Interlopul Romi Neguș, trimis în judecată în dosarul distrugerilor violente din Arad. Procurorii: A căutat informații despre bombe artizanale și drone capabile să le transporte
Bihoreanul, 16 ianuarie 2026 14:50
Dosarul în care interlopul orădean Romulus Markovics, alias Romi Neguș, este acuzat că a coordonat atacuri nocturne violente asupra locuinței și autoturismului unui sportiv din Arad a fost trimis în judecată. Procurorii susțin că, în perioada în care s-au comis actele de vandalism, acesta a căutat "în mod repetat" drone performante, capabile să transporte încărcături de până la 5 kilograme, dar și informații despre confecționarea unor bombe artizanale, despre substanțe cu potențial distructiv asupra autoturismelor, lansatoare de grenade de tip airsoft și pistoale cu bile de cauciuc.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
15:00
Comunicat de presă privind lansarea proiectului „DIGITALIZAREA SOCIETĂȚII WEBER 2000 SRL” # Bihoreanul
WEBER 2000 S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Calea Borșului nr. 38J3, județul Bihor, implementează proiectului cu titlul: „DIGITALIZAREA SOCIETĂȚII WEBER 2000 SRL”, cod SMIS 335437, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 437 / 16.12.2025 încheiat cu AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.
Acum o oră
14:50
Interlopul Romi Neguș, trimis în judecată în dosarul distrugerilor violente din Arad. Procurorii: A căutat informații despre bombe artizanale și drone capabile să le transporte # Bihoreanul
Dosarul în care interlopul orădean Romulus Markovics, alias Romi Neguș, este acuzat că a coordonat atacuri nocturne violente asupra locuinței și autoturismului unui sportiv din Arad a fost trimis în judecată. Procurorii susțin că, în perioada în care s-au comis actele de vandalism, acesta a căutat "în mod repetat" drone performante, capabile să transporte încărcături de până la 5 kilograme, dar și informații despre confecționarea unor bombe artizanale, despre substanțe cu potențial distructiv asupra autoturismelor, lansatoare de grenade de tip airsoft și pistoale cu bile de cauciuc.
14:30
María Corina Machado i-a dat lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace: „Un gest minunat” # Bihoreanul
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit joi, pentru prima dată, cu lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado. Aceasta i-a înmânat medalia Premiului Nobel pentru Pace, pe care a primit-o în octombrie 2025, în speranța de a-i influența opiniile legate de viitorul politic al Venezuelei.
Acum 2 ore
14:10
Zăpadă de până la 90 cm în Munții Bihor. Salvamont avertizează: risc crescut în zonele cu cornișe și pe jgheaburi # Bihoreanul
Stratul de zăpadă din zona montană a județului Bihor a ajuns la valori semnificative, iar turiștii sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită. Potrivit Salvamont Salvaspeo Bihor, la altitudini de aproximativ 1.100 de metri, în zona stațiunilor, zăpada măsoară între 30 și 40 de centimetri, în timp ce peste 1.400 de metri grosimea stratului ajunge la 50-90 de centimetri.
13:50
Un traseu forțat prin intravilanul Oșorhei, Fughiu, Paleu sau Podgoria ar vulnerabiliza proiectul atât juridic, cât și etic. O centură care taie cartiere și distruge peisaje nu mai este infrastructură de mobilitate, ci o agresiune asupra sănătății publice și mediului...
13:40
Accident, vineri la prânz, în Băile Felix. Un șofer a fost rănit și este resuscitat la fața locului de echipajele medicale de urgență, după ce a căzut cu autoutilitara pe care o conducea în albia pârâului Peța.
Acum 4 ore
13:20
Accident, vineri la prânz, în Băile Felix. Un șofer a fost rănit și este resuscitat la fața locului de echipajele medicale de urgență, după ce a căzut cu autoutilitara pe care o conducea în albia pârâului Peța.
13:10
Accident grav în Băile Felix: Șofer resuscitat, după ce a căzut căzut cu mașina în Peța # Bihoreanul
Accident, vineri la prânz, în Băile Felix. Un șofer a fost rănit și este resuscitat la fața locului de echipajele medicale de urgență, după ce a căzut cu autoutilitara pe care o conducea în albia pârâului Peța.
