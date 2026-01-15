Comisia Europeană a aprobat planul României pentru reînarmare și investiții în infrastructura critică, în valoare de 16,7 miliarde de euro. Urmează o decizie din partea Consiliului, iar primele alocări ar putea fi făcute în martie.
15 ianuarie 2026
Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare înaintate de opt state, în cadrul Programului SAFE. Este vorba despre România, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croaţia, Cipru și Portugalia. Decizia, “o etapă importantă în eforturile Europei de a-și consolida securitatea”, vine în urma unei evaluări riguroase. Avizul deschide calea pentru prima tranșă de împrumuturi pe termen […]

Cotațiile petrolului scad cu peste -4%, în cel mai rapid ritm din octombrie. Scad îngrijorările cu privire la potențiale acțiuni ale armatei SUA în Iran, după ce Donald Trump a primit asigurări că protestatarii reținuți în Iran nu vor fi executați. Prețul țițeiului european a coborât la sub 64 dolari/baril. # Biziday.ro
Cotația țițeiul european Brent scade cu -4,7%, până la 63,4 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI s-a depreciat cu -4,9%, până la 59 de dolari pe baril. Donald Trump a declarat, miercuri seară, în timpul unei discuții cu presa în Biroul Oval, că a primit asigurări că autoritățile iraniene nu vor executa […]
Emmanuel Macron avertizează că “forțele destabilizatoare s-au trezit, iar certitudini de zeci de ani sunt puse acum sub semnul întrebării”, făcând aluzie, cel mai probabil, la revendicările SUA asupra Groenlandei. Confirmă că Franța va trimite trupe pe insulă, ca parte a misiunii europene de consolidare a securității în Arctica. # Biziday.ro
Președintele francez a făcut declarațiile în timpul discursului său anual adresat armatei. Macron a subliniat că “trăim într-o lume în care forțele destabilizatoare s-au trezit și vor continua să reprezinte o amenințare” și că, totodată, “certitudini care au durat uneori decenii sunt puse sub semnul întrebării competitori pe care Europa nu și-ar fi imaginat vreodată […]
SUA. Confruntările violente dintre protestatarii din Minneapolis și serviciul de imigrări (ICE) s-au intensificat, noaptea trecută, după ce un imigrant venezuelean a fost urmărit în trafic și împușcat în picior, la o săptămână după uciderea lui Renee Good. Protestatari au aruncat cu pietre și petarde, în timp ce forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc miercuri seara, în Minneapolis, când bărbatul din Venezuela a fost oprit pentru un control rutier. Acesta era, conform autorităților, un imigrant ilegal și a încercat să scape. A intrat cu mașina sa în alta parcată, iar apoi a luat-o la fugă pe jos, moment în care un agent al serviciului de […]
SUA au finalizat prima vânzare de petrol din Venezuela, în valoare de 500 de milioane de dolari. În următoarea perioadă sunt așteptate tranzacții suplimentare. # Biziday.ro
Cu toate că detaliile primei vânzări de petrol nu au fost făcute publice, un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că Administrația Trump “poartă discuții productive și continue cu companiile petroliere care sunt pregătite să facă investiții fără precedent, pentru refacerea infrastructurii petroliere a Venezuelei“. Reuters a fost raportat anterior că țițeiul venezuelean […]
Economia Germaniei a înregistrat un ușor avans în 2025, după doi ani consecutivi de recesiune. PIB-ul a crescut cu +0,2%, în conformitate cu așteptările băncii centrale. # Biziday.ro
Cea mai mare economie a Europei s-a redresat ușor, pe fondul creșterii cheltuielilor private și publice. Totuși, avansul a fost frânat de investițiile mai reduse din sectorul privat și de scăderea continuă a exporturilor, aflate pe minus pentru al treilea an consecutiv. În ultimul trimestru din 2025, PIB-ul a crescut cu 0,2% față de trimestrul […]
