponta critică diplomatia românească, susținând că ambasadorul numit de Klaus Iohannis nu are acces la Casa Albă. El afirmă că România nu se adaptează la schimbările geopolitice aduse de Donald Trump și cere o reformare a relațiilor diplomatice, comparându-le cu cele ale liderilor din Polonia și Italia.
06:20
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a transmis un mesaj pe Facebook după ce Metalist Harkov a crescut oferta pentru el la 4.5 milioane de euro. Jucătorul este pregătit pentru meciul cu U Cluj și sugerează că va rămâne la echipă în această iarnă, având sprijinul fanilor.
06:20
Senatoarea Nicoleta Pauliuc a reacționat vehement la propunerea unui parlamentar POT de a impune pacienților bolnavi de cancer să plătească 5% din costul tratamentului, declarând că este inacceptabil. Ea susține că accesul gratuit la tratament oncologic trebuie să rămână esențial, evidențiind necesitatea consultării specialiștilor în sănătate.
05:50
Maria Corina Machado, câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, a avut o întâlnire semnificativă cu Donald Trump la Washington. Discuția a abordat viitorul politic al Venezuelei, în contextul sprijinului și provocărilor cu care se confruntă opozanta.
05:30
De Ziua Culturii Naționale, Nicușor Dan anunță deschiderea sălii de teatru de la Cotroceni pentru tinerii actori și liceeni. Aceasta inițiativă susține cultura română contemporană, oferind un spațiu de afirmare pentru trupele independente.
05:20
Gigi Becali a reușit un transfer important pentru FCSB, aducându-l pe israelianul Ofri Arad. Cu o cotă de 1,2 milioane de euro, Arad va efectua vineri vizita medicală și va semna un contract cu campioana României. Acesta va avea un salariu lunar de 20.000 de euro și o primă de instalare de 400.000 de euro.
05:20
Cuba acuză Statele Unite de manipulare politică prin ajutorul umanitar destinat victimelor uraganului Melissa. Havana denunță livrarea de 3 milioane de dolari ca fiind un gest oportunist. Washingtonul colaborează cu Biserica Catolică pentru a ajuta 6.000 de familii, în contextul tensiunilor politice dintre cele două țări.
Acum 6 ore
04:40
O eventuală ripostă a Iranului împotriva Statelor Unite ar putea fi mai periculoasă în contextul instabilității interne. Analiștii avertizează că o intervenție americană ar putea declanșa un răspuns militar semnificativ, vizând nu doar trupe din Orientul Mijlociu, ci și infrastructura energetică.
04:30
Casa Albă a confirmat că Iranul a suspendat 800 de execuții ale manifestanților, după intervenția aliaților SUA. Oficialii americani au avertizat Teheranul asupra unor consecințe severe pentru continuarea represiunii. De asemenea, sancțiuni economice au fost impuse împotriva celor responsabili de violențe.
04:30
Radu Miruță a generat controverse prin afirmațiile sale despre ierarhizarea spitalelor în funcție de rang, ceea ce ar putea duce la o scădere drastică a medicalilor în provincie. Patrick André de Hillerin avertizează că măsura va agrava deficitul de personal medical și va afecta grav asistența sanitară în România.
04:20
Gigi Becali a reacționat vehement la declarațiile lui Andrei Nicolescu despre oferta lui Metalist Harkov pentru Cătălin Cîrjan. Patronul FCSB-ului consideră că informațiile sunt minciuni și nu crede în realeitatea ofertei de 4 milioane de euro. Becali și-a schimbat opinia despre Nicolescu după afirmațiile acestuia.
03:40
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunțat că i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. În urma unei întâlniri la Capitoliu, Machado a subliniat nevoia de democrație în Venezuela și a criticat strategia actuală a președintelui american pentru țară.
03:30
Proiectul de lege privind tăierea cu 10% a fondului de salarii din administrația locală, criticat de primarii Lia Olguța Vasilescu și Vladimir Petruț, aduce consecințe grave pentru primăriile mici. Edilii susțin că măsura nu este adaptată nevoilor actuale și că va duce la disponibilizări și probleme financiare.
03:20
Ionel Dănciulescu îl consideră pe Cristi Chivu favorit la câștigarea titlului în Serie A, remarcând munca sa la Inter. Dănciulescu afirmă că Inter este cea mai omogenă și experimentată echipă, având un avans de 6 puncte față de Napoli. Chivu ar face istorie, aducând prestigiu fotbalului românesc.
03:20
Danemarca a respins categoric posibilitatea ca Statele Unite să achiziționeze Groenlanda, cu declarația clară a ministrului de externe Lars Lokke Rasmussen. Aceasta afirmă că o astfel de tranzacție ar încălca suveranitatea danemarciană și toate reglementările internaționale, subliniind poziția ferma a Copenhaguei.