13:00
Apel umanitar pentru o familie cu doi copii din Bihor a cărei casă a ars din temelii. Oamenii au privit neputincioși dezastrul (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
O familie cu doi copii din localitatea Munteni, comuna Bulz, a rămas fără adăpost, după ce casa din lemn pe care o avea a ars complet, luni după-amiază. Accesul extrem de dificil, drumul acoperit de zăpadă și lipsa unei surse de apă au făcut ca intervenția pompierilor să fie aproape imposibilă.
12:30
România va primi împrumuturi de 16 miliarde de euro prin programul SAFE. Bolojan: „Ne vom întări industria de apărare” # Bihoreanul
Guvernul României a anunțat joi seara că Comisia Europeană a aprobat aplicația depusă de România pentru finanțare prin instrumentul financiar european SAFE (Security Action for Europe), un mecanism destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre.
12:00
Informăm călătorii că, ȋncepând de luni, 19 ianuarie 2026, se ȋnfiinţează linia 43 de autobuz. Se va circula pe următorul traseu, respectându-se staţiile: pe sensul de mers spre Terra: Bazinul Olimpic – Parc Brătianu - Piaţa Emanuil Gojdu – Piaţa Unirii – Primăriei Partium – Calea Aradului nr. 9 – Nicolae Bolcaş – Pod Peţa – Calea Sântandrei nr.3 - Terra; pe sensul de mers spre Bazinul Olimpic : Terra - Calea Sântandrei nr. 3 – Pod Peţa – Calea Aradului – Centrul Istoric 1 – Centrul Istoric 2 – Biserica cu Lună – Parc 1 Decembrie – Emanuil Gojdu – Parc Brătianu – Bazinul Olimpic.
11:30
Regizorul orădean Tudor Cristian Jurgiu revine în atenția cinematografiei internaționale cu un nou lungmetraj de ficțiune. De capul nostru (On Our Own), cel mai recent film al său, a fost selectat în secțiunea Forum a Festivalul Internațional de Film de la Berlin în perioada 12–22 februarie și unde va avea premiera mondială.
Acum 6 ore
10:40
Decizia privind pensiile magistraților, amânată din nou de CCR. Pronunțarea, pe 11 februarie # Bihoreanul
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, vineri, amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate formulate împotriva legii care modifică regulile privind pensionarea magistraților precum și cuantumul pensiilor acestora, urmând să revină asupra cauzei pe 11 februarie 2026, potrivit unui comunicat oficial transmis de instituție.
10:30
Levente Vancsik, jucătorul echipei CSM Oradea, a marcat două goluri pentru România în duelul cu Italia la Europeanul de polo # Bihoreanul
Naționala României de polo pe apă a pierdut confruntarea cu Italia, scor 6–20, în ultimul meci din Grupa D a Campionatului European de la Belgrad, însă calificarea în faza următoare a competiției este deja asigurată, iar pentru Bihor partida a adus și o veste bună: Levente Vancsik, jucătorul CSM Oradea, a marcat de două ori.
09:50
ONG pentru ONG: În premieră, o organizație non-guvernamentală din Oradea sprijină alte asociații să se dezvolte # Bihoreanul
Privite adesea cu indiferență, asociațiile fac viața oricărui oraș mai bună. Cu oameni dedicați unor cauze, ONG-urile reușesc să suplinească acolo unde autoritățile nu ajung. Dar și ele au nevoie de ajutor, lucru pe care Fundația Comunitară Oradea (FCO), ea însăși ONG, nu doar că l-a înțeles, ci l-a și cuprins în planurile ei. În premieră, FCO va susține financiar, timp de trei ani, alte trei ONG-uri, pentru a le ajuta să se dezvolte.
Acum 8 ore
08:50
Incident de tot râsul, dar cu pagube reale, la capătul cartierului Nufărul din Oradea, unde uşa magazinului ATAC Hiper Discount a fost făcută zob de un... poliţist. Fapta s-a petrecut pe 23 noiembrie, adică la doar trei zile după inaugurarea magazinului, când - după cum a aflat Bihorel - un poliţist sosit taman de la celebra Brigadă Operaţiuni Speciale Ploieşti, înarmat regulamentar cu... o bâtă de baseball, a atacat uşa unităţii fără niciun avertisment.