Raport. La un an de la preluarea puterii de către Donald Trump, acesta pare a reuși să facă China, mai degrabă decât America, “măreață din nou”. Un sondaj realizat în 21 de țări (din care 13 europene) arată că SUA sunt acum mai temute de aliații săi tradiționali decât de adversari. China este văzută tot mai mult ca un partener de încredere decât ca o amenințare. Prestigiul UE este în creștere, dar, paradoxal, mai mult la nivel mondial decât în țările membre UE. # Biziday.ro
Sondajul global este realizat de Universitatea Oxford și de Consiliului European pentru Relații Externe pe 26 de mii de repondenți din SUA, China, India, Rusia, Turcia, Brazilia, Africa de Sud, Coreea de Sud și din 13 țări europene (între care România nu este). El arată că, sub Donald Trump, SUA sunt mai puțin temute de […]
NASA recuperează de pe Stația Spațială Internațională misiunea Crew 11, cu unul dintre astronauți într-o “situație medicală de urgență”. Cei patru astronauți (doi americani, un japonez și un rus) au părăsit deja stația la bordul unei capsule SpaceX și vor ajunge în următoarele ore pe Pământ, amerizând în largul coastelor Californiei. # Biziday.ro
Capsula SpaceX Crew Dragon s-a desprins de ISS la puțin timp după miezul nopții (pe ora României), într-o călătorie de circa zece ore, în care va reintra treptat în atmosferă. Înainte de a deschide parașutele deasupra Pacificului, capsula va accelera până la 5g (de cinci ori accelerația gravitațională) și o viteză de peste 7.500 de […]
Raport. Anul trecut a fost al treilea cel mai călduros din istoria măsurătorilor meteorologice. Temperatura medie globală a fost cu 1,4 grade Celsius peste nivelurile preindustriale. # Biziday.ro
Datele publicate de serviciul european Copernicus Climate Change Service și de Met Office din Marea Britanie relevă că temperaturile globale din 2025 nu au atins nivelurile record din 2024, în principal datorită modelului meteorologic natural La Niña, de răcire. Cu toate acestea, 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată. Chiar și […]
SUA vor suspenda, de săptămâna viitoare, procesarea vizelor pentru solicitanții din 75 de țări. Printre acestea, se numără Republica Moldova, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia și Thailanda. # Biziday.ro
Un purtător de cuvânt al Departamentului american de Stat a anunțat că suspendarea va fi implementată de pe 21 ianuarie. Acesta a declarat că “Departamentul își va folosi autoritatea pentru a considera neeligibili potențialii imigranți care ar deveni o povară pentru SUA și ar exploata generozitatea poporului american. Procesarea vizelor va fi suspendată, în timp […]
Ministerul român de Externe le recomandă cetățenilor români să părăsească imediat Iranul. Pe fondul protestelor și al intensificării tensiunilor în țară, a emis o alertă de călătorie de niel maxim. # Biziday.ro
Ministerul român al Afacerilor Externe informează cetățenii că a ridicat avertismentul de călătorie pentru Iran la “nivelul maxim, 9/9, Părăsiți imediat țara!” Instituția le recomandă românilor să părăsească imediat țara, pe orice rută sigură existentă, și arată că încă există zboruri în acest sens. MAE îndeamnă românii prezenți în Iran să-și semnaleze prezența la ambasadă, […]
Miniștrii de externe din Danemarca și Groenlanda au purtat discuții la Washington. Șeful diplomației daneze spune că Arctica se confruntă cu o nouă situație de securitate, însă respinge preluarea Groenlandei de către SUA, afirmând că soluțiile trebuie găsite prin cooperare și cu respectarea suveranității teritoriale. # Biziday.ro
Miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda au ținut o conferință comună de presă, în urma discuțiilor cu vicepreședintele american și secretarul american de Stat. Lars Rasmussen, ministrul danez de Externe, a declarat că delegația a venit în SUA în urma “unor comentarii notabile despre Groenlanda”. Acesta a afirmat că Danemarca este “dispusă să facă […]
