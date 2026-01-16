Curtea de Apel București i-a înjumătățit, pe motiv de prescripție a faptelor, pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache, până la 5 ani și 10 luni, în dosarul în care acesta a folosit peste șase milioane de euro din fonduri europene, destinate construirii primului tronson din autostrada Nădlac – Arad, pentru a-și plăti datorii și a-și cumpăra terenuri.

17:10

Apele Române informează că incidentul, deși a fost anunțat oficial abia astăzi, a avut loc pe 9 ianuarie, când autoritățile portuare din Zimnicea au semnalat faptul că o barjă de transport marfă, eșuată înainte de Crăciun pe un banc de nisip, a început să se scufunde. Aceasta era încărcată cu peste o mie de tone […]