08:00
Licean din Oradea, prins că a "furat" parola directoarei şcolii şi şi-a modificat notele în catalogul electronic. Ce pedeapsă a primit # Bihoreanul
Un elev de la Liceul Teoretic Friedrich Schiller din Oradea a ajuns în faţa instanţei, după ce a accesat ilegal catalogul electronic al şcolii, folosind parola directoarei, şi a modificat note - atât pe ale sale, cât şi pe ale unor colegi. Tribunalul Bihor a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de adolescent cu procurorii DIICOT Oradea şi a dispus, în cazul acestuia, măsura educativă a supravegherii pentru o perioadă de 2 luni.
Acum 24 ore
21:20
Lost Frequencies, primul mare nume confirmat la Waves Festival 2026, în Băile 1 Mai (VIDEO) # Bihoreanul
DJ-ul belgian Lost Frequencies vine la Waves Festival 2026, ediția aniversară a evenimentului din Băile 1 Mai, care va avea loc între 3 și 6 iulie. Anunțul a fost făcut joi seara, în cadrul unei gale organizate la Casa de Cultură „George Gologan” din stațiunea Băile Felix, în prezența partenerilor festivalului.
19:30
Primăria Oradea anunță că, între 19 și 30 ianuarie 2026, se vor desfășura lucrări de deratizare în zonele publice și spațiile verzi ale municipiului. Vor fi vizate parcuri, scuaruri, malurile Crișului Repede, malurile pârâurilor Peța, Sălbatec și Paris, precum și domeniul public aferent asociațiilor de proprietari. Dacă vremea va permite.
18:40
Impozite majorate: Cât plătește premierul Ilie Bolojan pentru proprietățile deținute în Oradea # Bihoreanul
Majorarea nivelului taxelor și impozitelor locale cu începere din acest an a făcut mulți contribuabili să se întrebe ce sume plătesc, pentru proprietățile lor, premierul Ilie Bolojan, fost primar al Oradiei și președinte al Consiliului Județean Bihor. BIHOREANUL a aflat informația...
18:20
FC Bihor și-a stabilit programul meciurilor amicale din această iarnă. Cantonament în Antalya și adversari internaționali # Bihoreanul
Echipa orădeană de fotbal FC Bihor și-a definitivat programul meciurilor amicale din această iarnă, urmând să dispute partide de verificare atât la Oradea, cât și în cantonamentul din Antalya, împotriva unor adversari din țară și din străinătate.
17:40
Cod galben de ceață în mai multe localități din Bihor, inclusiv în Oradea: vizibilitate sub 200 de metri, izolat sub 50 m # Bihoreanul
Un cod galben de ceață este în vigoare în județul Bihor în această seară, potrivit unei avertizări nowcasting emise de Administrația Națională de Meteorologie. Avertizarea a intrat în vigoare la 17.25, fiind valabilă până la ora 20.00.
16:40
Pasajul de pe centura Oradea din zona Metro a ajuns la două treimi. A început montarea grinzilor (FOTO) # Bihoreanul
Pasajul rutier suprateran de pe șoseaua de centură a Oradiei din zona Metro prinde contur: muncitorii au început să monteze primele grinzi, iar lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 65%. Până la finalizarea lor au rămas mai puțin de șase luni.
16:30
Arbitrii bihoreni, prezenți la seminarul oficial de pregătire pentru sezonul de primăvară în Liga 1 # Bihoreanul
Arbitrii bihoreni au fost printre participanții de top la seminarul de pregătire pentru sezonul de primăvară al Ligii 1, desfășurat între 11 și 14 ianuarie la Cheile Grădiștei. Rareş Vidican, Alexandru Corb, Marius Omuţ și Octavian Șovre au participat alături de colegi din întreaga țară, urmând sesiuni teoretice și practice menite să îi pregătească pentru provocările oficiale din sezonul competițional ce urmează.
16:20
Mădălina Ghenea cere despăgubiri de 5 milioane de euro, acuzând că a fost hărțuită online ani de zile de o româncă # Bihoreanul
Mădălina Ghenea, actriță și fotomodel român în vârstă de 38 de ani, cere despăgubiri în valoare totală de 5 milioane de euro, acuzând că a fost hărțuită de o altă femeie, româncă, în mediul online timp de aproximativ 10 ani.