Război în Ucraina. Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic, după atacurile rusești asupra infrastructurii: ”Consecințele sunt grave”. # Biziday.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic, în mod special în Kiev, care se confruntă cu atacuri rusești care i-au lăsat pe locuitorii capitalei ucrainene fără energie electrică, încălzire sau apă, în timp ce se confruntă cu temperaturi sub zero grade. Zelenski a declarat că la Kiev va fi înființat un […]
Danemarca își consolidează prezența militară în Groenlanda și va continua exerciții comune cu aliații NATO, în 2026. Decizia vine pe fondul creșterii tensiunilor, după ce Donald Trump a declarat că este “inacceptabil orice altceva decât controlul SUA asupra Groenlandei”. # Biziday.ro
Ministerul danez de Externe, alături de Ministerului Afacerilor Externe și Cercetării din Groenlanda, transmit că Danemarca își va intensifica imediat prezența militară în și în jurul Groenlandei. Măsura presupune desfășurarea unor exerciții militare cu avioane, nave și soldați, realizate în strânsă cooperare cu aliații NATO. Cele două guverne au precizat că exercițiile comune cu statele […]
Intr-un an plin de provocari si ingrijorari de toate felurile, de ordin politic, social, economic si tehnologic, companiile romanesti majore au continuat sa performeze. Iar preturile actiunilor lor la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au crescut. Persoanele care au luat in calcul investitiile in actiuni, cu o parte din economiile lor, au avut motive de […]
SUA. FBI a percheziționat domiciliul unei jurnaliste a Washington Post, care a scris în mod constant despre campania de concedieri derulată, anul trecut, de Administrația Trump. Publicația și ONG-urile denunță o acțiune neobișnuită și agresivă. # Biziday.ro
Agenții FBI au efectuat percheziții la domiciliul unui reporter al publicației Washington Post, o acțiune pe care ziarul a numit-o o mișcare ”extrem de neobișnuită și agresivă” din partea forțelor de ordine. De asemenea, ONG-urile care susțin libertatea presei au catalogat-o drept o ”intruziune extraordinară” din partea Administrației Trump. Agenții FBI au descins la domiciliul […]
Reuters: SUA evacuează o parte din personalul bazelor militare-cheie din Orientul Mijlociu, ca măsură de precauție, pe fondul intensificării tensiunilor cu Iranul. Este vizată și baza Al Udeid din Qatar, care găzduiește zece mii de militari. # Biziday.ro
Informațiile au fost transmise agenției Reuters de către oficiali american, sub protecția anonimatului, având în vedere sensibilitatea subiectului. Mai devreme, separat, un oficial iranian declarase că țările vecine care găzduiesc trupe americane au fost avertizate că bazele militare vor fi lovite, dacă SUA atacă Iranul. Tot agenția de presă a dezvăluit că unii membri ai […]
Ucraina. Iulia Timoșenko, fost premier al țării și președinta partidului Batkivșcina, a fost pusă sub acuzare pentru dare de mită, după ce ar fi încercat să cumpere voturile unor parlamentari. # Biziday.ro
Iulia Timoșenko, lidera partidului Batkivșcina (Patria), este acuzată că a dat mită membrilor parlamentului, conform purtătoarei de cuvânt al Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO). Biroul Național Anticorupție (NABU) a detaliat că, după ce a pus sub acuzare mai mulți parlamentari din partidul președintelui Volodimir Zelenski în decembrie, Timoșenko a inițiat discuții privind oferirea regulată de mită […]
Donald Trump insistă că SUA au nevoie de Groenlanda pentru “securitatea națională” și consideră “inacceptabil” orice alt scenariu. Totodată, susține că NATO depinde de implicarea militară americană și că alianța ar fi mai puternică dacă insula ar fi sub controlul americanilor. # Biziday.ro
Donald Trump a scris pe platforma sa, Truth Social: “Din punct de vedere militar, fără puterea vastă a Statelor Unite, pe care am construit-o în mare parte în timpul primului meu mandat și pe care o duc acum la un alt nivel, NATO nu ar fi o forță eficientă sau un factor de descurajare – […]