Acum 8 ore
02:40
Jurnalista Masih Alinejad a confruntat ambasadorul Iranului la ONU, acuzându-l că a încercat să o omoare de trei ori, după ce a fost țintă a unor planuri de asasinat orchestrate de Garda Revoluționară. Aceasta a vorbit despre represiunea regimului și violența împotriva protestatarilor din Iran, solicitând protecție pentru victime.
02:30
USR controlează Guvernul Bolojan, susține Victor Ponta, comparând situația actuală cu preluarea puterii de către PCR în 1945. Ponta afirmă că USR, având 10% din voturi, promovează un proces de USR-izare a României și că doar eliminarea USR poate duce la un nou început politic în România.
02:20
Fostul premier Vladimir Filat, condamnat pentru corupție, denunță acum pe Victor Bodiu, subalternul său, acuzându-l de mărturie falsă care a dus la condamnarea sa. Filat susține că Bodiu a mințit despre o întâlnire crucială, iar investigațiile recente confirmă nevinovăția lui.
02:20
Kylian Mbappe continuă să aibă probleme la genunchi, ceea ce îi pune în pericol revenirea pe teren. Menajat de noul antrenor, starul francez va rata meciurile cu Levante și, foarte probabil, cu Monaco din Liga Campionilor. Prioritizează recuperarea pentru a reveni în formă maximă.
02:20
Protestă în Piața Universității pentru abrogarea Legii Vexler, considerată un atac asupra identității naționale. Mii de manifestanți s-au adunat, strigând împotriva Guvernului Bolojan. Claudiu Târziu, lider conservator, subliniază importanța cultural-identitară a acțiunii, organizată de ziua lui Mihai Eminescu.
02:00
ANAF a deschis controale pentru 66 de proprietari de mașini de lux care au plătit prea puține taxe. Discrepanțele între veniturile declarate și valoarea mașinilor ridică suspiciuni de utilizare a fondurilor nedeclarate. Proiectul pilot va fi extins pentru a combate evaziunea fiscală și a asigura un tratament echitabil.
01:40
Rețeta secretă Coca-Cola a fost descifrată de youtuberul Zach Armstrong, cunoscut sub numele LabCoatz. După 140 de ani de mister, el a recreat băutura în detaliu, folosind un spectrometru de masă
01:30
Traian Băsescu a comentat noile impozite pe proprietate, afirmând că acestea sunt corecte, deși au crescut semnificativ. Fostul președinte plătește 2.200 de lei pentru locuință și a scăpat de impozitul pe mașină, fiind mulțumit de ajustările fiscale, dar recunoaște impactul asupra românilor cu venituri mici. Traian Băsescu consideră că noile impozite pe proprietate sunt corecte, … Articolul Băsescu, mulțumit de impozitele pe proprietate: Cât plătește pentru mașină? apare prima dată în Main News.
01:20
Edi Iordănescu, fost selecționer al României, s-a înțeles verbal cu Al Shabab din Arabia Saudită, echipă cu 5 titluri naționale. Impedimentul semnării contractului este clauza de reziliere de 10 milioane de euro a actualului antrenor. Iordănescu este liber de contract din octombrie 2022, după despărțirea de Legia Varșovia. Edi Iordănescu a ajuns la un acord … Articolul Edi Iordănescu a acceptat oferta unei foste campioane! apare prima dată în Main News.
01:20
Adrian Băzăvan a proiectat mesajul „Marș la Moscova!” pe clădirile din București, stârnind controverse în timpul protestelor împotriva „Legii Vexler” și Guvernului Bolojan. Mobilizarea manifestanților a dus la conflicte cu forțele de ordine. Descoperă detalii despre acest protest alarmant și reacțiile grupului „Lupii Tricolori”. Adrian Băzăvan a proiectat mesajul Marș la Moscova pe clădirile din … Articolul Adrian Băzăvan proiectează „Marș la Moscova!” pe clădiri în București apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
01:10
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare” afiliat lui Ilan Șor, refuză audierile de la București în legătură cu retragerea cetățeniei române. Invocând sancțiuni politice, Furtună susține că a obținut cetățenia legal și denunță acuzațiile de implicare în acte teroriste ca fiind nefondate. Victoria Furtună, președinta Partidului „Moldova Mare”, refuză audierile de la ANC privind cetățenia … Articolul Cetățenia română a Victoriei Furtună, aflată în scandal, contestată apare prima dată în Main News.
01:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat semnarea celui de-al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Împrumutul de 500 milioane euro face parte dintr-un pachet de 1 miliard euro pentru construcția primei autostrăzi care traversează Carpații, estimându-se finalizarea în 2028. Ministrul Finanțelor a semnat un nou contract de finanțare de … Articolul Autostrada inovatoare care leagă Carpații în linie dreaptă apare prima dată în Main News.