15:50
De la „E bătaie de joc!” la „Fraternizăm cu România”: Cu cât au crescut impozitele în Oradea și ce spun cei care s-au dus în prima zi de plată în „piramida” Primăriei (FOTO) # Bihoreanul
Câteva sute de orădeni s-au dus joi, încă din prima parte a zilei, în „piramida” Primăriei Oradea, iar alte câteva mii au intrat pe platformele online, în prima zi de plată a impozitelor locale. Unii au mers doar pentru a afla cât au de plată după majorările substanțiale adoptate de Guvern și Consiliul Local, iar alții pentru a și achita, beneficiind astfel de reducere. În Oradea, impozitele pe locuințe au crescut la mai mult decât dublu, iar în unele cazuri chiar și cu 155%, lucru care i-a nemulțumit pe mulți dintre proprietari, în timp ce alții spun că „trebuie să ajutăm și noi statul”.
15:30
Descoperire șocantă în Bihor: șerpi veninoși și reptile exotice, ținuți ilegal într-un apartament din Ștei! # Bihoreanul
Descoperire șocantă făcută de comisarii Gărzii de Mediu și de polițiști în Ștei. Nu mai puțin de 8 șerpi, între care două vipere veninoase pentru care în România nu există ser anti venin, un varan și 10 tarantule au fost găsiți într-o cameră de aproximativ 12 metri dintr-un apartament din Ștei.
Ieri
15:10
Descoperire șocantă în Bihor: șerpi veninoși și reptile exotice, într-un apartament de 12 mp din Ștei! # Bihoreanul
Descoperire șocantă făcută de comisarii Gărzii de Mediu și de polițiști în Ștei. Nu mai puțin de 8 șerpi, între care două vipere veninoase pentru care în România nu există ser anti venin, un varan și 10 tarantule au fost găsiți într-o cameră de aproximativ 12 metri dintr-un apartament din Ștei.
15:10
CSM CSU Raiffeisen Oradea va juca cu CSO Voluntari în turneul final al Cupei României la baschet masculin # Bihoreanul
Tragerea la sorți a turneului final al Cupei României la baschet masculin, desfășurată miercuri la sediul Federației Române de Baschet, a stabilit confruntările pentru sferturile de finală. Toate cele opt echipe participante au fost incluse într-o singură urnă, fără capi de serie, iar meciurile se vor disputa la Oradea Arena între 14 și 18 februarie 2026, oferind fanilor ocazia de a urmări cele mai puternice formații din baschetul românesc.
14:30
Poezii ale lui Mihai Eminescu, cântate și recitate la Oradea de Ziua Culturii Naționale. Detalii mai puțin știute despre poet (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Peste o sută de orădeni s-au adunat, joi, în Piațeta Independenței din Oradea, pentru a-l sărbători pe poetul național Mihai Eminescu de Ziua Culturii Naționale. Pe lângă faptul că au asistat la recitări și interpretări ale clasicelor sale poezii, cei prezenți au avut ocazia să afle și detalii mai puțin cunoscute publicului larg despre poet.
13:30
Adolescent de 16 ani din Bihor, reținut după ce a fost prins la volan fără permis, într-o mașină furată, pe DN 76 # Bihoreanul
Un tânăr de 16 ani din Bihor a fost reținut de polițiști, în noaptea de miercuri spre joi, după ce a fost găsit în trafic conducând fără permis un autoturism furat din Oradea. Minorul a fost oprit pe DN 76, între Dușești și Sâmbăta, iar anchetatorii au stabilit că mașina fusese sustrasă cu doar câteva ore înainte, din Oradea.
12:50
Un grav accident rutier în care au fost implicate un autocamion și o autoutilitară s-a produs în prima parte a zilei de joi, pe DN 1, între Cluj-Napoca și Oradea, fiind soldat cu decesul unei femei și rănirea ușoară a altei persoane.
12:20
„Părăsiți imediat țara!”. MAE le spune românilor din Iran să plece rapid de acolo, în contextul protestelor sângeroase (VIDEO) # Bihoreanul
România a decis miercuri seara creșterea nivelului avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9, cu mesajul „Părăsiți imediat țara!”. Decizia a fost luată riscul crescut de escaladare a protestelor masive, soldate cu morți și răniți, în Iran.