Thailanda. O macara s-a prăbușit peste un tren aflat în mers într-o provincie din nord-est, provocând răsturnarea și incendierea unor vagoane. Cel puțin 28 de persoane au murit, iar aproximativ 80 sunt rănite. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc miercuri dimineață, în provincia Nakhon Ratchasima (nord-estul Thailandei). În timp ce se apropia de o altă stație, în apropiere de o zonă de șantier, o macara s-a prăbușit peste trenul aflat în mers, secționând aproape complet un vagon în timp ce altul a fost cuprins de flăcări. Trenul a deraiat și […]
Botoșani. O bucată din tencuiala tavanului unei săli de clasă s-a desprins și a căzut peste un elev, la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”. Copilul a fost rănit ușor. Ceilalți elevi au fost mutați din sală. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauza incidentului. # Biziday.ro
Incidentul s-a petrecut în această dimineață, în timpul pauzei, iar presa locală scrie că liceul a fost recent reabilitat printr-un program PNRR gestionat de primărie. Directoare Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Cristina Chirica, a declarat pentru Radio România Iași: “Mă aflam la ședința cu directorii programată pentru ziua de astăzi și am fost anunțată că s-a […]
Analiză FMI. Inteligența artificială aduce deja efecte negative puternice asupra pieței muncii, în special pentru pozițiile entry-level și cele cu potențial mare de automatizare. După cinci ani, ocuparea forței de muncă a scăzut cu -3,6% în regiunile cu cerere mare pentru competențe AI (printre care SUA și UK). # Biziday.ro
În analiza sa, Fondul Monetar Internațional (FMI) a evaluat milioane de anunțuri de angajare și profiluri de angajat din SUA, Marea Britanie, Germania, Danemarca, Brazilia și Africa de Sud. FMI a constatat astfel că, în prezent, una din zece oferte de locuri de muncă solicita cel puțin o aptitudine nouă, care abia exista acum zece […]
Cotațiile petrolului s-au oprit din creștere miercuri dimineață, după patru zile la rând de avans determinat de tensiunile geopolitice, dar rămân aproape de maximele ultimelor luni. Țițeiul european Brent coboară sub 65 de dolari/baril, iar cel american WTI sub 61 de dolari. # Biziday.ro
Țițeiul european Brent a coborât cu aproximativ 0,8%, sub 65 de dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI s-a depreciat cu o valoare similară și a coborât sub 61 de dolari pe baril. Analiștii explică faptul că, în prezent, cotațiile petrolului sunt influențate de un mix de factori care trag piața în direcții […]
China a reușit anul trecut o creștere record a exporturilor, dublă față de cea anticipată, și un excedent comercial de 1.200 de miliarde de dolari. Deși expedierile către SUA au scăzut semnificativ (-20%) ca urmare a tarifelor lui Trump, chinezii au reușit să trimită mai multe mărfuri către Europa, Africa și America de Sud. Exporturile de mașini electrice din China au crescut cu +50%. # Biziday.ro
Exporturile Chinei, în 2025, au crescut cu +6,6%, față de o așteptare de +3% a economiștilor chestionați într-un sondaj Reuters. Chiar dacă și importurile au crescut cu +5,7%, surplusul din comerțul internațional s-a apropiat de 1.200 de miliarde de dolari, o sumă record, comparabilă ca mărime cu întreg PIB-ul Arabiei Saudite. Reuters arată că Beijingul […]
România a încheiat 2025 cu o inflație anuală de 9,7%. Reliberalizarea tarifelor la energie, care a adus o creștere a facturilor de +60%, a contribuit, alături de majorarea TVA-ului, la scumpirea serviciilor și a mărfurilor nealimentare. Alimentele au închis anul cu prețuri mai mari cu +7,7% față de anul precedent, pe fondul ieftinirii unor legume. # Biziday.ro