01:00
Utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia este un semnal clar al intențiilor de atac, a declarat Macron. Franța se află în raza acestei arme, iar președintele a subliniat necesitatea dobândirii de noi arme pentru descurajare militară. Rachetele SCALP produse în colaborare cu Marea Britanie și Germania și-au demonstrat eficacitatea în luptă. Macron a atras atenția … Articolul Oreșnik: un semnal clar al Rusiei în strategia internațională apare prima dată în Main News.
00:40
Televiziunea de stat din Iran difuzează mărturii controversate ale protestatarilor arestați, sub conducerea lui Gholamhossein Mohseni Ejei. Aceste mărturii sunt considerate obținute sub constrângere și ridică temeri cu privire la abuzurile sistemului judiciar. Protestele au dus la mii de morți și arestări. Televiziunea de stat din Iran difuzează interogatorii ale protestatarilor arestați, provocând îngrijorări privind … Articolul Imagini în direct de la televiziunea din Iran: „Am făcut ceva atât de prostesc” apare prima dată în Main News.
00:20
Mașinile de lux cumpărate fără acoperire fiscală sunt verificate de ANAF. Până acum, 66 de cazuri au fost identificate, incluzând tranzacții cu autoturisme de valoare mare, achitate în numerar, fără documentație care să ateste proveniența fondurilor. Sancțiuni și sechestru asigurător sunt aplicate. ANAF a început verificările pentru mașinile de lux cumpărate cu bani fără acoperire … Articolul Mașini de lux fără acoperire fiscală, verificate de ANAF apare prima dată în Main News.
00:20
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că va vota pentru unirea Republicii Moldova cu România în cazul unui referendum, similar afirmației președintei Maia Sandu. Așa cum lidera de la Chișinău a subliniat, integrarea europeană rămâne prioritatea principală, dar unirea cu România este o opțiune considerată de unii politicieni. Premierul Alexandru Munteanu își declară votul pentru unirea … Articolul Lider din Moldova susține unirea cu România la referendum apare prima dată în Main News.
00:20
Olimpiea Crețeanu, judecătoare cu doctorat la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, are un parcurs profesional controversat. A fost implicată în dosare importante și va judeca pe 16 ianuarie contestația privind pensiile speciale. Detalii despre cariera și studiile sale. Olimpiea Crețeanu, judecătoare la Curtea de Apel București, are un doctorat obținut la Academia de Poliție … Articolul Olimpia Crețeanu: judecătoarea ce poate bloca CCR și pensiile speciale apare prima dată în Main News.
00:10
Inteligența artificială adâncește disparitățile sociale; FMI susține muncitorii afectați # MainNews.ro
Inteligența artificială riscă să adâncească disparitățile sociale, avertizează Anthropic. Țările bogate devin tot mai dependente de AI, iar riscurile includ pierderea locurilor de muncă pentru angajații entry-level. FMI solicită sprijin pentru muncitorii afectați de automatizare. O provocare globală care necesită soluții urgente. Utilizarea extinsă a inteligenței artificiale în țările bogate riscă să amplifice inegalitatea economică … Articolul Inteligența artificială adâncește disparitățile sociale; FMI susține muncitorii afectați apare prima dată în Main News.
00:10
Expertiza Înaltei Curți de Casație și Justiție arată că pensiile de serviciu pentru magistrați ar deveni mai mici decât cele contributive, ceea ce ar putea anula drepturile dobândite. Contestația a fost depusă la Curtea Constituțională, evidențiind riscurile pentru independența justiției în România. Articolul Pensia de serviciu va fi mai mică decât pensia contributivă, avertizează experții apare prima dată în Main News.
00:10
AC Milan a învins-o pe Como cu 3-1, după ce a fost condusă, și s-a apropiat la 3 puncte de Interul lui Cristi Chivu. Rabiot a fost eroul meciului, marcând două goluri. Napoli, încurcată cu Parma, rămâne pe locul trei, iar Inter câștigă cu 1-0 în fața Lecce. Clasamentul Serie A devine tot mai strâns. … Articolul Milan învinge Como și se apropie de Inter: Vești proaste pentru Chivu! apare prima dată în Main News.
00:00
Deficitul bugetar din România atinge 8,5% din PIB, provocând împrumuturi în euro de la bănci străine pentru a menține cursul. Economiștii avertizează că această practică poate duce la o creștere drastică a cursului euro, estimând posibilitatea ca acesta să ajungă la 7 lei în 2026. România se confruntă cu o anomalie economică legată de cursul … Articolul România pierde miliarde de euro din cauza evasionării fiscale. apare prima dată în Main News.
