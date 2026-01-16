Două directoare din Oradea, mazilite din funcții, pentru probleme de management. Una dintre ele a discriminat elevele din școală

15:50

Câteva sute de orădeni s-au dus joi, încă din prima parte a zilei, în „piramida” Primăriei Oradea, iar alte câteva mii au intrat pe platformele online, în prima zi de plată a impozitelor locale. Unii au mers doar pentru a afla cât au de plată după majorările substanțiale adoptate de Guvern și Consiliul Local, iar alții pentru a și achita, beneficiind astfel de reducere. În Oradea, impozitele pe locuințe au crescut la mai mult decât dublu, iar în unele cazuri chiar și cu 155%, lucru care i-a nemulțumit pe mulți dintre proprietari, în timp ce alții spun că „trebuie să ajutăm și noi statul”.