Inflația anuală, la finalul lunii decembrie 2025, a fost de 9,7%, potrivit statisticii oficiale (INSSE). În ultimul an, serviciile s-au scumpit cel mai mult (+11%), prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu +10,5%, în timp ce alimentele au avut creșteri medii ale prețurilor de +7,7%. Cea mai mare contribuție la creșterea prețurilor, în 2025, pare a […]
Polonia anunță oficial că Rusia a încercat să oprească alimentarea cu energie a cetățenilor săi, în ceea ce numește, “cel mai grav act de sabotaj asupra infrastructurii energetice a țării”. Un atac cibernetic, desfășurat la finalul lunii decembrie, urmărea să provoace o pană generalizată de curent, dar a fost dejucat. # Biziday.ro
“Tancurile digitale sunt deja aici. Am fost aproape de un blackout. Polonia s-a confruntat cu cel mai grav atac asupra infrastructurii sale energetice, care viza întreruperea alimentării cu energie electrică a cetățenilor la sfârșitul lunii decembrie. Totul indică faptul că avem de-a face cu un sabotaj rusesc, care a avut scopul de a destabiliza situația […]
Analiză. În ciuda promisiunii că “ajutorul este pe drum”, Donald Trump are opțiuni mult prea limitate pentru a interveni militar în Iran, din cauza prezenței strategice reduse a SUA în regiune și a riscurilor majore de escaladare. Loviturile aeriene, atacurile cibernetice sau eliminarea liderilor iranieni ar avea eficiență redusă și ar provoca victime în rândul civililor. # Biziday.ro
O analiză realizată de The Guardian relevă că, deși președintele american Donald Trump le-a transmis protestatarilor iranieni că “ajutorul este pe drum”, realitatea strategică arată că SUA au opțiuni militare viabile foarte limitate pentru a interveni în Iran, iar orice acțiune de forță ar avea șanse reduse de succes și riscuri majore de escaladare. Potrivit […]
SUA. Bill și Hillary Clinton au refuzat să depună mărturie în în fața unei comisii a Camerei Reprezentanțilorm în cadrul investigației privind dosarele prădătorului sexual Jeffrey Epstein. Cei doi au fost citați în urma apariției lor în mai multe imagini și documente. # Biziday.ro
“Orice persoană trebuie să decidă momentul când consideră că a văzut sau a făcut destul și când este pregătită să lupte pentru această țară, pentru principiile și poporul ei, indiferent de consecințe. Pentru noi, acest moment a sosit acum”, au precizat soții Clinton într-o scrisoare de patru pagini adresată președintelui Comisiei de Supraveghere a Camerei […]
Un milion de recenzii care schimbă felul în care facem medicină la Regina Maria. Cum îmbunătățesc recenziile pacienților calitatea serviciilor medicale? (P) # Biziday.ro
În medicină, încrederea este esențială și greu de câștigat. De aceea, feedback-ul pacienților a devenit mai mult decât o simplă evaluare. Este un semn al calității, un mod de a ne asuma responsabilitatea și, tot mai des, un instrument real de schimbare. La Regina Maria, sistemul de recenzii funcționează de peste 13 ani, timp în […]
Marea Neagră. Trei petroliere grecești au fost lovite azi de drone neidentificate, posibil ucrainene. Mergeau să încarce petrol provenit din Kazahstan din portul rusesc Novorossisk. Una dintre nave fusese închiriată de gigantul american Chevron. Ucraina nu a comentat deocamdată informațiile. # Biziday.ro
Potrivit Reuters, toate trei petrolierele erau administrate de firme grecești. Rapoartele privind lovirea unei a patra nave a fost infirmată de compania (tot grecească) care o operează. Cele trei nave atacate așteptau în apropiere de portul rusesc Novorossisk să încarce petrol provenit din Kazahstan. Una dintre ele fusese închiriată de Tengizchevroil, o subsidiară a gigantului […]
Premierul Groenlandei exclude varianta ca SUA să preia controlul insulei. A declarat că preferă să rămână într-o uniune cu Danemarca, într-o conferință comună cu premierul danez, cu o zi înaintea unor discuții între americani, danezi și groenlandezi. # Biziday.ro
