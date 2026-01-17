Gerul nu pleacă nicăieri. Cinci avertizări meteo succesive, cu nopți de -20°C și zile sub zero: Hărțile frigului

Un val de frig consistent se menține în România și nu dă semne că se retrage prea curând. Potrivit avertizărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie, aria afectată de ger se restrânge temporar sâmbătă, dar se extinde din nou rapid, astfel încât, de duminică seară, aproape toată țara va intra sub cod galben de temperaturi … The post Gerul nu pleacă nicăieri. Cinci avertizări meteo succesive, cu nopți de -20°C și zile sub zero: Hărțile frigului appeared first on spotmedia.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de SportMedia