SUA amână atacul asupra Iranului, dar Trump rămâne pregătit pentru acțiune

Meteorologii anunță un cod galben de ger pentru jumătate din țară, valabil până sâmbătă dimineață. Temperaturile vor scădea până la -19 grade Celsius, cu vreme geroasă în Moldova, Dobrogea și Transilvania. Consultați prognoza meteo pentru a fi pregătiți pentru condițiile extreme. Cod galben de ger emis, valabil până pe 17 ianuarie, cu temperaturi de până la -19 grade.