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și premierul Danermacei, Mette Frederiksen, au susținut o conferință de presă comună marți, cu scopul de a forma un front comun împotriva amenințărilor repetate ale președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danermacei. Jens-Frederik Nielsen a respins ideea lui Donald Trump de […]
SUA. Sute de forțe federale au fost trimise în Minnesota, pentru a suplimenta efectivul de două mii de agenți ai serviciului de imigrări (ICE). Decizia, ca răspuns la protestele declanșate după ce un agent ICE a împușcat mortal o femeie. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de secretarul american pentru securitate Internă, Kristi Noem, care a spus: “Trimitem mai mulți ofițeri astăzi și mâine vor sosi”. Aceasta a adăugat că este vorba de sute de ofițeri, care vor “permite serviciului de imigrări (ICE) și membrilor Patrulei de Frontieră care lucrează în Minneapolis să o facă în siguranță”. […]
Zalău. Explozie urmată de incendiu, la etajul doi al unui bloc de locuințe de pe aleea Astrei, în urma exploziei unei butelii. Pompierii au lichidat incendiul, iar un bărbat a suferit arsuri și alte opt persoane au primit îngrijiri medicale. # Biziday.ro
“Un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuințe din municipiul Zalău, pe aleea Astrei, în urma unei explozii provocate de o butelie. La sosirea pompierilor din cadrul Detașamentului Zalău, incendiul se manifesta cu degajări de fum în apartamentul afectat. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și […]
Iași. Directoarea Colegiului Tehnic “Mihail Sturdza” confirmă că o bucată din tavanul unei săli de clasă s-a prăbușit, în urma unor inflitrații, în timpul vacanței de iarnă. Elevii au mai stat în clasa respectivă și după incident, cu tavanul desprins. În prezent, sala este închisă. # Biziday.ro
Directoarea Colegiului Tehnic “Mihail Sturdza” din Iași, Cristina-Maria Bida, a explicat pentru Ziarul de Iași că tavanul s-a prăbușit în vacanța de iarnă, în luna decembrie, și că sala nu a mai fost folosită pentru orele de curs. Aceasta a reacționat după ce, pe rețelele de socializare, au fost distribuite imagini cu elevi aflați sub […]
Apele Române informează că o a doua barjă cu îngrășăminte chimice s-a scufundat în Dunăre, la Giurgiu, în aceeași zi cu cea din Zimnicea, săptămâna trecută. Administrația susține că nu există semne ale unei mortalități piscicole ridicate. Ambele incidente au fost anunțate oficial abia astăzi. # Biziday.ro
Apele Române informează că incidentul, deși a fost anunțat oficial abia astăzi, a avut loc pe 9 ianuarie, când autoritățile portuare din Zimnicea au semnalat faptul că o barjă de transport marfă, eșuată înainte de Crăciun pe un banc de nisip, a început să se scufunde. Aceasta era încărcată cu peste o mie de tone […]
Maternitatea REGINA MARIA s-a relocat în cadrul Ponderas Academic Hospital, devenind Maternitate și Centru de Chirurgie Fetală și Neonatală. (P) # Biziday.ro
Rețeaua de sănătate REGINA MARIA anunță relocarea Maternității REGINA MARIA București în incinta Ponderas Academic Hospital. Decizia vine ca răspuns la nevoia tot mai mare de a asigura îngrijire medicală complexă pentru sarcinile cu risc crescut și pentru cazurile obstetricale care necesită infrastructură de spital multidisciplinar complet. Noua entitate funcționează sub numele de Maternitate și […]
Călin Georgescu pierde procesul cu Autoritatea pentru Protecția Datelor. Instanța a decis că trebuie să plătească amenda de 50 de mii de lei primită pentru că a stocat și a accesat datele utilizatorilor site-ului său, fără ca aceștia să își dea consimțământul sau măcar să fie informați. Decizia nu este definitivă. # Biziday.ro
Tribunalul Ilfov a respins contestația depusă de Călin Georgescu împotriva amenzii pe care a primit-o în vara anului 2025 de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. “Respinge plângerea, ca nefondată. Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Calea de atac se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată astăzi, […]