11:50
Accidente în lanț pe șoselele din Bihor, din cauza poleiului. O maşină s-a răsturnat în şanţ pe DN19, lângă Roşiori (FOTO) # Bihoreanul
Dimineață complicată pentru șoferii din județul Bihor. Două accidente rutiere au dat peste cap traficul pe DEx 16 și DN 19, pe tronsonul dintre Oradea și Satu Mare, cauza fiind, în ambele cazuri, carosabilul acoperit cu polei. În urma incidentelor, polițiștii rutieri au sancționat administratorul drumurilor pentru neasigurarea condițiilor de siguranță a traficului pe timp de iarnă. Amenda a fost aplicată în baza OUG 195/2002 – Codul Rutier și este cuprinsă între 21 și 100 de puncte amendă.
11:10
În 14 octombrie anul trecut, Ministerul Afacerilor Interne anunța „cu surle și trâmbițe” proiectul „Siguranță în trafic”, un proiect de modificare a Codului rutier prin care se introduce conceptul de „viteză medie”, se permite sancționarea directă a proprietarului mașinii pentru contravențiile la regimul de parcare (cu acordul acestuia) și se creează un portal prin intermediul căruia se dorește comunicarea către cetățeni a tuturor sancțiunilor rutiere...
10:10
Din prima zi. Serviciul online de vizualizare și plată a impozitelor de pe site-ul Primăriei Oradea s-a blocat # Bihoreanul
Prima zi de afișare și plată a noilor impozite locale în Oradea aduce și un prim blocaj pe cel puțin o platformă de plată, cea directă de pe site-ul Primăriei Oradea, la secțiunea „Fă o plată”. Joi dimineața, în jurul orelor 9-10, serviciul nu era disponibil, probabil din cauza numărului mare de utilizatori curioși să afle cât au de plătit după majorările estimate la 50% în privința caselor și circa 80% în privința apartamentelor.
09:50
Aici sunt banii dumneavoastră! Cum dă rateuri sistemul de plată de la parcarea Independenței # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană a modernizat la finele anului trecut sistemul de plată al parcărilor de pe străzile Independenței și Primăriei, dând șoferilor și posibilitatea de a achita tariful la barieră, ca să nu mai treacă în prealabil pe la automatele de plată. Numai că, așa cum se întâmplă adesea, funcționarea echipamentelor a lăsat de dorit.
09:00
A început plata impozitelor în Oradea după majorări. Unde poți afla cât ai de plată și cum poți beneficia de reduceri # Bihoreanul
Orădenii pot achita, începând de 15 ianuarie, taxele și impozitele locale din acest an, Primăria Oradea anunțând că obligațiile fiscale sunt afișate online și pot fi achitate atât electronic, cât și la ghișee. De la 1 ianuarie, au intrat în vigoare cele mai mari majorări ale impozitelor pe proprietăți din ultimii ani, ca urmare a deciziilor adoptate de Consiliul Local și a reformei fiscale impuse la nivel național.
08:00
Halal diplomație! O orădeancă așteaptă de 4 ani certificatul de deces al fiului ei, care a murit în străinătate # Bihoreanul
O orădeancă se luptă cu Ministerul Afacerilor Externe, care de patru ani nu este în stare să-i trimită o „hârtie”: certificatul de deces al fiului ei, mort în Canada. Femeia a intentat un proces Ministerului, care a fost obligat de judecători să-i obțină de la autoritățile canadiene actul necesar pentru a clarifica proprietatea locuinței deținute împreună cu defunctul, dar în final a primit un act greșit și nefolositor.
14 ianuarie 2026
22:40
Seară fără emoții pentru echipa de baschet CSM CSU Raiffeisen Oradea: a câștigat clar cu Cedevita și rămâne în cursa calificării (FOTO) # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea a obținut miercuri seară prima victorie în faza TOP 16 din FIBA Europe Cup, impunându-se clar în fața formației croate Cedevita Junior Zagreb, scor 103-79, într-un meci disputat la Oradea Arena, contând pentru etapa a treia a Grupei L.