Răscoală violentă în Iran. Un oficial iranian anunță că aproximativ două mii de persoane au murit, în cele 17 zile de când au început protestele. Printre victime se numără și membri ai forțelor de securitate. # Biziday.ro
Un oficial iranian a prezentat bilanțul într-o declarație pentru agenția Reuters. Acesta a fost citat sub condiția anonimatului, pentru a-i fi protejată identitatea. El a susținut că, în spatele deceselor, se află teroriști. Bilanțul este considerabil mai mare decât cel comunicat de grupul pentru drepturile omului HRANA, care a documentat decesul a 505 civili și […]
Foștii șefi ai Rezervei Federale condamnă încercarea “fără precedent” a Administrației Trump de a slăbi independența băncii centrale, prin anchetarea lui Jerome Powell. Declarații de susținere și din partea altor guvernatori de bănci centrale. # Biziday.ro
Foștii șefi ai Rezervei Federale – Fed, Janet Yellen, Ben Bernanke și Alan Greenspan, împreună cu alți zece foști oficiali de rang înalt, au condamnat “încercarea fără precedent” a Administrației Trump de a slăbi independența băncii centrale a SUA, după ce Departamentul de Justiție a deschis o anchetă penală asupra actualului guvernator, Jerome Powell, al […]
Cancelarul Germaniei consideră că actuala conducere a Iranului va cădea în curând: “Dacă un regim nu mai poate rămâne la putere decât prin folosirea violenței, atunci este la final, terminat. Asistăm la ultimele zile sau săptămâni ale acestei conduceri”. Cel mai recent bilanț indică aproximativ 650 de decese în urma protestelor. # Biziday.ro
Friedrich Merz a condamnat suprimarea violentă a protestelor iraniene de către forțele de securitate ale regimului iranian, numind reacția Teheranului drept “disproporționată și brutală. Ar trebui să-și protejeze populația, nu să o amenințe”. Aflat într-o vizită în India, cancelarul german a declarat ulterior că actuala conducere a Iranului s-ar putea afla “în ultimele sale zile […]
Vremea se va menține geroasă în toată țara, cu temperaturi sub media ultimilor 20 de ani pentru această perioadă, până la începutul lunii februarie, conform ANM. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie informează că, raportat la media multianuală din perioada 2005 – 2026, săptămâna aceasta, temperatura va fi mai scăzută decât în mod normal, în cea mai mare parte a țării. Cele mai reduse valori termice vor fi în nord-est, est și de sud-est. În vestul și sud-vestul țării precipitațiile vor fi deficitare. […]
Ministrul german de Externe declară, după întâlnirea cu omologul american, că nu a primit “nicio indicație că SUA iau în serios” folosirea forței armate pentru preluarea controlului asupra Groenlandei. # Biziday.ro
Johann Wadephul, ministrul german de Externe, s-a întâlnit luni cu omologul american, Marco Rubio. La finalul discuției, a declarat, despre posibilitatea ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, că “nu am nicio indicație că acest lucru este luat în considerare serios. Mai degrabă, cred că există un interes comun în abordarea problemelor de securitate care […]
Donald Trump intensifică presiunile asupra Iranului. Anunță că SUA vor aplica, “cu efect imediat”, un tarif de 25% pentru importurile din țările care fac comerț cu Iranul. Americanii analizează și alte răspunsuri la reprimarea protestelor. # Biziday.ro
Președintele Statelor Unite a scris pe rețeaua sa socială, Truth Social, că “orice țară care face afaceri cu Iranul va plăti un tarif de 25% pentru toate afacerile cu Statele Unite”. Trump a spus că tariful are efect imediat. Reuters pune în vedere că țara din Orientul Mijlociu, care este membră a grupului producătorilor de […]
Croația. Guvernul reintroduce serviciul militar obligatoriu, după aproape două decenii. Măsura, o schimbare semnificativă în politica de apărare, este susținută de majoritatea populației și face parte dintr-o tendință mai amplă la nivelul statelor balcanice. # Biziday.ro
Legislația pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu pentru bărbații tineri a fost adoptată rapid în parlament în octombrie 2025, cu 84 de voturi pentru și doar 11 împotrivă. La începutul anului 2026, aproximativ 1.200 de bărbați tineri au primit deja ordine de încorporare pentru un stagiu militar de două luni, fiind prima generație chemată sub arme […]
Nvidia și compania farmaceutică Eli Lilly vor investi până la un miliard de dolari, în următorii cinci ani, pentru crearea unui laborator de cercetare, bazat pe AI. Va fi folosit pentru descoperirea și dezvoltarea de medicamente noi. # Biziday.ro
Noul centru va fi amplasat în California, în regiunea San Francisco Bay Area, iar activitatea laboratorului va începe din acest an. Noul laborator va utiliza generația nouă de procesoare AI Nvidia Vera Rubin, anunțată recent de compania americană de tehnologie. Laboratorul va pune la un loc specialiștii Eli Lilly, din biologie, chimie și medicină, cu […]
Paramount dă în judecată Warner Bros Discovery, în cea mai recentă acțiune din încercarea de preluare ostilă. Susține că acordul cu Netflix subevaluează valoarea WBD, iar decizia le aparține acționarilor. # Biziday.ro
Șeful Paramount Skydance, David Ellison, a informat acționarii că Paramount acționează în judecată compania Warner Bros. Discovery și pe CEO-ul David Zaslav. Solicită unei instanțe din Delaware să ordone Warner Bros. Discovery să furnizeze informații suplimentare despre procesul de vânzare și despre acordul cu Netflix. ”WBD nu a dezvăluit modul în care a evaluat valoarea […]
Apple a încheiat un parteneriat cu Alphabet (Google), în baza căruia va folosi tehnologia Gemini pentru noul asistent Siri, bazat pe inteligența artificială. # Biziday.ro
Apple a încheiat un parteneriat cu Google pentru a integra chatbotul Gemini pe funcțiile sale de inteligență artificială. Mai, exact, Apple va folosi Gemini de la Google pentru noul asistent Siri dotat cu inteligență artificială, pe care urmează să îl lanseze în acest an. Parteneriatul pe mai mulți ani se va baza pe modelele Gemini […]
Fotbal. Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei Real Madrid. Decizia vine la o zi după eșecul cu FC Barcelona, din Supercupa Spaniei. Conducerea tehnică va fi preluată de Alvaro Arbeloa, antrenorul echipei secunde. # Biziday.ro
Real Madrid a anunțat oficial despărțirea de Xabi Alonso, la o zi după eșecul cu 2-3 în fața Barcelonei, din Supecupa Spaniei. Alonso a preluat funcție pe 1 iunie, după o perioadă de succes la Bayer Leverkusen, unde a câștigat cupa și campionatul Germaniei, în sezonul 2023-24, și a condus echipa până în finala Europa […]
Autoritățile de reglementare din Europa, Asia și Oceania condamnă folosirea asistentului AI Grok, integrat în platforma X a lui Elon Musk, pentru generarea de imagini în ipostaze sexuale, inclusiv cu copii. Mai multe țări au deschis anchete sau au impus restricții. # Biziday.ro
Platforma X, deținută de Elon Musk, se confruntă cu o presiune tot mai mare la nivel global, după ce guverne și autorități de reglementare din Europa, Asia și Oceania au condamnat folosirea asistentului AI Grok pentru generarea de imagini cu conținut sumar, inclusiv cu femei și copii. Unele state au deschis anchete oficiale, iar altele […]
Prețul aurului atinge noi recorduri, iar dolarul se depreciază ușor față de monedele europene, după ce războiul dintre Donald Trump și banca centrală americană pare a fi intrat într-o nouă fază – o anchetă penală împotriva președintelui Fed. # Biziday.ro
Uncia de aur a ajuns la 4.625 de dolari, în creștere cu +2,5% față de vineri, și cu +7,5% față de finalul anului trecut, după ce Jerome Powell, președintele Rezervelor Federale (Fed) a anunțat că este investigat de Departamentul de Justiție al SUA. Cum atacurile lui Donald Trump la adresa lui Powell sunt de notorietate, […]