20:20
Rugăciune comună în mai multe biserici de diferite confesiuni din Oradea. Vezi programul! # Bihoreanul
Creștini de diferite confesiuni se vor ruga împreună pentru unitate în cadrul Octavei care va avea loc în perioada 17-25 ianuarie în mai multe biserici din Oradea. Mottoul acestui an este „Este un singur trup și un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde”. Vezi programul complet și unde va merge colecta!
19:30
Vremuri grele pentru Viktor Orban: Opoziția câștigă avans în sondajele privind alegerile din 12 aprilie. Cu cine merge UDMR? # Bihoreanul
Tisza, partidul de opoziție din Ungaria, și-a extins avantajul în fața partidul Fidesz al premierului Viktor Orban, potrivit a două sondaje publicate miercuri, cu trei luni înaintea alegerilor parlamentare. Acestea se vor desfășura pe 12 aprilie, dar, data fiind miza uriașă, partidele se află în campanie electorală de luni de zile. Liderii UDMR și-au anunțat susținerea pentru una dintre părți.
18:40
David Popovici, desemnat cel mai bun înotător european al anului 2025. L-a devansat pe Leon Marchand # Bihoreanul
Înotătorul român David Popovici a fost desemnat Athlete of the Year 2025 de forul continental European Aquatics, distincție care recompensează performanțele excepționale obținute în sporturile nautice la nivel european.
18:00
Freedom House România, solidaritate cu Emilia Șercan: „Atacurile pun în pericol jurnalismul și libertatea de exprimare” # Bihoreanul
Freedom House România și-a exprimat public solidaritatea cu jurnalista Emilia Șercan și a cerut tuturor actorilor politici, televiziunilor și cetățenilor „să nu promoveze absolut nicio formă de agresiune”, în contextul atacurilor la care aceasta a fost supusă în ultimele zile, după ce a dezvăluit că mai bine de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, a fost plagiată.
17:30
FC Bihor a reluat pregătirile pentru partea a doua a sezonului. Cantonament în Antalya și obiectiv de play-off (FOTO) # Bihoreanul
Fotbaliștii de la FC Bihor au reluat miercuri pregătirile pentru partea a doua a sezonului din Liga a II-a, cu reunirea lotului ce a avut loc la Stadionul „Iuliu Bodola”. Echipa orădeană vizează o clasare între primele șase și va efectua un cantonament de iarnă în Antalya.
16:30
Un elev a fost rănit după ce bucăți din tavan au căzut într-o sală de clasă la un liceu din Botoșani (VIDEO) # Bihoreanul
În timpul orelor de curs, un liceean a fost rănit ușor după ce părți din tavanul unei săli de clasă dintr-un liceu din Botoșani au căzut. Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani ar fi fost renovat recent printr-un program finanțat de PNRR.
15:40
Ascunse la vedere: două lucrări ale sculptorului Iosif Fekete, redescoperite la Universitatea din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Două lucrări ceramice semnate de sculptorul român Iosif Fekete, aproape uitate de zeci de ani, pot fi văzute în holul corpului A al campusului central al Universitatea din Oradea. Piesele, fixate pe pereți de mai bine de o jumătate de secol, îmbogățesc patrimoniul cultural al instituției academice, chiar dacă, până recent, au trecut aproape neobservate.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Un „funcționar” AI care vorbește și în limba română, lansat de o primărie din Italia. Cum reacționază dacă e jignit # Bihoreanul
Comunitatea românilor din Genova va avea parte de un ajutor de nădejde, după ce primăria a lansat un „funcționar” bazat pe inteligență artificială pe nume „Zenia”, care oferă informații despre serviciile publice inclusiv în limba română.
14:10
Traficul rutier este îngreunat, miercuri după amiază în Oradea, în apropiere de Aeroport, după ce o autoutilitară aflată în mers a luat foc.
14:00
Nervos că a pierdut la pariuri, un bihorean a distrus aparatul din birt și a plecat. Judecătorii l-au trimis după gratii „la răcorire” # Bihoreanul
Un bihorean în vârstă de 43 de ani, din localitatea Dumbrava, comuna Holod, a fost ridicat marți de polițiști, după ce a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare. Bărbatul a ajuns după gratii pentru că, băut și nervos că a pierdut la păcănele, a lovit cu pumnul aparatul la care juca într-un birt, distrugându-l, după care s-a făcut nevăzut.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.